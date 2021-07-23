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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
Food and Drug Administration, FDA, USFDA
Публикаций - 43, упоминаний - 72
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Oracle Corporation 4687 3
|Samsung Electronics 7798 2
|SAS Institute 722 1
|NetApp 503 1
|Intel Corporation 7373 1
|Philips 1349 1
|ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
|Apple Inc - Эппл Рус 9044 1
|Bethesda Softworks 216 1
|Microsoft Corporation 16716 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1873 1
|Key Asic - малазийский дизайн-центр 2 1
|Sanyo Electric 231 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Егоров Владимир 57 1
|Гончаров Михаил 9 1
|Березий Екатерина 9 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 1
|Warden Nina - Нина Уорден 1 1
|Lambrecht Mark - Ламбрехт Марк 3 1
|Шалманов Сергей 184 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1080 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996627, в очереди разбора - 899191.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 996627, в очереди разбора - 899191.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru