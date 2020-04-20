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ФРС США
Федеральная резервная система США
The Federal Reserve Board



20.04.2020 Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование 1
02.04.2020 Accenture стала партнером по созданию цифрового доллара в США 1
09.02.2018 ФСБ арестовала двух сотрудников Российского ядерного центра за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
07.02.2018 Герман Греф заявил о подпольных майнерах в Сбербанке 1
09.10.2017 Хакеры начали майнить биткоины прямо на серверах Amazon 1
02.06.2016 Postgres Professional переносит свой головной офис в Иннополис 1
01.07.2015 Акции в июне: МТС с начала года выросла на 43%, Luxoft — на 51,6% 1
03.02.2015 Акции в январе: Mail.ru и «Яндекс» серьезно подешевели 1
05.06.2014 Bitcoin. Инструкция по применению 1
10.06.2013 Акции ИКТ-компаний кидает из жара в холод 3
01.10.2012 Акции по итогам сентября: ГЛОНАСС-разработчик - лидер падения 3
06.08.2012 Акции ИКТ: В ожидании проблем 2
02.12.2011 Акции: существенный рост МТС и ожидаемое снижение "Яндекса" 1
10.11.2011 Microsoft выпустит ПК за $250 1
03.10.2011 Акции российских ИКТ-компаний обвалились. Итоги сентября 1
01.07.2011 Акции: "Яндекс" продолжает дорожать, Mail.ru дешевеет 1
29.03.2010 Акции: не все "дочки" "Связьинвеста" одинаково привлекательны 1
15.03.2010 Акции: МТС возглавила подъем 1
21.09.2009 Акции «Ситроникса» рухнули на 29% 1
22.12.2008 Акции ИКТ: Жизнь на дне 1
15.12.2008 Акции: ИКТ растут хуже рынка 1
13.05.2008 Вышел майский номер журнала CNews 1
05.05.2008 Акции: «Комстар» взлетел, «Ситроникс» рухнул 2
17.04.2008 ФРС России заказывает модернизацию ПО ведения госреестров 2
03.03.2008 Вышел мартовский номер журнала CNews 1
26.01.2007 ФРС по Кемеровской области купит ИТ-технику 2
22.01.2007 ФРС СПб и Ленинградской области требуются ИТ-услуги 2
15.01.2007 ФРС по Москве проводит ряд ИТ- конкурсов 2
12.01.2007 ФРС Свердловской области купит картриджи и тонеры 1
28.12.2006 ФРС Свердловской области купит картриджи и тонеры для принтеров 2
25.12.2006 Управления ФРС Амурской области закупают оргтехнику 2
11.12.2006 ФРС Свердловской области понадобились услуги связи 1
13.09.2005 Акции: Все русские айтишники в плюсе 1
14.08.2003 Полупроводниковые компании не смогли спасти рынок 1
07.08.2003 NASDAQ упал вслед за акциями Cisco 1
31.07.2003 Отчет ФРС не впечатлил рынок 1
28.07.2003 Акции высокотехнологичных компаний дорожают 1
30.06.2003 Второй квартал стал лучшим для рынка за 4 года 1
26.06.2003 ФРС разочаровала инвесторов 3
24.06.2003 Рынок ждет решения ФРС 2

Публикаций - 159, упоминаний - 260

ФРС США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 8060 77
Cisco Systems 3406 71
Microsoft Corporation 17337 43
Oracle Sun Microsystems 1296 38
Applied Materials 149 34
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 518 32
Oracle Corporation 4855 31
IBM 6379 31
Nortel Networks 722 30
Verizon - WorldCom 257 28
Dell Technologies - Dell Computer 324 20
HP - Hewlett-Packard 2243 18
Apple Inc - Эппл Рус 9129 17
Yahoo! 2330 15
Amazon Inc - Amazon.com 1842 15
AMD - Advanced Micro Devices 2815 15
SEC Consult Services 1129 14
TI - Texas Instruments Incorporated 520 14
Micron Technology - Crucial 187 12
Lenovo Motorola 2388 12
Dell EMC 3723 12
Nokia Corporation 4293 12
General Electric - Дженерал электрик 244 11
Oracle - Siebel Systems 130 11
Qualcomm Technologies 1257 10
HP Compaq 567 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 9
Nvidia Corp 2694 9
Yandex - Яндекс 4378 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 9
AT&T Inc 988 9
Ericsson 1560 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 655 8
Honeywell 185 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 7
United Technologies 30 7
Emulex 30 7
Oracle - BEA Systems 101 7
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 144 6
CA Technologies - Computer Associates 221 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 107
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 305 33
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 331 28
Merrill Lynch 221 27
Morgan Stanley - Морган Стэнли 321 27
Citigroup 234 21
McDonald’s - Макдоналдс 158 18
GM - General Motors 263 16
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 63 14
DuPont 51 13
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 690 13
eBay Inc 1038 12
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 86 11
Ford 241 11
The Walt Disney Company 361 10
РТС - Фондовая биржа 294 9
Caterpillar 61 9
Procter&Gamble - P&G 155 8
Lockheed Martin 175 8
Boeing 372 8
Walmart - Wal-Mart Stores 269 8
Home Depot - сеть магазинов 39 8
American Express 237 8
Coca-Cola Company 190 7
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 54 5
Bank of America - Банк Америки 166 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 5
UPS 71 5
FedEx 48 4
ВТБ Банк Москвы 423 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 65 4
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 35 4
Expedia Group 78 4
Deutsche Bank 231 3
Nike 112 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 323 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 342 3
Continental AG 47 2
Credit Suisse 91 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 103 7
Конгресс США - U.S. Congress legislation 253 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 429 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 5
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 697 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1008 4
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 203 4
US Navy - Военно-морские силы США 102 4
Совет Министров Республики Крым 10 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2202 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 62 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 130 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 203 2
Пентагон - Министерство обороны США 660 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 111 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 54 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 243 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 195 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1044 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1848 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2086 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 172 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1880 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1210 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 247 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 140 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 9 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 831 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 129
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 459 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 68 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 30 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 262 10
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 38 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 5
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 778 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 99 2
e-Commerce - Электронная коммерция 331 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1082 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 291 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2785 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 533 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 223 1
Kubernetes 311 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
CBDC - Central Bank Digital Currencies - ЦВЦБ - Цифровая валюта центральных банков 4 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 258 1
Website - Вебсайт 179 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 538 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 60 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 95 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 369 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 224 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 736 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 381 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1145 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 330 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 183 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 1
Nvidia GeForce GTX 2737 10
Oracle PeopleSoft 301 10
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 53 6
SAP Ariba 82 4
Cisco Webex 123 3
Microsoft Windows 10 9180 2
IBM Cognos BI 217 2
Google Marketing Platform - DoubleClick 110 2
SAP Sybase 190 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 785 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
Blizzard Diablo - компьютерная игра (action) 97 1
Rambler Price.ru 34 1
Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 1
Цифровой доллар 1 1
Apple iPhone 6 547 1
Intel x86 - архитектура процессора 1192 1
Google Cloud Platform - GCP 196 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 626 1
Google Chrome - браузер 1123 1
Microsoft Skype 1747 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 571 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 1
AWS - Amazon Web Services 578 1
Microsoft Azure 1175 1
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 66 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 203 1
Греф Герман 327 4
Draghi Mario - Драги Марио 6 3
Carl Stephen - Карл Стивен 7 2
Bush George - Буш Джордж 17 2
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 34 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 480 2
Артамонова Анна 176 1
Иванов Егор 17 1
Зотов Андрей 11 1
Конявский Валерий 8 1
Сушкевич Антон 58 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 29 1
Провоторов Александр 146 1
Евтушенков Владимир 182 1
Панченко Иван 43 1
Силуанов Антон 52 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 1
Путин Владимир 2134 1
Левашов Александр 88 1
Treat David - Трит Дэвид 1 1
Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 6 1
Giancarlo Chris - Джанкарло Крис 1 1
Багерос Изабелла 1 1
Ведяхин Александр 45 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 101
Ирак - Республика 341 22
Россия - Российская федерация - РФ 73595 22
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 184 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 10
Ближний Восток 2131 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 8
США - Нью-Йорк 1825 7
Греция - Греческая Республика 479 7
Япония 5476 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 7
Европа 5771 6
Испания - Королевство 1887 6
Франция - Французская Республика 3329 5
США - Калифорния 1861 5
Южная Корея - Республика 2500 4
Украина 4903 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 4
Бразилия - Федеративная Республика 1485 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 381 3
Португалия - Португальская Республика 482 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 155 3
Израиль 1089 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 3
Индия - Республика 3138 3
Россия - УФО - Свердловская область 974 3
Канада - Монреаль 47 2
Аргентина - Аргентинская Республика 284 2
Иран - Исламская Республика Иран 556 2
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 308 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 161 2
Египет - Арабская Республика 483 2
Кипр - Республика 301 2
Италия - Итальянская Республика 2106 2
Германия - Федеративная Республика 5762 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1086 2
США - Мичиган 101 2
США - Миссури 42 2
Канада 1969 2
Австралия - Австралийский Союз 1725 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1963 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 647 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1160 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 345 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 138 3
Дед Мороз 108 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3420 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 401 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 350 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 48 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 66 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 784 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 160 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 1
НКО - Некоммерческая организация 93 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money 430 117
CBS MarketWatch 267 76
CNET - Издание 360 21
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 197 20
The Wall Street Journal 890 6
Barron's 22 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 2
Viacom - Video & Audio Communications 96 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 95 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1148 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 242 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 6 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
Пятница - Телеканал 21 1
The Washington Post 219 1
Коммерсантъ - Издательский дом 705 1
Nikkei - Издание 133 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 1
Bloomberg 854 1
Internet Stock Report 421 116
S&P 500 136 43
S&P - Standard and Poor’s 126 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 7
IDC - International Data Corporation 3912 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 58 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 98 1
Forrester Research 620 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 87 16
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 56 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 65 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 54 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 23 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 20 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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