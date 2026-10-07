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Трамплин Электроникс Трамплин Холдинг Трамплин ГК

Трамплин Электроникс - Трамплин Холдинг - Трамплин ГК

Трамплин Электроникс — дочерняя компания Трамплин Холдинг, специализирующаяся на разработке микроэлектроники, включая серверные процессоры на базе китайской архитектуры LoongArch. Компания участвует в создании импортонезависимых программно-аппаратных решений для российского рынка, в том числе в сотрудничестве с ключевыми отечественными разработчиками ПО. Основной продукт — процессор «Иртыш», представленный в версиях C616 и C632, использует 32 ядра на архитектуре Loongson и позиционируется как основа для доверенных вычислительных платформ.

В 2025 году холдинг предоставил дочерней компании заем в размере 1,3 млрд рублей на развитие процессора «Иртыш».

Ключевые клиенты и партнёры:

  1. НТЦ ИТ РОСА — разработчик операционной системы «РОСА Хром». Совместно адаптируют ОС под архитектуру LoongArch.
  2. АО «Р7» — разработчик корпоративного ПО, включая офисные приложения. Планирует портирование решений на платформу «Иртыш».
  3. «Базальт СПО» — производитель ОС «Альт». Договорились о запуске своих операционных систем на процессорах «Иртыш».
  4. «Хи-Квадрат» — разработчик платформы Xsquare для бизнес-приложений. Сотрудничает в части адаптации ПО.
  5. «Аскон» — разработчик САПР КОМПАС-3D. Совместно создают инженерный программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе «Иртыша».

Компания формирует экосистему вокруг процессора «Иртыш», привлекая разработчиков системного и прикладного ПО для портирования решений на архитектуру LoongArch.

 

Основные продукты:

  • Процессор «Иртыш C616»серверный чип на базе архитектуры LoongArch, разработанный совместно с китайской компанией Loongson.
  • Процессор «Иртыш C632» — 32-ядерная версия, способная запускать ресурсоёмкие приложения, включая игры (например, «Ведьмак 3» на ~30 кадрах/с).
  • Программно-аппаратные комплексы (ПАКи) — совместные решения с «Аскон» и другими партнёрами для промышленного и инженерного сектора.

Ключевые технологии:

 

Российские конкуренты:

  1. МЦСТ (процессоры «Эльбрус»)
  2. Байкал Электроникс (процессоры Baikal-M, Baikal-S)
  3. НИИ «Квант» (проекты на базе RISC-V)
  4. АО «Ангстрем» (микроэлектроника, в т.ч. на базе ARM)
  5. АО «Росэлектроника» (госкорпорация, объединяющая ряд чипмейкеров)
  6. ООО «Ситроникс» (входит в «Росэлектронику»)
  7. ЗАО «НПЦ «ЭЛВИС» (процессоры «Миландр»)
  8. ООО «Компоненты и технологии» (разработка на базе RISC-V)
  9. ООО «НПП «Салют» (встраиваемые решения)
  10. ООО «НПЦ «Алмаз» (специализированные процессоры)

Зарубежные аналоги:

  1. Loongson Technology (Китай) — разработчик архитектуры LoongArch, на которой основан «Иртыш».
  2. Phytium Technology (Китай) — производитель процессоров на архитектуре ARM для госсектора.
  3. Hygon (Китай) — производитель x86-совместимых процессоров (на базе лицензии AMD).
  4. SiFive (США) — разработчик коммерческих решений на базе RISC-V.
  5. Ampere Computing (США) — производитель серверных процессоров на ARM.

 

Цитата

«ОС „РОСА Хром“ стала второй доверенной системой, на которой работает „Иртыш“. Наличие нескольких ОС — необходимое условие для создания ПАКов и функционирования прикладного ПО у заказчиков. Появление „РОСА Хром“ на LoongArch дало старт созданию экосистемы системных и прикладных решений, которые есть у наших партнеров в портфеле на базе этой архитектуры». — Василий Воробушков, директор по стратегии развития «Трамплин Электроникс», CNews

Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2026 года.

СОБЫТИЯ

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07.10.2026 В России предложили создать доверенную чиплетную платформу для высоконагруженных вычислений 2
10.09.2026 Владельцы разработчика скандального процессора «Иртыш» купили контрольную долю в российском дизайн-центре 5
03.08.2026 РТУ МИРЭА займется адаптацией «1С» под процессоры «Иртыш» 3
29.07.2026 НТЦ ИТ РОСА подготовила инструменты сборки образов РОСА 13 для процессоров «Иртыш» 3
28.07.2026 «Базальт СПО» представила предварительные технические образы операционных систем «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» для архитектуры LoongArch 2
06.07.2026 Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России 2
29.06.2026 Платформа T-Flex PLM совсместима с процессором «Иртыш» 1
05.06.2026 Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее 1
29.05.2026 Более 300 тыс. устройств в промышленном секторе работает на ОС «Альт» от «Базальт СПО» 1
19.05.2026 Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности 3
28.04.2026 На российском чипе «Иртыш» запустили «Ведьмака 3» с приличной скоростью. Внутри него китайская архитектура 1
23.04.2026 Россияне вкладывают миллиард в создание процессора на китайской архитектуре 4
20.04.2026 Процессор «Иртыш» будет работать на ОС «РОСА Хром» 1
17.04.2026 «Хи-Квадрат» и «Трамплин Электроникс» договорились о сотрудничестве 1
06.04.2026 Операционные системы «Альт» заработают на процессорах «Иртыш» 1
19.01.2026 На закупку российских GPU-серверов на процессорах Intel направили сотни миллионов из бюджета 1
09.12.2025 Компания «Трамплин Электроникс» представила серверный процессор «Иртыш C616» 1
13.11.2025 Россияне создают таинственный процессор на китайских ядрах 6
13.11.2025 В России появится ПАК на новом отечественном процессоре 1
11.11.2025 «Аскон» и «Трамплин Электроникс» выпустят инженерный ПАК на отечественном процессоре 1
27.01.2025 Студентов вузов СФО научат управлять ИТ-проектами 4

Публикаций - 22, упоминаний - 47

Трамплин Электроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Loongson Technology 82 11
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 493 8
Норси-Транс - НТ 148 7
Intel Corporation 12897 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 6
AMD - Advanced Micro Devices 4717 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 464 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1126 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 312 2
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 74 2
ХайТэк - Hi-Tech 247 2
Трамплин Электроникс - Malt System - Мальт Систем 11 2
ХИ-квадрат 33 2
Сбер - Интегральные системы - Объединенная микроэлектронная компания - ОМК 34 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 508 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 1
Broadcom - VMware 2636 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 1
9771 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 833 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1281 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 110 1
Qtech - Кьютэк 217 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 287 1
Ampere Computing 70 1
Hygon 6 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 1
Supermicro 138 1
Inform GmbH 66 1
Top Systems - Топ Системы 92 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 39 1
Nvidia Corp 4128 1
Edelweiss - Эдельвейс 73 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 2
Газпром ПАО 1498 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 178 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 332 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 265 1
Транснефть 338 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 161 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 1
Минздрав РФ - Микроген НПО 12 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 484 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 600 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 36 1
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АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 189 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 12
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 505 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1327 1
Tom’s Hardware 631 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2521 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 338 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 151 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 104 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 56 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 177 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 102 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 11 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 33 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 27 1
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