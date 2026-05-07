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УльтимаТек Экспанта АИОМ Технологии
Российская аккредитованная ИТ-компания «АИОМ Технологии» основана в 2022 году. Компания занимается цифровой трансформацией, разработкой и внедрением программных продуктов для горнодобывающих предприятий.
СОБЫТИЯ
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|07.05.2026
|Холдинг «Экспанта» приобрел 25% в компании «АИОМ Технологии» 3
|09.09.2025
|Компания «АИОМ Технологии» выбрала C3D Vision и C3D Converter для разработки PAZL:TAKT 2
УльтимаТек и организации, системы, технологии, персоны:
|Зыков Олег 18 1
|Растопшин Павел 55 1
|Измайлов Илья 10 1
|Фатеев Алексей 1 1
|Васильев Иван 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167709 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 1
|Казахстан - Республика 6088 1
|Армения - Республика 2464 1
|Узбекистан - Республика 2028 1
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