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Уралсиб ФК Уралсиб Банк

Уралсиб ФК - Уралсиб Банк


26.08.2021 «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак
19.08.2021 Банк «Уралсиб» повысил качество консультаций клиентов с помощью Naumen KMS
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора»
07.06.2021 Банк «Уралсиб» перевел бюджетные процессы в «цифру»
18.02.2021 Банк «Уралсиб» начал использовать Abbyy Timeline
21.01.2021 «Неофлекс» автоматизировала процесс выполнения требований МСФО 9 в банке «Уралсиб»
22.10.2020 «Уралсиб» стандартизировал печатный парк и в 45 раз сократил связанный с ним документооборот
30.06.2020 Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб»
03.06.2020 Банк «Уралсиб» завершил пилотный проект по автоматизации планирования административно-хозяйственных расходов
25.03.2020 «Уралсиб страхование» и «Крок» завершили первый этап роботизации бизнес-процессов
10.10.2019 «Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью «Синтегро ОСБУ»
30.09.2019 «Уралсиб» внедрил систему резервного копирования от Commvault
16.09.2019 Банк «Уралсиб» запустил электронную торговую площадку на базе B2B-Center
26.06.2019 Банк «Уралсиб» совместно с Glowbyte внедрил новую маркетинговую платформу
15.02.2019 Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков
26.04.2018 Банк «Уралсиб» запустил бизнес- сервис по бесплатной доставке в офис на такси
12.04.2018 ТТК предоставил каналы связи банку «Уралсиб»
07.02.2018 «Уралсиб Жизнь» автоматизирует страховой учет с помощью Diasoft Insurance Life
26.05.2017 Банк «Уралсиб» оптимизировал защиту от кредитного мошенничества с помощью сервиса НБКИ
26.12.2016 ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда
22.11.2016 Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM
18.07.2016 Банк «Уралсиб» запустил в «Клиент-банке» для юрлиц сервис проверки контрагентов
27.06.2016 Чат-консультант «Уралсиба» интегрирован с соцсетью «ВКонтакте»
19.05.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует отчетность по новым отраслевым стандартам в «Уралсибе»
27.04.2016 СГ «Уралсиб» запустила собственного бота в Telegram
10.03.2016 «РДТех» оказывает «Уралсибу» услуги по аутсорсингу администрирования баз данных
19.01.2016 СГ «Уралсиб» обновила «Личный кабинет» клиентов
16.12.2015 «Хомнет консалтинг» автоматизирует отчетность страховой группы «Уралсиб»
01.10.2015 Страховая группа «Уралсиб» запустила онлайн-продажи полисов ОСАГО
09.06.2015 CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам банка «Уралсиб»
15.05.2015 Страховая группа «Уралсиб» запустила электронную карту для iOS и Android
13.05.2015 Банк «Уралсиб» развивает маркетинговую платформу с помощью IBM Contact Optimization
03.02.2015 Eaton создала систему электропитания офисного центра «Уралсиба» в Москве
28.01.2015 Банк «Уралсиб» обновил «Мобильный банк»
09.12.2014 «Севастопольский Морской Банк» при поддержке банка «Уралсиб» начал выпуск банковских карт ПРО100
02.12.2014 Банк «Уралсиб» перешел на веб-интерфейс АБС RS-Bank V.6
19.09.2014 Банк «Уралсиб» выпустил «Мобильный банк» для Windows Phone
08.09.2014 Новым ИТ-директором банка «Уралсиб» назначен Александр Шестаков
19.08.2014 СГ «Уралсиб» внедрила систему ввода документов Cognitive Technologies
18.08.2014 «Уралсиб» представил новую версию «Мобильного банка»

Публикаций - 492, упоминаний - 725

Уралсиб ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8740 57
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8394 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7671 39
IBM - International Business Machines Corp 8913 39
Cinimex - Синимекс 167 35
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 242 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6447 30
ABB Group - Asea Brown Boveri 298 29
SAP SE 4561 28
Schneider Electric 493 27
Microsoft Corporation 22435 26
Oracle Corporation 6004 26
Diasoft - Диасофт 530 26
5937 26
Центр2М - Center2М 50 25
Rimini Street 42 25
21 век – ТВ - Народный телефон 3195 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1491 24
АФК Система ПАО 1629 24
Такском - Taxcom 200 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1566 23
Ситилабс 28 23
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 23
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 218 23
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 226 23
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 227 22
IBS - ИБС ИТ Услуги 1456 22
Schneider Electric Secure Power 48 22
BSS - Банк Софт Системс - БСС 454 21
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 468 21
Программный продукт ГК 3919 21
Ситроникс - Sitronics 933 19
Citrix Systems 743 14
Инфосистемы Джет 862 14
Instabank - Инстабанк 23 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1281 13
Ситилинк - Citilink 258 13
Dynatrace 55 12
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 327 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5161 169
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 95
ГПБ - Газпромбанк 837 91
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 79
Societe Generale - Росбанк 437 78
Альфа-Банк 1461 74
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 65
ПСБ - Промсвязьбанк 668 56
X5 Group 701 56
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1018 55
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 578 55
Ак Барс Банк 211 54
РЖД - Российские железные дороги 1449 52
Почта России ПАО 1849 50
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1633 50
Ингосстрах СПАО 300 46
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 125 42
МКБ - Московский кредитный банк 323 41
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 33
МТС банк 286 32
Visa International 1757 32
ОМК - Объединенная металлургическая компания 124 30
Аэрофлот 637 30
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 250 28
Открытие ФК 2559 27
РСХБ - Россельхозбанк 227 26
Segezha Group - Сегежа Групп 95 26
МДМ Банк 235 25
ПГК - Первая грузовая компания 117 25
Банк Зенит 214 25
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 25
Открытие ФК - Росгосстрах 263 25
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 180 24
Бинбанк 190 24
ВТБ - ВТБ24 655 24
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 23
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 23
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 164 23
Газпром нефть 421 23
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12075 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1228 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7940 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3230 44
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1311 43
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2134 41
Федеральное казначейство России 1295 35
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1441 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2699 29
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 28
Правительство РФ 7957 27
Счётная палата РФ 619 27
Правительство Москвы 1612 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2050 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 23
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2486 18
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1059 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 882 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 29 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2456 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1458 11
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2003 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2147 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 497 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1890 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 989 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 625 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 172 6
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 816 5
МВД РФ Управление К 89 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2362 4
Президент Российской Федерации 3582 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 574 4
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 45 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 509 4
АРБ - Ассоциация российских банков 176 5
АФТ - Ассоциация Финтех 250 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2508 2
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 2 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 32 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 172 1
Руссофт - Russoft 372 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2272 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 212 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 591 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 27415 146
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Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 73 5
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 85 5
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1351 5
Microsoft SQL Server 1414 5
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Apple iPad 3642 4
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Microsoft Office 3231 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6203 3
МИК - Московский акселератор 35 3
Microsoft Office 365 833 3
Linux OS 7638 3
Oracle Java - язык программирования 2541 3
Microsoft Dynamics CRM 524 3
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 3
Microsoft Exchange 1207 3
Белоусов Максим 73 59
Чаркин Евгений 203 46
Дьяченко Валерий 70 45
Сотин Денис 106 44
Сирота Юрий 43 40
Абакумов Евгений 110 36
Натрусов Артем 142 36
Клепиков Алексей 80 36
Валчев Стоян 48 34
Прохорова Алла 48 32
Семенихин Игорь 40 32
Ермолаев Артем 348 29
Шестаков Александр 35 28
Путятинский Сергей 58 28
Шевченко Владимир 136 28
Казарин Станислав 115 28
Петров Михаил 104 27
Богданов Кирилл 109 27
Нестеров Алексей 84 27
Егоров Владимир 63 26
Исанин Антон 9089 26
Емельченков Сергей 87 25
Аксаков Анатолий 104 25
Соловьев Алексей 66 25
Урьяс Вадим 81 24
Карпов Иван 46 24
Лебедев Антон 35 24
Трофимова Людмила 34 24
Аршавский Анджей 28 24
Сыкулев Андрей 67 24
Леушев Андрей 69 24
Платонов Михаил 42 23
Каюмов Шамиль 37 23
Рубин Адар 31 23
Емелин Александр 29 23
Халматов Максим 48 23
Лысенко Эдуард 235 23
Слышкин Василий 66 23
Васильев Владислав 42 23
Генкина Екатерина 27 23
Россия - Российская федерация - РФ 107083 323
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33509 168
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12316 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12474 54
Европа Восточная 2908 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45559 39
Казахстан - Республика 4445 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5377 23
Украина 6137 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2112 20
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 925 15
Россия - УФО - Челябинская область 929 15
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 597 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13500 14
Беларусь - Белоруссия 3489 13
Россия - ЦФО - Ярославская область 649 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2852 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13340 12
Европа 11700 12
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11623 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3035 11
Россия - УФО - Тюменская область 829 10
Германия - Федеративная Республика 8714 10
Россия - СФО - Новосибирск 3250 10
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Азия - Азиатский регион 3775 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1718 9
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Россия - ЮФО - Астраханская область 524 8
Россия - ПФО - Казань 2047 8
Россия - ЦФО - Калужская область 762 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1188 8
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 415 8
Кипр - Республика 372 7
Россия - СЗФО - Республика Коми 647 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1421 6
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 555 6
Россия - ЦФО - Тульская область 962 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 14542 137
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3176 113
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16142 97
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16183 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7018 58
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11346 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 12538 43
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 1811 32
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 25
Страхование - Страховое дело 1639 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3905 23
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1570 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 5874 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1780 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1637 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2714 21
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 2657 19
Аутсорсинг 1137 17
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1627 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2271 15
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 3338 14
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4012 14
Мошенничество - Махинации 1826 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 731 13
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Доставка 1943 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 12
Черкизон - Черкизовский рынок 123 11
Информационное общество - Государственная программа 1221 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1823 10
Кредитование 1147 10
Инсорсинг - Инхаус 76 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2599 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3968 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 571 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 2511 8
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 645 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1834 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2326 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 934 7
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 300 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 23
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 6
Коммерсантъ - Издательский дом 869 3
Forbes - Форбс 587 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Фонтанка 26 2
TAdviser - Центр выбора технологий 242 1
Банки.ру - Banki.ru 42 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 350 1
Sputnik 40 1
ТАСС Телеком 28 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
ComputerWorld 139 1
Российская газета 227 1
New retail 2 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Ведомости 359 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 1
Wikipedia - Википедия 411 1
WikiLeaks 113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3361 46
500 Startups 3859 17
Gartner 3300 9
CNews Инновация года - награда 39 9
IDC - International Data Corporation 4654 6
Moody's Investors Service 135 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 738 3
RAEX - Эксперт РА 77 2
Fortune Global 100 138 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 2
ABI Research 230 1
Forrester Research 809 1
Fortune Global 500 280 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 15 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Forrester Wave 31 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
Wainhouse Research 38 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
ITResearch 110 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 5944 26
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 8
Финансовый университет при Правительстве РФ 102 7
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 5
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 160 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 613 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 564 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1167 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 328 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 2
ГУУ - Государственный университет управления 47 2
РАН - Российская академия наук 1374 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 226 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 8 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 18 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 79 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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