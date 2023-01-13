Управленческий консалтинг Управленческое консультирование
- Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность
Управленческий консалтинг — деятельность, направленная на совершенствование форм управления и ведения бизнеса.
Управленческий консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мацоцкий Сергей 178 4
|Еремеев Сергей 23 3
|Ананьин Алексей 75 3
|Садков Дмитрий 12 2
|Борисов Сергей 19 2
|Яппаров Тагир 85 2
|Касимов Игорь 15 2
|Солонин Виталий 89 1
|Пантелеев Илья 24 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Кудрявцев Алексей 37 1
|Пономарев Илья 71 1
|Калин Сергей 30 1
|Табаков Валерий 11 1
|Андреев Сергей 63 1
|Мякишева Марина 84 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Саксин Александр 6 1
|Карпачев Александр 24 1
|Кузовкин Алексей 154 1
|Муромец Юлия 28 1
|Рудычева Наталья 91 1
|Возняк Андрей 8 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Ларин Андрей 8 1
|Бирюков Сергей 3 1
|Мисюра Сергей 3 1
|Ереемев Сергей 1 1
|Сиротина Оксана 2 1
|Тихонов Ян 1 1
|Кантарович Максим 1 1
|Гречина Лидия 5 1
|Дергачева Светлана 4 1
|Карасев Владимир 1 1
|Фокеев Александр 4 1
|Ципес Григорий 2 1
|Панкратов Валерий 33 1
|Кочаров Григорий 17 1
|Лящ Михаил 42 1
|Кузнецов Сергей 144 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1212 2
|Newsbytes News Network 379 1
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