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Фондовая биржа Фондовый рынок Акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний секьюритизация Company shares and bonds securities

Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - секьюритизация - Company shares and bonds - securities


24.11.2022 МТС предложила своим еврокредиторам перейти на расчеты в рублях
10.10.2022 Softline объявляет о выделении российской части бизнеса из группы компаний Softline и выпуске Бонусных ценных бумаг SLH
21.06.2022 Американцы вложились в стартап бывшего замминистра связи России, чьи акции упали в 5 раз
10.06.2022 МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи
15.03.2022 Владелец Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассников» объявил, что ему угрожает дефолт
14.03.2022 Softline придумала, как избежать санкций, и удержалась на Лондонской бирже
01.03.2022 На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon
23.12.2021 Большинство россиян предпочитает инвестировать в акции и облигации
18.11.2021 Российский интегратор заработал десятки миллионов долларов на акциях зарубежного конкурента
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO
14.07.2021 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей
24.05.2021 «Почте России» разрешили делать бессрочные долги
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию
24.03.2021 Российский госфонд вложился в Telegram, который совсем недавно запрещали в России
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи
11.02.2021 Информационные технологии помогли россиянам массово выйти на фондовый рынок
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего
28.01.2021 Selectel разместит облигации на Мосбирже
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей
07.10.2020 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей
02.10.2020 Резидент «Сколково» выпустил коммерческие облигации на 50 млн рублей
29.09.2020 «Сименс Энергетика» выходит на фондовый рынок
24.09.2020 Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны?
17.07.2020 Goldman Sachs заработает $100 млн на акциях HeadHunter
06.02.2020 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей
16.01.2020 Основатель Qiwi продал акции компании за $25,7 млн
27.11.2019 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 миллиардов рублей
30.07.2019 Danycom разместил облигации на 1 млрд рублей
27.03.2019 «Ростелеком» разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft
18.01.2019 Международная группа, включающая украинцев, украла миллионы долларов с помощью ИТ-госсистемы США
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии
24.08.2018 «Мегафон» представил результаты приобретения акций и депозитарных расписок
16.07.2018 «Мегафон» уходит с Лондонской биржи
04.07.2018 МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные инвестиционные продукты
16.05.2018 МТС разместил первые в России коммерческие облигации по технологии блокчейн
07.03.2018 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей
29.01.2018 Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi

Публикаций - 5009, упоминаний - 6136

Фондовая биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23602 469
Intel Corporation 11700 385
Cisco Systems 4894 359
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8099 320
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9603 314
Aros SEQ - SEC Consult Services 1657 294
IBM - International Business Machines Corp 9218 265
Oracle Corporation 6338 251
Yahoo! 3690 237
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 235
Apple Inc 11274 218
Oracle - Sun Microsystems 2207 211
HP - Hewlett-Packard 3600 188
Amazon Inc - Amazon.com 2816 187
Google LLC 11010 185
Dell EMC 4930 169
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7032 164
Yandex - Яндекс 5779 161
Ростелеком - Связьинвест 1704 145
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5599 142
АФК Система ПАО 1723 142
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 139
Dell Technologies - Dell Computer 2017 135
Nortel Networks 1295 134
Прогноз 1666 131
Lenovo Motorola 3505 127
Verizon - WorldCom 486 121
AMD - Advanced Micro Devices 3886 114
Meta Platforms - Facebook 4347 111
VK - Mail.ru Group 3215 109
AT&T Inc 1662 107
HP Compaq Computer Corp 1918 99
Applied Materials 278 95
JDSU - JDS Uniphase 218 87
HP Inc. 5568 86
AOL Inc 1588 85
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 84
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 84
SAP SE 4916 79
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2738 78
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1909 780
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1206 508
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 288
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 676 191
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5909 166
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 146
eBay Inc 1600 144
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 141
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 140
Merrill Lynch 433 133
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 124
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 441 120
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2431 111
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 101
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 90
ГПБ - Газпромбанк 947 75
Альфа-Групп 665 72
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 72
Россети Ленэнерго 2361 70
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 67
Qiwi 931 66
Citi - Citigroup 292 66
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 336 63
Альфа-Банк 1607 63
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 60
Deutsche Bank - Дойче Банк 375 60
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 60
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 203 58
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 286 57
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 56
Visa International 1878 54
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 51
First Call 239 48
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 913 47
Enron - Enrongate 121 43
101Hotels.com 710 38
GM - General Motors 448 38
DST Global - Digital Sky Technologies 211 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 37
ПСБ - Промсвязьбанк 740 36
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 947 453
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 242
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 388 168
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 153
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 138
Президент Российской Федерации 3754 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 77
Судебная власть - Judicial power 2112 75
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 985 69
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 51
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1333 50
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 48
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1678 47
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3016 45
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2036 44
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 501 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 692 33
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 33
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 33
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 866 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2444 29
Федеральное казначейство России 1561 27
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 27
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 25
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 25
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 241 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2447 23
Администрация Президента РФ 984 22
Верховный суд Российской Федерации 780 22
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 132 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3077 20
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2844 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 660 18
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1885 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2582 967
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 117
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 26
Ассоциация менеджеров 97 20
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 19
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 9
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 559 8
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 7
ФОИ - Фонд общественных интересов 17 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 6
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 6
Единая Россия - Политическая партия 268 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 4
АФТ - Ассоциация Финтех 60 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 4
Linux Foundation 174 3
АРБ - Ассоциация российских банков 207 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
Free TON Community 5 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 2
Демократическая политическая партия США 117 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79686 1161
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6633 527
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53995 506
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25365 489
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39616 405
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22436 329
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26100 319
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17713 304
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17647 267
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3568 244
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10100 218
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20237 210
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26224 208
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21564 202
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13631 191
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9035 174
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17468 164
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10152 160
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8313 160
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11487 150
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3798 150
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3804 150
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19334 148
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4160 144
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15107 143
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4488 141
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7603 140
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13327 136
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12270 135
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 4902 134
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17434 128
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15150 127
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11723 126
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4294 122
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22157 122
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5547 118
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9158 118
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3708 115
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8759 104
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4052 103
Microsoft Windows 2000 12721 412
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4818 184
Apple iPhone 6 6208 172
Age of Kings 3450 142
Google Android 12673 108
Apple iOS 6877 80
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 78
Microsoft Windows 14534 77
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 70
SAP Ariba 284 64
Linux OS 8346 55
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6605 55
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 48
Microsoft Exchange 1340 46
Oracle PeopleSoft 385 45
Google Play - Google Store - Android Market 2966 42
Apple - App Store 2626 42
Microsoft Windows BitLocker 1281 34
Groupon - Групон - скидочный сервис 200 33
Apple iPad 3750 31
Google Marketing Platform - DoubleClick 248 30
VK - Mail.ru Одноклассники 1493 28
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 26
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1084 26
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1796 24
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 200 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4171 24
Oracle Java - язык программирования 2785 23
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 23
Google YouTube - Видеохостинг 2449 22
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 95 22
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 21
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 538 21
Apple iPod 1531 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1981 21
VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1887 21
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 500 20
Microsoft Office 3465 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3953 19
Путин Владимир 2759 65
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 53
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 44
Усманов Алишер 292 41
Bush George - Буш Джордж 305 40
Волож Аркадий 229 35
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 33
Кочетков Владислав 247 31
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 29
Рейман Леонид 1032 28
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 28
Мильнер Юрий 132 28
Медведев Дмитрий 1633 26
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 24
Боровиков Игорь 99 23
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 23
Евтушенков Владимир 200 23
Солонин Сергей 92 23
Делицын Леонид 117 23
Dell Michael - Делл Майкл 190 22
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 311 22
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 20
Юрченко Евгений 132 20
Брюквин Юрий 291 20
Дуров Павел 252 20
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 113 19
Hogan Art - Хоган Арт 47 19
Таврин Иван 103 19
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 18
Chambers John - Чемберс Джон 118 17
Граванова Юлия 20 16
Изосимов Александр 193 16
Добкин Аркадий 72 16
Catz Safra - Катц Сафра 40 16
Свердлов Денис 185 16
Hurd Mark - Херд Марк 95 15
Потапов Владимир 41 14
Larry Page - Ларри Пейдж 187 14
Карачинский Анатолий 94 14
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50363 1761
Россия - РФ - Российская федерация 124181 1657
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39660 607
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17188 478
Европа 21383 408
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13009 282
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15218 246
Германия - Федеративная Республика 12120 211
Япония 12996 208
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15249 206
Украина 7309 179
США - Нью-Йорк 2812 169
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13238 160
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6349 132
Нидерланды 3324 125
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 381 119
Канада 4717 108
Азия - Азиатский регион 5003 102
Ближний Восток 2662 102
Южная Корея - Республика 6308 93
Индия - Республика 5098 93
Швеция - Королевство 3499 87
Франция - Французская Республика 7102 85
Великобритания - Лондон 2372 81
США - Калифорния 4676 78
Китай - Тайвань 3774 76
Казахстан - Республика 4882 76
Финляндия - Финляндская Республика 3481 70
Норвегия - Королевство 1770 69
Беларусь - Белоруссия 4350 68
Америка Северная 3114 68
Африка - Африканский регион 3285 68
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1624 64
Италия - Итальянская Республика 4237 63
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 59
Ирак - Республика 695 58
Турция - Турецкая республика 2090 55
Европа Восточная 3004 53
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2391 52
Америка 2157 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42439 1611
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14238 1398
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20724 651
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6901 569
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42179 520
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1737 439
Кредитование - Сrediting - Заём 5868 288
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4128 268
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4288 262
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5286 258
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1071 251
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 236
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5496 200
Трейдер - Trader - торговля ценными бумагами 544 189
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8925 184
Internet Economy - Интернет-экономика 5488 179
Финансовые показатели 2085 168
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2047 164
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5235 147
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6478 146
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15249 140
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 818 138
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24248 135
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6936 132
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6382 130
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10586 127
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 4127 122
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 247 119
Абонентская база - Абонентская плата 5318 114
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5030 114
ISDEX интернет-индекс 250 109
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10026 103
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4231 101
Страхование - Страховое дело - Insurance 5209 100
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10901 100
Рыночная капитализация - Market capitalization 473 100
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7860 97
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1476 97
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9307 94
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2034 94
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 451
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11020 318
CNET Networks - CNET News 1640 235
Thomson Reuters - Рейтер 5780 205
CBS MarketWatch 309 133
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 120
91Mobiles 1708 118
Bloomberg 1120 102
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 96
FT - Financial Times 1173 91
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 61
Известия ИД 479 56
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 805 48
AP - Associated Press 1994 43
NYT - The New York Times 1003 40
Forbes - Форбс 641 39
Коммерсантъ - Издательский дом 1270 31
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 27
Mercury Center 309 25
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1184 24
Total Telecom 613 24
SiliconValley.com - SV.com 239 22
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 21
Times 649 20
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 676 20
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 574 19
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 18
CNBC - Consumer News and Business Channel 172 18
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 17
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 622 15
Briefing 29 14
The Register 1415 13
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 13
Yahoo! Finance 118 12
Dow Jones - Barron's 25 12
Fortune 208 12
Silicon 510 12
Ведомости 578 11
ZDnet 596 11
РИА Новости 808 11
Internet Stock Report 992 475
S&P 500 551 271
S&P - Standard and Poor’s 482 210
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7497 104
IDC - International Data Corporation 4855 58
Moody's Investors Service 135 51
Gartner - Гартнер 3484 44
Bear Stearns 79 42
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2184 40
Thomson Financial - Thomson First Call 206 39
Juniper Research 505 31
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 29
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 28
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 65 19
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 18
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 17
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 13
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 13
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 11
Piper Jaffray 101 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 533 9
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 8
Fortune Global 500 283 8
Gartner - Dataquest 348 7
IHS iSuppli 397 7
Forrester Research 812 7
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 5
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 8 5
Fortune Global 100 139 5
Mobile Research Group 67 4
eMarketer 201 4
comScore 394 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 91 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 3
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 266 2
NPD DisplaySearch 282 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 32 2
Harris Interactive 83 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 54
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 721 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 422 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 9
РАН - Российская академия наук 1807 7
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 668 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 72 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 337 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 585 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 4
TED Talks 37 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 135 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 228 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 87 2
Softline Education - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 63 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 68 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 487 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 2
KIGAM - Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources - Корейский институт геологии и минеральных ресурсов - Южнокорейский институт науки о Земле и минеральных ресурсов 2 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 165 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 218 2
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 7 2
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 5 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
РЭШ - Российская электронная школа 22 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 4 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 72 1
University of California - Калифорнийский университет 80 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11716 492
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2096 47
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 30
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 11
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 9
Международный женский день - 8 марта 282 9
День молодёжи - 27 июня 694 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1805 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 5
CNews AWARDS - награда 413 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 3
Связь-Экспокомм 94 3
Forex Expo 4 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 223 2
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 5 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 2
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
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Online Retail Russia Awards 2 2
Docflow 133 1
Венчурная ярмарка 25 1
SAP Coach Jam 1 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Robotics Expo 5 1
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День смеха - 1 апреля 5 1
MacWorld Expo 35 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
ИнфоКом 86 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
ЭОС Весенний документооборот 14 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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