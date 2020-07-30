Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УралВагонЗавод
УВЗ
Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 141
УралВагонЗавод упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Герасимов Александр 40 4
|Трефилов Алексей 34 4
|Мальков Антон 26 4
|Гацко Геннадий 14 3
|Черных Дмитрий 13 3
|Красилов Николай 4 3
|Айвазов Армен 449 3
|Басалыга Валерий 3 3
|Литвинов Павел 18 3
|Вагнер Юлия 9 3
|Муньков Александр 5 3
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Янукович Виктор 18 2
|Морозова Анастасия 27 2
|Рыжов Алексей 18 2
|Безбородов Александр 6 2
|Путин Владимир 1828 2
|Мантуров Денис 56 2
|Погодаев Александр 7 2
|Борискин Александр 2 1
|Каменнова Мария 41 1
|Рудаков Денис 31 1
|Леушев Андрей 63 1
|Воеводин Александр 1 1
|Крысина Ольга 109 1
|Колпаков Антон 42 1
|Артяков Владимир 3 1
|Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
|Пестряков Антон 1 1
|Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
|Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
|Балесный Александр 1 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Борисов Юрий 91 1
|Бровко Василий 47 1
|Бочаров Олег 27 1
|Никифоров Николай 1126 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766507, в очереди разбора - 670192.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766507, в очереди разбора - 670192.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru