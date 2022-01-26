Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фитнес-трекер Фитнес-браслет Трекер активности Смарт-браслет
Публикаций - 82, упоминаний - 85
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru