Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200994
ИКТ 15569
Организации 11833
Ведомства 1511
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27105
Персоны 87790
География 3129
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2847
Мероприятия 894

Трамплин Электроникс Malt System Мальт Систем

Трамплин Электроникс - Malt System - Мальт Систем

Мальт Систем – резидент инновационного центра Сколково, российский центр проектирования специализированных цифровых и аналоговых СБИС и создания электронного оборудования и модулей на их основе. Основные направления деятельности компании: разработка проблемно-ориентированных многоядерных процессоров, разработка IP-блоков для систем на кристалле, разработка СВЧ АЦП и ЦАП и контрольно-измерительного оборудования на их основе, разработки на базе открытых САПР.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.09.2026 Владельцы разработчика скандального процессора «Иртыш» купили контрольную долю в российском дизайн-центре 2
05.06.2026 Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее 1
19.05.2026 Участник «Сколково» открыл доступ к возможностям «Вентилятора» для ускорения верификации микросхем 2
10.11.2025 Разработчик процессоров Baikal остановил корпусирование чипов в России. Не хватает компонентов 1
07.05.2025 Резидент «Сколково» представил отечественный генератор сигналов 2
22.04.2025 В России освоено корпусирование микросхем «мирового уровня» 1
15.07.2024 В России учат ИИ проектировать цифровые микросхемы 1
27.02.2022 Производство и отгрузка российских «Байкалов» и «Эльбрусов» полностью прекращены 1
25.02.2022 США блокируют производство российских процессоров. «Байкалы» и «Эльбрусы» под ударом 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 4
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 4

Публикаций - 11, упоминаний - 20

Трамплин Электроникс и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1116 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 490 4
AMD - Advanced Micro Devices 4685 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1706 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 3
Nvidia Corp 4058 3
Cadence Design Systems - cādence 73 2
Huawei 4698 2
Qualcomm Technologies 1988 2
Intel Corporation 12855 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 800 2
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 70 2
Synopsys - Синопсис 50 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 369 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 2
MediaTek - Ralink 599 2
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 67 2
AMD Xilinx 100 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 2
КМ211 - Научно-производственная организация 6 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 155 1
Amkor Technology 17 1
Трамплин Электроникс - Трамплин Холдинг 20 1
Samsung Electronics 11114 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1844 1
Apple Inc 13243 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
Huawei - HiSilicon Technologies 70 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 530 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1115 1
Loongson Technology 80 1
Keysight Technologies 10 1
Fortive - Tektronix 50 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1150 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1797 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8962 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3983 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 590 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1419 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13996 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3211 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4971 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 183 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22721 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26131 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16493 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4826 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8856 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33742 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 602 3
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 48 2
Оповещение и уведомление - Notification 6054 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23292 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3912 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35481 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54422 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18190 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1667 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 758 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13486 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2504 2
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 67 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 680 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14058 2
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 73 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1291 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3750 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 103 1
Электроника - Flip chip - метод перевернутого кристалла 17 1
Электроника - CoWoS - Chip-on-Wafer-on-Substrate - «2,5-мерная» технология упаковки микросхем 10 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9983 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10793 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1009 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1714 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1664 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13020 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27019 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7928 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6649 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 418 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36526 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1096 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7261 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2476 3
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 117 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1378 2
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 86 1
OpenAI - ChatGPT 748 1
FreePik 1871 1
Intel x86 - архитектура процессора 2182 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 377 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 71 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 42 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 178 1
Елизаров Сергей 4 3
Юдин Станислав 3 1
Бородастов Алексей 10 1
Пластинин Сергей 6 1
Tigkos Kostas - Тигкос Костас 1 1
Путин Владимир 3465 1
Евдокимов Андрей 96 1
Каем Кирилл 41 1
Покровский Иван 137 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 696 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Бойко Алексей 142 1
Neuffer John - Ньюфер Джон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167487 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54955 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19274 5
Китай - Тайвань 4280 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47864 3
Европа 25008 2
Азия - Азиатский регион 5943 2
Украина 7940 2
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 43 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 1
Южная Корея - Республика 7080 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1226 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1567 1
США - Аризона 549 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 153 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 987 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 124 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4063 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1792 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6835 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58156 3
Физика - Physics - область естествознания 2957 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8134 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34063 2
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 119 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 874 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 671 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3898 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5819 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6232 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9136 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 967 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2333 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1084 1
Английский язык 7051 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18286 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9117 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1862 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2465 2
The Washington Post 350 1
TrendForce 191 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1740 4
РАН - Российская академия наук 2136 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 221 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471436, в очереди разбора - 724611.
Создано именных указателей - 200994.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще