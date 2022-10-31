Транспорт водный мореплавание судоходство морской транспорт речной транспорт
|31.10.2022
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Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря
ров – они не шумят и не создают вредных выхлопов. Паром Ampere Продолжим рассказ про электрический водный транспорт историей про судно, также рассчитанное на перевозку пассажиров. Это паром с
|04.08.2022
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Владельцы лодок, катеров и яхт получат удобный сервис для уведомления о выходе в море
айдер интеллектуальных решений для бизнеса, стало участником проекта, который упростит для владельцев лодок, катеров, яхт и других гражданских водных транспортных средств процедуру уведомления выхода в море. Сервис, разработанный МТТ и ООО «Простые решения», автоматизирует процедуру оповещения. В помощь судовладельцам МТТ и ООО «Простые решения» разработали цифрового помощника на платформе
|13.10.2014
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«Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт
пелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды российской команды New Star оборудованы современными телематическими системами «Эшелон Marine» и «Билайн Бизнес». Благодаря М2М-оборудованию, выступления неодн
|02.04.2007
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«Билайн» обеспечит связь в море
иал сотового оператора «Билайн» расширил дальность связи в акватории и прибрежной части Балтийского моря Калининградской области.Теперь абоненты оператора смогут пользоваться услугами связи, находясь в море. За счет регулярной модернизации сети и строительства новых станций в прибрежной зоне, которая проводилась с начала года, оператор планирует обеспечить связью рыбаков, а также любителей
|27.07.2001
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День Системного Администратора
лку навострил... Свистнул SIMM и полетел, В шею коршуна задел, Взвизгнул хард, взмывая ввысь - Только перья разнеслись. SIMM и хард - буль-буль, хоть плачь, Да, программер наш меткач! Смотрит: коршун в море тонет, По-английски что-то стонет. Лебедь около плывёт, В злого коршуна плюёт, Гибель близкую торопит, Мазербордом в море топит - И программеру потом Молвит русским языком: "Ты пр
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