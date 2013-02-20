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ФАС РФ
Управления Федеральной антимонопольной службы
УФАС



20.02.2013 Три суда поддержали Саратовское УФАС России в борьбе за конкуренцию среди интернет-провайдеров
21.08.2012 Федеральный арбитражный суд Центрального округа поддержал «Ростелеком» в споре с Воронежским УФАС России и «Кодотел»
22.10.2010 Воронежское УФАС России оштрафовало «ЦентрТелеком» на 110 тыс. руб.
29.05.2008 Суд подтвердил правомерность действий Астраханского УФАС в отношении ЮТК
21.02.2008 Мурманский УФАС не нашёл нарушений в рекламе СЗТ
28.12.2007 Томское УФАС России засудит «Сибирьтелеком» за нечестную конкуренцию
22.11.2007 Мурманский УФАС возбудил дело против СЗТ
28.06.2007 Санкт-Петербургское УФАС России оштрафовало «Калинку»
14.06.2007 Амурское УФАС признало рекламу «Билайна» ненадлежащей
19.03.2007 Арбитраж подтвердил решение астраханского УФАС в отношении ЮТК

Публикаций - 89, упоминаний - 171

ФАС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8611 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7602 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7913 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6383 10
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 516 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3823 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2283 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 3
СМАРТС Компания 510 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1108 3
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 776 2
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара 20 2
Tele2 - Теле2 Россия - Челябинская Сотовая Связь 25 2
Ростех - Ростехнологии 2414 2
Microsoft Corporation 22012 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 83 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 711 1
Диджитал Машинс 4 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 1
Dr.Web - Доктор Веб 1179 1
Комстар ОТС Регионы 90 1
I-Free 105 1
Leta IT-company 121 1
Yandex - Яндекс 4779 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 1
МегаФон - Мобиком 221 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 84 1
Россервис 52 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 1
Интерсвязь 12 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1855 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 109 1
Leta Group 261 1
ГКС - Группа компаний Систематика 288 1
IBS - ИБС экспертиза 52 1
Евросеть 1368 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 164 3
Почта России ПАО 1825 2
Точка 508 1
РЖД - Российские железные дороги 1399 1
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
РТС - Фондовая биржа 329 1
Согласие СК 334 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 1
Beiten Burkhardt 62 1
Кредит-Москва Банк 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1817 72
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 7
Арбитражный суд Челябинской области 6 3
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 2
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 11 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2171 2
Арбитражный суд Самарской области 11 1
ФСБ РФ - Пограничное управление ФСБ по Забайкальскому краю ФГУП 2 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 174 1
ТПП Челябинской области - Торгово-промышленная палата Челябинской области 1 1
Арбитражный суд Саратовской области 2 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 149 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 4 1
СПб ИАЦ ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 7 1
Арбитражный суд Нижегородской области 5 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 199 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 1
Районный суд Москвы 260 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 594 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 498 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2400 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2910 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 2
Единая Россия - Политическая партия 241 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30469 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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