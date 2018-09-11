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Украина
Харьков
Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фролова Светлана 41 3
|Прянишников Николай 282 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 317 1
|Данилин Алексей 16 1
|Лощинин Дмитрий 37 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Миронов Сергей 57 1
|Закрепин Евгений 51 1
|Адылин Павел 18 1
|Литовченко Игорь 13 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
|Янукович Виктор 24 1
|Тригуба Александр 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 4
|Bloomberg 932 1
|РИА Новости 708 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 1
|Российская газета 135 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 4
|IDC - International Data Corporation 4417 3
|Gartner 3096 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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