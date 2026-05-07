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УльтимаТек Экспанта АИОМ Технологии PAZL

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.05.2026 Холдинг «Экспанта» приобрел 25% в компании «АИОМ Технологии» 1
09.09.2025 Компания «АИОМ Технологии» выбрала C3D Vision и C3D Converter для разработки PAZL:TAKT 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:

УльтимаТек - Экспанта - АИОМ Технологии 2 2
УльтимаТек - Экспанта - DataBriz - Датабриз 25 1
Micromine 6 1
УльтимаТек - UltimaTec. 56 1
УльтимаТек - Экспанта - Adeptik - Адептик Плюс 11 1
УльтимаТек - Экспанта 14 1
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Dassault Systemes 235 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
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