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Трамплин Электроникс Malt System Мальт Систем
Мальт Систем – резидент инновационного центра Сколково, российский центр проектирования специализированных цифровых и аналоговых СБИС и создания электронного оборудования и модулей на их основе. Основные направления деятельности компании: разработка проблемно-ориентированных многоядерных процессоров, разработка IP-блоков для систем на кристалле, разработка СВЧ АЦП и ЦАП и контрольно-измерительного оборудования на их основе, разработки на базе открытых САПР.
СОБЫТИЯ
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Трамплин Электроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 183 2
|SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
|TrendForce 191 1
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