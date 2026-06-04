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Т-Банк Т-Технологии Just Look Джамп! Финанс Групп Jump.Finance КЭДО

Т-Банк - Т-Технологии - Just Look - Джамп! Финанс Групп - Jump.Finance КЭДО

Компания Jump.Finance входит в экосистему Тинькофф Бизнес, внедряет особый механизм обмена электронными документами с исполнителями Jump.Finance ЭДО. Система позволяет исполнителям подписывать документы с помощью неквалифицированной электронной подписи. К основным преимуществам   финтех решения относятся упрощение документооборота с физлицами и самозанятыми, а также соответствие всем требованиям законодательства.

Система электронного документооборота Jump.Finance ЭДО предоставляет возможность подписывать документы с внештатными исполнителями с помощью НЭП – неквалифицированной электронной подписи. Система позволяет экономить время и подписывать документы в онлайн-режиме, а также скачивать их в виде электронной копии и отправлять данные для работы в других системах.

 

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» подписали меморандум о развитии платежных решений для авторов Rutube 1
08.09.2025 «Т-Бизнес» запустил обратный эквайринг для расчетов бизнеса с поставщиками-физлицами 1
27.03.2023 Финтех-компания Jump.Finance начала использовать систему распознавания паспорта от Smart Engines 1
29.11.2022 «Тинькофф» и Jump.Finance помогут Webinar Group нанимать сотрудников удаленно 2
24.06.2022 «Тинькофф бизнес» запустил систему кадрового электронного документооборота для компаний 2
26.11.2021 «Тинькофф» приобрел сервис для автоматизации выплат физлицам и самозанятым Jump.Finance 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Банк - Т-Технологии - Just Look - Джаст Лук 1 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 274 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
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