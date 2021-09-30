Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Узбекистан
Ташкент
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 104, упоминаний - 134
Узбекистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Любимов Олег 16 2
|Фролова Светлана 41 2
|Щуков Дмитрий 5 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Яковлев Кирилл 1 1
|Mosley Dave - Мосли Дейв 7 1
|Мурадов Рустам 1 1
|Казарин Станислав 100 1
|Носова Ирина 3 1
|Самойлов Андрей 7 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Чернышев Сергей 2 1
|Белозеров Андрей 35 1
|Малинин Александр 6 1
|Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 1
|Беттгер Кристиан 11 1
|Каримов Ислам 85 1
|Каримова Гульнара 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru