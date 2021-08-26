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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Уралхим ОХК АО
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Публикаций - 43, упоминаний - 72
Уралхим ОХК АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Фокин Валерий 5 5
|Сушко Андрей 6 3
|Колесов Александр 19 3
|Теличева Наталья 125 3
|Сплат-Косметика - Splat 12 2
|Завражин Александр 2 2
|Каюмов Шамиль 34 2
|Руденко Владимир 4 2
|Пауков Сергей 7 2
|Браговский Богдан 4 2
|Гревцев Александр 28 2
|Коняев Дмитрий 1 1
|Жуков Александр 16 1
|Витальева Вера 2 1
|Иванова Надежда 2 1
|Имас Анна 6 1
|Самойлова Елена 5 1
|Козлов Даниил 2 1
|Жуков Андрей 2 1
|Погожева Екатерина 1 1
|Александров Геннадий 1 1
|Прыгунков Александр 2 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Зацепин Дмитрий 2 1
|Коршунов Владимир 3 1
|Чекалова Светлана 2 1
|Сечкин Алексей 15 1
|Бояркин Дмитрий 2 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Зайцев Евгений 11 1
|Борченко Павел 9 1
|Халин Дмитрий 52 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Ускова Ольга 128 1
|Филатов Андрей 99 1
|Гоц Роман 24 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Колбин Евгений 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru