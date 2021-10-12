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ФНС РФ ГНИВЦ Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России

ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России

АО «ГНИВЦ» является ключевым разработчиком автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС «Налог 3»).


12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей
27.06.2017 Бывший ГНИВЦ ФНС получил от Минфина миллиард, который наверняка раздаст субподрядчикам
02.10.2013 Big Data и мобильность — два вызова для информационной безопасности ФНС
26.10.2010 ГНИВЦ ФНС России приступил к использованию системы бизнес-моделирования Business Studio
15.04.2008 ГНИВЦ ФТС России заказывает внедрение АС контроля таможенного транзита
12.03.2008 ГНИВЦ ФТС России заказывает сопровождение программных средств
29.02.2008 ГНИВЦ ФТС России нуждается в сопровождении информационно-программных средств
27.02.2008 ГНИВЦ ФТС России заказывает внедрение АС контроля таможенного транзита
22.02.2008 ГНИВЦ ФТС России ищет поставщика ИТ-услуг
15.01.2008 ГНИВЦ ФТС России требуется обслуживание ЦВК ЕАИС
11.10.2007 ГНИВЦ ФТС России требуется ИТ-поставщик
11.09.2007 ГНИВЦ ФТС России внедряет АС «Авто-Транспорт»
28.08.2007 ГНИВЦ ФТС России выбирает ИТ-подрядчиков
31.07.2007 ГНИВЦ ФТС России модернизирует ИСС «Портал ФТС России»
26.04.2007 ГНИВЦ ФТС России выбирает ИТ-подрядчиков
06.04.2007 ГНИВЦ ФТС России ищет ИТ-подрядчика
12.02.2007 ГНИВЦ ФТС России ищет ИТ-подрядчика
29.01.2007 ГНИВЦ ФТС России понадобились ИТ-услуги
18.01.2007 ГНИВЦ ФТС России требуются ИТ-услуги
12.12.2006 РДТеХ разработает ПО для тестирования ЕАИС в ГНИВЦ ФТС России
21.11.2006 ГНИВЦ объявил тендер на оказание ИТ-услуг
05.06.2006 "АйТи" завершает создание системы электронного документооборота в ФНС
29.07.2005 ГНИВЦ МНС автоматизировал хоздеятельность
02.09.2004 РБК СОФТ разработал сайт ГНИВЦ Федеральной таможенной службы

Публикаций - 101, упоминаний - 150

ФНС РФ ГНИВЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8378 17
IBS - ИБС экспертиза 76 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6445 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1455 9
Ростех - Ростехнологии 2510 9
ОТР 175 7
Microsoft Corporation 22414 6
Элвис-Плюс - Элвис+ 129 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1278 6
Softline - Софтлайн 1858 5
Oracle Corporation 5997 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 5
Teradata 196 5
Восход ФГБУ НИИ 524 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1638 4
InfoWatch - Инфовотч 841 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 4
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 109 4
Крипто-ПРО 305 4
Барс груп 484 4
Ниеншанц 90 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1565 3
ГКС - Группа компаний Систематика 302 3
РДТЕХ 216 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1107 3
Крок - Croc 1612 3
Trend Micro 567 3
IBM - International Business Machines Corp 8904 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 3
OKI - ОКИ Системс Рус 160 3
Citrix Systems 742 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 397 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 331 3
Xerox 1091 3
ФОРС - Центр разработки 363 3
Цифра ГК 746 3
Айтеко - iTeco 906 3
Компьюлинк ГК - Compulink 387 3
Армада - РБК софт 702 3
Код Безопасности 428 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 153 7
AHConferences 53 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5155 5
Societe Generale Group 68 3
ВТБ - ВТБ24 653 3
Газпром ПАО 973 3
АвтоВАЗ 181 2
Северсталь ПАО 301 2
АльфаСтрахование СГ 239 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade 23 2
РСХБ - Россельхозбанк 227 2
ФосАгро 81 2
Альфа-Банк 1459 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2091 2
eBay Inc 1576 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 251 2
DHL Express 112 2
Аэрофлот 636 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 2
Транснефть 227 2
РЖД - Российские железные дороги 1447 2
Магнит - Сеть магазинов 425 2
Газпром трансгаз 71 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 45 1
Банк Санкт-Петербург 126 1
Возрождение - Коммерческий банк 169 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 10 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 279 1
Алроса АК 118 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
РОСНО СК 170 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 572 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 88 1
ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 6 1
Тетра Пак - Tetra Pak 18 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 1
Danone - Юнимилк 37 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 1
Газпром - Севернефтегазпром 13 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 58
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11734 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2325 12
Правительство РФ 7881 11
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 9
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 872 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 8
Президент Российской Федерации 3541 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2356 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 882 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1566 7
Счётная палата РФ 618 7
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 175 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 496 6
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 76 5
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1221 5
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 51 5
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 68 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 291 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 4
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 180 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1056 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 509 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 466 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3220 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 65 2
Руссофт - Russoft 372 1
АФТ - Ассоциация Финтех 250 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 2 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5309 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4965 6
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1125 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 196 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Шифрование - Криптография 1133 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5025 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1899 2
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2779 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2440 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 44 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2108 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 42 1
МПС - Международные платежные системы 99 1
УТМ - Универсальный транспортный модуль 9 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1487 11
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 30 9
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 174 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 255 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2520 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 5
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 62 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 800 4
HPE ArcSight 70 3
Apache Hadoop 354 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 364 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 930 2
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 114 2
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - ФТС РФ ЦОД 56 2
Kaspersky Total Space Security 43 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 396 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 135 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 454 2
Prognoz Platform 81 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 639 2
АКСИОК.Net Бюджетное планирование ППО 2 1
Teradata Data Warehouse Appliance 6 1
OpenText Documentum 349 1
ФНС РФ ЦОД 25 1
КриптоПро СКЗИ JCP 10 1
Microsoft Windows Server 2003 467 1
Калуга Астрал.ОФД 2 1
ГС-инвест - Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 36 1
Apache NiFi 6 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 164 1
ФГИС Единый реестр проверок 11 1
Esri ArcGIS 123 1
ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 9 1
ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 11 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 1
СТУ Business Studio 14 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 146 1
Oracle - Sun Solaris OS 153 1
Oracle СУБД 270 1
Богатырев Олег 6 5
Баранов Александр 11 5
Медведев Дмитрий 1602 5
Путин Владимир 2530 3
Соловьев Игорь 48 3
Попов Алексей 329 3
Мацоцкий Сергей 173 3
Легезо Денис 32 3
Железняков Вячеслав 11 2
Лейпи Игорь 8 2
Курило Андрей 37 2
Серова Елена 317 2
Еременко Максим 6 2
Сторчак Борис 2 2
Овчаров Евгений 11 2
Луцкий Алексей 3 2
Поихало Владимир 15 2
Борисов Александр 33 2
Оберемок Андрей 17 2
Лаут Артур 2 2
Земков Сергей 156 2
Солдатов Алексей 85 2
Постников Роман 10 2
Климов Евгений 16 2
Агамирзян Игорь 68 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 2
Раевский Алексей 74 2
Волков Алексей 35 2
Столбов Андрей 20 2
Шклярук Мария 15 2
Устюжанин Дмитрий 49 2
Кузякин Дмитрий 23 2
Еремин Дмитрий 5 2
Буров Василий 6 2
Бегтин Иван 50 2
Урнышев Роман 17 2
Кузнецов Александр 85 1
Никифоров Николай 1160 1
Собянин Сергей 222 1
Костин Андрей 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 106789 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33394 20
Россия - ПФО - Нижегородская область 1212 8
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 50 7
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 329 6
Россия - ЦФО - Калужская область 761 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5359 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12300 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2111 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2150 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1186 3
Европа 11576 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 409 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 579 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1270 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12472 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 228 2
Чехия - Чешская Республика 1041 2
Эстония - Эстонская Республика 695 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 649 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13429 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 865 2
Европа Восточная 2908 2
Россия - ДФО - Амурская область 498 2
Россия - УФО - Челябинская область 928 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1039 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 469 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 612 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 331 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 64 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 597 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 248 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 455 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 197 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 524 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 402 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 734 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 218 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 855 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2260 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15480 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15434 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1544 8
Федеральный бюджет Российской Федерации 1807 6
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 249 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1111 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1440 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2199 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2709 5
Образование в России 404 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 11575 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3887 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1200 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 323 2
Информационное общество - Государственная программа 1217 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 388 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1755 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1212 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1168 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3136 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2383 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6680 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 252 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2436 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Дальневосточный гектар - Бесплатный гектар 3 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1084 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3883 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1782 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 29 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 301 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 78 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10922 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 216 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 912 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 162 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 26 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 353 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 23 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 2
РИА Новости 764 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 2
Известия ИД 298 2
Прайм - Агентство экономической информации 692 1
Ведомости 352 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 349 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 313 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 1
Коммерсантъ - Издательский дом 867 1
Госрасходы - портал 28 1
Россия-1 - телеканал 20 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3312 15
CNews Tenders 14 9
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 7
Gartner 3300 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 730 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 103 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 613 2
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 60 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1450 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 563 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 72 4
Digital October - конференционное пространство 90 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
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