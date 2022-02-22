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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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22.02.2022 Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий 1
22.02.2022 7 предсказаний футуристов — перспективы следующего тысячелетия 1
18.12.2020 Регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass 1
17.12.2020 Lufthansa Group и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 1
11.12.2020 Возможности Москвы презентовали на цифровом роуд-шоу для туркомпаний Юго-Восточной Азии 1
08.12.2020 B2B.Ostrovok запустил мобильное приложение для туристических агентов 1
07.12.2020 «Билайн бизнес» поможет компаниям найти места концентрации их целевой аудитории 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
03.12.2020 ВТБ: более 1,5 тысячи предпринимателей принимают платежи клиентов без карт и терминалов 1
30.11.2020 Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon 1
11.11.2020 По всей России можно будет ездить с электронными визами 1
10.11.2020 «Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров 1
09.11.2020 «Ростелеком» на Ямале установил видеонаблюдение в этнографическом музее за полярным кругом 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
29.10.2020 «Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией 1
23.10.2020 Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
01.09.2020 SAS и Sabre заключили дистрибутивное соглашение 1
26.08.2020 Sabre активизирует возможности NDC в сотрудничестве с международными партнерами 1
20.08.2020 МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области 1
12.08.2020 «TUI Россия» перешла на цифровую CRM на базе Dynamics 365 online 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 2
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья 1
25.06.2020 Резидент «Сколково» запустил финансового помощника в пяти мессенджерах 1
10.06.2020 Как сохранить клиентов, пришедших во время COVID 1
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
13.04.2020 Qrator Labs рассказала о трафике ресурсов Рунета и статистике DDoS-атак 1
03.04.2020 «Точка» отменила абонентскую плату для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
21.01.2020 B2B.Ostrovok запустил продажу авиабилетов 1
27.12.2019 ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay 1
20.12.2019 Huawei рассказала о глобальной стратегии развития бизнеса 1
04.12.2019 Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео 1
28.10.2019 Amadeus интегрирует контент ATPCO в решения для покупки авиабилетов 1
24.10.2019 Как в умных городах решат проблемы с парковками 1
24.10.2019 Александр Шведов, «ВымпелКом»: Цифра сокращает расстояние между людьми и государством 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
11.09.2019 МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 1

Публикаций - 87, упоминаний - 89
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
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