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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Физическое лицо



21.01.2021 Райффайзенбанк подключил «Белгородэнергосбыт» к СБП 1
29.05.2020 Сбербанк запустил сервис удаленного открытия счета эскроу 3
27.05.2020 Адаптер СМЭВ компании Кворум для проведения групповых запасов ИНН во исполнение 377-ФЗ 1
26.05.2020 «Крок» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц 1
13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом» 1
06.05.2020 Власти разрешат россиянам подписывать документы через «Госуслуги». Эксперимент начнется 1 июня 1
27.04.2020 «Ростелеком» купил за миллиард землю под собственным ЦОДом 1
24.04.2020 Как «Яндекс» за долги перед ВТБ купил землю под свою будущую штаб-квартиру 1
22.04.2020 ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать 1
22.04.2020 Сбербанк обновил сервис подписки на автомобили для бизнеса 1
22.04.2020 R-Style Softlab предложил банкам сервис денежных переводов через СБП 1
21.04.2020 Банк «Открытие» предложил бесплатные медицинские онлайн-консультации 1
21.04.2020 «Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей 1
20.04.2020 «ЭР-Телеком» набирает сотрудников 1
20.04.2020 ФНС создает особый регистр, чтобы контролировать доходы российских семей 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
02.04.2020 Минкомсвязи и Сбербанк помогут россиянам, остающимся за границей 1
01.04.2020 Райффайзенбанк запустил новые пакеты РКО для компаний среднего бизнеса 1
01.04.2020 Искусственный интеллект Tele2 подберет абонентам полезные сервисы на период самоизоляции 1
30.03.2020 «Тинькофф» запустил сервис для регистрации и обслуживания самозанятых 1
30.03.2020 В Astra Linux включен новый сервис электронной подписи 1
26.03.2020 Поправки в федеральный закон дадут самозанятым новые возможности участия в госзакупках 1
25.03.2020 Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое 1
25.03.2020 Москвичи смогут предложить идеи по улучшению работы электронных услуг и сервисов 1
24.03.2020 «Связной» и «Альфастрахование» запустили страхование случаев диагностирования коронавируса 1
24.03.2020 МТС позволит принимать звонки в блокировке 1
23.03.2020 Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков 1
19.03.2020 Банк «Санкт-Петербург» обновил свое мобильное приложение 1
12.03.2020 «Техносерв Cloud» разместил в своем облаке ИТ-инфраструктуру Yellmed 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 2
11.03.2020 Банк Натальи Касперской стал банкротом 1
06.03.2020 Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян 1
02.03.2020 Банк «Русский стандарт» запустил мгновенный возврат средств через СБП при отмене покупки 1
02.03.2020 Банк «Урал ФД» перевел розничный бизнес на промышленную систему Diasoft FA# Beans 1
21.02.2020 ВТБ ускорил оформление кредитов наличными с помощью «умной анкеты» 1
20.02.2020 Раскрученная интернет-премия «Лайк года» оказалась схемой с кражей денег у россиян 1
20.02.2020 У россиян украли полмиллиарда с помощью зарубежных банкоматов 1
17.02.2020 Власти начинают регулировать большие данные. Вести реестр будет Роскомнадзор 2
14.02.2020 «Сбербанк страхование» вчетверо сократило срок урегулирования убытков благодаря мобильному приложению 1

Публикаций - 208, упоминаний - 220
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
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