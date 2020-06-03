Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Торговля FMCG&Retail FMCG Fast Moving Consumer Goods Товары повседневного спроса Товары народного потребления Потребительский рынок
Публикаций - 1550, упоминаний - 1632
Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 15
|Педоренко Андрей 42 14
|Антонов Александр 75 14
|Чаркин Евгений 203 14
|Валчев Стоян 48 13
|Путятинский Сергей 59 13
|Савцов Игорь 28 13
|Агафонова Наталия 39 13
|Шершнев Георгий 14 13
|Абакумов Евгений 110 13
|Поляков Сергей 63 13
|Огуряев Дмитрий 56 13
|Прохоров Фёдор 81 13
|Теленков Андрей 23 13
|Васильев Григорий 38 13
|Клявин Владимир 30 13
|Кириченко Игорь 44 13
|Хомков Игорь 43 13
|Долгов Антон 15 9
|Озеров Максим 9 5
|Хасис Лев 103 5
|Овчаренко Юрий 30 5
|Коренков Сергей 10 5
|Чехонин Антон 63 4
|Пересторонин Юрий 8 4
|Степанов Антон 57 4
|Мишустин Михаил 376 4
|Путин Владимир 2542 4
|Кузнецов Максим 16 4
|Щербина Сергей 14 3
|Ларькин Максим 26 3
|Аз-Зари Хусейн 23 3
|Калинкин Роман 12 3
|Морозов Максим 11 3
|Стрелова Ольга 35 3
|Семенова Ирина 43 3
|Таранов Иван 11 3
|Сергунина Наталья 223 3
|Волчанинов Леонид 11 3
|Щеголев Игорь 685 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182669, в очереди разбора - 962857.
Создано именных указателей - 77327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182669, в очереди разбора - 962857.
Создано именных указателей - 77327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru