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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Торговля FMCG&Retail FMCG Fast Moving Consumer Goods Товары повседневного спроса Товары народного потребления Потребительский рынок



03.06.2020 «Ланит омни» стала частью компании «Норбит»
03.06.2020 Navicon FMCG BI стал доступен из облака Microsoft Azure
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России
17.07.2018 Unilever запустила в России корпоративный акселератор для FMCG-стартапов
02.04.2018 В Philips назначен новый глава подразделения «Потребительские товары» по России и СНГ
01.03.2018 Компания «Русское море» взяла дистрибьюторов под полный контроль
08.02.2018 «Крок» представила решение по управлению перевозками для FMCG
18.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис «Моя торговля» для небольших компаний
15.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис для торговли на основе «дочки» «1С»
10.08.2017 Navicon разработал комплексное решение для управления продажами
17.04.2017 Исследование GfK: Тенденции развития FMCG рынка и ритейла в России
06.03.2017 Navicon разработала отраслевую модель BI-аналитики для FMCG
02.03.2017 Россияне все активнее используют для поиска выгодных сделок интернет- и мобильные приложения
27.09.2016 Стартовали продажи ПО для онлайн-касс
18.04.2016 Navicon запускает новое CRM-решение для FMCG
13.07.2015 Турецкий производитель FMCG-товаров автоматизировал работу в России вместе с Edisoft
17.10.2013 В Москве завершилась конференция по многоканальным и интернет-продажам «Электронная торговля — 2013»
02.10.2012 «1С:Бухучет и Торговля» стала работать под брендом «1С:Первый БИТ»
22.11.2011 Leta внедрила комплексную систему управления информационной безопасностью в «АК «Транснефтепродукт»
06.10.2011 Европейские эксперты e-commerce поделятся опытом на конференции «Электронная торговля — 2011»
14.09.2011 «Петроглиф» автоматизировал магазин «Продуктовая лавка» с помощью решения «Papyrus: Розничная торговля»
14.09.2011 «1С:Бухучет и Торговля» открыла новый филиал в Казахстане
09.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» внедрила программное решение «БИТ:ЖКХ 8» в ТСЖ «Витим»
07.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировала косметический центр Mery Belle с помощью «БИТ:Красота 8. ПРОФ»
03.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировала салон красоты I-amsterdam с помощью «БИТ:Красота 8»
19.04.2011 «1С:Бухучет и Торговля» займется установкой систем видеонаблюдения в торговых объектах
10.03.2011 «1С:Бухучет и Торговля» открыла филиал в Кемерово
25.08.2010 «1С:Бухучет и Торговля» приобрела воронежскую компанию «Арт-Ком»
03.02.2009 3 марта состоится саммит «Торговля в России»
14.10.2008 В Москве прошла конференция «Электронная торговля – 2008»
10.10.2008 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировали новый магазин Sony Centre
17.09.2008 7 октября пройдет саммит «Торговля в России»
16.09.2008 7 октября пройдет саммит «Торговля в России»
11.09.2008 CNews TV. Торговля не может без ИТ
23.05.2008 БИТ приобрела «Дис-Проект»
07.02.2008 «1С:Бухучет и Торговля» внедрил ИС в «БИТ 95»
21.09.2007 11 октября откроется конференция «Электронная торговля – 2007»
08.08.2007 11 октября откроется конференция «Электронная торговля – 2007»
11.04.2007 «1С:Бухучет и Торговля» купила «ПиБи»
14.03.2007 «Билайн Северо-Запад» ввёл услугу «Мобильная торговля»

Публикаций - 1550, упоминаний - 1632

Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6072 286
1С-Битрикс - Bitrix 443 282
1С-ИжТиСи 5461 281
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 251
Microsoft Corporation 22497 61
SAP SE 4595 54
Программный продукт ГК 3960 51
Oracle Corporation 6035 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 31
VK - Mail.ru Group 3057 30
Yandex - Яндекс 5015 28
IBM - International Business Machines Corp 8941 26
Крок - Croc 1616 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 17
Navicon - Навикон 232 15
Huawei 3222 14
Naumen - Наумен 461 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 14
Meta Platforms - Facebook 4267 14
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 13
Dynatrace 55 13
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 42 13
Veeam Software 282 13
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 14 13
NtechLab - НтехЛаб 85 13
Google LLC 10352 12
HP Inc. 5313 12
Softline - Софтлайн 1870 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 12
Sony 6145 11
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 11
Intel Corporation 11262 11
Accenture - Аксенчер 810 10
Amazon Inc - Amazon.com 2650 10
Корус Консалтинг ГК 1014 10
Галактика - Корпорация 1077 10
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 163 10
АйТи 1179 9
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 9
Samsung Electronics 9333 9
Альфа-Банк 1476 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 21
X5 Group 709 20
РЖД - Российские железные дороги 1458 19
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 14
X5 Group - Перекрёсток 340 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 13
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 12
Евросеть 1393 9
Почта России ПАО 1853 9
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 9
Auchan Holding - Ашан 184 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 8
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 8
Седьмой Континент 61 7
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 7
Coca-Cola Company 241 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 7
Магнит - Сеть магазинов 447 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 6
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 6
eBay Inc 1576 5
X5 Group - Пятёрочка 309 5
Виктория - Сеть супермаркетов 145 5
Procter&Gamble - P&G 202 5
Утконос 124 5
Аэрофлот 648 5
ВТБ - ВТБ24 658 4
Точка 1820 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 4
Danone - Данон 70 4
Согласие СК 1112 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 32
Правительство РФ 8292 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 16
Президент Российской Федерации 3770 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
Правительство Москвы 1640 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Администрация Президента РФ 904 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
Администрация Владимирской области 9 3
Федеральное казначейство России 1345 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
Мосгордума - Московская городская Дума 120 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 3
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
ФАИР - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
World Wide Web Foundation 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 157
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 93
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 80
Website - Вебсайт 9736 69
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 57
Сервер - Серверные платформы 10956 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 49
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 48
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 48
Big Data - Большие данные 3520 46
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 39
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 35
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 33
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 27
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 24
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 21
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 20
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 20
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины - Онлайн-торговля 3342 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 19
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 18
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 16
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 16
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 16
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 15
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 14
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 282
1С:Управление торговлей 331 57
1С:Бухгалтерия 647 55
Google Android 11959 48
Apple iOS 6422 40
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 20
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 19
Microsoft Azure 1276 16
Microsoft Windows 10 11713 15
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 14
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 13
Microsoft Office 3247 13
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 11
Microsoft SQL Server 1416 10
Linux OS 7669 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 130 8
Microsoft Dynamics CRM 525 8
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 7
Oracle Java - язык программирования 2554 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 7
WhatsApp Messenger 745 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 6
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 6
Microsoft Office 365 834 5
Microsoft Power BI 132 5
АТОЛ Frontol 26 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 5
Microsoft Dynamics 893 5
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 23 5
1С:Розница 70 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 5
Яндекс.Маршрутизация 28 5
Apple iPad 3663 5
Исанин Антон 9365 15
Педоренко Андрей 42 14
Антонов Александр 75 14
Чаркин Евгений 203 14
Валчев Стоян 48 13
Путятинский Сергей 59 13
Савцов Игорь 28 13
Агафонова Наталия 39 13
Шершнев Георгий 14 13
Абакумов Евгений 110 13
Поляков Сергей 63 13
Огуряев Дмитрий 56 13
Прохоров Фёдор 81 13
Теленков Андрей 23 13
Васильев Григорий 38 13
Клявин Владимир 30 13
Кириченко Игорь 44 13
Хомков Игорь 43 13
Долгов Антон 15 9
Озеров Максим 9 5
Хасис Лев 103 5
Овчаренко Юрий 30 5
Коренков Сергей 10 5
Чехонин Антон 63 4
Пересторонин Юрий 8 4
Степанов Антон 57 4
Мишустин Михаил 376 4
Путин Владимир 2542 4
Кузнецов Максим 16 4
Щербина Сергей 14 3
Ларькин Максим 26 3
Аз-Зари Хусейн 23 3
Калинкин Роман 12 3
Морозов Максим 11 3
Стрелова Ольга 35 3
Семенова Ирина 43 3
Таранов Иван 11 3
Сергунина Наталья 223 3
Волчанинов Леонид 11 3
Щеголев Игорь 685 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 357
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 58
Украина 6212 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 46
Казахстан - Республика 4467 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 32
Германия - Федеративная Республика 8903 31
Европа 12319 25
Беларусь - Белоруссия 3525 25
Япония 10069 20
Грузия 1064 17
Европа Восточная 2927 16
Франция - Французская Республика 5665 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 12
Азия - Азиатский регион 3803 11
Польша - Республика 1559 11
Италия - Итальянская Республика 3310 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 10
Россия - СФО - Новосибирск 3269 9
Австралия - Австралийский Союз 2791 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 8
Канада 3319 8
Ближний Восток 2549 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 8
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