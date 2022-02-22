Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Уголовное преступление правонарушение (общественно опасное деяние)
Публикаций - 88, упоминаний - 88
Уголовное преступление упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc 10667 2
|Meta Platforms - Facebook 4261 2
|Huawei 3215 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8760 2
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2345 1
|Microsoft Corporation 22462 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3875 1
|VK - Mail.ru Group 3045 1
|Qualcomm Technologies 1639 1
|Intel Corporation 11247 1
|СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 38 1
|PayPal 634 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5187 3
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1505 1
|FILA 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru