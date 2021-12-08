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Т1 Рексофт
Reksoft

Т1 Рексофт - Reksoft


08.12.2021 Россияне создали платформу для управления жизненным циклом приложений, у которой «нет реальных конкурентов»
16.11.2021 Генеральный директор «Рексофт» вновь вошел в правление НП «Руссофт»
09.11.2021 «Рексофт» автоматизировала новый логистический центр «Почты России» в Самаре
13.10.2021 «Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами
04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей»
03.08.2021 «Рексофт» запустила новый курс «Основы проектирования интеграционного взаимодействия корпоративных систем»
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора
12.07.2021 «Рексофт» автоматизировал DevOps для контентной платформы S7 Airlines
28.06.2021 Елена Шумеева назначена финансовым директором «Рексофт»
07.06.2021 «Рексофт» поделится финтех-экспертизой на CNews Forum
27.04.2021 «Рексофт» подготовила образовательную программу для студентов университета ИТМО
06.04.2021 «Рексофт» разработал CMS-решение для создания корпоративных порталов
30.03.2021 «Рексофт» расширяет практику автоматизации логистики
18.03.2021 «Рексофт» и Южная школа программирования вместе подготовят ИТ-кадры
10.02.2021 В «Рексофт» создана практика цифрового консалтинга
08.02.2021 S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году
03.02.2021 Команда «Рексофт» принимает участие в разработке онлайн-сервисов автокредитования ВТБ
25.01.2021 «О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году
25.11.2020 «Рексофт» объявила о начале сотрудничества с ДГТУ
14.09.2020 «Рексофт» получил лицензии ФСТЭК по разработке и технической защите конфиденциальной информации
03.09.2020 ОТР и «Рексофт» заключили стратегическое партнерство
18.08.2020 «Рексофт» присоединилась к международному консорциуму The Open Group
10.08.2020 «Рексофт» подтвердил сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015
16.07.2020 «Открытие Брокер» c помощью «Рексофт» внедрила систему управления архитектурой предприятия
02.07.2020 НП «ГЛОНАСС» и «Рексофт» работают над вторым этапом проектирования платформы «Автодата»
20.04.2020 В компании «Рексофт» назначен директор по персоналу
03.02.2020 «Рексофт» разработал новую версию адаптивного сайта интернет-магазина для сети «О’кей»
27.01.2020 «Рексофт» принял участников заседания правления НП «Руссофт»
18.12.2019 Генеральный директор «Рексофта» вновь вошел в правление НП «Руссофт»
16.12.2019 Банк «Открытие» внедрил систему управления корпоративной архитектурой от Orbus Software
29.10.2019 «Рексофт» подписал партнерское соглашение с HCL Technologies
07.10.2019 «Рексофт» вошел в межотраслевой проектный консорциум «Автодата.рус»
16.10.2017 «Рексофт» прошел ресертификацию по ISO 9001:2015
13.09.2017 «Рексофт» проведет курсы обучения языку программирования Erlang
26.07.2016 Softline оценила управление лицензиями для непроизводственной среды в «Рексофт»
22.03.2016 «Рексофт» помог Azerfon запустить услугу «eКонтроль»
13.08.2015 «Рексофт» подтвердила соответствие требованиям ISO 9001:2008
15.04.2015 «Рексофт» разработал интернет-магазин для группы компаний «О’КЕЙ»
05.08.2014 «Рексофт» создал «Сайт регистрации агентов» и систему управленческой отчетности для банка «Хоум Кредит»
07.07.2014 «Рексофт» автоматизировал расчет премий для банка «Хоум Кредит»

Публикаций - 313, упоминаний - 542

Т1 Рексофт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 71
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 362 32
Luxoft - Люксофт 262 26
5030 20
Oracle Corporation 5809 20
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 20
IBM 8684 19
Microsoft Corporation 21011 19
Abbyy 1058 17
Dell EMC 4472 15
Корус Консалтинг ГК 946 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7822 15
SAP SE 4378 15
Docsvision - ДоксВижн 946 15
TerraLink - ТерраЛинк 248 14
InterTrust - ИнтерТраст 291 12
Edelweiss - Эдельвейс 41 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1330 11
Армада - РБК софт 667 11
Аурига - Auriga 55 11
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 66 11
1С-Битрикс - Bitrix 416 10
DataArt 56 10
Intel Corporation 10802 10
Крок 1560 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 9
Artezio - Артезио 51 9
Oracle - Sun Microsystems 2159 9
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3759 8
Cisco Systems 4639 8
Softline - Софтлайн 1766 8
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6235 7
HP Inc. 5104 7
Exigen Services 35 7
Lenovo Motorola 3319 7
Spirit DSP - Спирит Корп 413 7
Directum - Директум 810 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1912 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 561 18
Assist - Ассист 159 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4848 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 9
Аэрофлот 618 9
ПСБ - Промсвязьбанк 636 8
ВТБ24 622 8
Deutsche Bank - Дойчебанк 288 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 6
CyberPlat - КиберПлат 336 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 6
Почта России ПАО 1779 6
Boeing 897 6
О’Кей - Сеть магазинов 67 5
Terra Fantastica 5 5
РЖД - Российские железные дороги 1329 5
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 5
Альфа-Банк 1335 5
Окей - О'Кей - Гипермаркет 60 4
Ингосстрах СПАО 279 4
Открытие ФК 567 3
Магнит - Сеть магазинов 298 3
АСК 24 3
HeadHunter Group - HH Group 385 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 3
РусГидро ПАО 158 3
Роснефть НК 419 2
Procter&Gamble - P&G 196 2
American Express 302 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 702 2
МТС банк 268 2
BP - British Petroleum 106 2
UBS AG 288 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 2
ГПБ - Газпромбанк 799 2
Почта Банк 304 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 2
Visa International 1640 2
СКБ-банк 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7364 21
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 8
Президент Российской Федерации 1729 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2762 6
Правительство РФ 2659 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 4
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 564 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1102 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1173 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2045 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 509 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 54 3
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 11 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 55 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 2
Федеральное казначейство России 867 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 492 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 2
Районный суд Москвы 148 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 27 1
World Bank Group - Всемирный банк 241 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1248 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
СПб ИАЦ ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 7 1
Руссофт - Russoft 345 40
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 6
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 3
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
АФТ - Ассоциация Финтех 85 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
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IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 625 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1090 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 6
ЕСН - Единый социальный налог 97 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1480 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 2
ИТ-аналитика 38 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 22 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 949 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 58 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 14 1
Английский язык 374 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 28 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 1
Антитеррор 66 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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