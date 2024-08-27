Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System, ITS - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход - Умный светофор

В Серпухове заработал «умный» пешеходный переход с искусственным интеллектом На пересечении улиц Ворошилова и Калужская заработал «Умный» пешеходный переход. При движении человека на тротуаре в зоне пешеходного перехода система по видеоизображению и при помощи нейросети ИИ распознает пешехода как объект, вычисляет его траекторию

На дорогах Свердловской области установят 18 новых элементов интеллектуальных транспортных систем в Свердловской области установят 18 новых детекторов для мониторинга транспортного потока. Элементы ИТС внедряет региональное Управление автодорог при участии компании «УГМК-Телеком». Об этом C

Беспилотные такси начали ездить по встречке и игнорировать светофоры. Видео томобиль ехал в зоне ремонтных работ, что по закону очень плохо, а затем он рассказал о случившемся любопытному прохожему. Waymo В США беспилотные такси Waymo начали ездить по встречке и игнорировать светофоры В записи диспетчера Waymo сообщается, что машина проехала на красный свет и «взбесилась», прежде чем остановиться. Представитель Waymo Крис Бонелли (Chris Bonelli) сообщил The Verge п

«Альтек» подтвердила совместимость «Трансфлоу» с российской СУБД Postgres Pro ссийской СУБД Postgres Pro, и «Альтек», разработчик «Трансфлоу» (модульная интеграционная платформа ИТС), объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional,

На дорогах Нижнего Тагила установили элементы ИТС для мониторинга транспортного потока! х состояние транспортной инфраструктуры и ситуацию на дорогах города. Комплексный подход к развитию ИТС, по мнению компании, позволит своевременно реагировать на ситуации на улично-дорожной сет

В Нижнем Тагиле обновили системы светофорного управления ной программы управления объектами в шести режимах с учетом пиковых часов. Над проектом по развитию ИТС в Нижнем Тагиле работает большая команда инженеров, сметчиков и несколько бригад, занимаю

Правительство Москвы закупает СХД бежавшей из России HPE на 665 миллионов нкурентной политике. Под модернизацию попала структура хранения данных транспортной системы Москвы (ИТС). В документах к контракту указано, что для улучшения ИТС будут закупать СХД от уш

Предприятие «Швабе» разработало дублер сигнала светофора ьзована с любым дорожным контроллером, в том числе в контуре интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Благодаря дублеру сигналы светофора будут лучше видны во время осадков и тумана. «Наш м

«Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области ерекрестков и три пешеходных перехода в области. Оборудование интеллектуальных транспортных систем (ИТС) позволит контролировать потоки автомобилей и снизит аварийность на дорогах. Запуск элеме

Simetra внедрила платформу для транспортного планирования и управления во Владимирской агломерации у в рамках реализации первого этапа проекта по развертыванию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Владимирской агломерации. Решение позволит повысить качество управления транспортными по

Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³ с любой операционной системой. «Решения Simetra хорошо зарекомендовали себя — эффективно работающая ИТС позволит нам системно развивать транспортную систему региона, превентивно реагировать на

Концерн «Телематика» запускает новую площадку по производству программно-аппаратных комплексов, применяемой в ИТС Г, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабар

«Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем отенциал. Все участники проекта могут выходить на зарубежные рынки как в формате альянса, так и самостоятельно со своими решениями. Созданные в рамках проекта решения также смогут применяться в сфере интеллектуальных транспортных систем (ITS), которые собирают данные о движении автомобилей, состоянии дорожного полотна, дорожных конструкций (мостов, туннелей), наличии осадков на данном участ

В Сургутской агломерации развивают ИТС на базе цифровой платформы RITM³ гутской городской агломерации, проект по созданию и развитию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на базе отечественной цифровой платформы RITM³. Заказчиком работ выступает МКУ «Дирекция

Дорожники запустили новые видеодетекторы на подъезде к Нижнему Тагилу заработали три видеодетектора транспорта. Они станут частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС), внедряемой Управлением автомобильных дорог Свердловской области. Об этом CNews сообщили

«Казань-Телематика» создала инфраструктуру ИТС для испытания автономных технологий в ОЭЗ «Алабуге» Г, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабар

«1С‑Рарус» совместно с «1С» выпустил сервис «1С:ИТС отраслевой корп для 1С:CRM» Центр разработки «1С‑Рарус» совместно c «1С» выпустил новый сервис «1С:ИТС отраслевой корп» для пользователей решений линейки 1С:CRM. Это новый уровень корпоративной поддержки с расширенным перечнем услуг и с заявленным уровнем SLA. Об этом CNews сообщили представ

РИР приступили к реализации проекта развития ИТС Екатеринбурга асность дорожного движения в Екатеринбурге», – отметила Елена Лекомцева, директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы» (РИР). Напомним, что внедрение интеллектуальных трансп

В Нижнем Тагиле появятся новые элементы «умных» дорог В рамках развития интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле появится 32 детектора транспорта, модерн

Система управления транспортом Lead TMS FX включена в реестр российского ПО Профессиональная система управления транспортом Lead TMS FX внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель компании-разработч

Завершен 2 этап создания интеллектуальной транспортной системы в Архангельской области по внедрению программных продуктов и созданию «умной» дорожной инфраструктуры провела компания НПО «ИТС». Об этом CNews сообщил представитель компании. В ходе второго этапа создания ИТС

Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет Что такое интеллектуальные транспортные системы В 2019 г. в России был запущен национальный проект «Без

«ДОРИС ассистент» в реестре отечественного ПО в Волгоградской области. Также новый сервис в настоящее время готовится к внедрению и интеграции в интеллектуальные транспортные системы других российских регионов. Линейка специального програ

«Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12 и организации движения», проектируется центр «Цифровые дороги». Студенты данного профиля осваивают интеллектуальные транспортные системы, технологии информационного и имитационного моделирован

«Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских» Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских», а также исключать маршруты с плохой дорогой — везде, где это возможно.

«Ростелематика» внедряет интеллектуальные транспортные системы на территории Ставропольского края ьного проекта «Безопасные качественные дороги» свыше 4307 км дорог общего пользования станут частью ИТС в Ставрополе и шести районов Ставропольского края, где будут модернизированы 54 светофорн

В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем и системно готовить компетентные кадры в области ИТС», — отметил Рифкат Минниханов, зав. кафедрой «Интеллектуальные транспортные системы» в КНИТУ-КАИ. Основной акцент в работе Лаборатории буде

«Ростелематика»: оборудование для организации дорожного движения – самый популярный элемент экосистемы ИТС ственные дороги» определено 42 субъекта РФ, которые внедряют интеллектуальные транспортные системы (ИТС) для создания комфортной и качественной среды для водителей и жителей агломераций. Из них

Центр управления дорожным движением запустят в Уфе до конца 2022 года зданию центра управления дорожным движением (ЦУДД). Проектированием и обустройством занимается НПО «ИТС», заказчиком выступает ГКУ «Транспортная дирекция». Новый ситуационный центр располагаетс

«Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи ьные транспортные системы, которые охватят свыше 6,5 тыс. км дорог общественного пользования. Новую ИТС создает компания «Ростелематика». Система включает 13 различных модулей по моделированию

«Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери е аварий и пробок», – сказал генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин. Сегодня в сфере технологий ИТС примером для регионов является Москва, где вот уже несколько лет функционирует одна из са

«Махачкала. ИТС на драйве»: проект ГК «Урбантех» выиграл премию AUTONET AWARDS 2022 гических компаний, которые занимаются транспортным планированием городской инфраструктуры, внедряют интеллектуальные транспортные системы и создают цифровые двойники дорожной сети. С 2020 года

Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением ртной отрасли Sitronics Group Игорь Ежков. Система может быть интегрирована с цифровыми платформами ИТС агломераций, а также с «Цифровой платформой управления транспортными системами» разработк

«Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона ора данных, их интеллектуальной обработки. Системный, комплексный подход – наш ключевой инструмент. Интеллектуальная транспортная система – управление на основе реальных данных в режиме реально

«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта о будет реально нужно городу и его жителям», – отметила Елена Лекомцева, директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы», руководитель проекта со стороны РИР. Полностью создат

«ДОРИС маршрут» компании НПО «ИТС» включен в реестр отечественного ПО Цифровой продукт резидента Фонда «Сколково» НПО «ИТС» для эффективного управления общественным транспортом успешно прошел технический аудит и

Региональные дороги Свердловской области оборудуют новыми элементами интеллектуальной транспортной системы оков», – отметил Вячеслав Мальцев. Сотрудники «УГМК-Телеком» в течение двух лет внедряют подсистемы ИТС на дорогах Свердловской области. Так, в 2020 г. компанией были установлены 45 видеодетект

Внедрение ИТС в Нижегородской области: с нулевого на второй уровень цифровой зрелости за два года бантех». Создание единой платформы управления транспортными системами ЕПУТС – первый этап внедрения ИТС. Платформа объединит пять существующих в городе информационных систем: РНИС, автоматизиро

Особенности внедрения ИТС в регионах: опыт ГК «Урбантех» гических компаний, которые занимаются транспортным планированием городской инфраструктуры, внедряют интеллектуальные транспортные системы и создают цифровые двойники дорожной сети. Компания «Ур