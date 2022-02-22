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Уголовное преступление правонарушение (общественно опасное деяние)



22.02.2022 Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки 1
30.10.2021 Олег Новиков -

Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT

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27.09.2021 Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 1
12.04.2021 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 1
09.04.2021 Российский подросток украл ноутбук, чем остановил строительство целой школы 1
22.03.2021 Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы 1
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
15.09.2020 Россиянин, уволившийся из провайдера, 2 года прослушивал свое бывшее начальство 1
25.08.2020 Арестован ИТ-советник Госдумы, автор идеи государственного суперинтегратора 1
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
05.08.2020 Бывшего ключевого инженера Google и Uber посадили в тюрьму 1
20.07.2020 Сотрудники Альфа-банка продавали персональные данные клиентов. Их гонорар больше штрафа за разглашение банковской тайны 1
10.06.2020 Единому ресурсу миграционного учета урезают финансирование на миллиард 1
04.06.2020 «Сёрчинформ» представила решение для защиты информации в базах данных 1
04.06.2020 Недавно вышедшего из тюрьмы «наследного принца» Samsung сажают еще раз 1
06.04.2020 В Англии поджигают вышки 5G-сетей: «Они распространяют коронавирус» 1
26.02.2020 Экс-программиста Microsoft сажают в тюрьму на 20 лет за кражу $10 миллионов у компании 1
03.02.2020 «Алмател» подключил ТРЦ «Акварель» — Пушкино к «Безопасному региону» 1
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру 1
24.01.2020 Россиянин за год заработал миллионы на краже паролей и избежал тюрьмы 1
10.01.2020 Россию захлестнула волна киберпреступлений. Тысячи хакеров воруют деньги миллиардами 1
14.11.2019 Создатель C++ против использования этого языка для майнинга биткоинов 1
25.10.2019 Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1
22.10.2019 Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы 1
15.10.2019 За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму 1
07.10.2019 Сбербанк обнаружил канал утечки данных клиентских учетных записей 1
20.09.2019 Прапорщик-игроман распродал «железо» ФСБ на миллионы рублей и получил срок 1
16.09.2019 Экс-топ-менеджер DNS получил восемь лет тюрьмы за «откаты» 1
31.07.2019 Хакер-рецидивист шифровал базы данных по всей России ради выкупа 1
22.07.2019 Крупнейший производитель микросхем заплатит огромный штраф за разорение конкурента и слишком дешевые чипы 1
01.07.2019 Россиянка подожгла вышку сотовой связи, потому что она излучала 1
05.04.2019 Apple легко можно ограбить на $1 млн с помощью старых iPhone 1
11.02.2019 Разгромив заказной DDoS-сервис, власти решили покарать и его клиентов 1
19.12.2018 Хитроумный хакер обчистил кредитки клиентов с помощью устрашающего самодельного агрегата 1

Публикаций - 88, упоминаний - 88

Уголовное преступление упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10667 2
Meta Platforms - Facebook 4261 2
Huawei 3215 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8760 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2345 1
Microsoft Corporation 22462 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3875 1
VK - Mail.ru Group 3045 1
Qualcomm Technologies 1639 1
Intel Corporation 11247 1
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 38 1
PayPal 634 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5187 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1505 1
FILA 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 12
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2146 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2517 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12721 5
Президент Российской Федерации 3648 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1319 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2332 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 445 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 512 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7965 1
Правительство РФ 8084 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1469 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2711 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2156 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10774 27
Website - Вебсайт 8833 13
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4028 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29040 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 44686 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6901 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6427 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4410 4
Сервер - Серверные платформы 10056 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1514 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1904 4
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3760 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12476 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3118 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5610 3
Социальные сети - Соцсети 3905 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 248 3
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 225 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3480 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1155 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2950 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 701 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5239 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1334 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5515 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9456 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1872 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1501 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5427 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8025 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 190 1
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 205 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 390 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 431 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1994 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 708 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 611 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1917 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 562 1
Google Android 11941 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2779 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 420 2
Google Play - Google Store - Android Market 2731 1
Apple iPad 3652 1
Apple iOS 6404 1
Microsoft Office Excel 807 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13405 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33681 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11723 4
Украина 6174 3
Германия - Федеративная Республика 8789 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13692 2
Европа 11991 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1221 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2045 2
Израиль 1754 2
Россия - СФО - Кемеровская область 672 2
Нидерланды 2185 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2892 1
Земля - планета Солнечной системы 7349 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1560 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 434 1
Польша - Республика 1551 1
Россия - УФО - Тюменская область 837 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 147 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 707 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 923 1
Канада 3268 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2684 28
Мошенничество - Махинации 1980 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7679 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2493 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4161 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 1
The Oregonian 7 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
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