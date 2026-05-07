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УльтимаТек Экспанта АИОМ Технологии PAZL
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.05.2026
|Холдинг «Экспанта» приобрел 25% в компании «АИОМ Технологии» 1
|09.09.2025
|Компания «АИОМ Технологии» выбрала C3D Vision и C3D Converter для разработки PAZL:TAKT 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:
|Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 11 1
|ГГИС - Горно-геологическая информационная система 12 1
|Аскон - C3D Labs - C3D Converter 13 1
|C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 402 1
|Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 19 1
|Зыков Олег 18 1
|Измайлов Илья 10 1
|Васильев Иван 1 1
|Растопшин Павел 55 1
|Фатеев Алексей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167709 2
|Казахстан - Республика 6088 1
|Армения - Республика 2464 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 1
|Узбекистан - Республика 2028 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.