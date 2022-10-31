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Транспорт водный мореплавание судоходство морской транспорт речной транспорт

Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт


31.10.2022 Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

ров – они не шумят и не создают вредных выхлопов. Паром Ampere  Продолжим рассказ про электрический водный транспорт историей про судно, также рассчитанное на перевозку пассажиров. Это паром с

04.08.2022 Владельцы лодок, катеров и яхт получат удобный сервис для уведомления о выходе в море

айдер интеллектуальных решений для бизнеса, стало участником проекта, который упростит для владельцев лодок, катеров, яхт и других гражданских водных транспортных средств процедуру уведомления выхода в море. Сервис, разработанный МТТ и ООО «Простые решения», автоматизирует процедуру оповещения. В помощь судовладельцам МТТ и ООО «Простые решения» разработали цифрового помощника на платформе

13.10.2014 «Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт

пелКом» («Билайн Бизнес») и ГК «Geolife Эшелон» сообщили о продолжении сотрудничества в области М2М-технологий - специальные телематические блоки с М2М SIM-чипами «Билайн» теперь устанавливаются и на водный транспорт. Гоночные болиды российской команды New Star оборудованы современными телематическими системами «Эшелон Marine» и «Билайн Бизнес». Благодаря М2М-оборудованию, выступления неодн
02.04.2007 «Билайн» обеспечит связь в море

иал сотового оператора «Билайн» расширил дальность связи в акватории и прибрежной части Балтийского моря Калининградской области.Теперь абоненты оператора смогут пользоваться услугами связи, находясь в море. За счет регулярной модернизации сети и строительства новых станций в прибрежной зоне, которая проводилась с начала года, оператор планирует обеспечить связью рыбаков, а также любителей

27.07.2001 День Системного Администратора

лку навострил... Свистнул SIMM и полетел, В шею коршуна задел, Взвизгнул хард, взмывая ввысь - Только перья разнеслись. SIMM и хард - буль-буль, хоть плачь, Да, программер наш меткач! Смотрит: коршун в море тонет, По-английски что-то стонет. Лебедь около плывёт, В злого коршуна плюёт, Гибель близкую торопит, Мазербордом в море топит - И программеру потом Молвит русским языком: "Ты пр

Публикаций - 314, упоминаний - 319

Транспорт водный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23768 19
Базовые Решения - Platformix - СИЛА 1 16
IBM - International Business Machines Corp 9261 15
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 12
Orange S.A. - Orange Group 1031 12
Акелла 847 11
Google LLC 11132 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9897 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10319 9
Yandex - Яндекс 5980 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8185 8
Apple Inc 11394 7
Oracle Corporation 6397 7
HP Inc. 5587 7
SAP SE 4984 6
Intel Corporation 11755 6
Siemens AG - Siemens Group 2555 6
Samsung Electronics 9837 6
Amazon Inc - Amazon.com 2839 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7232 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 5
Цифра ГК 2192 5
Sony 6495 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1357 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2920 5
Lenovo Motorola 3506 4
Transas - Транзас ГК 149 4
Новый диск 954 4
Ситроникс - Sitronics 1122 4
1С-ИЖТИСИ 31 4
7273 4
Telegram Group 1232 4
Oracle - Sun Microsystems 2207 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 4
Twitter 2755 4
Cisco Systems 4939 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4315 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6424 4
Gibbs Technologies 5 4
Парус Корпорация 536 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6714 20
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6328 7
РЖД - Российские железные дороги 1675 7
Northrop Grumman 201 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 271 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6117 5
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 4
Северсталь ПАО - Severstal 392 3
Россети Ленэнерго 2397 3
Доброфлот 10 3
Газпром ПАО 1188 3
Lockheed Martin 752 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 426 3
Альфа-Банк 1628 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 391 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 181 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2502 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 2
Почта России ПАО 2049 2
Royal Dutch Shell - Шелл 193 2
Возрождение - Коммерческий банк 332 2
eBay Inc 1603 2
Boeing 990 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 307 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 48 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 82 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 163 2
Совкомбанк Совесть 269 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 545 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 227 2
Сургутнефтегаз - СНГ 251 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 378 2
Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Евросеть 1402 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 417 2
Bank of America - Банк Америки 253 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18491 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10649 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1931 14
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 9
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 217 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4684 9
Президент Российской Федерации 3825 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9609 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1234 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3069 7
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 6
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 5
Правительство Москвы 2098 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1629 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 542 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1554 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 361 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1227 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2554 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2474 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3885 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3107 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2526 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2057 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 138 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 23 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 87 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2432 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 579 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Greenpeace - Гринпис 119 2
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
Ассоциация менеджеров 97 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4400 13
Microsoft Windows 2000 12841 12
Microsoft Windows 14698 10
Linux OS 8566 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4835 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2551 8
Google YouTube - Видеохостинг 2490 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6727 6
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 6
Apple iOS 7019 6
Apple iPhone 6 6295 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 103 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 743 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1461 5
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 5
Microsoft Office 3514 5
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 5
Google Play - Google Store - Android Market 3031 4
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 444 4
1С:ERP Управление предприятием 367 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 344 4
Google Android 12894 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1495 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3534 4
NVision Барьер 560 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 3
Nvidia PhysX 62 3
Microsoft DirectX 699 3
Oracle Java - язык программирования 2813 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 80 3
Stafory - робот Вера 310 3
BMW X - серия кроссоверов 16 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 974 2
ByteDance TikTok 188 2
Mozilla Firefox - браузер 1813 2
Samsung Galaxy 1067 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 656 2
WhatsApp Messenger 923 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3962 2
Донской Дмитрий 36 5
Путин Владимир 2808 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 3
Фрадков Михаил 159 3
Sholkovitz Ed - Шолковиц Эд 2 2
Скрябин Константин 7 2
Медведев Дмитрий 1635 2
Онищенко Владислав 80 2
Касперская Наталья 279 2
Пашковский Михаил 2 2
Курьянов Сергей 162 2
Гурко Александр 136 2
Иванова Елена 79 2
Штефан Илья 7 2
Онищенко Геннадий 35 2
Рейман Леонид 1033 2
Жуков Сергей 37 2
Wagner Peter - Вагнер Питер 2 2
Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 2
Иванов Александр 92 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 2
Щеголев Игорь 692 2
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Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 152 1
Бобкова Ольга 2 1
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Мишустин Михаил 526 1
Рогозин Дмитрий 96 1
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Даценко Юрий 8 1
Иванов Евгений 38 1
Петухов Михаил 6 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43227 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25090 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21312 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15666 27
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5113 27
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3580 26
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9504 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8114 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11205 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10190 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11104 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14446 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9032 18
Энергетика - Energy - Energetically 4547 18
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2088 17
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1357 16
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3096 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9581 16
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4736 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8604 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4996 14
Английский язык 6249 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5101 13
Флот - крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа 422 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6691 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4809 12
Зоология - наука о животных 2346 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4508 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3840 12
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2872 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7147 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3931 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1728 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4623 11
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1494 10
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3549 10
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 460 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5683 10
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1116 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11040 19
AP - Associated Press 1994 12
TerraDaily 141 10
New Scientist 1447 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1362 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 5
NEWSru.com 229 5
CNews - ZOOM.CNews 1763 3
Phys.org 973 3
Space Daily 528 3
Thomson Reuters - Рейтер 5795 3
The Engineer 79 2
Forbes - Форбс 659 2
Wikipedia - Википедия 444 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 2
Nature 796 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 1
Times 653 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Nature Geoscience 16 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
CBS MarketWatch 310 1
Ananova 250 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
ScienceDaily 400 1
Октагон - Octagon.Media 5 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Юность - радиостанция 33 1
Советский спорт 11 1
CNews Инноваторы 39 1
Scientific American 80 1
Финансовые известия 33 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 65 1
The Verge - Издание 512 1
Bloomberg 1142 1
Tom’s Hardware 209 1
Ведомости 634 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7579 15
Gartner - Гартнер 3497 8
IDC - International Data Corporation 4870 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2441 6
Forrester Research 814 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 27 2
IDC Security & Vulnerability Management 4 1
ITResearch 115 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Internet Stock Report 994 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
CNews Инновация года - награда 97 1
Microsoft Research 131 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 1
TrendForce 85 1
Research and Markets 23 1
BCG - Boston Consulting Group 101 1
Markets&Markets Research 106 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 189 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 127 1
РАН - Российская академия наук 1820 6
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 925 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
РАМН ФИЦ - Института питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 179 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1322 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 19 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 13 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 88 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 21 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 1
RCA - Royal College of Art - Королевский колледж искусств 5 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 55 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 15 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 8 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 34 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 15 1
Китай - Государственный совет КНР - China Earthquake Administration, CEA - Сейсмологическое управление Китая - Китайское сейсмологическое управление 8 1
ASM - American Society for Microbiology - Американское общество микробиологии 1 1
University of Chicago - Чикагский университет 96 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 48 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 691 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11861 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2142 3
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CNews AWARDS - награда 435 2
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CNews FORUM Кейсы 149 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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