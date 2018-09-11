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Украина
Харьков



11.09.2018 Cloud4Y предоставил Triol Corporation услугу «Облачный сервер» 1
03.10.2016 Команда пентестеров «Информзащиты» заняла второе место в международном онлайн-соревновании CTF 1
06.04.2015 Суши и роллы станут интерактивными 1
31.03.2015 Сеть ресторанов «Тануки» автоматизировала заказ еды с установкой терминалов самообслуживания 1
03.09.2014 Евгений Закрепин, Евгения Тен - Телеком обеспечивает 45% оборота группы 1
29.05.2014 Гендиректор Luxoft: «Мы – не российская компания» 1
23.05.2014 Посольство Украины в США занялось поиском клиентов для украинских ИТ-компаний 1
03.04.2014 Luxoft и Epam решили сделать Украину движущей силой в ИТ-сфере Европы 1
13.03.2013 В харьковском офисе одной из крупнейших ИТ-компаний Украины проводятся обыски 1
18.01.2013 Банк «Демарк» стал участником системы Contact 1
09.08.2012 DataArt открыла центр разработок в Днепропетровске 2
02.08.2012 Artezio открывает новый производственный центр в Харькове 2
20.06.2012 IBM открывает 10 новых офисов в России и Украине 1
19.06.2012 IBM удваивает присутствие в России и СНГ, открывая 10 новых офисов 1
25.05.2012 «Яндекс.Карты» обновили карты Украины 1
28.04.2012 «Юнекс Банк» стал участником системы Contact 1
06.02.2012 Сеть системы Contact на Украине насчитывает 11 тыс. пунктов обслуживания 1
25.01.2012 РНТ подвела итоги деятельности на украинском рынке в 2011 г. 1
15.11.2011 Ericsson отмечает 130-летнюю годовщину своей работы в России 1
24.10.2011 R2-D2: Обзор Android-приложения Gloss.ua - афиша в 16 городах Украины 1
21.04.2011 Бумажный S.T.A.L.K.E.R. 1
20.04.2011 DataArt открыла центр разработок в Киеве 1
05.04.2011 «Яндекс» добавил панорамы 11 городов Украины 1
07.12.2010 Проект «Недвижимость@Mail.Ru» вышел на украинский рынок 1
20.10.2010 Сервис Porucheno.ru открыл представительство в Украине 2
17.09.2010 Softline открыла офис в Одессе 2
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1
12.04.2010 «Почта России» доверила сортировку писем компьютерам 1
11.03.2010 «Велтон.Телеком» запустит услугу IPTV на сетевой инфраструктуре Alcatel-Lucent 1
22.09.2009 Пираты спешат заработать на Windows 7 1
18.08.2009 Скандальное слияние разработчиков биллинга провалилось 1
17.07.2009 Украина: Госмонополия и мошенники зарабатывают на фиксированной связи 1
14.04.2009 Славутич стал цифровым городом 1
02.12.2008 Открылся новый учебный центр по решениям ASPLinux 1
27.06.2008 «Яндекс» расширил географию сервиса «Пробки 2.0» 1
03.04.2008 На «Яндексе» появились карты крупнейших украинских городов 1
17.03.2008 Холодильники Liebherr: меньшие братья автогигантов 1
30.01.2008 DataArt увеличил продажи в Европе в 6 раз 1
26.09.2007 «МТС-Украина» тестирует сеть высокоскоростного беспроводного интернета 1
27.07.2007 DataArt открыл центр разработок в Харькове 4

Публикаций - 66, упоминаний - 78

Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 159 9
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 697 7
Киевстар 434 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 5
UMC - United Microelectronics Corporation 270 5
Астелит 118 5
Укртелеком 222 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7403 5
Yandex - Яндекс 4478 5
Cisco Systems 4579 4
IBM 8303 4
Turkcell 310 4
DataArt 56 4
Luxoft - Люксофт 259 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 3
Nokia Corporation 5018 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 854 3
Samsung Electronics 8431 3
Microsoft Corporation 20374 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 3
Softline - Софтлайн 1706 2
Ситроникс - Sitronics 768 2
VMware 1948 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 192 2
Telenor 681 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 2
ПСС - Передовые системы самообслуживания 12 2
Adobe Systems 1269 2
SoftServe 12 2
АМИ 53 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1313 2
GSC Game World 100 2
IBM Global Business Services 45 1
Синтерра - Synterra 742 1
Artezio - Артезио 48 1
Brocade Communications Systems 196 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 1
Thuraya 53 1
Intel Corporation 10400 1
РусславБанк - РСБ 147 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 542 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 2
Сургутнефтегаз - СНГ 160 1
Meta Group 52 1
Укргазпромбанк 2 1
Liebherr 38 1
ПриватБанк 184 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
РОСНО СК 161 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 14 1
Intel Capital 146 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 15 1
Еврохим МХК 66 1
Deutsche Bank 288 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 154 1
OTP Group - ОТП Банк 133 1
UBS AG 283 1
Евросеть 1313 1
Qiwi 785 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 239 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1826 1
Почта России ПАО 1753 1
МКС - Международная космическая станция 403 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2682 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1786 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1793 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2520 6
3G - Стандарт мобильной связи 4914 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 3
ИТ-аутсорсинг 820 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 266 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2377 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 205 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1844 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 187 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 92 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 560 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3261 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 41 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 479 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 258 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 214 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 331 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 96 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 178 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 707 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1052 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2749 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4068 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5640 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3879 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2455 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 636 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3072 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 473 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 3
Яндекс.Карты и Транспорт 299 3
Microsoft Windows 10 9862 2
Java - Язык программирования 2346 2
VMware NSX Intelligence 106 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 11 1
МТС Коннект 32 1
Oracle Retail 52 1
Oracle Hyperion Financial Management 26 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 165 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 1
Oracle Retail Planning and Optimization 52 1
Oracle Hyperion Planning 94 1
Oracle Hyperion 125 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 213 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5405 1
Autodesk AutoCAD 258 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 132 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 473 1
PHP - Язык программирования 398 1
Microsoft Windows XP 2173 1
Intel Core - Семейство процессоров 927 1
Microsoft Windows 7 1668 1
Linux OS 7023 1
Google Android 10938 1
Apple iPad 3291 1
Фролова Светлана 41 3
Прянишников Николай 282 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 317 1
Данилин Алексей 16 1
Лощинин Дмитрий 37 1
Ахметов Ринат 52 1
Миронов Сергей 57 1
Закрепин Евгений 51 1
Адылин Павел 18 1
Литовченко Игорь 13 1
Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
Янукович Виктор 24 1
Тригуба Александр 3 1
Украина 5178 54
Украина - Киев 864 47
Украина - Днепр - Днепропетровске 70 36
ДНР - Донецк 83 31
Украина - Львов 64 30
Россия - Российская федерация - РФ 76993 29
Украина - Одесса 98 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 11
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 128 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 962 8
Россия - ЮФО - Республика Крым 659 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10634 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 6
Россия - СФО - Новосибирск 2801 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2819 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 6
Россия - ЮФО - Севастополь 444 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 835 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1362 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 33 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9435 4
Германия - Федеративная Республика 6792 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 987 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 4
Россия - ПФО - Казань 1833 4
Европа 6551 3
США - Нью-Йорк 2312 3
Польша - Республика 1292 3
Европа Восточная 2700 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1045 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 631 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 2
Израиль 1294 2
Турция - Турецкая республика 1315 2
Узбекистан - Республика 1213 2
Болгария - Республика 485 2
Кипр - Республика 322 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3562 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4888 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1438 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1199 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2582 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 195 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 141 1
Аутсорсинг 104 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 24 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 4
Bloomberg 932 1
РИА Новости 708 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 1
Российская газета 135 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 4
IDC - International Data Corporation 4417 3
Gartner 3096 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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