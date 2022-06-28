Индексная книга CNews*
Туризм Туристический сектор экономики Путешествия Tourism Travel
Публикаций - 328, упоминаний - 335
Туризм упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 7
|Мишустин Михаил 376 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Сергунина Наталья 223 2
|Кузнецов Александр 85 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
|Мартынова Елена 35 1
|Кожевников Алексей 61 1
|Проскура Дмитрий 28 1
|Дмитриев Олег 6 1
|Аримов Сергей 0 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 10
|Forbes - Форбс 591 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
|Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 3
|Juniper Research 468 2
|BCG - Boston Consulting Group 85 2
|data.ai - App Annie State of Mobile 5 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru