Умный дом Smart home Домашняя автоматизация Home automation системы автоматизации личного жилья
|27.04.2024
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Умный дом Sber теперь может управлять техникой Haier
ехники, принадлежащих китайскому производителю. Приложение evo компании Haier получило интеграцию с умным домом Sber. Теперь владельцы кондиционеров брендов Haier, Casarte, Candy, HEC и Aqua мо
|23.04.2024
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«Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная
икой одноименной собственной торговой марки (СТМ) «Яндекс Маркета», использует платформу устройств «умного» дома от китайской Tuya, выяснил «Коммерсант». Хотя у «Яндекса» есть своя разработка в
|18.04.2024
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«Яндекс» выпустил свои первые устройства умного дома с Matter
телей. Позже такая возможность появится у владельцев «Станции Макс», «Дуо Макс» и «ТВ Станций». *** Умный дом с «Алисой» объединяет умные устройства «Яндекса», «Хаб», датчики, светодиодную лент
|16.04.2024
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EKF расширяет возможности умного дома
В бета-версии приложения умного дома EKF Connect Home появился навык для виртуального ассистента «Алиса». Теперь управлять умными розетками, лампами, удлинителями и светильниками от EKF можно не только через приложение
|12.04.2024
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Линейка устройств умного дома Sber будет доступна к использованию в приложении «Мажордом»
Приложение «Мажордом» ИТ-компании «Философт» теперь поддерживает устройства умного дома экосистемы Sber, которые работают по протоколу Zigbee. Клиентам, использующим приложение «Мажордом», доступна полностью новая Zigbee-линейка: сценарная кнопка, датчики движения, отк
|18.03.2024
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Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM
е звучание, которого достаточно даже для просторной комнаты. Через Mi Smart Speaker можно управлять умным домом, причем в этом плане колонку можно назвать почти универсальной – она работает с н
|06.02.2024
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«Мегафон»: продажи товаров для умного дома выросли на 90% за год
дажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении. Спрос на центры управления умным домом вырос на 35% за год, на 14% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы
|02.02.2024
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«СберСити» и SberDevices внедрили первое решение «умного дома» для отелей
CNews сообщили представители «СберСити». Команды «СберСити» и SberDevices впервые внедрили систему «умный дом» в пятизвездочном отеле Сбербанка «Манжерок». Теперь при входе в номера гостей прив
|26.01.2024
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XGIMI представила устройство умного дома Aladdin и проектор Horizon Max
XGIMI, международный производитель домашних проекторов, представил два новых устройства: проектор XGIMI Horizon Max и устройство для умного дома XGIMI Aladdin, которое включает в себя проектор, светильник и беспроводную колонку. Компания представила первый в мире умный длиннофокусный проектор с лицензией IMAX Enhanced — XGIM
|16.01.2024
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Половина жителей городов-миллионников пользуется устройствами умного дома
«Яндекса» с «Алисой». В список других популярных экосистем вошли MiHome Xiaomi (25%), «Сбер» (6%) и умный дом VK с «Марусей» (2%). Большая часть участников опроса (80%) выбирают экосистему «Янд
|27.12.2023
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EKF выпустил бета-версию нового мобильного приложения умного дома EKF Connect Home для iOS и Android
EKF, производитель электротехнического оборудования и разработчик специализированного ПО, анонсировал бета-версию мобильного приложения умного дома EKF Connect Home для iOS и Android. Новое приложение объединит все устройства умного дома от EKF и контроллеры ePRO24 Home в едином интерфейсе. Об этом CNews сообщили предста
|22.12.2023
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«Философт» внедряет искусственный интеллект в систему умного дома
стоятельных ИТ-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.
|21.12.2023
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МТС запустила умный ЖК в пригороде Владивостока
жилой комплекс — «Эко-хаус Пастораль» от застройщика «Да Винчи групп». МТС реализовала в ЖК проект «умный дом под ключ» — от обеспечения сетевой инфраструктурой до внедрения и заведения на един
|14.12.2023
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На базе системы «Мажордом» будет реализован умный дом в жилом комплексе «Зарядное»
стоятельных ИT-продуктов — от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.
|11.12.2023
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Решения для умного дома от MOES на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторский договор с брендом MOES, решения для умного дома которого позволяют автоматизировать работу систем безопасности, климат-контроля, освещения, отдыха и развлечения, ухода за придомовым участком. Главный фокус бренда – не дорогостоящ
|05.12.2023
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EKF представляет новую линейку реле для умного дома EKF Connect Wi-Fi
танавливать расписание включения и выключения, создавать сценарии для взаимодействия с несколькими устройствами в одно касание и с помощью голосовой команды. Умные реле работают со всеми устройствами умного дома внутри системы EKF Connect. Для использования подойдет домашняя Wi-Fi сеть 2,4 ГГц. EKF представляет новую линейку реле для умного дома EKF Connect Wi-Fi Полный список устрой
|18.10.2023
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Опрос «М.Видео-Эльдорадо»: 89% россиян считают, что устройства для умного дома делают жизнь комфортнее и экономят время
статочно проста и не требует дополнительных технических знаний. Благодаря различным типам устройств умный дом позволяет автоматизировать различные рутинные действия и сделать домашнее пространс
|25.09.2023
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«Философт» выходит на рынок ИЖС с ИТ-решениями для умного дома
а для гостей и доставщиков. И третий продукт линейки «Мажордом» для ИЖС — это «Коттеджный поселок + умный дом». Система обладает различным функционалом, начиная от видеонаблюдения и диспетчериз
|15.08.2023
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В России создан полностью суверенный умный дом, работающий на отечественной платформе
Сбербанк сделает дом умным и импортонезависимым Сбербанк сообщил CNews о создании новой линейки устройств умного дома под брендом Sber. Гаджеты не привязаны к иностранным сервисам и сопряжены с отечественной облачной платформой «Сбера», что исключает влияние на их работу зарубежных санкций. Новое с
|24.07.2023
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МТС назначила генеральным директором «МТС умный дом» Леонида Довладбегяна
ъявляет о назначении генеральным директором бизнеса по развитию умных устройств и безопасности «МТС умный дом» Леонида Довладбегяна. Об этом CNews сообщили представители МТС. Леонид Довладбегян
|12.07.2023
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Новая функциональность в умном доме с «Марусей» от VK
ов, директор направления умных продуктов VK. С каждым днем «Маруся» все лучше понимает, как устроен умный дом – например, голосовой помощник умеет задавать категорию для устройств по типу розет
|11.07.2023
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Аналитика МТС: продажи товаров для умного дома увеличились на треть
доступные цены. В основном это бренды из Китая, с помощью решений которых можно собрать полноценный умный дом практически для любых задач. Мы видим, что у покупателей растет потребность не толь
|14.06.2023
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В России вырос спрос на товары и системы умного дома
налитики маркетплейса отметили стремительно растущую динамику спроса в 2023 г. на пульты управления умным домом. Так, по итогам пяти месяцев продали столько же устройств, сколько суммарно за ве
|14.06.2023
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Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM
т ни Wi-Fi, ни Bluetooth, а производитель предлагает купить к ним дополнительный гаджет для связи с умным домом.Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM Xiaomi Mi Smart Space Heater
|01.06.2023
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МТС увеличила долю в компании «Гольфстрим» до 100%
асности и решений умного дома для физических лиц и бизнеса, и завершении реорганизации направления «Умный дом». МТС приобрела 58,38% акций АО «Гольфстрим охранные системы» в апреле 2022. Сейчас
|02.05.2023
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«Философт» и Wiren Board объявили о стратегическом партнерстве
сов, директор компании «Философт». У компаний уже есть опыт совместного сотрудничества. Среди них – умный дом-бутик класса А – «Булычёв» в Кирове, где будут воплощены в жизнь решения, заимствов
|27.04.2023
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Группа «Аквилон» обновила планшеты для умного дома
Федеральная девелоперская компания «Аквилон» обновила планшеты системы умного дома inHome, которыми застройщик оборудует квартиры в новых ЖК во всех регионах присутствия. Обновленные корпуса произведены на базе собственных компонентов и изготовлены на заводе по сб
|20.04.2023
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EKF выпустила устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee
пользователь становится в хорошем смысле «искушённым». В этом году количество пользователей системы умный дом EKF достигло 45 тыс. В III квартале EKF выпустит линейку Wi-Fi-реле и диммеров, кот
|19.04.2023
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diHouse открывает шоурум diHouse Pro
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет об открытии шоурума diHouse Pro, где будут представлены главные новинки рынка беспроводных устройств умного дома. Любой посетитель сможет не просто посмотреть на представленную продукцию и получить консультацию на месте, но и обратиться к специалистам, которые помогут подобрать систему автомат
|18.04.2023
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«Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены
жала до 28 тыс. руб. Версия с Zigbee стоит 30 тыс. руб. Как сообщил CNews руководитель направления «Умный дом» в «Яндексе» Марат Мавлютов, цена колонки «продиктована многими факторами: обновлен
|18.04.2023
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Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже
В России начались продажи новых устройств «Яндекса» для умного дома. Уже сегодня пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а д
|18.04.2023
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Спрос на товары для умного дома вырос в 1,5 раза
Популярность умных решений для дома стремительно растет. В январе-марте 2023 г. продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota выросли на 52% по сравнению с I кварталом 2022 г. Одной из причин роста стала доступность устройств – средняя цена гаджетов за год сн
|05.04.2023
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МТС и «Ростелеком» потратят по миллиарду на развитие «умных домов»
домов» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) создал дочернее предприятие «МТС Умный дом». Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Уставной капитал новой компании составил
|28.03.2023
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«Вейваксесс» оптимизировала платформу Haier «Умный дом»
водителя бытовой техники Haier. Компания реализовала возможность дистанционного управления устройствами Haier через мобильное приложение, настроив работу платформы для подключения приборов к системе «Умный дом» и повысив скорость реакции устройств на запросы пользователей. Оптимизация системы «Умный дом» компании Haier заключалась в решении двух задач. Прежде всего, требовалось обесп
|13.02.2023
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Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM
рых имеются дополнительные датчики: движения, открытия, разбития стекла и другие. Aqara «Безопасный Умный дом» Aqara «Безопасный Умный дом» – это полноценная смарт-система, призванная о
|02.02.2023
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Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек
а, газа, открытия двери и др. Комплект работает в экосистеме Rubetek, а также может быть встроен в Умный дом Яндекса и Google Home. Если в доме случится протечка трубопровода или отопительной
|15.12.2022
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Какие системы умного дома работают в России
сейчас у Яндекса появилась умная колонка второго поколения, в которой используется протокол ZigBee.Умный дом Sber В начале 2022 года пользователи столкнулись с проблемой: умные лампы и розетки
|08.12.2022
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В Петербурге и Ленобласти на 45% вырос спрос на гаджеты для умного дома
МТС проанализировала спрос на гаджеты для умного дома в первую неделю зимы. С 1 по 7 декабря 2022 г. объем их продаж с салонах розничной сети МТС в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. увеличился на 45% в штучном и на 12% в денежно
|06.12.2022
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DiHouse и RED Solutions объявляют о запуске бренда RED
й для умного дома и самих умных приборов стала компания «Р-лаб» – разработчик смарт-платформы «Sky. Умный дом и сервисы», имеющей более 3 млн подключенных пользователей. Она сотрудничает с учас
|05.12.2022
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9 главных мифов об умном доме
Миф 1. Умный дом — это очень дорого Первые прототипы умного дома появились еще в 1940-х годах. Как
Умный дом и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 305 16
|Перминова Светлана 15 10
|Борзилов Давид 57 10
|Мельник Сергей 15 9
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|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 7
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|Николаев Вячеслав 99 5
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|Козин Алексей 31 5
|Воронин Павел 112 4
|Минниханов Рустам 114 4
|Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 4
|Филиппов Денис 46 4
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|Кульбацкий Анатолий 12 4
|Макаров Станислав 117 4
|Артамонова Анна 183 4
|Пасеков Владимир 24 4
|Сергунина Наталья 357 4
|Круглов Константин 28 4
|Самошкина Диана 33 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 295 4
|Гутман Виктор 17 4
|Кабанов Владимир 178 4
|Шайхутдинов Роман 112 4
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