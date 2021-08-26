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Уралхим ОХК АО


26.08.2021 Представлена цифровая платформа Farmlink для аграриев 1
25.08.2021 Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч 1
03.06.2021 Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет 2
03.06.2021 Финал «Актион акселератора»: пять российских компаний выиграли грант на реализацию своих T&D-проектов 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
09.04.2021 Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима» 4
28.12.2020 «Национальная платформа» внедрит ERP-систему в «Уралхиме» 2
24.12.2020 «Уралхим-Транс» внедрит цифровой сервис от «Сименс мобильность» 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
30.10.2020 КРОК разработал передовую систему обучения на базе VR для Пермского «УРАЛХИМа» 2
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
08.07.2020 МТС внедрит цифровые технологии на заводе «Уралхима» 3
25.06.2020 «Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств 1
29.05.2020 Центр инноваций «Инфосистемы джет» выбрал лучшие стартапы в области промышленной автоматизации 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 2
16.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
06.04.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
12.03.2020 Конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
17.02.2020 Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать 3
15.11.2019 SAP и «Ростелеком» продолжат сотрудничество в облачном бизнесе 1
08.10.2019 Акселерационная методология GVA поможет инновациям в Индии 1
24.09.2019 В Москве пройдет промышленный хакатон ProHack 4.0 1
19.09.2019 «Сапран групп» представила решения для цифровизации горно-металлургической отрасли 1
10.09.2019 Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0 1
01.07.2019 «Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов 3
25.05.2018 «Уралхим» и 1С заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 5
25.01.2018 Как «УРАЛХИМ» управляет закупками с помощью SAP Ariba 1
18.05.2017 SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения 1
30.01.2017 «Уралхим» инвестирует 100 млн руб. в оптимизацию закупочной деятельности на базе SAP Ariba 1
23.12.2016 «Сапран» внедрил систему годового бизнес-планирования в «Уралхиме» 4
26.09.2016 RCG занялась классификацией элементов справочника «Номенклатура товарно-материальных ценностей» для «Уралхима» 3
20.09.2016 SAP и «Уралхим» договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере облачных технологий 4
15.04.2015 ЕЭТП выступила соорганизатором проектной сессии по управлению закупками 1
04.09.2014 Вышла новая редакция системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом» 1
26.02.2014 Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle 1
06.03.2013 4 апреля в Москве начнет работу конференция по управлению финансами в группах компаний 1
12.11.2012 В Москве пройдет Третья зимняя сессия «Антикризисные решения для CFO» 1
31.05.2011 ЕСМ обретает человечность 1
05.04.2011 Axelot и «1С» предлагают новое решение для управления имуществом с помощью RFID-технологий 1
08.06.2010 ECM-система Directum внедрена в УК «Уралхим» 4

Публикаций - 43, упоминаний - 72

Уралхим ОХК АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 9
SAP CIS - САП СНГ 757 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
Крок 1221 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Biocad - Биокад 38 3
ДИАТЕХ 5 3
3779 2
Bitfury Group 25 2
Citrix Systems 571 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 2
ЛантаСервис - LantaService 1 1
GVA - Global Venture Alliance 9 1
Актион-МЦФЭР 18 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
АгроСигнал 4 1
Компьютер НПО 50 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Siemens Mobility - Сименс Мобильность 4 1
Аплана Группа компаний 102 1
Microsoft Corporation 11168 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
Инфосистемы Джет 675 1
Deloitte - Делойт 187 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Cognitive Pilot 35 1
UIPath 27 1
TerraLink - ТерраЛинк 183 1
АФК Система ПАО 998 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
HP Inc. 2937 1
Cisco Systems 2056 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Северсталь ПАО 204 3
Газпром нефть 382 3
Алроса АК 81 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 2
ФосАгро 54 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
PepsiCo - Пепсико 96 2
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Акрон ГК - Akron Holding 19 2
Норникель - Норильский никель 178 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
IKEA - ИКЕА 82 1
ЭФКО ГК 10 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Decathlon - Декатлон 22 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 34 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания 2 1
L’Oreal 36 1
ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 2 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Мосэнерго ПАО 50 1
Альфа-Банк 1127 1
Открытие ФК 538 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
X5 Group 600 1
РусГидро ПАО 129 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
5G Private - Выделенная беспроводная сеть 3 1
КРУ - комплектное распределительное устройство 4 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 375 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SAP Ariba 71 5
SAP SuccessFactors 110 4
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Крок Акселератор 2 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
Microsoft Office 1950 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
SAP Marketing Cloud - SAP Hybris Marketing Cloud 5 1
Cisco Kinetic 4 1
IBM Cognos BI 143 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
HP Managed 1 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Apple iOS 5742 1
Крок - Цифровой рабочий 13 1
SAP Data Hub 3 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Atos BullSequana Edge 12 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Фокин Валерий 5 5
Сушко Андрей 6 3
Колесов Александр 19 3
Теличева Наталья 125 3
Сплат-Косметика - Splat 12 2
Завражин Александр 2 2
Каюмов Шамиль 34 2
Руденко Владимир 4 2
Пауков Сергей 7 2
Браговский Богдан 4 2
Гревцев Александр 28 2
Коняев Дмитрий 1 1
Жуков Александр 16 1
Витальева Вера 2 1
Иванова Надежда 2 1
Имас Анна 6 1
Самойлова Елена 5 1
Козлов Даниил 2 1
Жуков Андрей 2 1
Погожева Екатерина 1 1
Александров Геннадий 1 1
Прыгунков Александр 2 1
Храмцовская Наталья 38 1
Зацепин Дмитрий 2 1
Коршунов Владимир 3 1
Чекалова Светлана 2 1
Сечкин Алексей 15 1
Бояркин Дмитрий 2 1
Красюков Дмитрий 43 1
Зайцев Евгений 11 1
Борченко Павел 9 1
Халин Дмитрий 52 1
Стрелков Сергей 12 1
Ускова Ольга 128 1
Филатов Андрей 99 1
Гоц Роман 24 1
Нуралиев Борис 205 1
Осеевский Михаил 221 1
Колбин Евгений 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Пермь 743 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Индия - Республика 2181 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Ярославль 407 1
Индия - Бангалор 71 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Украина 3398 1
Россия - Воскресенск 14 1
Россия - Березники 22 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
SAP Value Award 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
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