Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Уголовное преступление правонарушение (общественно опасное деяние) аресты
Публикаций - 94, упоминаний - 94
Уголовное преступление упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc 10673 2
|Meta Platforms - Facebook 4262 2
|Huawei 3216 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 2
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2348 1
|Microsoft Corporation 22476 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 1
|VK - Mail.ru Group 3049 1
|Qualcomm Technologies 1639 1
|Intel Corporation 11251 1
|СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 38 1
|PayPal 634 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 3
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1579 1
|FILA 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru