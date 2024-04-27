Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья

Умный дом Sber теперь может управлять техникой Haier ехники, принадлежащих китайскому производителю. Приложение evo компании Haier получило интеграцию с умным домом Sber. Теперь владельцы кондиционеров брендов Haier, Casarte, Candy, HEC и Aqua мо

«Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная икой одноименной собственной торговой марки (СТМ) «Яндекс Маркета», использует платформу устройств «умного» дома от китайской Tuya, выяснил «Коммерсант». Хотя у «Яндекса» есть своя разработка в

«Яндекс» выпустил свои первые устройства умного дома с Matter телей. Позже такая возможность появится у владельцев «Станции Макс», «Дуо Макс» и «ТВ Станций». *** Умный дом с «Алисой» объединяет умные устройства «Яндекса», «Хаб», датчики, светодиодную лент

EKF расширяет возможности умного дома В бета-версии приложения умного дома EKF Connect Home появился навык для виртуального ассистента «Алиса». Теперь управлять умными розетками, лампами, удлинителями и светильниками от EKF можно не только через приложение

Линейка устройств умного дома Sber будет доступна к использованию в приложении «Мажордом» Приложение «Мажордом» ИТ-компании «Философт» теперь поддерживает устройства умного дома экосистемы Sber, которые работают по протоколу Zigbee. Клиентам, использующим приложение «Мажордом», доступна полностью новая Zigbee-линейка: сценарная кнопка, датчики движения, отк

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM е звучание, которого достаточно даже для просторной комнаты. Через Mi Smart Speaker можно управлять умным домом, причем в этом плане колонку можно назвать почти универсальной – она работает с н

«Мегафон»: продажи товаров для умного дома выросли на 90% за год дажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении. Спрос на центры управления умным домом вырос на 35% за год, на 14% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы

«СберСити» и SberDevices внедрили первое решение «умного дома» для отелей CNews сообщили представители «СберСити». Команды «СберСити» и SberDevices впервые внедрили систему «умный дом» в пятизвездочном отеле Сбербанка «Манжерок». Теперь при входе в номера гостей прив

XGIMI представила устройство умного дома Aladdin и проектор Horizon Max XGIMI, международный производитель домашних проекторов, представил два новых устройства: проектор XGIMI Horizon Max и устройство для умного дома XGIMI Aladdin, которое включает в себя проектор, светильник и беспроводную колонку. Компания представила первый в мире умный длиннофокусный проектор с лицензией IMAX Enhanced — XGIM

Половина жителей городов-миллионников пользуется устройствами умного дома «Яндекса» с «Алисой». В список других популярных экосистем вошли MiHome Xiaomi (25%), «Сбер» (6%) и умный дом VK с «Марусей» (2%). Большая часть участников опроса (80%) выбирают экосистему «Янд

EKF выпустил бета-версию нового мобильного приложения умного дома EKF Connect Home для iOS и Android EKF, производитель электротехнического оборудования и разработчик специализированного ПО, анонсировал бета-версию мобильного приложения умного дома EKF Connect Home для iOS и Android. Новое приложение объединит все устройства умного дома от EKF и контроллеры ePRO24 Home в едином интерфейсе. Об этом CNews сообщили предста

«Философт» внедряет искусственный интеллект в систему умного дома стоятельных ИТ-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.

МТС запустила умный ЖК в пригороде Владивостока жилой комплекс — «Эко-хаус Пастораль» от застройщика «Да Винчи групп». МТС реализовала в ЖК проект «умный дом под ключ» — от обеспечения сетевой инфраструктурой до внедрения и заведения на един

На базе системы «Мажордом» будет реализован умный дом в жилом комплексе «Зарядное» стоятельных ИT-продуктов — от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.

Решения для умного дома от MOES на российском рынке Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторский договор с брендом MOES, решения для умного дома которого позволяют автоматизировать работу систем безопасности, климат-контроля, освещения, отдыха и развлечения, ухода за придомовым участком. Главный фокус бренда – не дорогостоящ

EKF представляет новую линейку реле для умного дома EKF Connect Wi-Fi танавливать расписание включения и выключения, создавать сценарии для взаимодействия с несколькими устройствами в одно касание и с помощью голосовой команды. Умные реле работают со всеми устройствами умного дома внутри системы EKF Connect. Для использования подойдет домашняя Wi-Fi сеть 2,4 ГГц. EKF представляет новую линейку реле для умного дома EKF Connect Wi-Fi Полный список устрой

Опрос «М.Видео-Эльдорадо»: 89% россиян считают, что устройства для умного дома делают жизнь комфортнее и экономят время статочно проста и не требует дополнительных технических знаний. Благодаря различным типам устройств умный дом позволяет автоматизировать различные рутинные действия и сделать домашнее пространс

«Философт» выходит на рынок ИЖС с ИТ-решениями для умного дома а для гостей и доставщиков. И третий продукт линейки «Мажордом» для ИЖС — это «Коттеджный поселок + умный дом». Система обладает различным функционалом, начиная от видеонаблюдения и диспетчериз

В России создан полностью суверенный умный дом, работающий на отечественной платформе Сбербанк сделает дом умным и импортонезависимым Сбербанк сообщил CNews о создании новой линейки устройств умного дома под брендом Sber. Гаджеты не привязаны к иностранным сервисам и сопряжены с отечественной облачной платформой «Сбера», что исключает влияние на их работу зарубежных санкций. Новое с

МТС назначила генеральным директором «МТС умный дом» Леонида Довладбегяна ъявляет о назначении генеральным директором бизнеса по развитию умных устройств и безопасности «МТС умный дом» Леонида Довладбегяна. Об этом CNews сообщили представители МТС. Леонид Довладбегян

Новая функциональность в умном доме с «Марусей» от VK ов, директор направления умных продуктов VK. С каждым днем «Маруся» все лучше понимает, как устроен умный дом – например, голосовой помощник умеет задавать категорию для устройств по типу розет

Аналитика МТС: продажи товаров для умного дома увеличились на треть доступные цены. В основном это бренды из Китая, с помощью решений которых можно собрать полноценный умный дом практически для любых задач. Мы видим, что у покупателей растет потребность не толь

В России вырос спрос на товары и системы умного дома налитики маркетплейса отметили стремительно растущую динамику спроса в 2023 г. на пульты управления умным домом. Так, по итогам пяти месяцев продали столько же устройств, сколько суммарно за ве

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM т ни Wi-Fi, ни Bluetooth, а производитель предлагает купить к ним дополнительный гаджет для связи с умным домом.Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM Xiaomi Mi Smart Space Heater

МТС увеличила долю в компании «Гольфстрим» до 100% асности и решений умного дома для физических лиц и бизнеса, и завершении реорганизации направления «Умный дом». МТС приобрела 58,38% акций АО «Гольфстрим охранные системы» в апреле 2022. Сейчас

«Философт» и Wiren Board объявили о стратегическом партнерстве сов, директор компании «Философт». У компаний уже есть опыт совместного сотрудничества. Среди них – умный дом-бутик класса А – «Булычёв» в Кирове, где будут воплощены в жизнь решения, заимствов

Группа «Аквилон» обновила планшеты для умного дома Федеральная девелоперская компания «Аквилон» обновила планшеты системы умного дома inHome, которыми застройщик оборудует квартиры в новых ЖК во всех регионах присутствия. Обновленные корпуса произведены на базе собственных компонентов и изготовлены на заводе по сб

EKF выпустила устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee пользователь становится в хорошем смысле «искушённым». В этом году количество пользователей системы умный дом EKF достигло 45 тыс. В III квартале EKF выпустит линейку Wi-Fi-реле и диммеров, кот

diHouse открывает шоурум diHouse Pro Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет об открытии шоурума diHouse Pro, где будут представлены главные новинки рынка беспроводных устройств умного дома. Любой посетитель сможет не просто посмотреть на представленную продукцию и получить консультацию на месте, но и обратиться к специалистам, которые помогут подобрать систему автомат

«Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены жала до 28 тыс. руб. Версия с Zigbee стоит 30 тыс. руб. Как сообщил CNews руководитель направления «Умный дом» в «Яндексе» Марат Мавлютов, цена колонки «продиктована многими факторами: обновлен

Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже В России начались продажи новых устройств «Яндекса» для умного дома. Уже сегодня пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а д

Спрос на товары для умного дома вырос в 1,5 раза Популярность умных решений для дома стремительно растет. В январе-марте 2023 г. продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota выросли на 52% по сравнению с I кварталом 2022 г. Одной из причин роста стала доступность устройств – средняя цена гаджетов за год сн

МТС и «Ростелеком» потратят по миллиарду на развитие «умных домов» домов» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) создал дочернее предприятие «МТС Умный дом». Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Уставной капитал новой компании составил

«Вейваксесс» оптимизировала платформу Haier «Умный дом» водителя бытовой техники Haier. Компания реализовала возможность дистанционного управления устройствами Haier через мобильное приложение, настроив работу платформы для подключения приборов к системе «Умный дом» и повысив скорость реакции устройств на запросы пользователей. Оптимизация системы «Умный дом» компании Haier заключалась в решении двух задач. Прежде всего, требовалось обесп

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM рых имеются дополнительные датчики: движения, открытия, разбития стекла и другие. Aqara «Безопасный Умный дом» Aqara «Безопасный Умный дом» – это полноценная смарт-система, призванная о

Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек а, газа, открытия двери и др. Комплект работает в экосистеме Rubetek, а также может быть встроен в Умный дом Яндекса и Google Home. Если в доме случится протечка трубопровода или отопительной

Какие системы умного дома работают в России сейчас у Яндекса появилась умная колонка второго поколения, в которой используется протокол ZigBee.Умный дом Sber В начале 2022 года пользователи столкнулись с проблемой: умные лампы и розетки

В Петербурге и Ленобласти на 45% вырос спрос на гаджеты для умного дома МТС проанализировала спрос на гаджеты для умного дома в первую неделю зимы. С 1 по 7 декабря 2022 г. объем их продаж с салонах розничной сети МТС в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. увеличился на 45% в штучном и на 12% в денежно

DiHouse и RED Solutions объявляют о запуске бренда RED й для умного дома и самих умных приборов стала компания «Р-лаб» – разработчик смарт-платформы «Sky. Умный дом и сервисы», имеющей более 3 млн подключенных пользователей. Она сотрудничает с учас