Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Туризм Туристический сектор экономики Путешествия
Публикаций - 87, упоминаний - 89
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru