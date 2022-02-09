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Федеральный закон 422-ФЗ Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых)



09.02.2022 В Москве за 2021 год зарегистрировано более 142 тысяч новых ИП и компаний 1
03.02.2022 Московские предприниматели получили 800 тыс. бесплатных консультаций за 10 лет 1
13.10.2021 Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч 2
23.09.2021 «Эркафарм» переходит на безбумажный документооборот от HRlink 1
21.09.2021 Дмитрий Вольвач: Россия готова предложить Армении передовые цифровые технологии и продукты 1
17.09.2021 Исследование QIWI: количество фрилансеров выросло вдвое в 2021 году 1
17.09.2021 Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ 1
23.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
20.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
20.08.2021 «Удаленщики» придумали, как удвоить зарплату тайком от начальства 2
16.08.2021 ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых 1
10.08.2021 В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей 1
30.07.2021 Московские предприниматели более 26 тыс. раз за полгода воспользовались онлайн-продуктами портала МБМ 2
23.07.2021 Более 27 тысяч предпринимателей с начала 2021 года стали участниками бесплатных обучающих мероприятий проекта «Малый бизнес Москвы» 1
22.07.2021 YouDo и hh.ru запускают платформу для самозанятых 4
21.07.2021 «Юmoney» запустил сервис для самозанятных «Юself» 1
23.06.2021 «Контур» запустил сервис для электронного документооборота с самозанятыми и физлицами 1
01.06.2021 «Яндекс» создал сервис аренды жилья без посредников и залога 1
27.05.2021 Блогеры смогут удвоить доход от «Яндекс.маркета» 1
26.05.2021 В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий 1
25.05.2021 Райффайзенбанк подключил Carprice к сервису выплат через СБП 1
20.05.2021 «Одноклассники» запустили оплату для юридических лиц в рекламном кабинете 1
23.04.2021 «Точка» представила новые сервисы для таксопарков, бирж самозанятых и предпринимателей на патенте 1
20.04.2021 Число самозанятых на Aliexpress утроилось в 2021 году 2
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 2
09.04.2021 QIWI запускает бренд QIWI Business для B2B аудитории 1
30.03.2021 «Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 2
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
15.02.2021 Zyxel отчиталась о 19% росте продаж на постсоветском пространстве в 2020 году 1
18.01.2021 АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик 1
28.12.2020 Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций вложил в APIBank 120 млн рублей 1
24.12.2020 «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделят 200 млн рублей на обеды курьерам 1
21.12.2020 Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО 1
09.12.2020 Решение резидента «Сколково» запущено в Кредит Урал Банке 1
03.12.2020 ВТБ: более 1,5 тысячи предпринимателей принимают платежи клиентов без карт и терминалов 2
18.11.2020 MMD представила два новых игровых монитора Philips из серии E Line. Цены. Фото 1
10.11.2020 Банк Точка представил API для массовых выплат самозанятым 2
09.11.2020 «Сбер» запустил сервис «Сберуслуги» 1
03.11.2020 «Наймикс» улучшила сервис заказов для самозанятых с помощью технологий распознавания Smart Engines 2

Публикаций - 88, упоминаний - 119

Федеральный закон 422-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4962 8
Google LLC 10211 2
VK - Mail.ru Group 3035 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8736 2
Google Russia - Гугл Россия 63 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 63 1
ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One 8 1
Цифровое пространство 86 1
Эдит Про - Edit Pro 28 1
Oracle Corporation 5997 1
Huawei 3201 1
Leta Group 268 1
Ростех - Ростехнологии 2508 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 1
SAP SE 4550 1
SAP CIS - САП СНГ 820 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 273 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 586 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2089 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5154 4
Qiwi 865 2
Ситимобил - Служба такси 134 2
Открытие ФК 2513 2
Qiwi Таксиагрегатор 3 1
Альфа-Банк 1459 1
Уралсиб Банк 475 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 53 1
Ак Барс Банк 210 1
QIWI Банк - Киви Банк 81 1
Visa International 1751 1
Согласие СК 984 1
Яндекс.Еда 446 1
Яндекс.Такси 301 1
YouDo 31 1
МТС банк 286 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2142 22
Правительство РФ 7872 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2690 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11702 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1454 6
Президент Российской Федерации 3537 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 173 4
Правительство Москвы 1605 3
ГБУ Малый бизнес Москвы 31 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3219 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1437 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7935 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1100 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2324 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 309 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 873 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 71 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 167 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 270 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18153 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26372 12
Website - Вебсайт 7817 7
Мобильное приложение - Mobile app 4590 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11048 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5012 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7958 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6388 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8895 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4694 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2458 3
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 574 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 555 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10389 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1760 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3869 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 644 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 1884 2
Сервер - Серверные платформы 8952 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 866 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1713 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1793 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 6839 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10529 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 895 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1535 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2225 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1847 1
Проверка контрагентов 744 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1396 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1845 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1801 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 572 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1007 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6559 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5212 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1846 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41773 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 689 1
Социальные сети - Соцсети 3263 1
Google Android 11911 7
Apple iOS 6380 6
СБП - Система быстрых платежей Банка России 291 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 365 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2515 3
ФНС РФ Мой налог 8 2
Google Play - Google Store - Android Market 2721 2
Apple - App Store 2425 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 750 2
ВТБ Бизнес 31 1
ВГТРК Смотрим 227 1
1С:ERP Управление предприятием 264 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 217 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 687 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 252 1
ЭОС Дело СЭД 3585 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 64 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 132 1
Тинькофф банк - Tinkoff Black - Дебетовая карта 16 1
Qiwi Кошелек 179 1
Альфа-Мобайл 68 1
Сергунина Наталья 216 5
Мишустин Михаил 368 3
Фурсин Алексей 127 3
Тач Майкл 36 2
Протопопов Андрей 14 1
Кичко Дмитрий 27 1
Чернышенко Дмитрий 310 1
Ефимов Владимир 41 1
Солонин Спартак 26 1
Талалаев Валерий 9 1
Чупшева Светлана 5 1
Исанин Антон 8998 1
Ведяхин Александр 52 1
Яскевич Сергей 7 1
Пуртов Кирилл 4 1
Голованов Василий 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33378 15
Россия - Российская федерация - РФ 106733 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12294 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2109 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5353 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 419 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1421 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1328 2
Германия - Федеративная Республика 8670 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 338 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 257 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 889 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1211 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1298 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1713 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 560 1
Россия - УФО - Свердловская область 1099 1
Россия - ЦФО - Калужская область 760 1
Россия - ПФО - Казань 2043 1
Эстония - Эстонская Республика 695 1
Россия - СФО - Новосибирск 3243 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 509 1
Сингапур - Республика 1570 1
Финляндия - Финляндская Республика 1748 1
Ирландия - Республика 817 1
Беларусь - Белоруссия 3484 1
Европа 11557 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45457 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6637 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3867 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2246 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2707 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 617 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 300 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 152 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15388 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2194 2
Индивидуальная траектория развития 4 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1358 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15358 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 263 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Коворкинг - Coworking - Офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - Офисное пространство 78 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1750 1
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 13 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 28 1
НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1164 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1769 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 382 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 421 1
Cashback - Кэшбэк 199 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1776 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 237 1
Страхование - Страховое дело 1566 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 904 1
Аутсорсинг 1100 1
Федеральное законодательство 1741 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1296 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 274 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1111 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2339 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 72 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2129 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
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