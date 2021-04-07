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Траст Банк непрофильных активов Национальный банк Траст
Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт. Основан в июле 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.
Траст упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Подкопаев Олег 30 17
|Патрин Максим 31 15
|Прохоров Фёдор 81 14
|Леушев Андрей 69 13
|Исанин Антон 9166 13
|Кравченко Денис 24 13
|Дегтярев Алексей 57 13
|Грибанов Юрий 26 12
|Мухин Максим 18 12
|Михалев Павел 20 12
|Хрусталев Александр 32 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Скородумов Олег 17 12
|Базалей Наталья 15 12
|Шевченко Владимир 136 12
|Пиляр Елена 21 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Шестаков Александр 35 12
|Левиков Антон 68 12
|Асратян Петр 35 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Халяпин Сергей 81 12
|Гуральников Сергей 162 12
|Чекель Павел 15 12
|Коротнев Константин 32 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Сафронов Юрий 67 12
|Катрич Алексей 42 11
|Фридман Илья 42 11
|Гаттаров Руслан 140 10
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Плешков Алексей 44 9
|Калюжный Игорь 26 9
|Лысенко Эдуард 235 8
|Мельникова Алиса 30 8
|Мацоцкий Сергей 173 8
|Рахтеенко Владимир 40 8
|Козлов Михаил 167 8
|Малышев Александр 34 8
Ключевых фраз выявлено - 1180451, в очереди разбора - 975342.
Создано именных указателей - 74149.
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