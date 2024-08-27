Транспорт ИТС Интеллектуальные транспортные системы Intelligent Transportation System, ITS Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС Умная дорога Умный пешеходный переход Умный светофор
- Цифровая трансформация транспортной отрасли
- КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения
- АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением
- ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
- Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств
- «Умный» пешеходный переход (УПП) – это интеллектуальная система светового сопровождения людей на нерегулируемых переходах
|27.08.2024
|
В Серпухове заработал «умный» пешеходный переход с искусственным интеллектом
На пересечении улиц Ворошилова и Калужская заработал «Умный» пешеходный переход. При движении человека на тротуаре в зоне пешеходного перехода система по видеоизображению и при помощи нейросети ИИ распознает пешехода как объект, вычисляет его траекторию
|09.07.2024
|
На дорогах Свердловской области установят 18 новых элементов интеллектуальных транспортных систем
в Свердловской области установят 18 новых детекторов для мониторинга транспортного потока. Элементы ИТС внедряет региональное Управление автодорог при участии компании «УГМК-Телеком». Об этом C
|08.07.2024
|
Беспилотные такси начали ездить по встречке и игнорировать светофоры. Видео
томобиль ехал в зоне ремонтных работ, что по закону очень плохо, а затем он рассказал о случившемся любопытному прохожему. Waymo В США беспилотные такси Waymo начали ездить по встречке и игнорировать светофоры В записи диспетчера Waymo сообщается, что машина проехала на красный свет и «взбесилась», прежде чем остановиться. Представитель Waymo Крис Бонелли (Chris Bonelli) сообщил The Verge п
|03.06.2024
|
«Альтек» подтвердила совместимость «Трансфлоу» с российской СУБД Postgres Pro
ссийской СУБД Postgres Pro, и «Альтек», разработчик «Трансфлоу» (модульная интеграционная платформа ИТС), объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional,
|24.05.2024
|
На дорогах Нижнего Тагила установили элементы ИТС для мониторинга транспортного потока!
х состояние транспортной инфраструктуры и ситуацию на дорогах города. Комплексный подход к развитию ИТС, по мнению компании, позволит своевременно реагировать на ситуации на улично-дорожной сет
|17.05.2024
|
В Нижнем Тагиле обновили системы светофорного управления
ной программы управления объектами в шести режимах с учетом пиковых часов. Над проектом по развитию ИТС в Нижнем Тагиле работает большая команда инженеров, сметчиков и несколько бригад, занимаю
|03.04.2024
|
Правительство Москвы закупает СХД бежавшей из России HPE на 665 миллионов
нкурентной политике. Под модернизацию попала структура хранения данных транспортной системы Москвы (ИТС). В документах к контракту указано, что для улучшения ИТС будут закупать СХД от уш
|26.01.2024
|
Предприятие «Швабе» разработало дублер сигнала светофора
ьзована с любым дорожным контроллером, в том числе в контуре интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Благодаря дублеру сигналы светофора будут лучше видны во время осадков и тумана. «Наш м
|16.01.2024
|
«Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области
ерекрестков и три пешеходных перехода в области. Оборудование интеллектуальных транспортных систем (ИТС) позволит контролировать потоки автомобилей и снизит аварийность на дорогах. Запуск элеме
|15.01.2024
|
Simetra внедрила платформу для транспортного планирования и управления во Владимирской агломерации
у в рамках реализации первого этапа проекта по развертыванию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Владимирской агломерации. Решение позволит повысить качество управления транспортными по
|21.12.2023
|
Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³
с любой операционной системой. «Решения Simetra хорошо зарекомендовали себя — эффективно работающая ИТС позволит нам системно развивать транспортную систему региона, превентивно реагировать на
|11.12.2023
|
Концерн «Телематика» запускает новую площадку по производству программно-аппаратных комплексов, применяемой в ИТС
Г, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабар
|08.12.2023
|
«Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем
отенциал. Все участники проекта могут выходить на зарубежные рынки как в формате альянса, так и самостоятельно со своими решениями. Созданные в рамках проекта решения также смогут применяться в сфере интеллектуальных транспортных систем (ITS), которые собирают данные о движении автомобилей, состоянии дорожного полотна, дорожных конструкций (мостов, туннелей), наличии осадков на данном участ
|20.11.2023
|
В Сургутской агломерации развивают ИТС на базе цифровой платформы RITM³
гутской городской агломерации, проект по созданию и развитию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на базе отечественной цифровой платформы RITM³. Заказчиком работ выступает МКУ «Дирекция
|15.11.2023
|
Дорожники запустили новые видеодетекторы на подъезде к Нижнему Тагилу
заработали три видеодетектора транспорта. Они станут частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС), внедряемой Управлением автомобильных дорог Свердловской области. Об этом CNews сообщили
|19.10.2023
|
«Казань-Телематика» создала инфраструктуру ИТС для испытания автономных технологий в ОЭЗ «Алабуге»
Г, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабар
|18.10.2023
|
«1С‑Рарус» совместно с «1С» выпустил сервис «1С:ИТС отраслевой корп для 1С:CRM»
Центр разработки «1С‑Рарус» совместно c «1С» выпустил новый сервис «1С:ИТС отраслевой корп» для пользователей решений линейки 1С:CRM. Это новый уровень корпоративной поддержки с расширенным перечнем услуг и с заявленным уровнем SLA. Об этом CNews сообщили представ
|15.08.2023
|
РИР приступили к реализации проекта развития ИТС Екатеринбурга
асность дорожного движения в Екатеринбурге», – отметила Елена Лекомцева, директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы» (РИР). Напомним, что внедрение интеллектуальных трансп
|16.06.2023
|
В Нижнем Тагиле появятся новые элементы «умных» дорог
В рамках развития интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле появится 32 детектора транспорта, модерн
|30.05.2023
|
Система управления транспортом Lead TMS FX включена в реестр российского ПО
Профессиональная система управления транспортом Lead TMS FX внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель компании-разработч
|10.04.2023
|
Завершен 2 этап создания интеллектуальной транспортной системы в Архангельской области
по внедрению программных продуктов и созданию «умной» дорожной инфраструктуры провела компания НПО «ИТС». Об этом CNews сообщил представитель компании. В ходе второго этапа создания ИТС
|03.04.2023
|
Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет
Что такое интеллектуальные транспортные системы В 2019 г. в России был запущен национальный проект «Без
|13.03.2023
|
«ДОРИС ассистент» в реестре отечественного ПО
в Волгоградской области. Также новый сервис в настоящее время готовится к внедрению и интеграции в интеллектуальные транспортные системы других российских регионов. Линейка специального програ
|10.02.2023
|
«Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12
и организации движения», проектируется центр «Цифровые дороги». Студенты данного профиля осваивают интеллектуальные транспортные системы, технологии информационного и имитационного моделирован
|17.01.2023
|
«Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских»
Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских», а также исключать маршруты с плохой дорогой — везде, где это возможно.
|15.12.2022
|
«Ростелематика» внедряет интеллектуальные транспортные системы на территории Ставропольского края
ьного проекта «Безопасные качественные дороги» свыше 4307 км дорог общего пользования станут частью ИТС в Ставрополе и шести районов Ставропольского края, где будут модернизированы 54 светофорн
|12.12.2022
|
В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем
и системно готовить компетентные кадры в области ИТС», — отметил Рифкат Минниханов, зав. кафедрой «Интеллектуальные транспортные системы» в КНИТУ-КАИ. Основной акцент в работе Лаборатории буде
|29.11.2022
|
«Ростелематика»: оборудование для организации дорожного движения – самый популярный элемент экосистемы ИТС
ственные дороги» определено 42 субъекта РФ, которые внедряют интеллектуальные транспортные системы (ИТС) для создания комфортной и качественной среды для водителей и жителей агломераций. Из них
|10.11.2022
|
Центр управления дорожным движением запустят в Уфе до конца 2022 года
зданию центра управления дорожным движением (ЦУДД). Проектированием и обустройством занимается НПО «ИТС», заказчиком выступает ГКУ «Транспортная дирекция». Новый ситуационный центр располагаетс
|10.11.2022
|
«Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи
ьные транспортные системы, которые охватят свыше 6,5 тыс. км дорог общественного пользования. Новую ИТС создает компания «Ростелематика». Система включает 13 различных модулей по моделированию
|09.11.2022
|
«Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери
е аварий и пробок», – сказал генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин. Сегодня в сфере технологий ИТС примером для регионов является Москва, где вот уже несколько лет функционирует одна из са
|03.11.2022
|
«Махачкала. ИТС на драйве»: проект ГК «Урбантех» выиграл премию AUTONET AWARDS 2022
гических компаний, которые занимаются транспортным планированием городской инфраструктуры, внедряют интеллектуальные транспортные системы и создают цифровые двойники дорожной сети. С 2020 года
|16.09.2022
|
Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением
ртной отрасли Sitronics Group Игорь Ежков. Система может быть интегрирована с цифровыми платформами ИТС агломераций, а также с «Цифровой платформой управления транспортными системами» разработк
|13.09.2022
|
«Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона
ора данных, их интеллектуальной обработки. Системный, комплексный подход – наш ключевой инструмент. Интеллектуальная транспортная система – управление на основе реальных данных в режиме реально
|14.07.2022
|
«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта
о будет реально нужно городу и его жителям», – отметила Елена Лекомцева, директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы», руководитель проекта со стороны РИР. Полностью создат
|08.07.2022
|
«ДОРИС маршрут» компании НПО «ИТС» включен в реестр отечественного ПО
Цифровой продукт резидента Фонда «Сколково» НПО «ИТС» для эффективного управления общественным транспортом успешно прошел технический аудит и
|08.07.2022
|
Региональные дороги Свердловской области оборудуют новыми элементами интеллектуальной транспортной системы
оков», – отметил Вячеслав Мальцев. Сотрудники «УГМК-Телеком» в течение двух лет внедряют подсистемы ИТС на дорогах Свердловской области. Так, в 2020 г. компанией были установлены 45 видеодетект
|09.06.2022
|
Внедрение ИТС в Нижегородской области: с нулевого на второй уровень цифровой зрелости за два года
бантех». Создание единой платформы управления транспортными системами ЕПУТС – первый этап внедрения ИТС. Платформа объединит пять существующих в городе информационных систем: РНИС, автоматизиро
|31.05.2022
|
Особенности внедрения ИТС в регионах: опыт ГК «Урбантех»
гических компаний, которые занимаются транспортным планированием городской инфраструктуры, внедряют интеллектуальные транспортные системы и создают цифровые двойники дорожной сети. Компания «Ур
|22.02.2022
|
В Екатеринбурге появится ИТС на базе RITM³ компании Simetra
анспортной системой (ЕПУТС) Свердловской области. Разработку интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Екатеринбурга, входящей в ЕПУТС Свердловской области, Simetra начала в конце 2021 г. На
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3075 37
|Нечаев Иван 60 26
|Ротенберг Игорь 37 25
|Ротенберг Аркадий 52 25
|Гурко Александр 136 20
|Швецов Владимир 47 18
|Лысенко Эдуард 304 18
|Медведев Дмитрий 1648 17
|Шипелов Андрей 22 17
|Смятских Алексей 48 15
|Семенов Алексей 81 15
|Паршин Максим 314 13
|Казарин Станислав 167 13
|Хайруллин Айрат 100 13
|Нащекин Алексей 115 13
|Агафонов Вадим 13 12
|Рудзевич Мария 36 12
|Албычев Александр 150 12
|Ципорин Павел 99 12
|Малахов Александр 20 12
|Меджитов Тимур 85 12
|Малков Павел 51 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Урличич Юрий 52 11
|Катамадзе Анна 89 11
|Осипов Владимир 21 11
|Копырин Федор 11 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Егоров Максим 31 11
|Песчанских Георгий 38 11
|Кулешов Василий 11 11
|Власов Сергей 98 11
|Ускова Ольга 164 11
|Петрушин Андрей 108 11
|Симаков Олег 113 11
|Кудрин Алексей 123 11
|Панов Евгений 16 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Терещенко Денис 85 11
|Кирюшин Сергей 81 11
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1307347, в очереди разбора - 789262.
Создано именных указателей - 155231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.