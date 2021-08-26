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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Уралсиб ФК Уралсиб Банк Урало-Сибирский Банк Башкредитбанк
Публикаций - 494, упоминаний - 736
Уралсиб ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белоусов Максим 73 59
|Чаркин Евгений 203 46
|Дьяченко Валерий 70 45
|Сотин Денис 106 44
|Сирота Юрий 43 40
|Абакумов Евгений 110 36
|Натрусов Артем 142 36
|Клепиков Алексей 80 36
|Валчев Стоян 48 34
|Прохорова Алла 48 32
|Семенихин Игорь 40 32
|Ермолаев Артем 348 29
|Шестаков Александр 35 28
|Путятинский Сергей 59 28
|Шевченко Владимир 138 28
|Казарин Станислав 115 28
|Петров Михаил 104 27
|Богданов Кирилл 110 27
|Нестеров Алексей 84 27
|Егоров Владимир 64 26
|Исанин Антон 9311 26
|Емельченков Сергей 87 25
|Аксаков Анатолий 104 25
|Соловьев Алексей 67 25
|Урьяс Вадим 81 24
|Карпов Иван 46 24
|Лебедев Антон 35 24
|Трофимова Людмила 34 24
|Аршавский Анджей 28 24
|Сыкулев Андрей 67 24
|Леушев Андрей 69 24
|Платонов Михаил 42 23
|Каюмов Шамиль 37 23
|Рубин Адар 31 23
|Емелин Александр 29 23
|Халматов Максим 48 23
|Лысенко Эдуард 238 23
|Слышкин Василий 66 23
|Васильев Владислав 42 23
|Генкина Екатерина 27 23
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181217, в очереди разбора - 972677.
Создано именных указателей - 74869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru