Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Утилизация Переработка отходов Рециклинг Recycling
Публикаций - 336, упоминаний - 399
Утилизация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 43
|Путин Владимир 2542 9
|Гуцериев Михаил 110 8
|Платонова Оксана 4 5
|Чубайс Анатолий 193 5
|Тынкован Александр 51 4
|Демидов Михаил 132 4
|Козлов Михаил 167 4
|Кириенко Сергей 139 4
|Бобровников Борис 99 3
|Березин Максим 70 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
|Гуськов Антон 18 3
|Никифоров Николай 1161 3
|Соловьев Алексей 67 3
|Пасеков Владимир 24 3
|Соловьев Владимир 102 3
|Смелянский Руслан 23 3
|Ульянов Владимир 154 3
|Лантух Владислав 19 3
|Лосев Сергей 46 3
|Квашук Сергей 14 3
|Мантуров Денис 66 3
|Головин Андрей 12 3
|Белик Сергей 15 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Шевелев Александр 4 2
|Поляков Алексей 15 2
|Яхина Ирина 40 2
|Рахметов Руслан 34 2
|Нигматуллин Ринат 7 2
|Шмаков Роман 13 2
|Еремеев Владимир 11 2
|Шумейко Анна 20 2
|Осеевский Михаил 264 2
|Лысенко Эдуард 238 2
|Козлов Александр 57 2
|Шухов Замир 6 2
|Попов Алексей 329 2
|Горохов Евгений 33 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru