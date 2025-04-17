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Т2 Т2 Мобайл Bercut BRE Bercut Business Rules Engine Bercut PCRF
PCRF Bercut — это масштабируемое решение, которое подходит для запуска конвергентных телеком-продуктов в сетях операторов разного масштаба. Оно позволяет управлять политиками предоставления услуг и качеством обслуживания с учетом данных профиля абонента, типа сети, доступа, трафика или приложения.
|17.04.2025
|PCRF Bercut внесен в реестр отечественного ПО 1
|07.02.2025
|Bercut выпустил новую версию продукта Business Rules Engine 1
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2941 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 180 1
|Кредитование - Сrediting - Заём 6811 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 1
|Gartner - Гартнер 3567 1
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