Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Т1 Рексофт
Reksoft
Публикаций - 313, упоминаний - 542
Т1 Рексофт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Егоров Александр 62 48
|Макаров Валентин 166 24
|Ананьев Алексей 101 15
|Вронская Светлана 17 14
|Курьянов Сергей 161 12
|Корнеев Сергей 81 10
|Кравченко Игорь 9 9
|Путин Владимир 2442 9
|Завилейский Михаил 16 8
|Соловьев Сергей 43 7
|Ипатов Вадим 84 7
|Кузнецов Сергей 137 7
|Закрепин Евгений 51 7
|Пунтиков Николай 22 7
|Булгаков Кирилл 46 6
|Сокорнов Николай 6 6
|Рейман Леонид 1001 6
|Семенов Александр 87 6
|Якимчук Сергей 28 6
|Потапенко Михаил 43 5
|Ананьев Дмитрий 58 5
|Дудина Янина 5 5
|Потапов Николай 8 5
|Терехов Андрей 35 5
|Алудаури Екатерина 5 5
|Галимов Максим 31 5
|Рыжиков Сергей 108 5
|Овчаренко Юрий 29 4
|Баев Юрий 18 4
|Корюкин Юрий 27 4
|Аитов Тимур 187 4
|Фридлянд Михаил 6 4
|Минеев Евгений 4 4
|Степанов Сергей 17 4
|Адылин Павел 18 4
|Бейдер Александр 75 4
|Афанасьев Алексей 25 4
|Демидов Михаил 132 3
|Андреева Екатерина 45 3
|Федосеев Алексей 18 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 9
|Коммерсантъ - Издательский дом 791 6
|Thomson Reuters - Рейтер 5681 4
|CNews Северо-Запад 24 3
|Bloomberg 939 3
|Ведомости 274 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 3
|Прайм - Агентство экономической информации 639 2
|InformationWeek 175 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1194 2
|РИА Новости 720 2
|Intelligent Enterprise 26 1
|CNews TV 476 1
|Der Spiegel 139 1
|ComNews - Медиа-бизнес 87 1
|Fortune 156 1
|КиноПоиск - портал о кино 122 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
|FT - Financial Times 1068 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 1
|Wikipedia - Википедия 398 1
|Forbes - Форбс 560 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru