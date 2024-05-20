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Транспорт Беспилотный автомобиль Автопилот Автономное вождение Беспилотная транспортная система (БПТС) Технологии автономного транспорта Автономные транспортные системы

Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы


20.05.2024 «Московская техническая школа» запустила новый образовательный курс по направлению «Беспилотный транспорт»

ных авиационных систем, а в рамках “Московской технической школы” началось обучение по направлению “Беспилотный транспорт”. Сегодня промышленникам доступно более 20 курсов, один из последних —

26.04.2024 Сбой автопилота Tesla Model X стоил водителю жизни. Tesla добилась внесудебного соглашения с его семьёй

ьными к соблюдению как стандарты безопасности для ИИ, так и правила дорожного движения, учитывающие беспилотный транспорт, то не произошло бы ни аварии, ни судебного иска. «В отсутствие стандар
05.02.2024 Власти России определились, кто будет виноват в авариях беспилотных автомобилей

у совершил перевозку груза массой более 10 тонн по этой трассе. Тогда же «Яндекс» начал тестировать беспилотный транспорт без водителей в Иннополисе (Татарстан). Норма закона о допуске на дорог
15.11.2023 General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей

ажала» безопасность технологии. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что исследует безопасность автомобилей Cruise. Фото: Сruise Сruise прекращает эксплуатацию беспилотных автомобилей из-за ДТП, в котором пострадал пешеход 8 ноября 2023 г. GM уже отозвала 950 беспилотных автомобилей для обновления программного обеспечения и заявила, что, вероят
27.09.2023 Как работает автопилот в частных легких самолетах

Система автопилота ведет самолет без непосредственного маневрирования пилотом органами управления. Он
16.09.2023 Как устроены системы автопилота для автомобилей

ступна в электрокарах, но ее уже можно встретить и на авто с ДВС. Рассмотрим, как  устроены системы автопилота. Автоматизированная система управления объединяет в себе множество датчиков, камер
08.09.2023 «Яндекс» сменил название, чтобы возобновить испытания беспилотных автомобилей в США

тые испытания прошли в 2018 г. в Татарстане, как писал CNews. Параллельно «Яндекс» вел тестирование беспилотного такси и за пределами России, — в Израиле и США — с 2018 г. В 2020 г. компания об
26.07.2023 Дмитрий Казаринов, «СофтТелематика»: Цифровизация приближает нас к эре беспилотного транспорта

ситуации в режиме реального времени. Такой цифровой двойник позволит обеспечить безопасное движение беспилотного и подключенного транспорта за счет своевременного информирования об изменениях н
20.06.2023 Робот или человек: россияне пока опасаются беспилотных автомобилей на дорогах, но готовы тестировать новые технологии

нию автопилотируемых машин на дорогах должно предшествовать длительное тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Альфастрахования». При этом каждый четвертый водитель (27%) согласился бы на автопилот в своей машине. Треть опрошенных подбирает для себя машину с максимальным количеством функций и вспомогательных систем, но не всегда используют все современные возможности своего авто
14.06.2023 На трассе М-11 открыто движение беспилотного транспорта с применением первого цифрового двойника магистрали

ситуации в режиме реального времени. Такой цифровой двойник позволит обеспечить безопасное движение беспилотного и подключенного транспорта за счет своевременного информирования об изменениях н
16.02.2023 С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ

л подписан с ним 3 сентября 2019 г. на сумму в 310,5 млн руб. Сроком исполнения соглашения было прописано 30 декабря 2022 г. Фото: © papa1266 / Фотобанк Фотодженика Разработчики российской госсистемы беспилотного управления кораблями обязали «Ситроникс» расплатиться за проект Из судебного решения можно заключить, что в этом проекте АМЭ выступила у «Ситроникса КТ» субподрядчиком. Сумма субпо
09.11.2022 В России появились ГОСТы для беспилотных автомобилей

улицы еще в 2021 г. 17 марта 2022 г. российские власти, наконец, разрешили «Яндексу» запустить свой беспилотный транспорт в нескольких районах Москвы, а также в Иннополисе в Казани и на террито
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Автопилот Автопилот — главная «фишка» электромобилей. Но серийных машин, которые способны ездить вообще
12.10.2022 Московский Политех запустит в серийное производство системы для беспилотного управления смарт-шаттлами

В Московском Политехе совместно с высокотехнологичными компаниями занимаются разработкой систем для беспилотного управления, сообщили CNews представители вуза. Разработчики планируют, что сертификация технологии пройдет уже в 2023 г., а на серийное производство вместе с промышленным партнером
20.09.2022 Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

е врежется. Предметы на обочине наподобие дорожных конусов могут спровоцировать внезапную остановку беспилотного автомобиля Исследователи выяснили, что текущая версия автопилота Apollo использу
16.08.2022 Кикшеринг «Юрент» тестирует самокаты с автопилотом

о распознавать препятствия для предотвращения столкновений. Самокат имеет режим полуавтоматического автопилота: им можно дистанционно управлять, чтобы переместить его в нужное место, например,

11.08.2022 «Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль

редине сентября 2022 г. собирается перенести в Израиль из России разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники

26.07.2022 В Санкт-Петербурге стартовали испытания беспилотного грузовика НПО «Старлайн»

лайн», российский разработчик и производитель охранно-телематического оборудования для автомобилей, приступил к испытаниям беспилотных грузовиков. Компания с 2017 г. занимается разработкой технологий беспилотного вождения. Достигнув высоких результатов по внедрению технологий в легковые автомобили (в декабре 2019 г. беспилотный автомобиль StarLine показал лучший результат в финальных испыта
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта

ечение, используемые для движения и контроля за ним, позволяют в любой момент осуществить остановку беспилотного грузовика, находящегося под контролем диспетчера. Все беспилотные грузовики имею
04.04.2022 «Аэроскрипт» и DJI 4vision будут сотрудничать в сфере беспилотного воздушного движения

изации электронного взаимодействия между пользователями воздушного пространства и разрешающими полет БВС органами. Проекты предполагают серию тестовых полетов с помощью цифровой платформы организации беспилотного воздушного движения «Небосвод», а также ряд обучающих семинаров для внешних пилотов, владеющих БВС DJI. По данным платформы «Небосвод», 80% внешних пилотов используют БВС производс
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения

едоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об итогах отбора проектов для программы технологической инкубации: 14 компаний смогут доработать свои решения в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения с использованием сетей 5G, технологии edge computing при ресурсной и экспертной поддержке МТС. Об этом CNews сообщил представители МТС. Участие в отбо
17.03.2022 Правительство России утвердило программу ЭПР по эксплуатации беспилотного транспорта

беспечения технологической развития страны. В ближайшее время компания-разработчик сможет применять беспилотный транспорт в Москве, Иннополисе Республики Татарстан и федеральной территории «Сир
15.03.2022 Резидент «Сколково» представил обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод»

Компания «Аэроскрипт», резидент «Сколково», представила обновление цифровой платформы для беспилотного воздушного движения «Небосвод». Платформа предоставляет улучшенный предполетный брифинг, а также указывает точки взлета и посадки. Она поможет достичь точной схемы согласования пла
16.02.2022 НИЦ «Аэроскрипт» создаст экспериментальную зону для полетов беспилотников в Белгородской области

соглашение организация подписала с центром «Бирюч» компании ЭФКО. Речь идет как о физической, так и об информационной инфраструктуре, в основе которой – российская цифровая платформа для организации беспилотного воздушного движения «Небосвод». Проект подразумевает комплексное изучение, моделирование и тестирование цифровой среды для организации бесконфликтного воздушного движения в интерес
29.12.2021 Китайский стартап выпускает сверхдешевую систему беспилотного вождения

матизации могут оказаться даже более перспективными и востребованными, чем полностью автоматические автопилоты. Если им удастся обеспечить приемлемую цену не в ущерб функциональности, это будет
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного

Откуда такая сумма Приобретение беспилотного грузовика обойдется перевозчикам в 17–18 млн руб., то есть в 2,5 раза выше стоим
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля

дорожного движения правительства Москвы Александра Евсина, ограничения могут быть введены, так как беспилотный транспорт может создать угрозу для граждан, а также — проблемы для движения. Кром
10.09.2021 Александр Гольцов -

Технологически все готово для запуска беспилотного поезда

лексный интеграционный проект. Кроме того, технологически почти все готово для реализации концепции беспилотного поезда, который мы увидим в самое ближайшее время. Я думаю, что не ошибусь, если
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз

этой информации оптимизировать логистические процессы. Сделать это можно только путем цифровизации. Беспилотный транспорт на дорогах : Источник: Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК, 202
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей

«Яндекс» опубликовал набор данных беспилотных автомобилей для исследований в области машинного обучения и автономного транспорта. Это самый большой в мире массив данных такого типа в открытом доступе: он содержит более 1600 час
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России

миль по дорогам общего пользования в 25 городах США и более 20 миллиардов миль в симуляции» Сервис беспилотного такси с приложением Waymo One более двух лет работает в тестовом режиме в пригор
05.03.2021 Intel Mobileye, Transdev ATS и Lohr Group совместно создадут беспилотный шаттл

; Transdev Autonomous Transport System (ATS), часть Transdev Group, специализирующаяся на проблемах беспилотного вождения; и производитель наземных транспортных систем – Lohr Group – сформирова
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей

отех-Сигнал» открывают в особой экономической зоне «Иннополис» центр компетенций по беспилотным технологиям – компания «Рэйлнекст» займется разработкой комплексной системы Ctrl@Traffic по организации беспилотного движения в метрополитене Казани. «В рамках проекта планируется проведение модернизации существующих систем связи, управления движением, безопасности и эксплуатируемого на линии под
27.11.2020 В ОЭЗ «Технополис Москва» увеличат производство компонентов для электромобильного и беспилотного транспорта

Соглашение о сотрудничестве подписали особая экономическая зона «Технополис «Москва» и Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры («АЭТИ»). Соглашение поможет развитию производства комплектующих для электротранспорта среди предприятий ОЭЗ, а также даст им возможност
16.11.2020 Jaguar Land Rover создает умную городскую систему для тестирования автономных транспортных средств

оровым и безопасным за счет внедрения передовых технологий. Площадка FMCI оснащена датчиками, системами высокоточного определения местоположения, имеет центр управления и обработки данных и прототипы беспилотных автомобилей. На ее территории также расположены умные развязки, дороги, соединенные с системами обмена данными, парковка для автономных транспортных средств и зарядная станция. Доро
22.10.2020 Придуман способ взламывать автопилот Tesla, не вторгаясь в ее ИТ-систему

тить управление в любой момент. А молниеносная реакция в случае даже “символического” использования автопилота не гарантирована: человек очень быстро впадает в психологическую зависимость от вс
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн

в России, США и Израиле. В городе Иннополис (республика Татарстан) работает первая в Европе служба беспилотного такси, а в Сколково для перевозки документов и больших грузов используется самоу
04.09.2020 «Яндекс» выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию

ния беспилотных автомобилей. Всего за три года нам удалось создать одну из лучших в мире технологий беспилотного транспорта. Это стратегически важное направление для «Яндекса», поэтому мы увели
06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США

мобилей. В 2020 г. «Яндекс» совместно с Hyundai Motor CIS и Hyundai Mobis объявил о выпуске первого беспилотного прототипа на базе Hyundai Sonata. До конца 2020 г. «Яндекс» планирует пополнить

06.02.2020 Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео

о полностью не остановилась. По итогу Tesla проехала сквозь проекцию – в реальности подобная ошибка автопилота могла бы закончиться столкновением с настоящим человеком. Автопилот Tesla восприни

Публикаций - 1010, упоминаний - 1247

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

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МегаФон 8411 32
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Samsung Electronics 10146 16
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1590 12
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ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 9
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ФОИ - Фонд общественных интересов 24 5
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 294 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 633 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 92 3
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1417 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 91 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 2
Талант и успех - Общественный фонд 17 2
ГосИнформСистемы 103 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 40 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 2
АФТ - Ассоциация Финтех 137 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 2
OSI - Open Source Initiative 73 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 709 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 236 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 50 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 128 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
OWASP - Open Web Application Security Project 91 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2803 482
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63021 316
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11925 278
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48090 265
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11560 189
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29559 150
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5069 149
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5646 132
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17770 130
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8327 123
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTechракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9687 113
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12494 109
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5025 104
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20404 103
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25862 99
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6194 99
5G - пятое поколение мобильной связи 2114 94
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1468 90
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4603 85
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System, ITS - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход - Умный светофор 1259 80
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23543 76
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15415 74
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6860 71
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12159 70
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27471 70
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1740 68
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20418 68
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20078 66
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3280 64
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13761 64
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 600 63
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2649 61
Gen V - кибератаки пятого поколения 1157 61
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2841 60
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1406 58
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15282 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10730 57
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1348 52
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23528 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28818 50
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4921 68
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 556 33
Google Android 13770 28
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2684 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4966 22
Яндекс.Лавка 215 19
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 16
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 567 16
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 15
Microsoft Windows 2000 8660 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4174 15
Apple iPhone 6 4861 15
Яндекс.Маркет 871 14
Acer Predator 201 14
Linux OS 9604 14
Cognitive Agro Pilot 37 14
Tesla Model S 71 14
Apple iOS 7575 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6985 13
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 421 12
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 432 12
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1519 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 605 11
Amazon Scout 34 11
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 311 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 777 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1350 10
Технос-К - Сакура PRO 19 10
NVision Барьер 626 10
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 80 10
FreePik 810 10
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 9
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 238 9
VK - Яндекс.Дзен 171 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1012 9
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 8
GM Cadillac 29 8
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 177 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1526 8
Яндекс.Плюс 172 8
Ускова Ольга 165 39
Путин Владимир 3085 29
Волож Аркадий 248 19
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 304 19
Медведев Дмитрий 1648 14
Панченко Иван 108 11
Бессарабенко Александр 13 10
Мишустин Михаил 645 10
Алекперов Вагит 24 10
Минкин Юрий 14 10
Шенберг Дмитрий 16 10
Полищук Дмитрий 14 10
Чернышенко Дмитрий 553 10
Кудрин Алексей 123 9
Потанин Владимир 61 9
Шадаев Максут 936 9
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 8
Осеевский Михаил 312 8
Чачава Александр 96 8
Повалко Александр 36 7
Рязанов Александр 10 7
Худавердян Тигран 90 7
Черногоров Андрей 65 6
Собянин Сергей 352 6
Абрамович Роман 46 6
Левкевич Михаил 60 6
Никифоров Николай 1134 6
Дегтев Геннадий 243 6
Мурадян Артур 17 5
Хрипунов Алексей 8 5
Вексельберг Виктор 153 5
Казаринов Дмитрий 12 5
Дроздов Игорь 45 5
Овчинский Владислав 227 5
Mitchell Scott - Митчелл Скотт 5 5
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 5
Brin Sergey - Сергей Брин 186 5
Прасс Павел 9 5
Калганов Игорь 51 5
Серебряникова Анна 69 5
Россия - РФ - Российская федерация 139702 555
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51633 311
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42242 175
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16628 126
Земля - планета Солнечной системы 10291 111
Европа 21621 93
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16977 75
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14086 65
США - Калифорния 4581 61
Германия - Федеративная Республика 12577 55
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13248 52
Израиль 2710 46
Япония 13220 44
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 530 40
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2788 36
Беларусь - Белоруссия 5524 32
Солнце - звезда Солнечной системы 5101 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13990 31
Индия - Bharat 5365 31
Финляндия - Финляндская Республика 3577 29
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 613 29
Южная Корея - Республика 6573 29
Луна - спутник Земли 1469 26
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2833 25
Азия - Азиатский регион 5411 24
Казахстан - Республика 5435 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2833 22
Украина 7534 22
Франция - Французская Республика 7774 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7212 20
Швеция - Королевство 3605 19
Нидерланды 3480 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2473 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3309 17
США - Калифорния - Сан-Франциско 1407 16
Ближний Восток 2900 16
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1296 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2329 14
Америка Латинская 1789 14
Бразилия - Федеративная Республика 2325 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17803 495
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49554 233
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28047 186
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4894 185
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5554 175
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6605 136
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8532 126
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46825 118
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15935 87
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3780 83
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4928 74
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7819 67
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2700 65
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12898 58
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8313 55
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5585 55
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9468 53
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 784 51
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3853 49
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7376 48
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3892 45
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9710 43
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 987 41
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13519 40
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2338 39
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2679 39
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 767 37
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2277 37
Страхование - Страховое дело - Insurance 5640 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23331 35
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5138 35
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2967 34
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3317 34
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2308 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3594 33
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4556 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10660 31
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1555 30
Зоология - наука о животных 2552 29
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1751 28
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2689 31
Bloomberg 1238 16
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 896 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5881 13
Ведомости 910 11
New Scientist 1448 10
Space Daily 528 9
CNews RND - R&D.CNews 2273 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1732 9
Business Insider - Бизнес инсайдер 237 9
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1204 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11171 8
РИА Новости 888 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 6
Flight International 64 6
Flight Global 79 6
NYT - The New York Times 1021 5
Forbes - Форбс 753 5
Defensetech 47 4
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AP - Associated Press 2003 4
Defense Tech 44 4
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The Register - The Register Hardware 1502 4
Space War 75 4
CNews - ZOOM.CNews 1845 3
Cellular News 234 3
ZDnet 657 3
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Wired - Издание 230 3
The Guardian - Британская газета 359 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 613 2
Tom’s Hardware 360 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 516 2
Future - Space.com 198 2
NEWSru.com 229 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3045 19
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 5
Frost & Sullivan 203 5
Markets&Markets Research 110 4
ABI Research 233 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 2
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IBM Research 107 2
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Techno Systems Research 3 1
IMS Research 31 1
CNews Облачные сервисы 23 1
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Allied Market Research 20 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Grand View Research 17 1
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Cisco Annual Internet Report 3 1
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AV-Test Institute 38 1
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Samsung Research 18 1
TrendForce 108 1
Forrester Research 820 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 954 19
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 868 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 353 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1465 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 586 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 418 12
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 74 11
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 202 9
РАН - Российская академия наук 1818 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 316 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 168 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 797 7
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 58 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 515 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 233 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 565 5
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 75 5
ТГУ - Томский государственный университет 166 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 5
Московский Политех - Московский политехнический университет 65 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 217 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 228 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 309 4
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 52 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 163 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 70 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 3
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 13 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 240 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 226 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 94 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 112 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 275 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 542 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 17
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1041 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 12
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 302 10
CNews FORUM Кейсы 221 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1195 8
Up Great - серия технологических конкурсов 9 7
Up Great - Зимний город - конкурс 6 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2354 6
День молодёжи - 27 июня 851 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1954 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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