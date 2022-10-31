Транспорт водный мореплавание судоходство морской транспорт речной транспорт

Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря ров – они не шумят и не создают вредных выхлопов. Паром Ampere Продолжим рассказ про электрический водный транспорт историей про судно, также рассчитанное на перевозку пассажиров. Это паром с

Владельцы лодок, катеров и яхт получат удобный сервис для уведомления о выходе в море айдер интеллектуальных решений для бизнеса, стало участником проекта, который упростит для владельцев лодок, катеров, яхт и других гражданских водных транспортных средств процедуру уведомления выхода в море. Сервис, разработанный МТТ и ООО «Простые решения», автоматизирует процедуру оповещения. В помощь судовладельцам МТТ и ООО «Простые решения» разработали цифрового помощника на платформе

«Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт пелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды российской команды New Star оборудованы современными телематическими системами «Эшелон Marine» и «Билайн Бизнес». Благодаря М2М-оборудованию, выступления неодн

«Билайн» обеспечит связь в море иал сотового оператора «Билайн» расширил дальность связи в акватории и прибрежной части Балтийского моря Калининградской области.Теперь абоненты оператора смогут пользоваться услугами связи, находясь в море. За счет регулярной модернизации сети и строительства новых станций в прибрежной зоне, которая проводилась с начала года, оператор планирует обеспечить связью рыбаков, а также любителей