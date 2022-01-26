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26.01.2022 В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры 1
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей 1
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 1
10.06.2021 Тренды ИТ-индустрии: на что обратить внимание в 2021 г. 1
19.04.2021 Honor представила умный браслет Honor Band 6. Цена. Фото 1
26.02.2021 Спрос на технику в праздничные дни удвоился по сравнению с прошлым годом 1
17.01.2021 Как фитнес-браслеты измеряют уровень стресса и насколько им можно доверять? 1
02.01.2021 Вместо обогревателя: лучшие гаджеты-грелки для холодной зимы 1
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 1
13.10.2020 Как ваш фитнес-браслет определяет тип вашего занятия и ведет учет активности и калорий? 1
25.08.2020 Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве 1
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3 1
10.03.2020 Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку 1
26.02.2020 Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM 1
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
10.09.2019 Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения 1
25.07.2019 Honor представил смартфон Honor 20 Pro в России. Цена 1
02.05.2019 Как AirPods: лучшие наушники без проводов 1
29.03.2019 Лучшие смартфоны 2019 года: выбор ZOOM 1
21.03.2019 Обзор платформы для работы Fellowes Lotus Sit-Stand Workstation 1
04.03.2019 Лучшие гаджеты для домашних животных: выбор ZOOM 1
25.02.2019 Обзор смарт-часов Honor Watch Magic: магия спорта 1
07.02.2019 Лучшие фитнес-браслеты 2019 года: хиты продаж 1
19.12.2018 Новогодние подарки для поклонников здорового образа жизни: выбор ZOOM 2
26.11.2018 Обзор Huawei Mate 20 Pro: самый дорогой Android-смартфон 1
30.08.2018 Гаджеты для спорта и здорового образа жизни 1
25.05.2018 Лучшие модели полностью беспроводных наушников. Выбор ZOOM 1
27.12.2017 InfoWatch представила дайджест главных утечек 2017 года 1
15.11.2017 В центре Москвы открылся флагманский Mi Store 1
08.11.2017 Обзор Apple Watch Series 3: самые функциональные смарт-часы в мире 1
23.10.2017 Технологии для тела: 5 ИТ-трендов в области медицины 1
29.09.2017 В России стартовали продажи фитнес-браслета Samsung Gear Fit2 Pro. Цена 1
20.07.2017 Huawei представила спортивный браслет Honor Band 3. Цена 1
07.07.2017 Знаменитый производитель фитнес-браслетов ликвидирует бизнес 1
19.04.2017 Телеконференции с врачами или наблюдение через гаджеты? В Москве тестируют медицину будущего 1
09.03.2017 МТС предложила специальный тариф для интернета вещей 1
07.03.2017 «Умные» женские подарки: рекомендация ZOOM 1
16.02.2017 HTC больше не будет выпускать дешевые смартфоны 1
15.02.2017 «Связной»: продажи носимой электроники в России вернулись к росту 1
27.12.2016 «Мегафон» запускает продажи «умных» устройств Life Control 1

Публикаций - 82, упоминаний - 85
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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