Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Финансовый сектор Банковский сектор Сектор финансовых корпораций
Публикаций - 559, упоминаний - 577
Финансовый сектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Сергей 41 8
|Хасис Лев 101 6
|Латыпов Роман 8 4
|Ананьев Дмитрий 64 4
|Ананьев Алексей 108 4
|Корня Алексей 73 3
|Емельянова Инна 21 3
|Henze Linus - Хенце Линус 2 2
|Thompson Grant - Томпсон Грант 1 1
|Березкин Григорий 31 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru