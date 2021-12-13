Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71187
ИКТ 6580
Организации 4600
Ведомства 1383
Ассоциации 512
Технологии 2546
Системы 15040
Персоны 24590
География 1306
Статьи 845
Пресса 748
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1034
Мероприятия 750

Транспорт Транспортный сектор экономики



13.12.2021 aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Ростова-на-Дону
04.03.2021 «Мегафон» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»
15.02.2021 Сервис «Тракмаркет» начал предоставлять транспорт в лизинг
21.02.2020 «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» объединились в одно приложение
19.11.2019 Сбербанк и Mail.ru Group расширят сотрудничество в сфере транспорта и фудтеха
14.11.2019 «Яндекс.Карты» представили новый раздел «Транспорт»
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира
24.12.2018 Softline и «Технезис» реализуют совместные проекты в сфере транспорта
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт
01.10.2018 Московский транспорт перейдет на большие данные
14.06.2017 «Яндекс.Транспорт» поможет найти машину в аренду
09.09.2016 Мобильный «Яндекс.Транспорт» разрешил пользователям делиться короткими сообщениями
21.12.2015 «Яндекс.Транспорт» научился строить маршруты
03.12.2015 «ГЛОНАСС» и ГТЛК договорились о сотрудничестве с целью использования «ЭРА-ГЛОНАСС» в сфере транспорта и лизинговых услуг
22.10.2015 «Умный транспорт» в Уфе работает на мобильном интернете «МегаФона»
09.07.2015 Новое решение «Поиск при угоне» от ГК «Скаут» поможет найти похищенный транспорт
22.01.2015 На карте «Мой Новосибирск» появился раздел «Транспорт»
15.10.2013 ГИС на базе Google Maps позволит контролировать общественный транспорт
19.06.2013 Правильно выбирай транспорт - спаси окружающую среду
07.06.2013 Приложение «Транспорт Москвы» предупредит о камерах фиксации нарушений
26.11.2012 К 1 декабря 2012 г. весь транспорт скорой медицинской помощи будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС
27.08.2012 Армия США выбирает транспорт для захвата Арктики
25.01.2012 Транспорт будущего оторвется от земли
01.12.2011 «Яндекс» изучил поисковые запросы про транспорт в России
16.08.2011 Транспорт Регионального координационного центра поиска и спасания оснастили ГЛОНАСС
02.02.2011 Весь общественный транспорт Москвы к концу 2011 г. будет оснащен терминалами системы ГЛОНАСС
18.03.2010 Softline внедрила корпоративный портал DeskWork в НТЦ «Транспорт»
15.12.2009 Весь пассажирский транспорт Барнаула переведут на Глонасс-мониторинг
14.11.2007 Общественный транспорт Барнаула оснащают спутниковой системой навигации
26.10.2004 "Телеком Транспорт" представил новую базовую станцию Wi-Fi
19.03.2004 "Телеком Транспорт" получил патент на технологию прокладки оптического кабеля
05.08.2003 "Телеком Транспорт" получил авторизацию компании Optelecom
11.06.2003 "Телеком Транспорт" запатентовал технологию прокладки волоконно-оптического кабеля по ЛЭП
18.12.2002 "Телеком Транспорт" представил технологию навивки ВОЛС на ЛЭП
05.09.2001 "Атлант-Информ" и "Телеком Транспорт" достигли договоренности о стратегическом партнерстве
21.06.2000 На сайте Fastener Exchange.com можно будет не только зафрахтовать транспорт для доставки товара, но и внести все таможенные платежи

Публикаций - 1252, упоминаний - 1418

Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7947 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8664 48
Yandex - Яндекс 4850 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7619 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6399 31
Microsoft Corporation 22112 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2303 24
Huawei 3111 22
SAP SE 4458 19
5584 18
VK - Mail.ru Group 2966 18
Cisco Systems 4692 16
Ростех - Автоматика Концерн 743 15
Ericsson 2696 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5384 14
1С-Битрикс - Bitrix 5341 14
1С-ИжТиСи 4990 13
Ростех - Ростехнологии 2445 11
Apple Inc 10446 11
Midway 104 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3836 9
Google LLC 9915 8
Омникомм - Omnicomm 155 8
Webmoney 511 8
Samsung Electronics 9175 8
Dell EMC 4663 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 7
NVision Group - Энвижн Груп 659 7
Softline - Софтлайн 1836 7
Микрон - Micron 795 7
Акелла 847 7
СКАУТ 71 7
М2М телематика 223 6
Корус Консалтинг ГК 1002 6
IBM - International Business Machines Corp 8832 6
Lenovo Motorola 3443 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1140 5
Oracle Corporation 5920 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 740 5
Крок - Croc 1598 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5062 56
РЖД - Российские железные дороги 1418 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2034 12
О2О Delivery club 165 10
ГПБ - Газпромбанк 825 8
Visa International 1678 8
УЭК - Универсальная электронная карта 557 8
Яндекс.Еда 235 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 523 8
Ситимобил - Служба такси 130 7
АТАК - сеть магазинов 1075 7
Аэрофлот 632 7
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 33 6
О2О Холдинг 36 5
РВК - Российская венчурная компания 521 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1650 5
X5 Group 667 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 306 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 157 4
Яндекс.Такси 292 4
Открытие ФК 2146 4
Ford 380 4
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 4
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 120 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 219 4
Самокат - сервис экспресс-доставки 26 4
Почта России ПАО 1831 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 751 3
Мосэнергосбыт АО 88 3
ФосАгро 71 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 113 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 3
Северсталь ПАО 292 3
DB Schenker - Шенкер АО 15 3
Татнефть 178 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 357 3
Точка 725 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 271 3
Avito - Авито 210 3
Ростех - Вертолеты России 130 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8194 103
Правительство РФ 7230 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7704 42
Президент Российской Федерации 3188 33
Правительство Москвы 1519 25
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 621 21
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2185 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2311 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 452 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2106 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1852 13
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 176 12
Федеральное казначейство России 1188 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2645 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1279 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 892 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1176 10
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 71 10
Мосгортранс ГУП 86 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 817 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1912 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1072 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2187 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2095 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1417 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3034 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 267 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1225 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 857 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 806 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1556 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 499 4
МКС - Международная космическая станция 1396 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2313 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 226 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1399 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 388 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1867 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 244 2
Руссофт - Russoft 363 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 69 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 85 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
OSI - Open Source Initiative 56 1
TIA - Telecommunications Industry Association 67 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 156 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Linux Foundation 165 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2495 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10571 143
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32498 142
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2066 98
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4486 66
Smart технологии - Смартизация 924 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 15693 51
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4359 46
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 711 44
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3862 39
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5479 32
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 910 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10301 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5876 28
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 782 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4478 25
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2895 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8340 24
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6907 23
Smart City - Умный город - Цифровой город 799 22
Сервер - Серверные платформы 3741 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2839 21
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2888 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5841 20
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 549 19
5G - Пятое поколение мобильной связи 1776 19
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 175 18
Умные платформы 839 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 1192 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6687 17
Мобильное приложение - Mobile app 3176 17
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 819 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7654 16
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6763 16
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 339 16
Big Data - Большие данные 2428 15
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 1641 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1319 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2560 14
Оцифровка - Digitization 413 13
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 905 13
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2174 41
Google Android 11730 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1903 28
Apple iOS 6315 24
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5188 14
Яндекс.Карты и Транспорт 343 11
Google Play - Google Store - Android Market 2672 11
Epic Games - Unreal Engine 275 11
Apple - App Store 2384 9
Microsoft Windows 10 11264 9
Linux OS 7492 8
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 350 7
Webmoney Keeper 30 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 958 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1621 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 284 6
Microsoft Skype 1899 5
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 52 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 4
Webmoney Transfer 147 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1358 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 143 4
Стрелка - Транспортная карта 198 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 990 4
Сбер - СберФуд - SberFood 17 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6026 4
МТС Cloud - CloudMTS 150 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 365 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 113 3
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 386 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 180 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 536 3
Oracle Siebel CRM 196 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 320 3
Kaspersky OS 43 3
АТОЛ Онлайн-кассы 56 3
Rakuten Viber 474 3
МТС SmartMed - телемедицинский проект - МТС eHealth 26 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1143 3
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 140 3
Путин Владимир 2491 22
Добродеев Борис 92 8
Носков Константин 211 5
Хасис Лев 101 5
Шипелов Андрей 21 4
Емельянов Станислав 67 4
Ликсутов Максим 38 4
Медведев Дмитрий 1595 3
Иревли Сергей 21 3
Попов Алексей 329 3
Мишустин Михаил 356 3
Кисляков Евгений 91 3
Глазков Борис 41 2
Уткин Никита 27 2
Клопотовский Андрей 2 2
Исаев Максим 23 2
Смятских Алексей 47 2
Князев Илья 7 2
Гурко Александр 136 2
Левкевич Михаил 60 2
Бисембаева Алина 12 2
Козырев Алексей 274 2
Шалаев Антон 14 2
Кивокурцев Олег 17 2
Гольцов Александр 62 2
Баев Юрий 18 2
Prusinkiewicz Przemyslaw - Прузинкевич Пржемыслав 4 2
Motley Sandra - Мотли Сандра 3 2
Исаев Дмитрий 14 2
Соколов Максим 22 2
Растопшин Павел 28 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
Сергунина Наталья 206 2
Попов Сергей 83 2
Собянин Сергей 222 2
Ершова Элеонора 64 2
Яхина Ирина 40 2
Kunstler Julie - Кунстлер Джули 2 2
Котов Иван 10 2
Волож Аркадий 209 1
Россия - Российская федерация - РФ 102753 201
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32189 181
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44643 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11992 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12682 47
Европа 10305 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12642 37
Германия - Федеративная Республика 8350 29
Земля - планета Солнечной системы 6995 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5111 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10996 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12322 23
Франция - Французская Республика 5430 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1282 16
Беларусь - Белоруссия 3382 15
Того - Тоголезская Республика 13645 14
Япония 9566 14
Казахстан - Республика 4387 13
Россия - СФО - Новосибирск 3177 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2935 11
Канада 3124 11
Украина 5931 10
Южная Корея - Республика 3930 9
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 420 9
Швеция - Королевство 1936 8
Финляндия - Финляндская Республика 1681 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2613 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2099 8
Великобритания - Лондон 1996 8
Россия - ЮФО - Астраханская область 517 8
Грузия 1042 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1494 7
Испания - Королевство 2781 7
Китай - Тайвань 1752 7
Россия - ЦФО - Тульская область 950 6
Италия - Итальянская Республика 3120 6
Индия - Республика 4182 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2065 6
Россия - ПФО - Самарская область 876 6
Нидерланды 2123 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6993 69
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2340 61
Торговля розничная - Ритейл 1715 42
Образование в России 1751 38
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 762 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 6674 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6362 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 445 14
Страхование - Страховое дело 745 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 744 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1104 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1158 10
Русский язык 4055 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3692 8
Банковский сектор экономики 3253 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 903 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2440 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 469 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1453 7
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 852 7
Инвестиции венчурные 295 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2855 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 180 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2361 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 156 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 561 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1540 5
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 262 4
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 85 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 392 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 283 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 188 3
Мошенничество 882 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 213 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 14 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 3
Бизнес-акселератор 205 3
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 58 3
Спам - Spam 405 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 13
Nanotechweb 92 6
Forbes - Форбс 576 4
CNews - ZOOM.CNews 1388 4
Nature 765 3
CNews RND - R&D.CNews 2111 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 2
Cellular News 231 2
Associated Press 1972 2
Thomson Reuters - Рейтер 5717 2
Курский городской портал - vKurske 1 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
Ramber - Чемпионат.com - Championat.com 22 1
Rambler - Секрет фирмы 30 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
Из рук в руки - irr.ru 32 1
MIT Technology Review 64 1
Der Spiegel 141 1
Российская газета 227 1
CNews TV 521 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 1
Phys.org 958 1
TAdviser - Центр выбора технологий 236 1
EurekAlert 270 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 566 1
Times 424 1
CNews Мировой океан 41 1
DigiTimes - Издание 1283 1
Ведомости 311 1
NYT - The New York Times 955 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 323 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 42 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 264 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 1
Коммерсантъ - Издательский дом 835 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 86 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 126 1
The Washington Post 296 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 42 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
IDC - International Data Corporation 4587 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2927 8
Gartner 3270 8
CNews Инновация года - награда 36 4
Omdia 17 2
Strategy Analytics 283 1
Fortune Global 1000 50 1
Berg Insight 19 1
Allied Business Intelligence 16 1
IHS Infonetics Research 90 1
Yankee Group 166 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 1
Technavio 23 1
SANS Institute 80 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 6 1
IBM X-Force Security 1 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 73 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 79 1
Markets&Markets Research 95 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
Juniper Research 464 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1137 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 592 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1537 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 2
ASRI - Australian Space Research Institute - Австралийский институт космических исследований - Центр по исследованию космической среды Австралии 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 211 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 35 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
Cornell University - Корнеллский университет 133 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 215 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 382 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 46 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 251 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 183 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 111 1
РАН - Российская академия наук 1290 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
McGill University - Университет Макгилла 24 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 544 5
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 565 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 762 4
CNews AWARDS - награда 342 4
Oracle AppsForum 21 4
CNews FORUM Кейсы 50 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 750 2
Huawei Innovation Day 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 1
Embedded World 5 1
РИФ - Российский Интернет Форум 43 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 49 1
SAP Forum 29 1
CeBIT 454 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
GeekBrains 43 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 28 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 247 1
Worldskills - Ворлдскиллс 86 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM

8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса 360 S10: флагман со скрытым лидаром и 3D-сканированием

Показать еще

Наука

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022