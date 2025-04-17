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Т2 Т2 Мобайл Bercut BRE Bercut Business Rules Engine Bercut PCRF


PCRF Bercut — это  масштабируемое решение, которое подходит для запуска конвергентных телеком-продуктов в сетях операторов разного масштаба. Оно позволяет управлять политиками предоставления услуг и качеством обслуживания с учетом данных профиля абонента, типа сети, доступа, трафика или приложения. 


17.04.2025 PCRF Bercut внесен в реестр отечественного ПО 1
07.02.2025 Bercut выпустил новую версию продукта Business Rules Engine 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2941 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 180 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1718 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5392 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 409 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173153.
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