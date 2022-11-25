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25.11.2022 Грандиозная утечка в WhatsApp. Пострадали сотни миллионов пользователей, россиян тоже зацепило 1
29.08.2022 Ericsson закрывает представительство в России. Сотрудники будут уволены 1
19.07.2022 «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Билайн» ополчились против неподъемных штрафов за «серые» SIM-карты 1
01.07.2022 Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи 1
06.06.2022 Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди 1
18.04.2022 Рассекречены главные любители пользоваться «серыми» SIM-картами. Ими оказались российские чиновники 1
27.01.2022 Представлен крошечный Linux-ПК для хакеров по цене кнопочного телефона 1
24.12.2021 6 основных мифов о Facebook 1
14.12.2021 Как в России будут поддерживаться проекты по созданию и обнаружению DeepFake 1
01.12.2021 Более 20 млн корпоративных сим-карт уже подтверждены через «Госуслуги» 1
30.11.2021 Останется ли бизнес без корпоративной связи первого декабря? 1
25.11.2021 До блокировки миллионов корпоративных SIM-карт осталось меньше недели 1
15.11.2021 Миллионы SIM-карт в России попали под угрозу блокировки 1
15.11.2021 Минцифры: через портал госуслуг подтверждено 13,3 млн корпоративных SIM-карт 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
18.03.2021 Роскомнадзор вводит тотальную слежку за переговорами и передвижениями всех россиян. Как под нее не попасть 1
18.01.2021 ИТ-шник заплатит $66 млн тем, кто поможет найти винчестер с биткоинами 1
22.10.2020 «Магнит» в 1,5 раза сократил потребление бумаги за счет электронного документооборота 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
23.06.2020 Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором 1
08.04.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году? 1
02.12.2019 Лучшие роботы-пылесосы: хиты продаж 1
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года 1
29.12.2018 Digma начала российские продажи 13,3-дюймового планшета CITI 3000 4G 1
06.08.2018 Постройка цифровых платформ обойдется в 24 миллиарда. Кто получит эти деньги? 1
18.06.2018 Samsung оштрафовали на $400 млн за экономичные процессоры 1
25.05.2018 Окончена семилетняя патентная война. Samsung заплатит Apple $539 млн за закругленный корпус 1
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты 1
25.09.2017 Андрей Стрельцов -

Необходимо работать над устранением цифрового неравенства

 1
18.05.2017 Western Digital представила накопители WD Red и Red Pro емкостью 10 ТБ. Цены 1
18.05.2017 Ёмкость WD Red и WD Red Pro выросла до 10 терабайт 1
31.03.2017 Dell заявила о рекордных убытках и о рекордных отгрузках ПК 1
02.06.2016 Тест-драйв в лаборатории IBM: ЦАБС RS-Bank V.6 выполнила 25 млн операций за один банковский день 1
04.04.2016 ИТ-«дочка» «Ростеха» перестала быть убыточной 1
28.09.2015 Эволюция Android-планшетов: от полуфабрикатов к деликатесам 1
30.06.2015 Как МТС и «Билайн» платили взятки дочери президента Узбекистана. Расследование США 1
01.06.2015 Разработчика легендарного Linux-дистрибутива загнали в гроб собственные сотрудники 1
22.10.2014 Восемь дюймов планшета Explay Cosmic 1
01.10.2014 Законодательство в ИКТ: новое в сентябре 2014 1
09.09.2014 Пять самых ожидаемых планшетов осени 2014 года 1

Публикаций - 409, упоминаний - 409
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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