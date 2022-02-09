Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 422-ФЗ Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых)
Публикаций - 88, упоминаний - 119
Федеральный закон 422-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4962 8
|Google LLC 10211 2
|VK - Mail.ru Group 3035 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8736 2
|Google Russia - Гугл Россия 63 1
|Сбер - Сбербанк Деловая среда 63 1
|ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One 8 1
|Цифровое пространство 86 1
|Эдит Про - Edit Pro 28 1
|Oracle Corporation 5997 1
|Huawei 3201 1
|Leta Group 268 1
|Ростех - Ростехнологии 2508 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 1
|SAP SE 4550 1
|SAP CIS - САП СНГ 820 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 273 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers 586 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2089 5
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5154 4
|Qiwi 865 2
|Ситимобил - Служба такси 134 2
|Открытие ФК 2513 2
|Qiwi Таксиагрегатор 3 1
|Альфа-Банк 1459 1
|Уралсиб Банк 475 1
|Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 53 1
|Ак Барс Банк 210 1
|QIWI Банк - Киви Банк 81 1
|Visa International 1751 1
|Согласие СК 984 1
|Яндекс.Еда 446 1
|Яндекс.Такси 301 1
|YouDo 31 1
|МТС банк 286 1
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 1
|Сергунина Наталья 216 5
|Мишустин Михаил 368 3
|Фурсин Алексей 127 3
|Тач Майкл 36 2
|Протопопов Андрей 14 1
|Кичко Дмитрий 27 1
|Чернышенко Дмитрий 310 1
|Ефимов Владимир 41 1
|Солонин Спартак 26 1
|Талалаев Валерий 9 1
|Чупшева Светлана 5 1
|Исанин Антон 8998 1
|Ведяхин Александр 52 1
|Яскевич Сергей 7 1
|Пуртов Кирилл 4 1
|Голованов Василий 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru