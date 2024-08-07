Т2 Т2 Мобайл Т2 РТК Холдинг РТ-Мобайл Теле2 Россия
Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO».
- По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 20 виртуальных операторов.
- По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов.
|07.08.2024
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Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от ГК «Солар»
ый продукт для защиты абонентов — проверку на утечки персональных данных. Услуга позволяет клиентам Tele2 получить подробный отчет о скомпрометированных данных прямо в личном кабинете. Об этом
|05.08.2024
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Аналитика Tele2: соискатели стали быстрее находить работу
ны – на протяжении 21,6 недели. В 2024 г. для женщин срок поиска сократился до 19,7 недели, а для мужчин – до 19. Исследование проходило на обезличенных данных о пользовательской активности абонентов Tele2 на 10 платформах для онлайн-рекрутинга: hh.ru, superjob.ru, zarplata.ru, trudvsem.ru, career.habr.com, careerspace.app, grintern.ru, geekjob.ru, budu.jobs, vdhl.ru.
|30.07.2024
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Клиенты могут купить SIM-карты Tele2 с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетов
продажи SIM-карт сразу в четырех крупных розничных сетях: «Лента», «Ашан», «Линия» и OBI. Тем самым Tele2 избавляет клиентов от необходимости искать торговые точки компании для оперативного под
|29.07.2024
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Tele2 улучшил качество связи в нескольких районах на севере Москвы
низация охватила 493 базовые станции. В результате работ пиковая скорость 4G увеличилась на 12,3%. Это позволит клиентам оператора быстрее обмениваться файлами и загружать видеоконтент в HD-качестве. Tele2 продолжает активную работу по усилению стабильности связи в Москве. На текущей неделе оператор провел масштабный рефарминг (перераспределение частот из сети 3G в сеть 4G LTE) в северной и
|26.07.2024
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Tele2 обеспечил связь посетителям арт-парка «Никола-Ленивец»
кола-Ленивец» в Калужской области. Здесь в ближайшее время состоится фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» и популярный фестиваль современной музыки Signal. Об этом CNews сообщили представители Tele2. В январе-июле 2024 г. трафик на объекте вырос на 50% год к году, что требует своевременных работ по модернизации телеком-инфраструктуры. Техническая дирекция Tele2 проводит дополн
|22.07.2024
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Tele2 покрыл связью новый участок трассы М-11
связи, первым на рынке обеспечил клиентов стабильным мобильным интернетом и голосовой связью на новом участке трассы М-11. Компания установила 13 базовых станций в стандартах 2G и LTE, таким образом Tele2 завершила строительство сети на протяжении всей автомагистрали «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 продолжает акт
|12.07.2024
|Tele2 запустила функцию смены владельца номера онлайн
|08.07.2024
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Tele2 обеспечила голосовую связь в HD-качестве и скоростной интернет в аквакомплексе «Лужники»
гостей и спортсменов получили возможность одновременно пользоваться бесперебойной связью оператора. Tele2 продолжает в летний сезон улучшать связь в местах досуга москвичей. В конце июня 2024 г
|04.07.2024
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Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России
не: установки новых базовых станций, агрегации несущих, довесов оборудования на уже существующие сайты и рефарминга частот в технологию LTE. На фоне активного туристического трафика на Дальний Восток Tele2 модернизировала сеть на крупных транспортных объектах макрорегиона, в том числе в аэропорту Елизово. Оператор улучшил связь на автодороге, соединяющей Елизово и Петропавловск-Камчатский,
|28.06.2024
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Переходящую экс-«дочку» Tele2 продают за $1,1 млрд
За сколько продают казахстанский МТС Сумма сделки по продаже казахстанского сотового оператора «Мобайл Телеком Сервис» (МТС, торговые марки «Алтел» и Tele2) составит $1,1 млрд. Об этом заявил министр цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев. Казахстанский МТС принадлежит основному в республике оператору фиксированной связи «Казахтелеком»,
|26.06.2024
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Tele2 начала менять минуты на батарейки в рознице
а минут. Теперь клиенты оператора могут потратить лишние минуты на товар собственной торговой марки Tele2 – батарейки «Другие правила». Курс конвертации составляет две батарейки за 200 минут. О
|24.06.2024
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Tele2 покрыла сетью «Солнце Москвы»
ступна на колесе обозрения и на всей территории парковой зоны. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 продолжает делать связь доступной в торгово-развлекательных центрах столи
|19.06.2024
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Tele2: абоненты почти перестали жаловаться на платные подписки
ия о новых подписках. В результате проекта среднесуточное количество негативных обращений на тему подписок, оформленных на сторонних сайтах, к 2024 г. уменьшилось более чем в 400 раз. В марте 2021 г. Tele2 ввела дополнительное оповещение клиентов о подключении подписок: оператор добавил в тексты SMS полную информацию о новых подписках и пошаговую инструкцию, как их отключить. Кроме того, бы
|18.06.2024
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Салоны связи Tele2 открывают свои двери у станций метро
литена. В метро уже функционируют 12 торговых точек, а в скором времени появятся еще восемь. Проект Tele2 эксклюзивен на рынке операторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Мос
|18.06.2024
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Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму
этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться, как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Компания уже приступила к доработкам ИТ-систем и планирует привести тарифы в регионе в соответствие общероссийским осенью 2024 г. Путешественники успеют воспользоваться выгодными ценами
|13.06.2024
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Tele2 перешла на отечественные решения анализа трафика для противодействия телефонному мошенничеству
течественный продукт. Компания установила систему SMS FW российского разработчика X-Labs. Тем самым Tele2 дополнила аналогичный модуль для анализа голосового трафика того же поставщика. Возможн
|06.06.2024
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Tele2 инвестирует более 1 млрд рублей в цифровизацию Воронежской области
ервисов, направленных на цифровую трансформацию региона, и развитие телекоммуникационной инфраструктуры для привлечения инвестиций, повышения качества жизни в Черноземье. Планируемый объем инвестиций Tele2 в 2024-2025 гг. превысит один млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики подписали генеральный директор Tele2
|06.06.2024
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Tele2 направит 2 млрд рублей на цифровые проекты Пермского края
, создание сетей Private LTE на территории госучреждений. В развитие инфраструктуры связи компания планирует инвестировать до конца 2025 г. более 2 млрд руб. Соглашение подписали генеральный директор Tele2 Антон Годовиков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и правительства региона в развитии информационно-телекоммуникационной инфрастру
|06.06.2024
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Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ
бъявили о начале нового этапа сотрудничества. Компании будут противодействовать телефонному мошенничеству и разрабатывать высокотехнологичные ИИ-решения для безопасности финансовых и мобильных услуг. Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» планируют совместно разрабатывать и внедрять инновационные проекты на основе искусственного интеллекта и алгоритмов больших данных (big data) для безопасности финан
|03.06.2024
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«Т1 Интеграция» обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора
«Т1 Интеграция» в рамках текущего соглашения с оператором сотовой сети Tele2 осуществила поставку 6,5 тыс. панельных антенн, часть из которых специально были разработаны интегратором. Сотрудничество компаний обеспечивает динамичное развитие мобильной связи операто
|30.05.2024
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Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера»
рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке занимает до двух минут, а договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода. Tele2 и «Тинькофф Кредит Брокер», сервис для оформления рассрочек и POS-кредитов покупателям, разработали специальное предложение для клиентов салонов связи оператора. Теперь покупатели смогут
|27.05.2024
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В приложении «Мой Tele2» появилась функция отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки
Tele2, российский оператор мобильной связи, первым добавил в «Мой Tele2» функцию отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки: теперь клиенты сами
|13.05.2024
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Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара
по южным регионам России. Теперь клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет LTE на протяжении 62 км стратегически важной трассы. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 первой из операторов большой четверки обеспечила 100%-е покрытие сетью нового отрезка платной магистрали М4. Участок протяженностью 65 км проходит от станицы Пластуновской д
|13.05.2024
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МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО
сети, существовавшим до начала СВО. Unsplash - Igor Большая четверка операторов мобильной связи вернулась к темпам роста сети до начала СВО Активнее всего работу в этом направлении проводила компания Tele2, согласно статистике РКН. Второе место у «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Третью позицию занимает МТС, замыкает четверку «Мегафон». По словам собеседников «Ведомостей», операторы на март 202
|06.05.2024
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Tele2: пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса
на фоне роста количества пользователей VK и Telegram, которые в основном прирастают за счет аудитории запрещенных и заблокированных на территории России соцсетей. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Сообщения о снятии социальной сетью ограничений для пользователей и новость о частичной работе сервиса (по сообщению ТАСС) не оказали значимого влияния на поведение клиентов. За сутки 2
|02.05.2024
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Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити»
спечил связью три блока комплекса «Башня на Набережной» Московского международного делового центра. Tele2 оснастила телеком-инфраструктурой 254 тыс. кв. метров башен, зоны подземного паркинга и
|24.04.2024
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Tele2 адаптировал мобильное приложение под Apple Vision Pro
e2, российский оператор мобильной связи, провел дополнительные настройки мобильного приложения «Мой Tele2» для совместимости с шлемом смешанной реальности от Apple. Об этом CNews сообщили предс
|23.04.2024
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Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира
словиями международного роуминга. Абоненты могут использовать минуты из пакета для звонков клиентам Tele2 в Россию из 54 стран мира. Теперь эта опция действует на текущих и архивных версиях тар
|18.04.2024
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За два года количество пользователей инвестиционных приложений выросло в 2,4 раза – big data Tele2
й. Активный рост клиентов этих сервисов обусловлен их удобством, выгодными офферами на открытие брокерского счета и обучающими программами для частных инвесторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Полные 9 месяцев 2022 г. распределение аудитории по параметру пола сохранялось на уровне 48% против 52%. С октября тренд изменился, и по сей день именно женская аудитория удерживает долю
|15.04.2024
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Клиенты Tele2 cмогут обменять минуты на билеты в музеи Санкт-Петербурга
ва Эрарта, музей железных дорог России, Музей Фаберже, национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия». Tele2 поддерживает стремление своих клиентов участвовать в мероприятиях в сфере культуры, инт
|08.04.2024
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Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28%
еной ветки на 1 красную, а также имеется выход к Московскому железнодорожному вокзалу. Второе место занимает узел «Садовая – Сенная – Спасская», на третьем – «Технологический институт». По статистике Tele2, наиболее активно пользуются мобильным интернетом клиенты в перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». На втором месте оказался перегон от «Петроградской» до «Черной речки»,
|08.04.2024
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Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами
По данным big data Tele2, москвичи стали активнее обращаться к сервисам доставки: месячное количество уникальных
|01.04.2024
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Сотовая связь в России не будет прежней. Tele2 больше не будет
Из страны «уходит» один из крупнейших операторов Оператор связи Tele2 прекратит свою деятельность на территории России под этим названием, сообщили CNews его
|28.03.2024
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Tele2 покрывает LTE-сетью трассу М12, развивает башенную инфраструктуру на М4 и М11
осковскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Теперь на платной автомагистрали клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет от Москвы до Казани. Tele2 обеспечила покрытие LTE вдоль новой автомагистрали М12: трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти субъектов РФ и позволяет доехать до Казани за 6-7 часов. Для предоставлени
|25.03.2024
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За год спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 увеличился в 8 раз
вия и продлевает акцию «три месяца бесплатного домашнего интернета» при первом подключении до пятого мая 2024 г. С момента первого запуска спецпредложения количество пользователей домашнего интернета Tele2 выросло в восемь раз. Акция привлекла и новых клиентов компании – 20% подключившихся пользователей не являлись ранее абонентами Tele2. Об этом CNews сообщили представители Tele2
|25.03.2024
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Tele2 обнуляет звонки на номера экстренных служб в Москве и области на 2 недели для абонентов всех регионов
жб, включая горячую линию министерства здравоохранения Московской области, справочные службы для получения информации о поступлении пострадавших в больницы, линию психологической помощи МЧС и другие. Tele2 также снимает ограничения на продолжительность звонка. Tele2 делает бесплатными звонки на телефоны служб экстренной помощи Москвы и области, МЧС России с 23 марта по 5 апреля включ
|22.03.2024
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Петербургские туристы развернулись на Восток
Санкт-Петербург из-за рубежа и где зимовали петербургские клиенты компании. В сравнении с январем 2023 г. Северную столицу чаще посещали туристы из Китая и Индии. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 проанализировала роуминговую активность в своей сети в Санкт-Петербурге в январе 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.: поток туристов из стран Азии вырос в нес
|20.03.2024
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Власти проверят, как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрывают сетями 4G остановки и отделения «Почты России»
» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому») – условий по обеспечению покрытия автодорог и населенных пу
|20.03.2024
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Аудитория шеринговых сервисов приросла на 10% в 2023 году — big data Tele2
. Для исследования шеринговых сервисов с учетом сезонности был выбран период со второго квартала 2022 г., когда «оживает» рынок аренды самокатов, до конца 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Каршеринг Социально-демографический портрет пользователей каршеринга выглядит следующим образом: 54% клиентов составляют мужчины, 46% – женщины. Ядро аудитории формируют пользователи в в
|19.03.2024
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«Билайн», МТС, «Мегафон», «Ростелеком». Кто сколько заработал в 2023 году
), «Мегафон» и «Ростелеком» (владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл», работающим под торговой маркой Tele2) - представили операционные и финансовые итоги работы за 2023 г. Операторы ежегодно пуб
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3078 101
|Никифоров Николай 1134 70
|Эмдин Сергей 68 68
|Осеевский Михаил 311 47
|Страшнов Дмитрий 111 42
|Решетин Олег 42 42
|Медведев Дмитрий 1648 40
|Иванов Олег 141 38
|Брюквин Юрий 298 37
|Майстренко Игорь 46 35
|Шадаев Максут 929 35
|Орловский Виктор 369 33
|Кусков Денис 221 29
|Провоторов Александр 157 27
|Калугин Сергей 168 26
|Щеголев Игорь 697 25
|Телков Алексей 25 25
|Володин Роман 27 24
|Галактионова Инесса 71 24
|Домбровский Юрий 62 24
|Чернышенко Дмитрий 552 23
|Носков Михаил 24 22
|Голомолзин Анатолий 75 22
|Жижикин Игорь 25 22
|Мордашов Алексей 52 21
|Рейман Леонид 1044 20
|Носков Константин 232 19
|Лопатухин Дмитрий 19 19
|Айбашева Анна 97 18
|Патока Андрей 108 18
|Ковальчук Юрий 35 18
|Акимов Максим 184 17
|Кирюшин Геннадий 90 17
|Чинкова Мария 28 16
|Мерзляков Антон 16 16
|Мишустин Михаил 645 15
|Голещихин Денис 16 15
|Усманов Алишер 300 15
|Криевс Ритварс 15 15
|Волков Сергей 76 14
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2024 годы.
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