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Финансовый сектор Банковский сектор Сектор финансовых корпораций



10.02.2020 Check Point объявила финансовые результаты
04.02.2020 Исследование Mail.ru Group: пользователи до 25 лет чаще всего узнают о банковских продуктах из интернет-рекламы
23.12.2019 Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт
12.12.2019 «Лаборатория Касперского»: данные медицинских карт стоят дороже банковских
19.11.2019 Исследование Admitad: финансовые продукты – второй по доходности сегмент онлайн-рекламы
13.11.2019 Сбербанк считает «тупиковой ветвью эволюции» доставку банковских карт, которую запустил накануне
31.10.2019 Samsung объявила квартальные финансовые результаты
30.10.2019 Россияне нашли в интернете самую большую в истории базу данных банковских карт
13.09.2019 Россиянин, сидя в тюрьме, украл 2 миллиона с чужих банковских карт
28.08.2019 Российский хакер получил срок за кражу денег с банковских карт
12.08.2019 Оксана Смирнова-Крелль назначена на должность вице-президента по технологическому развитию банковских продуктов Сбербанка
28.05.2019 СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт
24.05.2019 Сбербанк одобрил лимит банковских гарантий для «Ай-теко» на сумму 2 млрд рублей
24.05.2019 «Лаборатория Касперского»: число мобильных банковских троянцев увеличилось на 58%
14.03.2019 SimbirSoft проведет бизнес-встречу по развитию цифровых банковских продуктов
21.02.2019 Eset предупредила пользователей Android о поддельных банковских приложениях
25.01.2019 Intel поставил рекорд по выручке, но его акции рухнули
18.01.2019 Оплатить билеты на «Аэроэкспресс» можно с помощью японских банковских карт JCB
17.01.2019 В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт

Публикаций - 559, упоминаний - 577

Финансовый сектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8648 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2301 16
Huawei 3105 12
Intel Corporation 11046 10
Softline - Софтлайн 1833 4
Fujitsu 1883 3
Элемент ГК - Elementec 579 3
GMCS 316 2
Расчетные решения АО 17 2
NDC Technologies 34 2
123 солюшнс 25 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 437 2
Siemens AG - Siemens Group 2272 2
Qualcomm Technologies 1608 1
Парус Корпорация 421 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 210 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 92 1
Atlassian 42 1
Nvidia Corp 3073 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 1
ХайТэк - Hi-Tech 81 1
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 157 1
Tencent 105 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 21
Visa International 1676 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 935 17
ПСБ - Промсвязьбанк 662 14
Росводоканал 68 8
Русский стандарт Банк 364 7
Газпром нефть 410 6
МКБ - Московский кредитный банк 307 4
QIWI Банк - Киви Банк 81 3
Abercrombie&Fitch 3 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 1
АвтоВАЗ 165 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 72 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 4 1
Крайэлектро 1 1
Гринмакс 1 1
Утконос 116 1
Talkbank 13 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 162 1
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 180 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7662 23
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1388 15
Федеральное казначейство России 1161 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 5
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 326 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 1
МЦД - Московские центральные диаметры 24 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 385 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 290 1
ФТС РФ - Красноярская таможня 7 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 133 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 94 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 1
АФТ - Ассоциация Финтех 114 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2575 22
Фишинг - Phishing 195 14
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 147 14
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 156 13
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 551 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1587 13
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 341 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10286 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4309 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1551 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 542 6
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 373 6
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 235 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 298 5
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 97 5
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 196 4
Kubernetes 388 4
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1926 4
DevSecOps - Development Security Operations 64 3
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 247 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 116 3
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 71 3
DevOps - Development и Operations 375 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 304 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2092 3
Принтер - Printer 704 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 401 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 194 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 96 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 655 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 884 2
KeySteal - уязвимость 2 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 843 1
КРУ - комплектное распределительное устройство 4 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 758 1
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 42 1
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 76 1
CVC - card verification value - card validation code - трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 54 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 159 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 403 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 3
Microsoft Windows 7 1766 3
Check Point ThreatCloud 54 2
МТС SmartMed - телемедицинский проект - МТС eHealth 26 2
МТС Cloud - CloudMTS 147 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1489 2
Docker - Платформа распределённых приложений 164 2
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 60 1
Red Hat OpenShift 92 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1716 1
Kaspersky Internet Security 353 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 756 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 188 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 47 1
Google Go - Golang - Язык программирования 23 1
Elixir - Язык программирования 5 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 27 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 13 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 45 1
Apple Touch ID 218 1
Kaspersky OS 43 1
Технология здоровья - Медкарта 24 6 1
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 1
Путин Сергей 41 8
Хасис Лев 101 6
Латыпов Роман 8 4
Ананьев Дмитрий 64 4
Ананьев Алексей 108 4
Корня Алексей 73 3
Емельянова Инна 21 3
Henze Linus - Хенце Линус 2 2
Thompson Grant - Томпсон Грант 1 1
Березкин Григорий 31 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 1
Индия - Республика 4178 16
Австралия - Австралийский Союз 2704 9
Украина 5885 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2031 8
Россия - СФО - Новосибирск 3164 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1484 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 6
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1250 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 5
Таиланд - Королевство 670 3
Узбекистан - Республика 1267 2
Таджикистан - Республика 718 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 693 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1138 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 200 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 976 2
Саудовская Аравия - Королевство 490 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 878 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 307 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1262 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 14 1
Федеральное законодательство 1162 11
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 249 4
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 32 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 158 1
Корпоративная культура 7 1
Thomson Reuters - Рейтер 5717 7
TAdviser - Центр выбора технологий 232 4
IDC - International Data Corporation 4582 10
Oracle OpenWorld 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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