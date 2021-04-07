Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 74149
ИКТ 6940
Организации 4951
Ведомства 1285
Ассоциации 552
Технологии 2662
Системы 15527
Персоны 24927
География 1330
Статьи 911
Пресса 775
ИАА 543
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1118
Мероприятия 767

Траст Банк непрофильных активов Национальный банк Траст

Траст - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст

Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт. Основан в июле 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.


07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей
08.02.2021 Банк «Траст» внедрил BI-систему Glowbyte
06.06.2019 «Ростелеком», банк «Траст» и «Интеко» реализуют совместные проекты в сфере цифровизации
05.09.2018 «Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня
28.04.2017 «Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2»
16.11.2016 Банк «Траст» оптимизировал учет операций на финансовых рынках с помощью R-Style Softlab
29.09.2016 «Траст Технолоджиз» протестировала Sandbox-решения в АФК «Система»
10.09.2014 Банк «Траст» запустил проект «Бизнес-партнер» для предпринимателей
03.09.2014 Банк «Траст» запустил мобильное приложение «Траст Mобайл»
24.07.2014 В банке «Траст» запущена новая антифрод-система
23.07.2014 Клиенты банка «Траст» теперь могут самостоятельно изменить PIN-код карты через банкомат
04.03.2014 «Регион Траст» автоматизировал внутренний учет с помощью «1С-Раруса»
30.01.2014 Банк «Траст» запустил новый информационный сервис «Голосовой IVR»
28.01.2014 В состав правления банка «Траст» вошел главный по ИТ Олег Подкопаев
23.12.2013 Банк «Траст» повысил безопасность онлайн-покупок для своих клиентов
31.05.2013 Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны в офисах банка «Траст»
12.03.2013 Leta внедрила ПК Avanpost 3.0 в банке «Траст»
18.09.2012 Банк «Траст» доверил защиту сетевой архитектуры «Лаборатории Касперского»
18.07.2012 Softline внедрила защищенную сеть передачи данных в банке «Траст»
18.04.2012 Банк "ТРАСТ" централизует ИТ
31.01.2012 Банк «ТРАСТ» вновь доверил «ЮНИТ-Оргтехнике» обслуживание печатного оборудования
09.01.2012 «Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок от «Эквифакс»
21.11.2011 Фронт-офис для банка "ТРАСТ": половина пути пройдена
14.11.2011 AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст»
19.10.2011 Банк «Траст» расширил возможности сервиса Trust Online для иностранных клиентов
13.10.2011 Банк «Траст» ускорил обработку документов в сервисах «Траст Онлайн Бизнес» и «Банк-Клиент»
12.10.2011 Leta построила систему комплексной ИТ-защиты в банке «Траст»
07.09.2011 Bell Integrator внедрил систему мониторинга работы бизнес-приложений и клиентов для банка «Траст»
12.07.2011 Bell Integrator внедрит решения BMC Software в НБ «Траст»
01.04.2011 НБ «Траст» бесплатно подключит к интернет-банкингу компании малого и среднего бизнеса
23.03.2011 ИТ-директор банка «Траст» ушел в «Сбербанк»
01.02.2011 Национальный банк «Траст» внедрил СЭД на базе платформы IBM Lotus Notes
21.12.2010 В банке «Траст» внедрена промышленная платформа WebLogic Server
20.12.2010 Банк «Аскания Траст» подключился к системе интернет-банкинга HandyBank
08.06.2010 «АйТи» поставила ПО Microsoft в банк «Траст»
18.05.2010 Национальный банк «Траст» внедряет серверы нового поколения IBM Power7
16.11.2009 Softline внедрила технологию управления лицензиями в банке «Траст»
13.08.2008 Национальный банк «Траст» внедрил скоринговый комплекс KXEN
01.07.2008 AT Consulting выполнила доработку АБС для инвестиционного банка «Траст»
14.05.2008 «Траст Капитал Банк» оснастит новые филиалы RS-Bank 5.0

Публикаций - 140, упоминаний - 188

Траст упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1283 15
Citrix Systems 743 14
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 327 13
IBM - International Business Machines Corp 8920 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1491 12
Cinimex - Синимекс 167 12
Microsoft Corporation 22446 12
Webmoney 513 12
Instabank - Инстабанк 23 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 299 12
IBS - ИБС ИТ Услуги 1458 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 227 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 454 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8415 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1569 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Polycom - Поликом Россия 378 8
CleverDATA - КлеверДата 55 8
Custis 84 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6450 8
Ланит - Консист Бизнес Групп 71 8
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 7
Yandex - Яндекс 4977 7
Rambler Group - Рамблер ГК 808 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 469 7
НИТ - Национальные информационные технологии 32 7
Инфокомпас 14 7
Oracle Corporation 6009 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7673 6
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 565 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1817 5
SAP SE 4567 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 5
NVision Group - Энвижн Груп 660 4
Программный продукт ГК 3927 4
Крок - Croc 1612 4
Oracle Siebel 343 4
Cisco Systems 4713 3
ПСБ - Промсвязьбанк 670 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5168 22
Альфа-Банк 1464 22
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 18
Бинбанк 190 18
МДМ Банк 238 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 493 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2097 16
Visa International 1767 16
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 74 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 146 14
ГПБ - Газпромбанк 838 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 13
Пробизнесбанк АКБ 126 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1634 13
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 12
Новард Управляющая компания - Novard 70 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 116 12
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 12
Спортмастер 134 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 12
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 87 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 9
Башнефть ПАО АНК 115 9
ВТБ - ВТБ24 655 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Bayer AG - Байер 65 8
Cetelem - Сетелем Банк 28 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 116 8
Открытие ФК 2582 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1018 6
ВкусВилл - Избёнка 67 6
Citi - Citibank - Ситибанк 263 6
En+ Group 19 5
ВТБ - Транскредитбанк 97 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 5
РСХБ - Россельхозбанк 227 5
Jones Day 17 5
Era Capital 12 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3237 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2064 12
Федеральное казначейство России 1299 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12390 11
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 626 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 6
Правительство Москвы 1620 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2037 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1442 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 883 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7950 3
Президент Российской Федерации 3614 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 3
Счётная палата РФ 619 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1228 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2703 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2365 2
Правительство РФ 8019 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2458 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 705 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 739 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 33 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 3 1
НПС - Национальный платежный совет 24 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 993 1
Администрация Президента РФ 898 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1044 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1464 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 643 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 576 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2151 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 740 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1067 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2500 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 443 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 173 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2510 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
АФТ - Ассоциация Финтех 250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 28246 27
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43695 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10646 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 179 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8428 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10868 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18782 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3215 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 721 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5281 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5661 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6765 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4138 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2027 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 592 5
Сервер - Серверные платформы 9687 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3110 5
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 562 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5314 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1901 4
Big Data - Большие данные 3461 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3889 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9245 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 2910 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1469 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5147 3
Search engine - Поисковая система 732 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 2824 3
Социальные сети - Соцсети 3647 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 278 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 589 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 342 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1198 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5030 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 214 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 432 2
ИТ-аутсорсинг 885 2
Виртуализация 2068 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1968 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1269 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 121 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 463 6
Oracle Siebel CRM 207 3
BSS BS-Client ДБО 133 3
Google Android 11926 3
R-Style Softlab - RS-Securities 68 3
Linux OS 7642 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 932 3
ЭОС Дело СЭД 3740 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 527 2
Rambler Касса 16 2
IBM Power7 34 2
R-Style Softlab - RS-Bank 266 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 2
Intel x86 - архитектура процессора 1375 2
Apple iOS 6390 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 546 2
Oracle Fusion Middleware 201 1
SAP NetWeaver 121 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 11 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 1
Тройка - транспортная карта 317 1
Pervasive - Btrieve СУБД 20 1
Oracle Hyperion Planning 115 1
Diasoft Flextera 54 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 167 1
Oracle Financial Services Software - FlexCube (FCUBS) 23 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 1
Oracle - Sun Fire 55 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 695 1
BMC Remedy ITSM Suite 30 1
SCO UnixWare 38 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 174 1
1С-Рарус Бэк-офис 12 1
Хомнет НФО 26 1
Hitachi Universal Virtualization Layer 1 1
Hitachi TagmaStore Universal Storage Platform 14 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 1
Подкопаев Олег 30 17
Патрин Максим 31 15
Прохоров Фёдор 81 14
Леушев Андрей 69 13
Исанин Антон 9166 13
Кравченко Денис 24 13
Дегтярев Алексей 57 13
Грибанов Юрий 26 12
Мухин Максим 18 12
Михалев Павел 20 12
Хрусталев Александр 32 12
Потёмкин Роман 20 12
Скородумов Олег 17 12
Базалей Наталья 15 12
Шевченко Владимир 136 12
Пиляр Елена 21 12
Тищенко Юрий 14 12
Шестаков Александр 35 12
Левиков Антон 68 12
Асратян Петр 35 12
Леоничев Алексей 14 12
Муравлев Александр 15 12
Халяпин Сергей 81 12
Гуральников Сергей 162 12
Чекель Павел 15 12
Коротнев Константин 32 12
Свердлов Михаил 33 12
Сафронов Юрий 67 12
Катрич Алексей 42 11
Фридман Илья 42 11
Гаттаров Руслан 140 10
Пшиченко Дмитрий 19 9
Плешков Алексей 44 9
Калюжный Игорь 26 9
Лысенко Эдуард 235 8
Мельникова Алиса 30 8
Мацоцкий Сергей 173 8
Рахтеенко Владимир 40 8
Козлов Михаил 167 8
Малышев Александр 34 8
Россия - Российская федерация - РФ 107341 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33593 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12484 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45622 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12346 11
Россия - УФО - Челябинская область 929 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13598 9
Казахстан - Республика 4448 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2113 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1191 6
Европа 11813 6
Россия - ЦФО - Калужская область 764 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5405 5
Нидерланды 2182 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11665 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2186 4
Европа Восточная 2921 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1007 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1196 3
Украина 6157 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3043 3
Россия - СФО - Новосибирск 3256 3
Кипр - Республика 372 3
Нидерланды - Амстердам 507 3
Сингапур - Республика 1572 2
Филиппины - Республика 456 2
Россия - УФО - Тюменская область 837 2
Австрия - Австрийская Республика 1017 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13361 2
Россия - ЦФО - Белгородская область 492 2
Беларусь - Белоруссия 3494 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 326 1
Россия - СЗФО - Псковская область 508 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 175 1
Великобритания - Виргинские Острова 205 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 299 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 256 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 181 1
Казахстан - Алматы 482 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3201 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16809 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3933 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7312 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11719 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1799 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1593 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2350 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2641 5
Аутсорсинг 1157 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 964 5
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 135 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 711 4
Мошенничество - Махинации 1902 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4064 4
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 33 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1290 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16774 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1629 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1848 2
Федеральное законодательство 1831 2
Экономический эффект 684 2
Информационное общество - Государственная программа 1230 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 68 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 325 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2446 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 15343 1
Образование в России 430 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2720 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 552 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1417 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 582 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 276 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 289 1
Кредитование 1245 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1115 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1243 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4160 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 92 1
ЕПС - Единый план счетов 42 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 6
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 5
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 133 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
Ведомости 362 3
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 50 3
Ramber - Чемпионат.com - Championat.com 22 3
Коммерсантъ - Издательский дом 874 3
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 2
91Mobiles 507 1
Forbes - Форбс 589 1
Vc.ru - Виси.ру 20 1
Банкста - Telegram-канал 7 1
Росбалт ИА 60 1
Variety 20 1
Nature 769 1
СК Пресс 16 1
Rambler - Секрет фирмы 30 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 1
РИА Новости 765 1
The Register 1285 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 581 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3391 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 745 6
IDC - International Data Corporation 4661 4
Gartner 3300 4
Juniper Research 467 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 2
Forrester Research 810 1
The Nilson Report 6 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 35 1
Moody's Investors Service 135 1
500 Startups 4027 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 104 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1167 5
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 223 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 565 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 615 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 6209 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 241 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
Бизнес-школа AMI - Advanced Management Institute 2 1
ГБОУ школа № 57 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 767 14
CNews AWARDS - награда 347 12
CNews APPWards 36 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1452 3
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4409 3
100+ Forum Russia 8890 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 603 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 172 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Показать еще

Наука

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»