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ФБР США
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Federal Bureau of Investigation


06.10.2021 Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet 1
28.09.2021 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет 2
20.09.2021 Плодовитого хакера хотят посадить на 35 лет за DDoS-атаки 2
08.09.2021 Древнее зло вернулось. Кто-то разбудил серверы знаменитого шифровальщика REvil 3
02.09.2021 Работница банка отомстила за увольнение, уничтожив 21 ГБ данных о кредитах 1
19.08.2021 ИТ-подрядчик ЦРУ и АНБ спешно скупает золото в ожидании «черного лебедя» 1
29.07.2021 Bi.Zone обнаружила всплеск мошенничеств с подменой счетов и реквизитов компаний 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 2
14.07.2021 Самая прославленная группировка «русских хакеров» внезапно прекратила работу и отключила все сайты 3
08.07.2021 Вышло мощное бесплатное средство обхода интернет-блокировок, которое осилит и ребенок 2
17.06.2021 Крупнейший в мире интернет-рынок краденных паролей разгромлен силовиками 1
10.06.2021 Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод 4
08.06.2021 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 3
27.05.2021 Хакеры выбили крупнейший в истории выкуп из корпорации, атакованной шифровальщиком 1
19.05.2021 ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод 2
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 2
30.04.2021 Директор некрупного ИТ-подрядчика силовиков получил зарплату в миллиард долларов 2
16.04.2021 Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН 2
14.04.2021 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 9
12.04.2021 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 12
24.03.2021 ИТ-консультант отомстил за увольнение, удалив важные профили сотрудников и обрушив работу компании 1
18.03.2021 Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации 2
09.02.2021 В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру 2
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 1
18.01.2021 Силовики всего мира атаковали сверхзащищенные криминальные сетевые ресурсы 2
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 3
24.11.2020 В Apple грандиозный скандал. Чтобы получить лицензии на оружие, топ-менеджер раздавал взятки iPad-ами 2
24.11.2020 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту 2
19.11.2020 Эксперты Check Point обнаружили всплеск атак программ-вымогателей на медицинские учреждения 1
20.10.2020 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
15.10.2020 Хакеры вломились в госсети США через «дыры» в VPN 1
06.10.2020 Commvault представила Metallic Cloud Storage Service 1
04.09.2020 ИТ-директор и госчиновник сел в тюрьму за продажу правительственного «железа» на eBay 2
12.08.2020 В сотни мобильных приложений внедрено шпионское ПО, разработанное военными США 1
29.07.2020 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками 2
10.07.2020 Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов 1
25.06.2020 В Сеть утекли персональные данные американских полицейских и сотрудников ФБР за последние 20 лет 2
25.05.2020 Троян-шифровальщик напал на госсектор и медучреждения. Даже если заплатить выкуп, данные не восстановятся 3
30.04.2020 Check Point: шифровальщики нацелились на мобильные устройства Android 4

Публикаций - 409, упоминаний - 1050

ФБР США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 48
Apple Inc - Эппл Рус 7680 44
Google LLC 7128 41
SEC Consult Services 929 28
Facebook 3765 9
Twitter 2204 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 8
Монитор безопасности 69 8
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
Telegram Group 702 7
IBM 3527 6
NeXus 204 5
Cisco Systems 2037 5
Cellebrite 16 5
Fortinet 286 5
GitHub 412 5
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 4
Verisign 58 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 4
I-Defence 4 4
Darkside - Хакерская группировка 17 4
Huawei 2726 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 4
ESET 989 4
Samsung Electronics 5633 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 3
Oracle Corporation 3331 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Phantom Secure 4 3
VK - Mail.ru Group 2482 2
AOL Inc 304 2
Accenture - Аксенчер 531 2
LG Electronics 1832 2
NSO Group 16 2
Lenovo Group 1636 2
Yandex - Яндекс 4099 2
Alibaba Group 298 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Verizon 369 2
Check Point Software Technologies 446 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
LinkedIn 520 5
Assist - Ассист 123 4
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 4
Аэрофлот 492 3
Ангелы ада - мотоклуб 3 3
eBay Inc 528 3
Colonial Pipeline 15 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Уралсиб Банк 389 2
Sony Pictures Entertainment 78 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Xiaopeng Motors 1 1
Меркури - Mercury 28 1
ИСК - Ижевская строительная компания 6 1
Uber 257 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 4 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 1
NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 2 1
Национальный банк Траст 96 1
Western Union 86 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
Банк Зенит 131 1
О2О Delivery club 153 1
Tesla Motors 241 1
Альфа-Банк 1123 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Uber Technologies 258 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 15
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 15
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 15
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 13
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 13
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 11
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 10
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 9
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 6
Пентагон - Министерство обороны США 277 5
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 4
Верховный суд Российской Федерации 174 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании 4 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Лефортовский районный суд города Москвы 5 2
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 2
МВД РФ Управление К 38 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 2
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 2
RCMP - Royal Canadian Mounted Police - КККП - Королевская канадская конная полиция 2 2
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
FCC USA - BDAC - Консультативный комитет по развертыванию широкополосного доступа 1 1
Fort Worth Police Department - Департамента полиции города Форт-Уэрта 1 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 4
Демократическая политическая партия США 36 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
Bitcoin Foundation 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 38
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 23
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 17
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 16
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 8
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 7
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 7
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Фишинг - Phishing 96 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 2
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 13 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 11 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Flash 472 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
ICE - Interactive Connectivity Establishment 22 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
OTR - Off-the-Record Messaging - Криптографический протокол для систем мгновенного обмена сообщениями 6 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 1
C2S - Customer-to-Services - соединения между потребителями и сервисами 2 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 104 1
C&C - Command and Control server 61 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 1
Google Android 10750 30
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 27
Apple iOS 5741 22
Microsoft Windows 10 6612 17
Apple iPhone 5 710 14
WhatsApp Messenger 654 8
Apple iPad 3263 8
Google Nexus - Серия смартфонов 398 7
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 6
Copperhead Android OS 8 6
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 31 5
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Tor Project - Mission Improbable - смартфон 7 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 5
Linux OS 4243 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 4
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 3
Microsoft Azure 1171 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
AlphaBay Market - Онлайн-рынок даркнета, работал на луковом сервисе сети Tor 4 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Quantum Stresser - Оператор DDoS-сервисов 2 2
Amazon Alexa 138 2
Discord 32 2
Apple iCloud 200 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Symbian OS 764 2
Google Home - Умная колонка 37 2
Microsoft Windows 850 2
Microsoft Office 1921 2
Amazon Echo 49 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Google YouTube - Видеохостинг 1706 2
Webstresser DDoS-сервис 4 2
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 15
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 13
Coats Dan - Коутс Дэн 14 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 12
Мельникова Анастасия 166 7
Галушкин Олег 168 7
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 7
Докучаев Дмитрий 14 6
Гинятуллин Роман 61 6
Фомченков Георгий 9 6
Perry Mike - Перри Майк 6 5
Михайлов Сергей 37 5
Стоянов Руслан 30 5
Зайцев Михаил 145 4
Путин Владимир 1820 4
Врублевский Павел 75 4
Ramos Vincent - Рамос Винсент 4 3
Marshall Howard - Маршалл Говард 2 2
Дягилев Василий 83 2
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 2
Родионов Михаил 40 2
Emerson Marc - Эмерсон Марк 2 2
Фишенко Александр 4 2
Кубасов Сергей 3 2
Wray Christopher - Рэй Кристофер 2 2
Smith Scott - Смит Скотт 2 2
Пособилов Александр 3 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 2
Водясов Алексей 97 2
Зенкин Денис 98 2
Resch David - Реш Дэвид 2 2
Касперский Евгений 218 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 2
Мирошников Борис 29 1
Лисов Станислав 4 1
Calvey Michael - Калви Майкл 7 1
Hurd Mark - Херд Марк 87 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Кривошеев Дмитрий 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 273
Россия - Российская федерация - РФ 57180 110
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 23
Германия - Федеративная Республика 3614 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 13
Украина 3347 13
Франция - Французская Республика 2112 11
Канада 1294 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 9
Австралия - Австралийский Союз 1118 9
Европа 3730 8
США - Нью-Йорк 1087 8
Беларусь - Белоруссия 2081 8
США - Кремниевая долина 398 6
Испания - Королевство 1248 6
Индия - Республика 2161 6
Казахстан - Республика 2621 6
Восточная Европа 1669 5
Нидерланды 970 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 5
США - Калифорния 969 5
Румыния 342 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 4
США - Вирджиния - Виргиния 61 4
Бразилия - Федеративная Республика 1121 4
Израиль 716 4
Канада - Нью-Денвер 4 4
США - Сан-Бернардино 8 4
Специальный административный район Гонконг 546 3
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 3
Ирландия - Республика 362 3
Северная Америка 1405 3
Таиланд - Королевство 357 3
Америка 453 3
Швеция - Королевство 748 3
Польша - Республика 824 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 8
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 2
Мошенничество 53 2
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 2
УК РБ - Уголовный кодекс Республики Беларусь 1 1
Чаевые 5 1
Фабрика троллей 4 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 5 1
Русский язык 970 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Конституция США 18 1
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Запугивание и шантаж 2 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
NYT - The New York Times 505 18
The Wall Street Journal 709 6
ZDnet 381 6
Bloomberg 785 5
Thomson Reuters - Рейтер 1711 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 4
Forbes - Форбс 441 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
Ars Technica 227 3
РИА Новости 654 3
The Verge - Издание 448 2
ABC News 11 2
Politico 9 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Wired - Издание 119 2
The Guardian - Британская газета 189 2
WikiLeaks 106 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 2
The Register 337 2
Gizmodo 98 1
PCWorld - PC World 36 1
IBT - International Business Times 14 1
GQ 10 1
Nextgov 19 1
SecurityAffairs.co 3 1
Localbitcoins.com 1 1
RT America 3 1
San Francisco Chronicle 7 1
De Correspondent 1 1
Wikipedia - Википедия 274 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
Business Insider 182 1
PC Magazine - PCMag 39 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
The Washington Post 109 1
Reddit 198 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
MacRumors 114 1
CNET - Издание 273 1
Gartner 2188 2
SimilarWeb 24 2
CNews Analytics 1988 1
Fortune Global 500 160 1
Check Point Research 47 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
Recorded Future 8 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 5
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 1
DePaul University - Университет Де Поля 1 1
Oracle OpenWorld 36 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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