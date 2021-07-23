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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
Food and Drug Administration, FDA, USFDA



23.07.2021 Medidata стала первой компанией, предложившей сквозную унифицированную безопасную платформу для децентрализации клинических исследований 1
22.01.2021 Как работают умные часы с функцией измерения давления 1
14.01.2021 FDA внедрит ИИ-платформу SAS, чтобы регулировать рынок лекарственных средств США 6
10.09.2020 Intel AI усовершенствовала технологию Samsung Medison для ультразвукового обследования при беременности 1
21.08.2020 Отечественные экзоскелеты вышли на европейский рынок 1
20.07.2020 FDA подтвердило актуальность ультразвуковых решений Philips для борьбы с COVID-19 3
17.07.2020 Машинное обучение помогает выявить побочные эффекты лекарств 1
13.02.2020 Москва выделила 147 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицине 1
17.04.2019 Отечественный нейропроцессор стал основой гаджета для диагностики рака в России и США 1
19.11.2018 SAS использует ИИ для разработки жизненно важных лекарств 2
13.09.2018 Осенняя презентация Apple: инновации не там, где ждали 1
28.05.2015 Dassault Systèmes представила имитационную модель человеческого сердца 1
25.04.2014 Большие данные встают на борьбу с мошенничеством 5
26.11.2013 Заблокирован стартап жены основателя Google Сергея Брина 6
03.04.2013 HemaGlobal создала первый глобальный электронный реестр больных гемофилией 1
26.03.2013 Бионический глаз способен вернуть зрение слепым. ВИДЕО 1
22.05.2012 ERP-система Oracle JD Edwards EnterpriseOne обновлена до версии 9.1 1
09.12.2011 Вехи CHANGHONG - одного из мировых лидеров LED-технологий 1
16.11.2007 Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками 1
13.09.2007 RFID-чипы могут вызывать рак 1
17.05.2007 США: лекарства в онлайне приобретают 81% покупателей 1
15.05.2007 США: Yahoo! — во главе апрельской десятки сайтов 1
19.02.2007 FDA: лекарство из интернета может вызывать спазмы 2
07.12.2006 Наноматериалы стали объектом государственного регулирования 2
17.07.2006 Миниатюрные биомеханические телескопы заменят очки? 2
30.03.2006 Полимеры-самоубийцы меняют облик медицины 1
12.12.2005 В Израиле разработали телефон для определения рака груди 1
13.04.2005 Клоны животных дают полноценные продукты? 1
10.02.2005 IBM борется с биоугрозами 1
31.01.2005 Гостей США будут метить RFID-этикетками 1
10.08.2004 7 ИТ-идей спасут фармацевтов 2
25.11.2003 DreamFree Peeg - зарядное устройство для мозга 1
17.10.2003 «Бионические» аккумуляторы в теле человека будут работать 10 лет 1
17.06.2003 Россияне едят генетически модифицированные продукты 3
22.05.2003 Лекарства выращивают под кожей у свиней 1
21.05.2003 Лучевая болезнь побеждена? 1
19.05.2003 GPS под кожей: приближение “Большого Брата”? 1
14.05.2003 Россия перейдет на «генетическую» еду? 2
15.05.2002 В США создан сайт, посвященный вопросам безопасности мобильной связи для абонентов 1
27.04.2002 Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 2) 1

Публикаций - 43, упоминаний - 72

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 4687 3
Samsung Electronics 7798 2
SAS Institute 722 1
NetApp 503 1
Intel Corporation 7373 1
Philips 1349 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Apple Inc - Эппл Рус 9044 1
Bethesda Softworks 216 1
Microsoft Corporation 16716 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1873 1
Key Asic - малазийский дизайн-центр 2 1
Sanyo Electric 231 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 11 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1104 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 816 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 125 1
Правительство Москвы 759 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 78 1
Европейское агентство лекарственных средств - ЕАЛС - European Medicines Agency - EMEA 1 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 80 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8861 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 177 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 21 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2763 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7724 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1768 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2706 1
Экзоскелет - Exoskeleton 8 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
C2D2 - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики рака крови 2 1
УЗД - УЗИ - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 2 1
Google Android 10788 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2969 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Apple Watch Digital Crown 12 1
Key Asic SPG101 - управляющий чип 2 1
НТЦ Модуль - Imedic Cloud Hospital 1 1
Samsung Medison BiometryAssist 1 1
Moodle - Система управления курсами 19 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 20 1
Philips Lumify 5 1
Philips IntelliSpace 6 1
SAS Life Science Analytics Framework 2 1
Apple macOS 1060 1
Apple iOS 5768 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 238 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Apple iPhone 8 157 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 1
Apple iPad 3264 1
Dassault Systemes - 3DExperience 62 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 7 1
SAS Real World Evidence - SAS for Real World Evidence 2 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Егоров Владимир 57 1
Гончаров Михаил 9 1
Березий Екатерина 9 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 1
Warden Nina - Нина Уорден 1 1
Lambrecht Mark - Ламбрехт Марк 3 1
Шалманов Сергей 184 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22228 11
Россия - Российская федерация - РФ 72660 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8178 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10759 3
Ближний Восток 2058 3
Азия - Азиатский регион 2341 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8648 2
США - Огайо 124 1
США - Аризона 184 1
Греция - Греческая Республика 462 1
США - Колумбия - Вашингтон 621 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 701 1
Австралия - Австралийский Союз 1678 1
Южная Корея - Сеул 226 1
Малайзия 514 1
Северная Америка 1978 1
США - Мэриленд - Балтимор 43 1
Китай - Тайвань 976 1
Бразилия - Федеративная Республика 1462 1
Франция - Французская Республика 3236 1
Италия - Итальянская Республика 2030 1
Америка 722 1
Сингапур - Республика 1069 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10293 1
Южная Корея - Республика 2379 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23421 1
Европа 5594 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1080 2
Phys.org 262 2
Silicon 186 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996627, в очереди разбора - 899191.
Создано именных указателей - 47370.
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