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Утилизация мусора Переработка отходов Waste disposal Рециклинг Recycling Нулевое захоронение Сортировка бытовых отходов Утилизационный сбор утильсбор

Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор

 

Лишних вещей не держите в жилище, станет сразу просторней и чище. (Б. Дударев) 1974 год Лишних вещей не держите в жилище, станет сразу просторней и чище. (Б. Дударев) 1974 год
«ОТХОДЫ В ДОХОДЫ» В. Викторов, 1970 год. «ОТХОДЫ В ДОХОДЫ» В. Викторов, 1970 год.


14.10.2024 Систему «TALARIX Мясокомбинат» внедрили на заводе утилизации «Русагро – Приморье»

Расширение функционала «TALARIX Мясокомбинат» под специфику завода утилизации обеспечило унификацию бизнес-процессов производства в соответствии с едиными корпоративными стандартами ГК «Русагро». Об этом CNews сообщили представители Axelot. ГК «Русагро» – это

18.04.2024 В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок

2023 г. по ноябрь 2024 г. Первая очередь системы должна быть сдана в эксплуатацию в начале 2025 г. Управление отходами Сейчас ИТ-решения в сфере управления отходов для регионов разрабатывает к
20.02.2024 Клиенты «Ситилинка» в 2023 г. стали сдавать технику на утилизацию почти в полтора раза чаще

овых шкафов. Александр Кузнецов, директор департамента маркетинга Merlion и «Ситилинка»: «Программа утилизация, запущенная вместе с нашим партнером, отлично показывает себя, мы видим востребова
25.10.2023 Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

стоимость не превышает средней рыночной цены, в которую уже входит демонтаж, погрузка и экологичная утилизация. Крупногабаритную технику, предметы из металла и автомобили по-прежнему можно сдат
24.10.2023 В Москве заработала система сбора электронного лома предприятий для его последующей утилизации

Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части снижения объема отходов, направляемых на полигоны. Созданная в столице инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает Москву одним из самых экологичных мегаполисов мира», – сказал генеральный директор корпорации
08.09.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: переработка электронных отходов в России с 2019 г. выросла в 3,5 раза

в, в основном – списанная техника от юридических лиц. Столкнувшись с увеличением сбора в магазинах, утилизаторы инвестировали полученные средства в развитие своих производственных мощностей. Та
24.04.2023 «М.Видео-Эльдорадо» удвоила объем собранной техники на переработку

ммы утилизации электроники и бытовой техники во вторсырье, реализуемой совместно с СКО «Электроника-утилизация». По итогам первых трех месяцев 2023 г. клиенты ритейлера передали на переработку

23.03.2023 В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» увеличен список предметов для утилизации

тал доступен вывоз мебели и электроники. Теперь жители могут воспользоваться новыми возможностями и утилизировать в том числе макулатуру», - отметили представители Департамента информационных т
06.12.2022 Благотворительность, утилизация ненужных вещей, бронирование книг — как Москва развивает сервисы нового поколения

на главной странице сервиса «Вывоз ненужных вещей» по просьбам пользователей появился виртуальный каталог предметов, которые можно сдать на переработку. Так жители сразу видят перечень доступных для утилизации вещей и могут не тратить время на заполнение заявки, если нужный им предмет пока нельзя вывезти с помощью сервиса.
18.11.2022 Россияне придумали хитрый и гениальный способ заработка на утилизации старой техники

дние полгода его популярность в России бьет все рекорды. Как сообщил изданию глава СКО «Электроника-утилизация» Владислав Бондарев, в России на 20% увеличилось количество техники, сдаваемой в у
18.11.2022 Wildberries запустил услугу экспресс-утилизации ненужной техники и мебели

отке отходов. «Продолжаем расширять спектр сервисов, доступных для наших пользователей. Экологичная утилизация мебели и техники поможет россиянам проявить заботу об окружающей среде и позаботит
15.11.2022 43% россиян положительно относятся к утилизации техники

качество товаров и услуг. В рамках проекта по утилизации мы помогаем подобрать оптимальную компанию-утилизатор с учетом региона присутствия, вида оборудования к утилизации, его объема и напряму
12.09.2022 Покупатели «М.видео-Эльдорадо» сдали на переработку 50 грузовых вагонов старой техники

по массе с грузовым поездом из 50 вагонов. Группа «М.видео-Эльдорадо» и ассоциация СКО «Электроника-утилизация», объединяющая производителей, импортёров и ответственных переработчиков электробы
06.07.2022 «Ситилинк» запустил проект по утилизации старой техники

ельно откачивают хладагент. Затем извлекаются ценные материалы, а корпус отправляют на переработку. Утилизация телевизоров предусматривает извлечение кинескопа с предварительным извлечением цен
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс

ение наших инструментов оказывает влияние на бизнес-показатели! Время, требуемое на выполнение задач с помощью инструментов TeamViewer, будет гораздо меньше, чем без них. Во-первых, резко возрастает «утилизация человеческого ресурса» (отношение полезных трудозатрат к доступным трудозатратам — прим. CNews). Во-вторых, при использовании TeamViewer происходит существенное сокращение затрат на

30.08.2021 Как утилизировать старый принтер

, вы наносите ущерб окружающей среде и совершаете правонарушение. Давайте разберемся, как правильно утилизировать принтеры и многофункциональные устройства. Выброшенный принтер может обойтись в
18.08.2021 Как правильно утилизировать аккумуляторные батареи

ьно быстро попадают в почву и грунтовые воды, когда оболочка разрушается от коррозии. Кроме того, аккумуляторы легко загораются и токсичные материалы попадают в атмосферу. Рассказываем, как правильно утилизировать старые батарейки и аккумуляторы. Наиболее распространенным типом батарей является одноразовая неперезаряжаемая щелочная батарея, которая выпускается в размерах AA, AAA, C, D, 9 В

11.08.2021 Как правильно утилизировать смартфон и планшет

ред окружающей среде и истощать и так скудные запасы полезных ископаемых. Разберемся, как правильно утилизировать смартфон или планшет, чтобы все от этого только выиграли. Смартфоны и планшеты

02.08.2021 Как правильно утилизировать большой ЖК-телевизор

те выставить объявление на сайте продаж, либо отнести в пункт ремонта техники, но придется . Акция «Утилизация» в магазинах бытовой и цифровой техники В крупных магазинах бытовой и цифровой тех
28.07.2021 Как правильно утилизировать старый фотоаппарат

Свалки и мусорные баки — не место для утилизации старой техники. Мало того, что это не экологично, так ещё и не законно — можно получить штраф. Рассказываем, что можно сделать со старым фотоаппаратом, чтобы не нарушать закон и поза
25.06.2021 «Билайн» обучит нейросеть искать нелегальные мусорные свалки

в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, «Билайн» разрабатывает нейросеть, которая позволяет находить на фотографиях нелегальные свалки, сокращая тем самым время реагирования на их устранение. «Нелегальные мусорные свалки – одна из самых острых экологических проблем современности. Это не только серьезный источник загрязнения окружающей среды, но и предмет для постоянных дискуссий на м
29.04.2021 Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука?

ества, способные навредить здоровью человека при попадании в грунт или воду. Так что для безопасной утилизации потребуются некоторые усилия. В первую очередь, стоит позаботиться о собственной и
19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников

и неисправности старых устройств. Когда приборы отслужат своё, школьник уже сам будет знать, как их утилизировать без вреда природе, и сможет рассказать об этом родителям. Но даже опуская экопр
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника»

Samsung Electronics подводит итоги работы единственной в России программы по бесплатной утилизации электроники «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. В рамках программы в нескольких регионах страны была создана система раздельного сбора элек
19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов

причинах, которые не позволяют вывезти мусор с указанной точки. Дополнительно мусоровозы можно оснастить камерами с обзором 360 градусов. Комплекс позволяет не допустить появления несанкционированных свалок – любое отклонение отражается в системе. Решение также помогает улучшить экологическую обстановку в регионах: благодаря оптимально выстроенным маршрутам снижается расход топлива, уменьша
06.10.2020 Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти

авка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. При этом компания не просто привлекает внимание к проблеме, Tele2
27.08.2020 Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки

альное идет на свалку. Зачастую остаются не переработанными самые опасные отходы, — отметил генеральный директор ГК «Элекснет» Игорь Антонов. — Экологическая переработка – это единственно верный путь утилизации электронных отходов для современного бизнеса. Мы долго выбирали партнера по этому направлению и остановились на «Экополисе», оказывающей услуги полного цикла переработки». «Мы рассма
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники

ответственную транспортировку и безопасную переработку техники. За год работы программы «Правильная утилизация» наши клиенты сдали на переработку около 48 000 единиц, или 350 тонн, электроники.
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов

ны, чайники, смартфоны, наушники и небольшие телевизоры с диагональю до 30 дюймов. В партнёрстве с Ассоциацией «СКО Электроника-Утилизация» Группа «М.Видео-Эльдорадо» обеспечивают полный цикл сбора и утилизации техники с минимальным влиянием на окружающую среду. «Мы довольны результатами пилотного проекта по утилизации техники в Санкт-Петербурге и Москве – нам удалось собрать в два р
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники

лав Свиблов. Вся собранная в магазинах техника поштучно учитывается перед отправкой на переработку. Утилизатор, получив партию, взвешивает ее и также заносит данные в общую ИТ-систему. К ней по
16.09.2019 Magenta автоматизировала вывоз отходов с несанкционированных свалок Подмосковья

Magenta Technology автоматизировала управление вывозом отходов с несанкционированных свалок Московской области. Система управления вывозом отходов Magenta внедрена в компании «Вива Транс». В результате эксплуатации системы перевозчик сократил время, затрачиваемое на планировани
03.06.2019 «М.Видео-Эльдорадо» запускает утилизацию использованной техники и электроники

в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева, и ассоциация «Система коллективной ответственности электроника – утилизация» в рамках Недели российского ритейла объявили о запуске первого в России проекта п
19.04.2019 В сервисных центрах Samsung будут принимать технику на утилизацию

ьзователям пожизненную поддержку каждого продукта, от процесса выбора подходящего устройства до его правильной утилизации. Наша цель – сделать как производство, так и обслуживание техники макси
01.11.2018 «М.Видео» запускает федеральный проект по сбору и утилизации батареек

ных сетях. С нашей помощью клиенты могут узнать больше о том, почему так важно правильно собирать и утилизировать батарейки, какие угрозы несут батарейки, выброшенные с бытовым мусором. Но мало
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО

 переработки», — рассказал директор Розничной сети МТС «Северо-Запад» Леонид Большин. Необходимость правильной утилизации элементов питания обусловлена содержанием в них тяжелых металлов, в том
06.06.2016 МТС утилизирует пермские батарейки

рикамья будут не менее активны», — отметил директор МТС в Пермском крае Андрей Попов. Необходимость правильной утилизации элементов питания обусловлена содержанием в них тяжелых металлов, в том
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО

ии и переработки», — рассказал директор Розничной сети МТС на Урале Даниил Хрусталев. Необходимость правильной утилизации элементов питания обусловлена содержанием в них тяжелых металлов, в том
20.05.2016 Компании теряют ценные данные, не умея утилизировать SSD

им образом, SSD-технологии являются основным способом хранения и обработки корпоративной информации.Утилизация систем хранения: практика отстает от теории К настоящему времени появились SSD-нак
15.03.2016 Из утилизированных ТВ-приставок General Satellite извлечено более 45 кг золота и серебра

озможно благодаря расширению производственного участка и росту числа задействованных специалистов. «Утилизация телевизионных приставок, вышедших из употребления, – важная часть деятельности хол
16.03.2015 GS Group открыл завод по утилизации электроники в Туле

из обращения и размещено на складских площадях в городе Туле. В 2015 г. на предприятии планируется утилизировать до 1,5 млн устройств, после введения в строй дополнительных линий показатель ув

Публикаций - 1065, упоминаний - 1274

Утилизация мусора и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24490 58
IBM - International Business Machines Corp 9415 54
Samsung Electronics 10188 49
Ростелеком 9549 44
HP Inc. 5667 41
SAP SE 5235 41
8072 36
Dell EMC 5016 36
Oracle Corporation 6645 34
Broadcom - VMware 2335 32
Apple Inc 11958 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12150 28
Крок - Croc 1771 27
Intel Corporation 12113 26
Yandex - Яндекс 7107 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8662 22
Google LLC 11677 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3198 21
Siemens AG - Siemens Group 2581 20
Cisco Systems 5086 20
Amazon Inc - Amazon.com 2968 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5668 18
МегаФон 8555 18
LG Electronics 3607 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1455 17
Huawei 3865 16
Hitachi - Хитачи 1463 16
Элемент ГК - Микрон - Micron 1440 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 15
Sony 6530 15
Philips 2046 15
HP - Hewlett-Packard 3619 14
Toshiba Corporation 2924 12
InfoWatch - Инфовотч 1001 12
Ростех - Автоматика Концерн 1621 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1103 12
Fujitsu 2039 12
Dell Technologies - Dell Computer 2130 12
VK - Mail.ru Group 3437 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2849 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2257 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7105 24
РЖД - Российские железные дороги 1876 21
СКО Электроника-утилизация 17 16
Газпром ПАО 1332 12
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1002 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2763 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 654 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1271 8
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 8
Альфа-Банк 1739 8
eBay Inc 1618 7
Мегаполисресурс ГК 7 7
Лента - Сеть розничной торговли 2037 7
РЭО - Российский экологический оператор 13 7
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 10 6
Россети Ленэнерго 1700 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 461 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 5
Dyson 121 5
Композит 90 5
НСПК - Национальная система платежных карт 800 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 829 5
Почта России ПАО 2090 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 209 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 432 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 647 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1873 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 329 4
Русагро Группа Компаний 270 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 440 4
Торий НПП 46 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
Volkswagen Group - VW 274 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 423 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 701 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 260 4
Boeing 1008 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11329 49
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1917 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5795 39
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4893 34
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4420 27
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4612 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1151 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5374 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3002 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2445 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3911 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2683 15
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 401 15
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Федеральное казначейство России 1750 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1656 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2835 10
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 206 9
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1371 8
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 7
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Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3284 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 366 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 694 5
Greenpeace - Гринпис 128 21
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 20 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 301 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 325 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 3
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
ASF - Apache Software Foundation 203 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 41 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 123 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 124 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 2
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 2
Linux Foundation 183 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 713 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 642 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
ГосИнформСистемы 106 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64039 405
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48940 235
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29114 183
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29990 167
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20659 158
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10836 149
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12710 135
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18307 134
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15624 125
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9160 107
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23737 99
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5914 98
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11691 95
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12428 88
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26418 87
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23740 82
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16016 78
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11046 78
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13816 78
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9480 77
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27603 71
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9797 70
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24886 70
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12332 70
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20560 67
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12269 67
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15449 63
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1475 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24181 60
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13616 59
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8427 59
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6396 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20281 58
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11451 57
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1028 57
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5850 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14226 54
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7420 53
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9724 52
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3657 52
Microsoft Windows 15502 32
Microsoft Windows 2000 8660 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5041 22
Linux OS 9741 18
Apple iPhone 6 4861 18
Google Android 13855 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7032 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2697 15
Microsoft Azure 1400 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 614 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1389 13
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 23 13
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 754 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4264 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1179 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3156 12
Microsoft Office 3691 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1403 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4937 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 224 9
Apple iOS 7637 9
Intel x86 - архитектура процессора 1818 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1287 8
Oracle Java - язык программирования 3008 8
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 249 8
Microsoft Skype 2054 8
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 404 8
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 56 8
Космодром Байконур 1065 8
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 543 8
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 441 7
Microsoft Office Excel 1181 7
Apple iPad 3846 7
Microsoft SQL Server - MS SQL 1649 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1986 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2242 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 990 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 179 6
IBM Power Systems - серия серверов 222 6
Broadcom - VMware vSphere 550 6
Путин Владимир 3115 16
Платонова Оксана 14 14
Фролов Борис 29 9
Гуцериев Михаил 111 8
Кириенко Сергей 149 7
Березин Максим 107 6
Бондарев Владислав 6 6
Гуськов Антон 38 6
Чубайс Анатолий 211 6
Мишустин Михаил 653 5
Курьянов Сергей 162 5
Демидов Михаил 133 5
Ульянов Владимир 160 5
Шадаев Максут 956 5
Волчанинов Леонид 11 4
Фрадков Михаил 160 4
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Payne Gregory - Пэйн Грегори 4 4
Thomas William - Томас Уильям 4 4
Тынкован Александр 51 4
Овчинский Владислав 227 4
Пищелко Александр 12 4
Ипатов Вадим 84 4
Brauer Jurgen - Брауер Юрген 4 4
Медведев Дмитрий 1653 4
Урусов Виктор 106 4
Доля Алексей 67 4
Козлов Михаил 172 4
Бобровников Борис 103 3
Петров Дмитрий 58 3
Осеевский Михаил 314 3
Головин Андрей 15 3
Гималиев Наиль 11 3
Лысенко Эдуард 306 3
Пасеков Владимир 24 3
Козлов Александр 68 3
Воробьев Всеволод 13 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 3
Мякишева Марина 84 3
Смелянский Руслан 23 3
Россия - РФ - Российская федерация 141381 587
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42607 225
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51803 187
Европа 21672 100
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17118 83
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16770 78
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14121 77
Земля - планета Солнечной системы 10322 75
Япония 13236 59
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7290 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14033 56
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13273 53
Германия - Федеративная Республика 12623 49
Солнце - звезда Солнечной системы 5130 40
Россия - СФО - Новосибирск 4223 27
Франция - Французская Республика 7798 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3034 27
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2851 26
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2876 25
Южная Корея - Республика 6601 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2896 22
Казахстан - Республика 5474 21
Азия - Азиатский регион 5447 21
Индия - Bharat 5389 21
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2679 19
Канада 4855 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3509 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3876 17
Нидерланды 3489 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2827 16
Беларусь - Белоруссия 5560 15
Украина 7565 15
Уран - планета Солнечной системы 541 15
Италия - Итальянская Республика 4336 14
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 917 14
Норвегия - Королевство 1802 14
Россия - СЗФО - Калининградская область 1254 14
США - Колумбия - Вашингтон 1383 14
Европа Западная 1481 14
США - Калифорния 4582 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3937 274
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50079 244
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47266 163
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18043 152
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28406 149
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23602 116
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13821 107
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5406 106
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4863 101
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8428 80
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13103 80
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16068 78
Энергетика - Energy - Energetically 4979 76
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6778 76
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5228 73
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9793 72
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7903 71
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9578 71
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6804 67
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5311 60
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3896 60
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10769 59
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 103 59
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3080 59
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8572 55
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7850 53
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3523 50
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4686 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5573 43
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4968 42
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2144 42
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5962 40
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3045 38
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5585 38
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5648 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7438 37
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1861 36
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3848 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4991 35
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11200 25
Nature 809 13
CNews - ZOOM.CNews 1845 11
Коммерсантъ - Издательский дом 1772 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5891 8
CNews RND - R&D.CNews 2273 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2693 8
AP - Associated Press 2003 5
Ведомости 939 4
New Scientist 1448 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 916 4
Washington Profile 142 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1273 3
Applied Physics Letters 33 3
Ars Technica 417 3
Открытые системы ИД 173 3
Forbes - Форбс 795 2
NEWSru.com 229 2
InformationWeek 241 2
MSNBC - телеканал 89 2
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 621 2
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 2
Independent 111 2
Reddit 302 2
TAdviser - Центр выбора технологий 385 2
The Register - The Register Hardware 1517 2
Bloomberg 1251 2
Казахстан Сегодня 308 2
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NYT - The New York Times 1023 2
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9to5Google 48 1
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Медуза - Meduza 44 1
DigiTimes - Издание 1309 1
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Gartner - Гартнер 3542 30
IDC - International Data Corporation 4900 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3131 13
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 324 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 970 5
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Forrester Research 821 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
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EMEA InfoTrends Supplies Recycling Study 2 2
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Photizo Group 9 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 50 2
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IBM Research 107 2
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ABI Research 234 1
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РАН - Российская академия наук 1843 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 883 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 982 5
PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 31 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 360 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 319 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 575 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1477 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 229 4
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 265 4
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 187 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 150 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 47 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 6 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 49 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 300 2
University of Oxford - Оксфордский университет 201 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 160 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 2
ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 143 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 523 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 207 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2377 7
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