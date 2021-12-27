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Уголовное преступление Уголовное наказание лишение свободы тюремное заключение



27.12.2021 Многодетной матери дали срок за пиратское ПО. У правообладателя не было к ней претензий
04.08.2020 Российского тюремщика посадили на 5,5 лет за передачу заключенным SIM-карт и мобильников
14.02.2020 Председатель совета директоров Samsung ушел в отставку. Его ждет тюрьма
08.07.2014 В США арестовали русского хакера. Ожидаемый тюремный срок - 30 лет
16.02.2010 За кражи денег с кредиток хакеру дали рекордный тюремный срок
14.02.2007 Американской учительнице грозит тюрьма за порнографию
13.02.2007 Открылась интернет-тюрьма для правящей элиты
21.09.2006 Тюремный парадокс выявляет сущность альтруизма
21.09.2006 Тюремный парадокс выявляет сущность альтруизма
11.09.2006 Главу HP ждет тюрьма?
23.01.2006 В Нидерландах открылась высокотехнологичная тюрьма
23.07.2003 Тюрьма приторговывала пиратскими дисками
23.04.2001 "Святому" интернет-коммерции грозит тюрьма
15.12.2000 Распространителю пиратских копий Microsoft Office в США грозит до 7 лет тюремного заключения
04.05.2000 Владелец австралийского сайта приговорен к 3 месяцам тюремного заключения за биржевые консультации без лицензии
03.11.1999 Осужден на 14 месяцев тюремного заключения мошенник, продавший на eBay несуществующие товары

Публикаций - 578, упоминаний - 613
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
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