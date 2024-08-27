Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 155231
ИКТ 12147
Организации 9655
Ведомства 1436
Ассоциации 907
Технологии 3301
Системы 23632
Персоны 65081
География 2532
Статьи 1481
Пресса 1126
ИАА 663
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2450
Мероприятия 837

Транспорт ИТС Интеллектуальные транспортные системы Intelligent Transportation System, ITS Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС Умная дорога Умный пешеходный переход Умный светофор

Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System, ITS - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход - Умный светофор


27.08.2024 В Серпухове заработал «умный» пешеходный переход с искусственным интеллектом

На пересечении улиц Ворошилова и Калужская заработал «Умный» пешеходный переход. При движении человека на тротуаре в зоне пешеходного перехода система по видеоизображению и при помощи нейросети ИИ распознает пешехода как объект, вычисляет его траекторию

09.07.2024 На дорогах Свердловской области установят 18 новых элементов интеллектуальных транспортных систем

в Свердловской области установят 18 новых детекторов для мониторинга транспортного потока. Элементы ИТС внедряет региональное Управление автодорог при участии компании «УГМК-Телеком». Об этом C
08.07.2024 Беспилотные такси начали ездить по встречке и игнорировать светофоры. Видео

томобиль ехал в зоне ремонтных работ, что по закону очень плохо, а затем он рассказал о случившемся любопытному прохожему. Waymo В США беспилотные такси Waymo начали ездить по встречке и игнорировать светофоры В записи диспетчера Waymo сообщается, что машина проехала на красный свет и «взбесилась», прежде чем остановиться. Представитель Waymo Крис Бонелли (Chris Bonelli) сообщил The Verge п
03.06.2024 «Альтек» подтвердила совместимость «Трансфлоу» с российской СУБД Postgres Pro

ссийской СУБД Postgres Pro, и «Альтек», разработчик «Трансфлоу» (модульная интеграционная платформа ИТС), объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional,

24.05.2024 На дорогах Нижнего Тагила установили элементы ИТС для мониторинга транспортного потока!

х состояние транспортной инфраструктуры и ситуацию на дорогах города. Комплексный подход к развитию ИТС, по мнению компании, позволит своевременно реагировать на ситуации на улично-дорожной сет
17.05.2024 В Нижнем Тагиле обновили системы светофорного управления

ной программы управления объектами в шести режимах с учетом пиковых часов. Над проектом по развитию ИТС в Нижнем Тагиле работает большая команда инженеров, сметчиков и несколько бригад, занимаю
03.04.2024 Правительство Москвы закупает СХД бежавшей из России HPE на 665 миллионов

нкурентной политике. Под модернизацию попала структура хранения данных транспортной системы Москвы (ИТС). В документах к контракту указано, что для улучшения ИТС будут закупать СХД от уш
26.01.2024 Предприятие «Швабе» разработало дублер сигнала светофора

ьзована с любым дорожным контроллером, в том числе в контуре интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Благодаря дублеру сигналы светофора будут лучше видны во время осадков и тумана. «Наш м
16.01.2024 «Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области

ерекрестков и три пешеходных перехода в области. Оборудование интеллектуальных транспортных систем (ИТС) позволит контролировать потоки автомобилей и снизит аварийность на дорогах. Запуск элеме
15.01.2024 Simetra внедрила платформу для транспортного планирования и управления во Владимирской агломерации

у в рамках реализации первого этапа проекта по развертыванию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Владимирской агломерации. Решение позволит повысить качество управления транспортными по
21.12.2023 Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³

с любой операционной системой. «Решения Simetra хорошо зарекомендовали себя — эффективно работающая ИТС позволит нам системно развивать транспортную систему региона, превентивно реагировать на

11.12.2023 Концерн «Телематика» запускает новую площадку по производству программно-аппаратных комплексов, применяемой в ИТС

Г, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабар
08.12.2023 «Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем

отенциал. Все участники проекта могут выходить на зарубежные рынки как в формате альянса, так и самостоятельно со своими решениями. Созданные в рамках проекта решения также смогут применяться в сфере интеллектуальных транспортных систем (ITS), которые собирают данные о движении автомобилей, состоянии дорожного полотна, дорожных конструкций (мостов, туннелей), наличии осадков на данном участ
20.11.2023 В Сургутской агломерации развивают ИТС на базе цифровой платформы RITM³

гутской городской агломерации, проект по созданию и развитию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) на базе отечественной цифровой платформы RITM³. Заказчиком работ выступает МКУ «Дирекция
15.11.2023 Дорожники запустили новые видеодетекторы на подъезде к Нижнему Тагилу

заработали три видеодетектора транспорта. Они станут частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС), внедряемой Управлением автомобильных дорог Свердловской области. Об этом CNews сообщили
19.10.2023 «Казань-Телематика» создала инфраструктуру ИТС для испытания автономных технологий в ОЭЗ «Алабуге»

Г, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабар
18.10.2023 «1С‑Рарус» совместно с «1С» выпустил сервис «1С:ИТС отраслевой корп для 1С:CRM»

Центр разработки «1С‑Рарус» совместно c «1С» выпустил новый сервис «1С:ИТС отраслевой корп» для пользователей решений линейки 1С:CRM. Это новый уровень корпоративной поддержки с расширенным перечнем услуг и с заявленным уровнем SLA. Об этом CNews сообщили представ
15.08.2023 РИР приступили к реализации проекта развития ИТС Екатеринбурга

асность дорожного движения в Екатеринбурге», – отметила Елена Лекомцева, директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы» (РИР). Напомним, что внедрение интеллектуальных трансп
16.06.2023 В Нижнем Тагиле появятся новые элементы «умных» дорог

В рамках развития интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Тагиле появится 32 детектора транспорта, модерн
30.05.2023 Система управления транспортом Lead TMS FX включена в реестр российского ПО

Профессиональная система управления транспортом Lead TMS FX внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель компании-разработч
10.04.2023 Завершен 2 этап создания интеллектуальной транспортной системы в Архангельской области

по внедрению программных продуктов и созданию «умной» дорожной инфраструктуры провела компания НПО «ИТС». Об этом CNews сообщил представитель компании. В ходе второго этапа создания ИТС

03.04.2023 Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет

Что такое интеллектуальные транспортные системы В 2019 г. в России был запущен национальный проект «Без
13.03.2023 «ДОРИС ассистент» в реестре отечественного ПО

в Волгоградской области. Также новый сервис в настоящее время готовится к внедрению и интеграции в интеллектуальные транспортные системы других российских регионов. Линейка специального програ
10.02.2023 «Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12

и организации движения», проектируется центр «Цифровые дороги». Студенты данного профиля осваивают интеллектуальные транспортные системы, технологии информационного и имитационного моделирован
17.01.2023 «Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских»

Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских», а также исключать маршруты с плохой дорогой — везде, где это возможно.

15.12.2022 «Ростелематика» внедряет интеллектуальные транспортные системы на территории Ставропольского края

ьного проекта «Безопасные качественные дороги» свыше 4307 км дорог общего пользования станут частью ИТС в Ставрополе и шести районов Ставропольского края, где будут модернизированы 54 светофорн
12.12.2022 В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем

и системно готовить компетентные кадры в области ИТС», — отметил Рифкат Минниханов, зав. кафедрой «Интеллектуальные транспортные системы» в КНИТУ-КАИ. Основной акцент в работе Лаборатории буде
29.11.2022 «Ростелематика»: оборудование для организации дорожного движения – самый популярный элемент экосистемы ИТС

ственные дороги» определено 42 субъекта РФ, которые внедряют интеллектуальные транспортные системы (ИТС) для создания комфортной и качественной среды для водителей и жителей агломераций. Из них
10.11.2022 Центр управления дорожным движением запустят в Уфе до конца 2022 года

зданию центра управления дорожным движением (ЦУДД). Проектированием и обустройством занимается НПО «ИТС», заказчиком выступает ГКУ «Транспортная дирекция». Новый ситуационный центр располагаетс
10.11.2022 «Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи

ьные транспортные системы, которые охватят свыше 6,5 тыс. км дорог общественного пользования. Новую ИТС создает компания «Ростелематика». Система включает 13 различных модулей по моделированию

09.11.2022 «Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери

е аварий и пробок», – сказал генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин. Сегодня в сфере технологий ИТС примером для регионов является Москва, где вот уже несколько лет функционирует одна из са
03.11.2022 «Махачкала. ИТС на драйве»: проект ГК «Урбантех» выиграл премию AUTONET AWARDS 2022

гических компаний, которые занимаются транспортным планированием городской инфраструктуры, внедряют интеллектуальные транспортные системы и создают цифровые двойники дорожной сети. С 2020 года

16.09.2022 Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением

ртной отрасли Sitronics Group Игорь Ежков. Система может быть интегрирована с цифровыми платформами ИТС агломераций, а также с «Цифровой платформой управления транспортными системами» разработк
13.09.2022 «Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона

ора данных, их интеллектуальной обработки. Системный, комплексный подход – наш ключевой инструмент. Интеллектуальная транспортная система – управление на основе реальных данных в режиме реально
14.07.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта

о будет реально нужно городу и его жителям», – отметила Елена Лекомцева, директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы», руководитель проекта со стороны РИР. Полностью создат
08.07.2022 «ДОРИС маршрут» компании НПО «ИТС» включен в реестр отечественного ПО

Цифровой продукт резидента Фонда «Сколково» НПО «ИТС» для эффективного управления общественным транспортом успешно прошел технический аудит и

08.07.2022 Региональные дороги Свердловской области оборудуют новыми элементами интеллектуальной транспортной системы

оков», – отметил Вячеслав Мальцев. Сотрудники «УГМК-Телеком» в течение двух лет внедряют подсистемы ИТС на дорогах Свердловской области. Так, в 2020 г. компанией были установлены 45 видеодетект
09.06.2022 Внедрение ИТС в Нижегородской области: с нулевого на второй уровень цифровой зрелости за два года

бантех». Создание единой платформы управления транспортными системами ЕПУТС – первый этап внедрения ИТС. Платформа объединит пять существующих в городе информационных систем: РНИС, автоматизиро
31.05.2022 Особенности внедрения ИТС в регионах: опыт ГК «Урбантех»

гических компаний, которые занимаются транспортным планированием городской инфраструктуры, внедряют интеллектуальные транспортные системы и создают цифровые двойники дорожной сети. Компания «Ур
22.02.2022 В Екатеринбурге появится ИТС на базе RITM³ компании Simetra

анспортной системой (ЕПУТС) Свердловской области. Разработку интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Екатеринбурга, входящей в ЕПУТС Свердловской области, Simetra начала в конце 2021 г. На


Публикаций - 1253, упоминаний - 1686

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

7953 91
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3186 82
М2М телематика - НИС М2М 232 72
Ростелеком 9445 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11773 59
Microsoft Corporation 24382 55
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 63 46
Yandex - Яндекс 6909 45
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 89 45
IBM - International Business Machines Corp 9396 42
РНТ - Русские Навигационные Технологии 130 40
МегаФон 8365 38
SAP SE 5208 35
Ростех - РТ-Инвест 55 35
АвтоТрекер 99 34
Google LLC 11590 32
Oracle Corporation 6612 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8600 30
Ростех - Автоматика Концерн 1616 29
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1260 27
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 24
ГЛОНАСС АО 153 23
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт 111 23
Huawei 3819 22
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 101 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4718 20
Intel Corporation 12061 20
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1201 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1445 19
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 701 18
PTV Group 42 18
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 31 18
Cisco Systems 5069 18
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 18
Омникомм - Omnicomm 164 17
Apple Inc 11862 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1142 17
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 38 16
Компьютер НПО 73 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2998 15
X5 Group - Перекрёсток 519 46
РЖД - Российские железные дороги 1849 41
Связной ГК 1363 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6960 30
Газпром ПАО 1307 26
Царицын капитал 23 18
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 419 17
Газпром трансгаз 141 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 348 15
Автодор - Российские автомобильные дороги 81 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 784 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 13
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 172 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2735 13
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 314 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 425 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 11
Транснефть 295 9
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 267 8
Альфа-Банк 1716 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1219 8
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 54 8
Почта России ПАО 2080 8
Газпром нефть 596 8
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 263 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1579 8
Роснефть НК - нефтяная компания 508 8
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2192 8
ГПБ - Газпромбанк 1057 8
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 330 7
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 47 7
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 266 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 427 7
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 7
Tesla Motors 382 7
Деловые Линии ГК 61 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 422 6
Uber 326 6
Наукоград - технопарк 127 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1347 99
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5301 80
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11123 75
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5716 75
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 623 66
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4852 65
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2403 53
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4337 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3215 44
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1829 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2962 39
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 150 36
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1335 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3040 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2771 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1885 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3240 30
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 90 27
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 891 25
Федеральное казначейство России 1731 25
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 290 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3782 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1831 23
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1648 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2534 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1177 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2649 21
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 953 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2638 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2909 21
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 757 19
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 206 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 789 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 666 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1354 15
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 148 15
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 309 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4529 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 149 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 581 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 35
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 31
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 282 10
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 9
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 630 7
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 7 7
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 6
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 292 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 2
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 2
Международная академия связи - МАС 40 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 705 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2702 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 50 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 1
АТТ Россия - Ассоциация Транспортной Телематики 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62679 608
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47799 383
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29450 308
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8296 303
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17617 200
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11770 172
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1403 152
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11507 143
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2805 130
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13745 122
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12414 122
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3917 121
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2049 118
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28728 117
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20314 109
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23462 105
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10685 104
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5636 104
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2791 101
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27419 97
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12178 95
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6843 94
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6157 93
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15365 93
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25680 92
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10604 91
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 877 89
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11327 85
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20019 81
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 986 81
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 1004 80
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23950 80
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9560 78
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2997 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24543 72
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3520 70
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12115 67
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10843 66
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6389 65
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10446 64
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2677 187
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4911 92
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 127 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4930 50
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 427 47
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2225 45
Apple iPhone 6 4861 37
Google Android 13731 34
Microsoft Windows 2000 8660 28
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 40 26
Apple iOS 7552 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1373 21
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 218 20
PTV Visum 27 19
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 746 19
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 926 19
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 38 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 970 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3123 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1328 18
Linux OS 9568 17
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 56 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 952 16
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 45 14
Microsoft Windows 15390 14
Google Play - Google Store - Android Market 3225 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1118 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4120 10
М2М телематика - М2М-CyberFleet 16 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1046 10
Google Maps - Карты Google 783 9
М2М телематика - М2М-Регион Сервис - М2М-Регион ЖКХ 14 9
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 437 9
PTV Vissim 18 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 373 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6965 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1003 9
Apple - App Store 2832 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 377 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 126 8
Путин Владимир 3075 37
Нечаев Иван 60 26
Ротенберг Игорь 37 25
Ротенберг Аркадий 52 25
Гурко Александр 136 20
Швецов Владимир 47 18
Лысенко Эдуард 304 18
Медведев Дмитрий 1648 17
Шипелов Андрей 22 17
Смятских Алексей 48 15
Семенов Алексей 81 15
Паршин Максим 314 13
Казарин Станислав 167 13
Хайруллин Айрат 100 13
Нащекин Алексей 115 13
Агафонов Вадим 13 12
Рудзевич Мария 36 12
Албычев Александр 150 12
Ципорин Павел 99 12
Малахов Александр 20 12
Меджитов Тимур 85 12
Малков Павел 51 11
Геллер Анатолий 12 11
Урличич Юрий 52 11
Катамадзе Анна 89 11
Осипов Владимир 21 11
Копырин Федор 11 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Егоров Максим 31 11
Песчанских Георгий 38 11
Кулешов Василий 11 11
Власов Сергей 98 11
Ускова Ольга 164 11
Петрушин Андрей 108 11
Симаков Олег 113 11
Кудрин Алексей 123 11
Панов Евгений 16 11
Швиндт Антоний 13 11
Терещенко Денис 85 11
Кирюшин Сергей 81 11
Россия - РФ - Российская федерация 139138 823
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42109 359
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16916 145
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51568 130
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13967 99
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7171 89
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16573 88
Европа 21600 88
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14073 62
Россия - УФО - Екатеринбург 3813 52
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2817 47
Германия - Федеративная Республика 12556 47
Земля - планета Солнечной системы 10282 43
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2764 42
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2989 40
Азия - Азиатский регион 5396 37
Япония 13203 37
Беларусь - Белоруссия 5504 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13234 36
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1483 36
Украина 7524 34
Казахстан - Республика 5419 34
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1863 31
Франция - Французская Республика 7763 30
Россия - ЦФО - Калужская область 954 28
Россия - УФО - Тюменская область 1095 28
Россия - СФО - Новосибирск 4173 25
Индия - Bharat 5353 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1660 25
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1485 25
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1143 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2855 24
Америка Латинская 1786 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2829 23
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2320 22
Сингапур - Республика 1839 20
Швеция - Королевство 3603 19
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 786 19
Россия - ПФО - Нижегородская область 1777 18
Италия - Итальянская Республика 4313 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17714 838
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49378 419
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27918 207
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4859 175
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46688 174
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6571 163
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9676 147
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 764 122
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2684 121
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3484 113
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23240 97
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3749 94
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2298 90
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5110 90
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15891 90
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9423 85
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12821 79
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 978 79
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3877 74
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8283 71
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5557 69
Энергетика - Energy - Energetically 4922 66
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13426 61
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6740 60
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7464 60
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10743 60
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5811 53
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7797 53
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7673 53
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 376 52
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7352 49
Страхование - Страховое дело - Insurance 5619 46
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5853 45
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8517 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10632 45
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2262 45
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3846 43
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2826 42
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3302 41
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4857 41
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11166 23
Коммерсантъ - Издательский дом 1720 11
TAdviser - Центр выбора технологий 381 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 967 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5877 7
CNews RND - R&D.CNews 2273 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 887 6
CNews - ZOOM.CNews 1845 6
New Scientist 1448 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2688 4
Мобильные системы 115 4
Ведомости 899 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 3
The Washington Post 326 3
Space Daily 528 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 37 2
MIT Technology Review 65 2
Росбалт ИА 60 2
Washington Profile 142 2
EurekAlert 287 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 871 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Nature 807 2
Forbes - Форбс 748 2
The Register - The Register Hardware 1497 2
Euronews - телеканал 46 2
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 12 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 79 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 611 2
РИА Новости 884 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 237 1
Будущее России. Национальные проекты 21 1
CNews TV 747 1
Bloomberg 1232 1
Сердитый Гражданин 10 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 1
ТВ-Новости АНО 7 1
PR Newswire 56 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
The Bell - Издание 41 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7913 63
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3036 21
Gartner - Гартнер 3532 13
IDC - International Data Corporation 4895 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 6
Markets&Markets Research 110 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 588 4
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 3
Forrester Research 819 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 123 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
IBM Research 107 2
Frost & Sullivan 203 2
Ptolemus Consulting Group 4 2
IHS Infonetics Research 102 2
Mordor Intelligence 26 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
BCG - Boston Consulting Group 106 2
CNews Рынок ИТ-услуг 163 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 212 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 1
Moody's Investors Service 135 1
Dell'Oro Group 61 1
ABI Research 233 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 79 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 16 1
IoT Analytics 4 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 241 1
Grand View Research 17 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Инновация года - награда 110 1
Harbor Research 3 1
Berg Insight 19 1
Microsoft Research 139 1
CNews Облачные сервисы 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1461 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 941 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 10
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 74 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 790 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 859 7
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 217 6
РАН - Российская академия наук 1812 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 292 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 199 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 415 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 65 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 119 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 73 4
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 40 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 161 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 128 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 514 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 57 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 302 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 562 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 94 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 584 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 349 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 17 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 202 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 52 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 151 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 174 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 167 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 29
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1950 25
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1192 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 16
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 541 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2347 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1038 8
День молодёжи - 27 июня 849 8
CNews AWARDS - награда 470 6
Связь-Экспокомм 113 6
Навитех-Экспо 32 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 300 4
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 55 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 73 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 2
Цифровая прокачка региона 29 2
CSTB Telecom & Media 58 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 58 2
Up Great - Зимний город - конкурс 6 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 72 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 2
CNews FORUM Кейсы 221 2
Транспортная неделя - форум 1 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 22 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
WIDER Pedestrian Challenge 4 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 128 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 87 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1307347, в очереди разбора - 789262.
Создано именных указателей - 155231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS