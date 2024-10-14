Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор

Систему «TALARIX Мясокомбинат» внедрили на заводе утилизации «Русагро – Приморье» Расширение функционала «TALARIX Мясокомбинат» под специфику завода утилизации обеспечило унификацию бизнес-процессов производства в соответствии с едиными корпоративными стандартами ГК «Русагро». Об этом CNews сообщили представители Axelot. ГК «Русагро» – это

В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок 2023 г. по ноябрь 2024 г. Первая очередь системы должна быть сдана в эксплуатацию в начале 2025 г. Управление отходами Сейчас ИТ-решения в сфере управления отходов для регионов разрабатывает к

Клиенты «Ситилинка» в 2023 г. стали сдавать технику на утилизацию почти в полтора раза чаще овых шкафов. Александр Кузнецов, директор департамента маркетинга Merlion и «Ситилинка»: «Программа утилизация, запущенная вместе с нашим партнером, отлично показывает себя, мы видим востребова

Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» стоимость не превышает средней рыночной цены, в которую уже входит демонтаж, погрузка и экологичная утилизация. Крупногабаритную технику, предметы из металла и автомобили по-прежнему можно сдат

В Москве заработала система сбора электронного лома предприятий для его последующей утилизации Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части снижения объема отходов, направляемых на полигоны. Созданная в столице инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает Москву одним из самых экологичных мегаполисов мира», – сказал генеральный директор корпорации

Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: переработка электронных отходов в России с 2019 г. выросла в 3,5 раза в, в основном – списанная техника от юридических лиц. Столкнувшись с увеличением сбора в магазинах, утилизаторы инвестировали полученные средства в развитие своих производственных мощностей. Та

«М.Видео-Эльдорадо» удвоила объем собранной техники на переработку ммы утилизации электроники и бытовой техники во вторсырье, реализуемой совместно с СКО «Электроника-утилизация». По итогам первых трех месяцев 2023 г. клиенты ритейлера передали на переработку

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Как утилизировать старый принтер , вы наносите ущерб окружающей среде и совершаете правонарушение. Давайте разберемся, как правильно утилизировать принтеры и многофункциональные устройства. Выброшенный принтер может обойтись в

Как правильно утилизировать аккумуляторные батареи ьно быстро попадают в почву и грунтовые воды, когда оболочка разрушается от коррозии. Кроме того, аккумуляторы легко загораются и токсичные материалы попадают в атмосферу. Рассказываем, как правильно утилизировать старые батарейки и аккумуляторы. Наиболее распространенным типом батарей является одноразовая неперезаряжаемая щелочная батарея, которая выпускается в размерах AA, AAA, C, D, 9 В

Как правильно утилизировать смартфон и планшет ред окружающей среде и истощать и так скудные запасы полезных ископаемых. Разберемся, как правильно утилизировать смартфон или планшет, чтобы все от этого только выиграли. Смартфоны и планшеты

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Как правильно утилизировать старый фотоаппарат Свалки и мусорные баки — не место для утилизации старой техники. Мало того, что это не экологично, так ещё и не законно — можно получить штраф. Рассказываем, что можно сделать со старым фотоаппаратом, чтобы не нарушать закон и поза

«Билайн» обучит нейросеть искать нелегальные мусорные свалки в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, «Билайн» разрабатывает нейросеть, которая позволяет находить на фотографиях нелегальные свалки, сокращая тем самым время реагирования на их устранение. «Нелегальные мусорные свалки – одна из самых острых экологических проблем современности. Это не только серьезный источник загрязнения окружающей среды, но и предмет для постоянных дискуссий на м

Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука? ества, способные навредить здоровью человека при попадании в грунт или воду. Так что для безопасной утилизации потребуются некоторые усилия. В первую очередь, стоит позаботиться о собственной и

ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников и неисправности старых устройств. Когда приборы отслужат своё, школьник уже сам будет знать, как их утилизировать без вреда природе, и сможет рассказать об этом родителям. Но даже опуская экопр

Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» Samsung Electronics подводит итоги работы единственной в России программы по бесплатной утилизации электроники «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. В рамках программы в нескольких регионах страны была создана система раздельного сбора элек

МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов причинах, которые не позволяют вывезти мусор с указанной точки. Дополнительно мусоровозы можно оснастить камерами с обзором 360 градусов. Комплекс позволяет не допустить появления несанкционированных свалок – любое отклонение отражается в системе. Решение также помогает улучшить экологическую обстановку в регионах: благодаря оптимально выстроенным маршрутам снижается расход топлива, уменьша

Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти авка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. При этом компания не просто привлекает внимание к проблеме, Tele2

Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки альное идет на свалку. Зачастую остаются не переработанными самые опасные отходы, — отметил генеральный директор ГК «Элекснет» Игорь Антонов. — Экологическая переработка – это единственно верный путь утилизации электронных отходов для современного бизнеса. Мы долго выбирали партнера по этому направлению и остановились на «Экополисе», оказывающей услуги полного цикла переработки». «Мы рассма

Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники ответственную транспортировку и безопасную переработку техники. За год работы программы «Правильная утилизация» наши клиенты сдали на переработку около 48 000 единиц, или 350 тонн, электроники.

«М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов ны, чайники, смартфоны, наушники и небольшие телевизоры с диагональю до 30 дюймов. В партнёрстве с Ассоциацией «СКО Электроника-Утилизация» Группа «М.Видео-Эльдорадо» обеспечивают полный цикл сбора и утилизации техники с минимальным влиянием на окружающую среду. «Мы довольны результатами пилотного проекта по утилизации техники в Санкт-Петербурге и Москве – нам удалось собрать в два р

«М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники лав Свиблов. Вся собранная в магазинах техника поштучно учитывается перед отправкой на переработку. Утилизатор, получив партию, взвешивает ее и также заносит данные в общую ИТ-систему. К ней по

Magenta автоматизировала вывоз отходов с несанкционированных свалок Подмосковья Magenta Technology автоматизировала управление вывозом отходов с несанкционированных свалок Московской области. Система управления вывозом отходов Magenta внедрена в компании «Вива Транс». В результате эксплуатации системы перевозчик сократил время, затрачиваемое на планировани

«М.Видео-Эльдорадо» запускает утилизацию использованной техники и электроники в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева, и ассоциация «Система коллективной ответственности электроника – утилизация» в рамках Недели российского ритейла объявили о запуске первого в России проекта п

В сервисных центрах Samsung будут принимать технику на утилизацию ьзователям пожизненную поддержку каждого продукта, от процесса выбора подходящего устройства до его правильной утилизации. Наша цель – сделать как производство, так и обслуживание техники макси

«М.Видео» запускает федеральный проект по сбору и утилизации батареек ных сетях. С нашей помощью клиенты могут узнать больше о том, почему так важно правильно собирать и утилизировать батарейки, какие угрозы несут батарейки, выброшенные с бытовым мусором. Но мало

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Из утилизированных ТВ-приставок General Satellite извлечено более 45 кг золота и серебра озможно благодаря расширению производственного участка и росту числа задействованных специалистов. «Утилизация телевизионных приставок, вышедших из употребления, – важная часть деятельности хол