Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФАС РФ
Управления Федеральной антимонопольной службы
УФАС
Публикаций - 89, упоминаний - 171
ФАС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 2
|Единая Россия - Политическая партия 241 1
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
|АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
|Тенишев Андрей 12 3
|Ефимов Владимир 39 2
|Чекунов Игорь 7 2
|Дорохина Юлия 42 2
|Рутенберг Дмитрий 23 2
|Наумов Виктор 124 2
|Лихушина Екатерина 1 1
|Киселева Надежда 9 1
|Данчаров Артур 1 1
|Широков Алексей 15 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Белашева Марина 36 1
|Волошин Кирилл 20 1
|Борисов Константин 4 1
|Кудрявцев Владимир 23 1
|Шрамко Кирилл 24 1
|Холикбердиев Тахир 14 1
|Иванюк Вячеслав 13 1
|Алешко Евгения 8 1
|Аншаков Михаил 8 1
|Пилатов Сергей 1 1
|Гуцуляк Юлия 2 1
|Коломийченко Олег 2 1
|Емельянов Антон 59 1
|Орловский Виктор 298 1
|Новодворский Алексей 103 1
|Евраев Михаил 228 1
|Петросян Рачик 8 1
|Скокова Татьяна 12 1
|Петров Кирилл 29 1
|Кузнецов Вячеслав 3 1
|Лютов Максим 1 1
|Мазняк Екатерина 1 1
|Романов Андрей 9 1
|Шевченко Дмитрий 12 1
|Болгар Виталий 1 1
|Смирнов Сергей 34 1
|Комышов Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1594 1
|Сумцов Павел 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru