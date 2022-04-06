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Уголовное преступление правонарушение (общественно опасное деяние) аресты



06.04.2022 Впервые в истории России суд арестовал ворованную криптовалюту 1
22.02.2022 Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки 1
30.10.2021 Олег Новиков -

Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT

 1
27.09.2021 Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 2
26.05.2021 Фигурантам уголовного дела о частотах Beeline заменили тюрьму штрафами 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 1
12.04.2021 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 1
09.04.2021 Российский подросток украл ноутбук, чем остановил строительство целой школы 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 1
22.03.2021 Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы 1
04.02.2021 Арестован бывший топ-менеджер Beeline 1
25.12.2020 Двух чиновников правительства арестовали из-за скандала вокруг «дочки» Veon 1
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты 1
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
15.09.2020 Россиянин, уволившийся из провайдера, 2 года прослушивал свое бывшее начальство 1
25.08.2020 Арестован ИТ-советник Госдумы, автор идеи государственного суперинтегратора 1
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
05.08.2020 Бывшего ключевого инженера Google и Uber посадили в тюрьму 1
20.07.2020 Сотрудники Альфа-банка продавали персональные данные клиентов. Их гонорар больше штрафа за разглашение банковской тайны 1
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест 1
15.07.2020 ИТ-директор «Почты России» отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
02.07.2020 Юный хакер из Украины украл персональные данные миллионов людей со всего мира 1
22.06.2020 Постсоветское правительство целиком ушло в отставку из-за скандала вокруг «Билайна» 1
10.06.2020 Единому ресурсу миграционного учета урезают финансирование на миллиард 1
04.06.2020 «Сёрчинформ» представила решение для защиты информации в базах данных 1
04.06.2020 Недавно вышедшего из тюрьмы «наследного принца» Samsung сажают еще раз 1
28.04.2020 Huawei засадила своих сотрудников в тюрьму за общение в групповом чате 1
06.04.2020 В Англии поджигают вышки 5G-сетей: «Они распространяют коронавирус» 1
26.02.2020 Экс-программиста Microsoft сажают в тюрьму на 20 лет за кражу $10 миллионов у компании 1
03.02.2020 «Алмател» подключил ТРЦ «Акварель» — Пушкино к «Безопасному региону» 1
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру 1
24.01.2020 Россиянин за год заработал миллионы на краже паролей и избежал тюрьмы 1
10.01.2020 Россию захлестнула волна киберпреступлений. Тысячи хакеров воруют деньги миллиардами 1

Публикаций - 94, упоминаний - 94

Уголовное преступление упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10673 2
Meta Platforms - Facebook 4262 2
Huawei 3216 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2348 1
Microsoft Corporation 22476 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 1
VK - Mail.ru Group 3049 1
Qualcomm Technologies 1639 1
Intel Corporation 11251 1
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 38 1
PayPal 634 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1579 1
FILA 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 12
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 5
Президент Российской Федерации 3713 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1321 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2333 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 514 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 1
Правительство РФ 8171 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 27
Website - Вебсайт 9248 13
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4197 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4611 4
Сервер - Серверные платформы 10468 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1965 4
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3859 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5763 3
Социальные сети - Соцсети 4130 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 248 3
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 227 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3517 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1180 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3009 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 729 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5417 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1347 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5699 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1929 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1525 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5434 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8222 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 190 1
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 205 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 423 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 432 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2057 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 710 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 621 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1936 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 568 1
Google Android 11952 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2888 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 421 2
Google Play - Google Store - Android Market 2731 1
Apple iPad 3657 1
Apple iOS 6419 1
Microsoft Office Excel 812 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 4
Украина 6194 3
Германия - Федеративная Республика 8849 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 2
Европа 12132 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1223 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2060 2
Израиль 1756 2
Россия - СФО - Кемеровская область 672 2
Нидерланды 2189 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2906 1
Земля - планета Солнечной системы 7381 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1560 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 1
Польша - Республика 1556 1
Россия - УФО - Тюменская область 837 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1896 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 147 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 709 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 925 1
Канада 3294 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2732 28
Мошенничество - Махинации 2058 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 1
The Oregonian 7 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
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