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Умный дом Smart home Домашняя автоматизация Home automation системы автоматизации личного жилья

Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья


27.04.2024 Умный дом Sber теперь может управлять техникой Haier

ехники, принадлежащих китайскому производителю. Приложение evo компании Haier получило интеграцию с умным домом Sber. Теперь владельцы кондиционеров брендов Haier, Casarte, Candy, HEC и Aqua мо
23.04.2024 «Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная

икой одноименной собственной торговой марки (СТМ) «Яндекс Маркета», использует платформу устройств «умного» дома от китайской Tuya, выяснил «Коммерсант». Хотя у «Яндекса» есть своя разработка в
18.04.2024 «Яндекс» выпустил свои первые устройства умного дома с Matter

телей. Позже такая возможность появится у владельцев «Станции Макс», «Дуо Макс» и «ТВ Станций». *** Умный дом с «Алисой» объединяет умные устройства «Яндекса», «Хаб», датчики, светодиодную лент
16.04.2024 EKF расширяет возможности умного дома

В бета-версии приложения умного дома EKF Connect Home появился навык для виртуального ассистента «Алиса». Теперь управлять умными розетками, лампами, удлинителями и светильниками от EKF можно не только через приложение
12.04.2024 Линейка устройств умного дома Sber будет доступна к использованию в приложении «Мажордом»

Приложение «Мажордом» ИТ-компании «Философт» теперь поддерживает устройства умного дома экосистемы Sber, которые работают по протоколу Zigbee. Клиентам, использующим приложение «Мажордом», доступна полностью новая Zigbee-линейка: сценарная кнопка, датчики движения, отк
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

е звучание, которого достаточно даже для просторной комнаты. Через Mi Smart Speaker можно управлять умным домом, причем в этом плане колонку можно назвать почти универсальной – она работает с н
06.02.2024 «Мегафон»: продажи товаров для умного дома выросли на 90% за год

дажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении. Спрос на центры управления умным домом вырос на 35% за год, на 14% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы

02.02.2024 «СберСити» и SberDevices внедрили первое решение «умного дома» для отелей

CNews сообщили представители «СберСити». Команды «СберСити» и SberDevices впервые внедрили систему «умный дом» в пятизвездочном отеле Сбербанка «Манжерок». Теперь при входе в номера гостей прив
26.01.2024 XGIMI представила устройство умного дома Aladdin и проектор Horizon Max

XGIMI, международный производитель домашних проекторов, представил два новых устройства: проектор XGIMI Horizon Max и устройство для умного дома XGIMI Aladdin, которое включает в себя проектор, светильник и беспроводную колонку. Компания представила первый в мире умный длиннофокусный проектор с лицензией IMAX Enhanced — XGIM
16.01.2024 Половина жителей городов-миллионников пользуется устройствами умного дома

«Яндекса» с «Алисой». В список других популярных экосистем вошли MiHome Xiaomi (25%), «Сбер» (6%) и умный дом VK с «Марусей» (2%). Большая часть участников опроса (80%) выбирают экосистему «Янд
27.12.2023 EKF выпустил бета-версию нового мобильного приложения умного дома EKF Connect Home для iOS и Android

EKF, производитель электротехнического оборудования и разработчик специализированного ПО, анонсировал бета-версию мобильного приложения умного дома EKF Connect Home для iOS и Android. Новое приложение объединит все устройства умного дома от EKF и контроллеры ePRO24 Home в едином интерфейсе. Об этом CNews сообщили предста
22.12.2023 «Философт» внедряет искусственный интеллект в систему умного дома

стоятельных ИТ-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.
21.12.2023 МТС запустила умный ЖК в пригороде Владивостока

жилой комплекс — «Эко-хаус Пастораль» от застройщика «Да Винчи групп». МТС реализовала в ЖК проект «умный дом под ключ» — от обеспечения сетевой инфраструктурой до внедрения и заведения на един
14.12.2023 На базе системы «Мажордом» будет реализован умный дом в жилом комплексе «Зарядное»

стоятельных ИT-продуктов — от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.
11.12.2023 Решения для умного дома от MOES на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторский договор с брендом MOES, решения для умного дома которого позволяют автоматизировать работу систем безопасности, климат-контроля, освещения, отдыха и развлечения, ухода за придомовым участком. Главный фокус бренда – не дорогостоящ
05.12.2023 EKF представляет новую линейку реле для умного дома EKF Connect Wi-Fi

танавливать расписание включения и выключения, создавать сценарии для взаимодействия с несколькими устройствами в одно касание и с помощью голосовой команды. Умные реле работают со всеми устройствами умного дома внутри системы EKF Connect. Для использования подойдет домашняя Wi-Fi сеть 2,4 ГГц. EKF представляет новую линейку реле для умного дома EKF Connect Wi-Fi Полный список устрой
18.10.2023 Опрос «М.Видео-Эльдорадо»: 89% россиян считают, что устройства для умного дома делают жизнь комфортнее и экономят время

статочно проста и не требует дополнительных технических знаний. Благодаря различным типам устройств умный дом позволяет автоматизировать различные рутинные действия и сделать домашнее пространс
25.09.2023 «Философт» выходит на рынок ИЖС с ИТ-решениями для умного дома

а для гостей и доставщиков. И третий продукт линейки «Мажордом» для ИЖС — это «Коттеджный поселок + умный дом». Система обладает различным функционалом, начиная от видеонаблюдения и диспетчериз
15.08.2023 В России создан полностью суверенный умный дом, работающий на отечественной платформе

Сбербанк сделает дом умным и импортонезависимым Сбербанк сообщил CNews о создании новой линейки устройств умного дома под брендом Sber. Гаджеты не привязаны к иностранным сервисам и сопряжены с отечественной облачной платформой «Сбера», что исключает влияние на их работу зарубежных санкций. Новое с
24.07.2023 МТС назначила генеральным директором «МТС умный дом» Леонида Довладбегяна

ъявляет о назначении генеральным директором бизнеса по развитию умных устройств и безопасности «МТС умный дом» Леонида Довладбегяна. Об этом CNews сообщили представители МТС. Леонид Довладбегян
12.07.2023 Новая функциональность в умном доме с «Марусей» от VK

ов, директор направления умных продуктов VK. С каждым днем «Маруся» все лучше понимает, как устроен умный дом – например, голосовой помощник умеет задавать категорию для устройств по типу розет
11.07.2023 Аналитика МТС: продажи товаров для умного дома увеличились на треть

доступные цены. В основном это бренды из Китая, с помощью решений которых можно собрать полноценный умный дом практически для любых задач. Мы видим, что у покупателей растет потребность не толь
14.06.2023 В России вырос спрос на товары и системы умного дома

налитики маркетплейса отметили стремительно растущую динамику спроса в 2023 г. на пульты управления умным домом. Так, по итогам пяти месяцев продали столько же устройств, сколько суммарно за ве
14.06.2023 Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

т ни Wi-Fi, ни Bluetooth, а производитель предлагает купить к ним дополнительный гаджет для связи с умным домом.Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM  Xiaomi Mi Smart Space Heater

01.06.2023 МТС увеличила долю в компании «Гольфстрим» до 100%

асности и решений умного дома для физических лиц и бизнеса, и завершении реорганизации направления «Умный дом». МТС приобрела 58,38% акций АО «Гольфстрим охранные системы» в апреле 2022. Сейчас
02.05.2023 «Философт» и Wiren Board объявили о стратегическом партнерстве

сов, директор компании «Философт». У компаний уже есть опыт совместного сотрудничества. Среди них – умный дом-бутик класса А – «Булычёв» в Кирове, где будут воплощены в жизнь решения, заимствов
27.04.2023 Группа «Аквилон» обновила планшеты для умного дома

Федеральная девелоперская компания «Аквилон» обновила планшеты системы умного дома inHome, которыми застройщик оборудует квартиры в новых ЖК во всех регионах присутствия. Обновленные корпуса произведены на базе собственных компонентов и изготовлены на заводе по сб
20.04.2023 EKF выпустила устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee

пользователь становится в хорошем смысле «искушённым». В этом году количество пользователей системы умный дом EKF достигло 45 тыс. В III квартале EKF выпустит линейку Wi-Fi-реле и диммеров, кот
19.04.2023 diHouse открывает шоурум diHouse Pro

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет об открытии шоурума diHouse Pro, где будут представлены главные новинки рынка беспроводных устройств умного дома. Любой посетитель сможет не просто посмотреть на представленную продукцию и получить консультацию на месте, но и обратиться к специалистам, которые помогут подобрать систему автомат
18.04.2023 «Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены

жала до 28 тыс. руб. Версия с Zigbee стоит 30 тыс. руб. Как сообщил CNews руководитель направления «Умный дом» в «Яндексе» Марат Мавлютов, цена колонки «продиктована многими факторами: обновлен
18.04.2023 Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже

В России начались продажи новых устройств «Яндекса» для умного дома. Уже сегодня пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а д
18.04.2023 Спрос на товары для умного дома вырос в 1,5 раза

Популярность умных решений для дома стремительно растет. В январе-марте 2023 г. продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota выросли на 52% по сравнению с I кварталом 2022 г. Одной из причин роста стала доступность устройств – средняя цена гаджетов за год сн
05.04.2023 МТС и «Ростелеком» потратят по миллиарду на развитие «умных домов»

домов» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) создал дочернее предприятие «МТС Умный дом». Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Уставной капитал новой компании составил

28.03.2023 «Вейваксесс» оптимизировала платформу Haier «Умный дом»

водителя бытовой техники Haier. Компания реализовала возможность дистанционного управления устройствами Haier через мобильное приложение, настроив работу платформы для подключения приборов к системе «Умный дом» и повысив скорость реакции устройств на запросы пользователей. Оптимизация системы «Умный дом» компании Haier заключалась в решении двух задач. Прежде всего, требовалось обесп
13.02.2023 Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

рых имеются дополнительные датчики: движения, открытия, разбития стекла и другие. Aqara «Безопасный Умный дом»  Aqara «Безопасный Умный дом» – это полноценная смарт-система, призванная о
02.02.2023 Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек

а, газа, открытия двери и др.  Комплект работает в экосистеме Rubetek, а также может быть встроен в Умный дом Яндекса и Google Home. Если в доме случится протечка трубопровода или отопительной

15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России

сейчас у Яндекса появилась умная колонка второго поколения, в которой используется протокол ZigBee.Умный дом Sber В начале 2022 года пользователи столкнулись с проблемой: умные лампы и розетки
08.12.2022 В Петербурге и Ленобласти на 45% вырос спрос на гаджеты для умного дома

МТС проанализировала спрос на гаджеты для умного дома в первую неделю зимы. С 1 по 7 декабря 2022 г. объем их продаж с салонах розничной сети МТС в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. увеличился на 45% в штучном и на 12% в денежно
06.12.2022 DiHouse и RED Solutions объявляют о запуске бренда RED

й для умного дома и самих умных приборов стала компания «Р-лаб» – разработчик смарт-платформы «Sky. Умный дом и сервисы», имеющей более 3 млн подключенных пользователей. Она сотрудничает с учас
05.12.2022 9 главных мифов об умном доме

Миф 1. Умный дом — это очень дорого  Первые прототипы умного дома появились еще в 1940-х годах. Как


Публикаций - 1602, упоминаний - 2009

Умный дом и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 10073 113
Ростелеком 10952 105
Xiaomi 1588 103
Google LLC 11515 95
Intel Corporation 12004 87
Apple Inc 11796 84
Microsoft Corporation 24281 82
Huawei 3773 68
LG Electronics 3585 67
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СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 269 49
Philips 2042 48
МегаФон 8187 47
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 44
Redmond - Илот - Инновационные решения 110 42
Sony 6509 40
IBM - International Business Machines Corp 9383 38
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3177 35
Siemens AG - Siemens Group 2573 31
VK - Mail.ru Group 3309 30
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 27
Cisco Systems 5048 26
HP Inc. 5646 26
Aqara - Акара.Ру 26 24
ASUS - AsusTek Computer Inc 2016 21
Lenovo Group 2257 20
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 464 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2785 20
Samsung - Harman - JBL 211 20
Триколор - Национальная спутниковая компания 318 19
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 520 19
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 194 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 19
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1138 18
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6842 77
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 70
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Связной ГК 1361 22
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Россети Ленэнерго 1700 17
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 2
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Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 49 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 2
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 187 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 509 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 18 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 48 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 11 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 262 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 143 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 33
Intel Developer Forum - IDF 276 27
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 21
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 17
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 16
CeBIT 611 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2317 13
ISR - Integrated Systems Russia 24 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1179 8
Фотофорум 48 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1938 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 703 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1020 6
День молодёжи - 27 июня 753 6
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 5
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 42 5
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 26 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 539 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 367 3
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 38 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
CNews AWARDS - награда 462 3
iF Design Awards 25 3
Startup Village - международная стартап-конференция 60 3
ISE - Integrated Systems Europe 46 3
Positive Hack Days - PHDays 22 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 125 2
GITEX Technology - международная выставка 34 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 280 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 2
CSTB Telecom & Media 58 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
Всероссийский тотальный диктант 10 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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