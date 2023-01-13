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Управленческий консалтинг Управленческое консультирование


Управленческий консалтинг — деятельность, направленная на совершенствование форм управления и ведения бизнеса.

 


13.01.2023 Positive Technologies: рынок ИБ в России растет вопреки прогнозам 1
15.12.2022 «Яндекс» получил европейский сертификат на обработку персональных данных 1
13.12.2022 Axenix и ВШЭ подписали партнерское соглашение 1
30.11.2022 Власти собрались ужесточить наказание за утечку данных о здоровье и судимостях 1
14.10.2022 CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС 1
04.10.2022 «Петрович» оптимизирует процессы с помощью технологии process mining 1
22.08.2022 РДТЕХ и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве 1
18.07.2022 В России легализуют хакеров, но не всех 1
05.07.2022 РДТЕХ и ApRbot объединяют усилия для повышения эффективности документооборота заказчиков 1
15.06.2022 Comindware и Promease упростят цифровую трансформацию российских организаций 1
07.06.2022 Компания РДТЕХ начала сотрудничество с Content AI 1
22.03.2022 Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт 1
17.03.2022 Центр «Техноград» проведет бесплатный онлайн-курс для предпринимателей 1
15.03.2022 Анна Гарманова назначена на позицию финансового директора «М.Видео-Эльдорадо» 1
04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса 1
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок 2
07.09.2021 «Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
01.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила Cyber Spa — диджитал-пространство для релаксации 1
31.03.2021 «Сберкорус» автоматизировал управление ассортиментом товаров в каналах продаж для Mondelēz International 1
29.03.2021 Новые технологии помогают понять смысл предложений при переводе 1
23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 1
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп 1
04.03.2021 Cisco рассказала о ключевых киберугрозах 2020 года 1
15.01.2021 Офис-2021: гибридное настоящее 1
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
20.06.2019 Сергей Еремеев -

На рынок разработки влияют санкции и импортозамещение

 1
21.05.2019 ТУРБО ERP: Презентация новой отечественной ERP-системы 1
30.01.2019 Cloud4Y предоставила «ДАТА 3 Консалтинг» облачную инфраструктуру IaaS 1
24.10.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
27.09.2017 CNews приглашает на «Российский Форум по системам искусственного интеллекта» 1
13.06.2017 Как прокачать свой бизнес: Бесплатная онлайн-конференция Microsoft 1
07.06.2017 Альфа-банк, банк «Точка», Group IB, SuperJob обсудят проблемы бизнеса на бесплатной конференции в Москве 1
29.05.2017 Своевременная и качественная обратная связь от клиента – залог успеха любого ИТ-проекта 1
01.02.2017 Stack Group: две трети запросов на размещение ИТ-инфраструктуры в облаке связаны с ИБ 1
01.11.2016 Teradata предложила бизнесу научиться чувствовать 1
12.10.2016 eNano и МФТИ запустили курс по управлению инновационными проектами на базе Coursera 1

Публикаций - 170, упоминаний - 179

Управленческий консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 12
SAP SE 4875 11
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 433 11
Oracle Corporation 6298 10
Инталев - Intalev 275 9
Microsoft Corporation 23473 8
IBM - International Business Machines Corp 9188 7
Ростелеком - Связьинвест 1703 6
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 228 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4147 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8032 5
1С-ИжТиСи 6304 5
6987 5
Парус Корпорация 531 4
Квазар-Микро - КМ 163 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1788 4
Микротест 278 3
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 238 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 898 3
GMCS 346 3
IBS Platformix - ИБС Платформикс 110 3
Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 28 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9410 3
Oracle - Sun Microsystems 2206 2
Softline - Софтлайн 2073 2
Ситроникс - Sitronics 1052 2
Ланит - Норбит - Norbit 293 2
Accenture plc 623 2
Ланит - Comptek - Комптек 191 2
TmaxSoft 47 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 19 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 2
1С-Рарус 802 2
Ланит - Artezio - Артезио 70 2
АйТи 1281 2
HP - Hewlett-Packard 3599 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 2
IBS AppLine Innovation - ранее Аплана АйТи Инновации 9 2
Аплана Группа компаний 159 2
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 193 7
Уралхим - Уралкалий ПАО 91 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 247 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 329 4
Мосэнерго ПАО 124 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 352 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 262 3
Газпром ПАО 1150 3
РЖД - Российские железные дороги 1617 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 84 2
Славнефть НГК 49 2
Русагро Группа Компаний 199 2
Роснефть НК - нефтяная компания 473 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 2
Газпром трансгаз 89 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 41 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 2
КапиталЪ Страхование 18 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 2
Почта России ПАО 1983 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 60 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6180 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 10 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 48 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Башнефть ПАО АНК 121 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6625 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 82 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 33 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 40 1
Открытие ФК - Номос-банк 104 1
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 11 1
OTIS - OTIS Elevators 10 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17916 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9058 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 2
Федеральное казначейство России 1548 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1545 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 839 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3679 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1026 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 201 1
ФРИИ Инвест 5 1
Правительство Армении - Министерство Республики Армения 64 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 31 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2500 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1206 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1637 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 551 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 1
Северо-Запад - Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада Российской Федерации 2 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25888 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53094 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5183 18
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11336 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79097 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7936 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10008 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3395 10
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1021 10
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 613 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2792 8
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25008 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38827 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8078 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11722 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5424 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17289 6
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1471 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3196 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8131 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17404 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10769 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12941 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3659 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5273 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10901 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10136 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15051 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1026 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7813 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25600 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17115 4
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 707 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 574 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1640 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8119 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7755 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21312 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19723 3
Microsoft Windows 2000 12661 6
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6506 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 4
Age of Kings 3444 3
Инталев Корпоративные финансы 46 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 807 3
Infor ERP LN 187 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 385 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 238 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 39 2
Microsoft Windows BitLocker 1275 2
БОСС Кадровик HRMS 226 2
Инталев Управление финансами 2 2
Интерфакс СПАРК 156 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 682 2
Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 43 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 31 1
Инталев Корпоративный CRM 3 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 247 1
Айтеко Business Observer 1 1
1С:Консолидация 46 1
ЭОС АРМ руководителя 73 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 745 1
SAP LT Replication Server - SAP Landscape Transformation Replication Server 1 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 1
1С:Консалтинг 17 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 94 1
Tonbeller Siron 3 1
Инталев Гиперкуб 5 1
Инталев Бюджетное управление 5 1
Галактика Производство - Галактика Управление подготовкой производства 6 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 107 1
Linux OS 8218 1
Rakuten Viber 527 1
Nokia Symbian OS 1399 1
Мацоцкий Сергей 178 4
Еремеев Сергей 23 3
Ананьин Алексей 75 3
Садков Дмитрий 12 2
Борисов Сергей 19 2
Яппаров Тагир 85 2
Касимов Игорь 15 2
Солонин Виталий 89 1
Пантелеев Илья 24 1
Толкачева Екатерина 43 1
Кудрявцев Алексей 37 1
Пономарев Илья 71 1
Калин Сергей 30 1
Табаков Валерий 11 1
Андреев Сергей 63 1
Мякишева Марина 84 1
Прозоровский Василий 40 1
Саксин Александр 6 1
Карпачев Александр 24 1
Кузовкин Алексей 154 1
Муромец Юлия 28 1
Рудычева Наталья 91 1
Возняк Андрей 8 1
Захаркина Ольга 24 1
Ларин Андрей 8 1
Бирюков Сергей 3 1
Мисюра Сергей 3 1
Ереемев Сергей 1 1
Сиротина Оксана 2 1
Тихонов Ян 1 1
Кантарович Максим 1 1
Гречина Лидия 5 1
Дергачева Светлана 4 1
Карасев Владимир 1 1
Фокеев Александр 4 1
Ципес Григорий 2 1
Панкратов Валерий 33 1
Кочаров Григорий 17 1
Лящ Михаил 42 1
Кузнецов Сергей 144 1
Россия - РФ - Российская федерация 122515 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50133 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39255 10
Украина 7258 9
Казахстан - Республика 4832 6
Европа Восточная 2997 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 4
Беларусь - Белоруссия 4234 4
Европа 21291 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1282 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2313 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3306 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17041 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1151 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1427 2
Армения - Республика 1393 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 333 1
Европа Западная 1345 1
Латвия - Латвийская Республика 792 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 764 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 555 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 101 1
Россия - УФО - Тюменская область 900 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 966 1
Кипр - Республика 421 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1132 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 729 1
Монголия 275 1
Беларусь - Минск 561 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 780 1
Казахстан - Алматы 508 1
Африка - Килиманджаро 9 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 506 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 193 1
Украина - Киев 941 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 195 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 270 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6668 31
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10227 8
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5113 7
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1897 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2096 6
Кредитование - Сrediting 5095 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4044 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5228 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5151 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1854 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3932 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4247 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1731 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2546 4
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2679 3
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Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 352 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1666 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1718 3
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3569 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2455 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6850 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9169 3
Юриспруденция - Jurisprudence 6209 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1212 2
Newsbytes News Network 379 1
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Moody's Investors Service 135 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 169 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 132 1
Softline Education - Академия АйТи 61 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 31 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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