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Индексная книга (каталог) CNews*
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Т1 НОТА Т1 Иннотех Дион Чаты Dion Chat

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.05.2026 «Солар» и ИТ-холдинг «Т1» расширяют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и киберграмотности сотрудников 1
20.04.2026 Мессенджер Dion научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн 1
22.12.2025 Dion добавила новую функциональность для безопасной связи внутри холдингов 2
05.03.2025 «Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION 1
16.08.2024 В России запущен сервис – аналог Miro 1
20.11.2023 Платформа Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений Market.CNews 1
10.08.2023 Разработчик ПО «Нота» запустил новый корпоративный мессенджер «Dion.чаты» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Т1 НОТА и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 550 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 391 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Luntry - Лантри - КлаудРан 37 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1274 1
Telegram Group 3056 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-Консалт - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 100 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9527 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2915 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26792 3
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12618 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7678 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9782 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4763 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 334 2
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 467 1
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2085 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 8004 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3740 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34308 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 210 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 148 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23379 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9719 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1020 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 381 1
Оповещение и уведомление - Notification 6279 1
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 76 1
Файлообменная технология - File sharing 249 1
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 437 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1512 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18538 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36546 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2919 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55458 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1293 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 734 1
DevOps - Development и Operations 1295 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5351 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5464 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 282 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1369 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3463 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 102 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU - Dion Rooms 163 6
Bending Spoons - MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 111 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T Awareness Platform 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway Vampy ASPM 5 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - DION.Whiteboard - интерактивные онлайн-доски 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway ASOC 7 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера DevOps 1 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3601 1
Apple - App Store 3163 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 293 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 832 1
Спирин Антон 88 2
Кузякина Анна 28 2
Полянский Станислав 6 1
Филипишен Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169908 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12215 2
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 197 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58910 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7685 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1915 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12522 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486130, в очереди разбора - 721884.
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