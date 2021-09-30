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Узбекистан
Ташкент


30.09.2021 Росреестр и агентство по кадастру Республики Узбекистан обменялись опытом в сфере цифровизации земли и недвижимости 1
16.06.2021 «ИКС Холдинг» объявил о старте второго этапа проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 1
07.04.2021 «ИКС холдинг» завершает первый этап проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 1
17.03.2021 «Инфосистемы джет» запустила новый сайт для своего узбекского филиала 1
17.03.2021 «ИКС Холдинг» завершит оценку предприятий ТЭК Узбекистана к началу апреля 2021 года 1
14.01.2021 Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой 1
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 1
20.10.2020 Simetra стала поставщиком технологий для разработки транспортного мастер-плана Ташкента 6
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
02.09.2020 Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО 3
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
14.07.2020 ITPS построит комплексные системы на базе SAP в Узбекистане 1
22.05.2020 Какой подход к коммуникациям помогает побеждать конкурентов 1
21.05.2020 Selectel начал зарубежную экспансию с Узбекистана 1
18.05.2020 90 сотрудников «дочки» «Билайна» отправлены на карантин 1
06.12.2019 Selectel локализует облачную платформу в регионах 1
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 1
12.02.2019 Российский сервис заказа такси «Максим» вышел на рынок Узбекистана 4
22.05.2018 Beeline оштрафовали на $3 млн за выдуманные нарушения 1
13.03.2018 «Инфосистемы Джет» открывает представительство в Узбекистане 1
09.10.2017 Tvzavr собрался победить пиратство с помощью CDN 1
25.04.2017 Addreality вышла на рынок Узбекистана 1
01.02.2017 «Техносерв» назначил нового директора филиала в Санкт-Петербурге 1
07.12.2016 «Техносерв» протянул по морю связь для ExxonMobil 1
02.11.2016 МТС представил итоги летней продажи билетов в собственной сети в Красноярском крае 1
01.11.2016 МТС представила статистику розничных продаж билетов в Омской области за отпускной сезон 1
22.07.2016 «АйТиПроект» обеспечил безопасность и контроль перемещения на саммите ШОС в Ташкенте с помощью RFID-системы 2
27.05.2016 Как «узбекская принцесса» продала 4G-частоты, принадлежащие МТС 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
21.03.2016 «Согаз» застраховал имущественные риски «Техносерва» 1
11.03.2016 Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента 2
27.01.2016 Российская система видеосвязи заменила командировки сотрудникам банка в Узбекистане 2
04.09.2015 Beeline запустил десятки новых базовых станций в Ташкенте 1
24.08.2015 Beeline запустил бесплатную площадку Wi-Fi в Ташкенте 1
07.07.2015 Navitel выпустил обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии 3
29.06.2015 Brand Analytics открывает представительство в Узбекистане 1
09.06.2015 Узбекистан прислал «Билайну» «черную метку» 1
02.06.2015 Электронные учебники для московских школ «подорожали» до 438 млн рублей 1
20.04.2015 Выручка AT Consulting в 2014 г. превысила 10 млрд рублей 1
19.02.2015 Naumen и «Техносерв» стали партнерами на фоне актуальности импортозамещения 1

Публикаций - 104, упоминаний - 134

Узбекистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 10
SAP SE 3215 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
IBM 3544 3
АФК Система ПАО 995 2
Samsung Electronics 5677 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 66 2
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 2
Selectel - Селектел 137 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Dell EMC 2405 2
Ростелеком Связьинвест 697 1
Pirit - Пирит 9 1
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
Летограф - Letograf 63 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Microsoft Corporation 11095 1
Cisco Systems 2040 1
Nortel Networks 222 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Google LLC 7154 1
Синтерра - Synterra 565 1
Yeastar 4 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
ASBIS - АСБИС 59 1
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 16 1
INPAS - ИНПАС 107 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Микротест 177 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Прогноз 196 1
Hitachi 472 1
Simetra - А+С Транспроект 39 1
VMware 1829 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Почта Банк 289 2
РусславБанк - РСБ 147 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Muddy Waters 7 1
СПК - Сталепромышленная компания 3 1
Kalyon Ulaştırma - Kalyon Ulastirma 1 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Альфа-Банк 1125 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
Черкизово ГК 73 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Администрация Ташкентской области 1 1
Ташкентский межрайонный экономический суд 1 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
JBOD - just a bunch of disks 40 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 115 1
Noise Proof - Технология подавления фонового шума 2 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 1
PoE - Power over Ethernet 275 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 2
SAP LT Replication Server - SAP Landscape Transformation Replication Server 1 1
NEC 5000IPS Trunk Radio 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 1
Электронный дневник 26 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Seagate Exos - серия HDD 8 1
SAP Fiori 40 1
OpenText Documentum 190 1
Yeastar K2 - IP АТС 1 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 1 1
Prognoz Platform 74 1
PTV Visum 20 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
CSI Set Retail 44 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Microsoft Skype 1469 1
WhatsApp Messenger 654 1
Любимов Олег 16 2
Фролова Светлана 41 2
Щуков Дмитрий 5 1
Валяева Елизавета 72 1
Прозоровский Василий 40 1
Яковлев Кирилл 1 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 7 1
Мурадов Рустам 1 1
Казарин Станислав 100 1
Носова Ирина 3 1
Самойлов Андрей 7 1
Кузнецов Сергей 82 1
Чернышев Сергей 2 1
Белозеров Андрей 35 1
Малинин Александр 6 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 1
Беттгер Кристиан 11 1
Каримов Ислам 85 1
Каримова Гульнара 89 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 24
Россия - СФО - Новосибирск 1969 23
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 20
Казахстан - Республика 2632 17
Украина 3372 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
Узбекистан - Республика 823 9
Беларусь - Белоруссия 2090 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 4
Россия - ПФО - Самара 1289 4
Россия - ПФО - Казань 1518 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 3
Индия - Республика 2173 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Европа 3759 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Беларусь - Минск 327 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Малайзия 341 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят 6 1
Россия - Тихвин 15 1
Россия - Курск 231 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Швеция - Королевство 754 1
Черногория 86 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - Псковская область 302 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
Русский язык 983 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Узбекистан - Сотовый рынок 1 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
Sputnik 10 1
IDC - International Data Corporation 2720 1
CNews Analytics 1990 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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