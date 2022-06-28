Гостей Горного Алтая встретит обновленный виртуальный путеводитель 1

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РТКОММ выпустил приложение для управления спутниковым доступом в интернет на удаленных и труднодоступных территориях России 1

МТС обеспечила связью самое высокогорное село Европы 1

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На майских праздниках гостей Алтайского края встретит обновленный виртуальный путеводитель 1

Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло 3 млн 2

МТС запустила высокоскоростной интернет у озера Кадал 1

Авиакомпания SCAT выходит на новый технологический уровень благодаря стратегическому партнерству с Sabre 1

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Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий 1

МТС усовершенствовал LTE сети Горного Алтая для новогодних туристов 1

МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик 1

Sabre объявила о кадровых изменениях в руководстве 1