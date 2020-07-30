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УралВагонЗавод
УВЗ
Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского


30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 8
10.07.2020 Танкостроители попытались крупно нажиться на ИТ-подрядчике Минобороны, но не смогли 12
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
29.05.2020 Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19 1
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 1
17.12.2019 В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом» 5
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
09.08.2019 Отраслевая рабочая группа по промышленности создаст банк решений для цифровой трансформации 1
22.07.2019 «Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия 2
11.07.2019 «Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации 1
09.07.2019 «Уралвагонзавод» и «Галактика» создадут совместное предприятие для цифровизации производства 8
20.02.2019 «Ростех» и «РТИ-микроэлектроника» создадут объединенную компанию в области микроэлектронной компонентной базы 1
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM» 1
09.11.2018 «Галактика» научилась вдвое быстрее рассчитывать зарплату для миллионов сотрудников 1
11.09.2018 «Галактика» впервые представила сервисы цифровой индустриальной платформы 1
30.07.2018 «1С» и «Галактика» объединили силы ради российской оборонки 1
30.07.2018 «1С» и «Галактика» объявили о создании совместного предприятия 1
26.04.2018 «Ростех» изготовил платформы для перевозки ядерных отходов с системой ГЛОНАСС 3
19.01.2018 «УБТ-Уралвагонзавод» расширяет использование СЭД «Этлас» 2
27.12.2017 «Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP 4
14.12.2017 «Ростелеком» будет раздавать из своих ЦОДов ERP «Галактика» 1
17.10.2017 Ростех создает в Сколково партнерский центр 1
10.10.2017 «РТ-Информ» совершенствует стандарт использования ПО и оборудования Ростеха 1
03.07.2017 «Галактика» автоматизирует «Уралвагонзавод» 2
28.12.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует казначейство для «Уралвагонзавода» 5
30.11.2016 InfoWatch и «Уралвагонзавод» будут сотрудничать в сфере информационной безопасности 6
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода» 4
18.10.2016 «Галактика» лидирует по внедрениям ERP-систем в машиностроении 1
30.05.2016 Александр Балесный назначен руководителем международного центра робототехники на базе НИТУ МИСиС 1
13.04.2016 ИТ-расходы российской «оборонки» выросли на 10% 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
02.12.2015 Минпромторг России продолжает внедрение системы проектного управления 1
21.09.2015 «МегаФон» обеспечит связью «Уралвагонзавод» 2
10.09.2015 «Астерос» объявила о резапуске интеграционной платформы Securix 1
09.09.2015 «Ростелеком» и «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности 9
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 2
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 2
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1

Публикаций - 67, упоминаний - 141

УралВагонЗавод упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 9
Галактика - Корпорация 249 8
SAP SE 3216 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
Логика BPM 39 4
IBM 3551 4
АйТи 752 4
3761 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 3
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 3
М2М телематика 165 2
Google LLC 7161 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Октава - Тульский завод 9 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Microsoft Corporation 11127 2
Базальт СПО 206 2
1С-Галактика 1 1
Микротест 177 1
РТСофт - RTSoft 42 1
Галактика про 1 1
Intel Corporation 4192 1
Галактика НТЦ - Научно-технический центр 2 1
Галактика центр 4 1
Bentley Systems 43 1
РТИ Микроэлектроника 8 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
Астерос Информационная безопасность - Кабест 57 1
РТИ 122 1
Цифра ГК 116 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Астерос - Asteros 531 1
Рамэк-ВС 71 1
Хомнет Консалтинг 127 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Ланит ГК 1159 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 13
Транснефть 159 8
Роснефть НК 367 6
Газпром ПАО 524 5
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 3
ВТБ Факторинг 22 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
ИнвестКапиталБанк 15 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 5 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
СтройГазМонтаж 12 2
Стройтрансгаз 15 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Авиа Групп 4 2
Зест -лизинговая компания 6 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Трансойл 12 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Сахатранс 6 2
Аброс ИК 7 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Русское время - Часовой дом 4 2
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 7 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Туполев ПАО 17 1
УБТ-Уралвагонзавод - Уральская большегрузная техника 1 1
УКБВ-Уралвагонзавод - Уральское конструкторское бюро вагоностроения 1 1
Уралтрансмаш - Уральский завод транспортного машиностроения 1 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Калашников ГК 8 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Норникель - Норильский никель 178 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
LinkedIn 521 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ГСУ ГУ МВД России по Москве - Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве 3 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Рособоронэкспорт 34 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
МЭКБ - микроэлектронная компонентная база 2 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 13 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
OpenStack 347 1
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 4
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 3
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 8 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Галактика ERP 63 3
Apple iOS 5742 2
Галактика EAM 24 2
Галактика MES 4 2
МегаФон Наши люди 18 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 8 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 1
Google Android Contact Tracing API 1 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Астерос Securix 8 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 21 1
Intel Parallel Studio XE 2 1
Intel VTune Amplifier 1 1
Intel Optane Memory 81 1
Intel Optane SSD 16 1
IBM Power8 27 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Этлас ЭДО 96 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
OpenText Documentum 191 1
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 1
Linux OS 4267 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Google Android 10751 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
NtechLab FindFace 26 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
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