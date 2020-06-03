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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Торговля FMCG&Retail FMCG Fast Moving Consumer Goods Товары повседневного спроса Потребительский рынок



03.06.2020 «Ланит омни» стала частью компании «Норбит»
03.06.2020 Navicon FMCG BI стал доступен из облака Microsoft Azure
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России
17.07.2018 Unilever запустила в России корпоративный акселератор для FMCG-стартапов
02.04.2018 В Philips назначен новый глава подразделения «Потребительские товары» по России и СНГ
01.03.2018 Компания «Русское море» взяла дистрибьюторов под полный контроль
08.02.2018 «Крок» представила решение по управлению перевозками для FMCG
18.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис «Моя торговля» для небольших компаний
15.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис для торговли на основе «дочки» «1С»
10.08.2017 Navicon разработал комплексное решение для управления продажами
17.04.2017 Исследование GfK: Тенденции развития FMCG рынка и ритейла в России
06.03.2017 Navicon разработала отраслевую модель BI-аналитики для FMCG
02.03.2017 Россияне все активнее используют для поиска выгодных сделок интернет- и мобильные приложения
27.09.2016 Стартовали продажи ПО для онлайн-касс
18.04.2016 Navicon запускает новое CRM-решение для FMCG
13.07.2015 Турецкий производитель FMCG-товаров автоматизировал работу в России вместе с Edisoft
17.10.2013 В Москве завершилась конференция по многоканальным и интернет-продажам «Электронная торговля — 2013»
02.10.2012 «1С:Бухучет и Торговля» стала работать под брендом «1С:Первый БИТ»
22.11.2011 Leta внедрила комплексную систему управления информационной безопасностью в «АК «Транснефтепродукт»
06.10.2011 Европейские эксперты e-commerce поделятся опытом на конференции «Электронная торговля — 2011»
14.09.2011 «Петроглиф» автоматизировал магазин «Продуктовая лавка» с помощью решения «Papyrus: Розничная торговля»
14.09.2011 «1С:Бухучет и Торговля» открыла новый филиал в Казахстане
09.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» внедрила программное решение «БИТ:ЖКХ 8» в ТСЖ «Витим»
07.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировала косметический центр Mery Belle с помощью «БИТ:Красота 8. ПРОФ»
03.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировала салон красоты I-amsterdam с помощью «БИТ:Красота 8»
19.04.2011 «1С:Бухучет и Торговля» займется установкой систем видеонаблюдения в торговых объектах
10.03.2011 «1С:Бухучет и Торговля» открыла филиал в Кемерово
25.08.2010 «1С:Бухучет и Торговля» приобрела воронежскую компанию «Арт-Ком»
03.02.2009 3 марта состоится саммит «Торговля в России»
14.10.2008 В Москве прошла конференция «Электронная торговля – 2008»
10.10.2008 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировали новый магазин Sony Centre
17.09.2008 7 октября пройдет саммит «Торговля в России»
16.09.2008 7 октября пройдет саммит «Торговля в России»
11.09.2008 CNews TV. Торговля не может без ИТ
23.05.2008 БИТ приобрела «Дис-Проект»
07.02.2008 «1С:Бухучет и Торговля» внедрил ИС в «БИТ 95»
21.09.2007 11 октября откроется конференция «Электронная торговля – 2007»
08.08.2007 11 октября откроется конференция «Электронная торговля – 2007»
11.04.2007 «1С:Бухучет и Торговля» купила «ПиБи»
14.03.2007 «Билайн Северо-Запад» ввёл услугу «Мобильная торговля»

Публикаций - 1364, упоминаний - 1415

Торговля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5910 286
1С-Битрикс - Bitrix 433 282
1С-ИжТиСи 5303 281
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 987 251
Microsoft Corporation 22416 61
SAP SE 4555 54
Программный продукт ГК 3908 51
Oracle Corporation 5997 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 31
VK - Mail.ru Group 3038 30
Yandex - Яндекс 4967 28
IBM - International Business Machines Corp 8904 26
Крок - Croc 1612 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 17
Navicon - Навикон 232 15
Huawei 3201 14
Naumen - Наумен 458 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 14
Meta Platforms - Facebook 4257 14
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 242 13
Dynatrace 55 13
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 42 13
Veeam Software 281 13
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 14 13
NtechLab - НтехЛаб 85 13
Google LLC 10218 12
HP Inc. 5295 12
Softline - Софтлайн 1858 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8379 12
Sony 6131 11
IBS - ИБС ИТ Услуги 1455 11
Intel Corporation 11225 11
Accenture - Аксенчер 805 10
Amazon Inc - Amazon.com 2640 10
Корус Консалтинг ГК 1012 10
Галактика - Корпорация 1066 10
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 161 10
АйТи 1155 9
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 362 9
Samsung Electronics 9306 9
Альфа-Банк 1459 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5156 21
X5 Group 699 20
РЖД - Российские железные дороги 1447 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1632 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 635 14
X5 Group - Перекрёсток 332 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 123 13
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 89 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 12
Евросеть 1392 9
Почта России ПАО 1848 9
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 9
Auchan Holding - Ашан 180 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1015 8
Окей - О'Кей - Гипермаркет 134 8
Седьмой Континент 58 7
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 7
Coca-Cola Company 239 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 910 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 360 6
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 6
Магнит - Сеть магазинов 425 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 176 6
Лента - Сеть розничной торговли 811 6
Утконос 120 5
Аэрофлот 636 5
eBay Inc 1576 5
Procter&Gamble - P&G 202 5
X5 Group - Пятёрочка 306 5
Виктория - Сеть супермаркетов 139 5
Уралсиб Банк 475 4
Открытие ФК 2523 4
Danone - Данон 70 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 283 4
Точка 1454 4
Согласие СК 985 4
ВТБ - ВТБ24 653 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11766 32
Правительство РФ 7890 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 16
Президент Российской Федерации 3544 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3220 12
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1958 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2040 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2473 9
Правительство Москвы 1609 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 643 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 572 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1057 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2133 4
Администрация Президента РФ 896 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1044 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 985 3
Администрация Владимирской области 9 3
Федеральное казначейство России 1288 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1566 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1053 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2325 3
Роснано 640 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 3
Мосгордума - Московская городская Дума 120 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2356 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 309 3
МКС - Международная космическая станция 1422 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1221 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 270 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1100 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2507 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 204 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2244 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 4 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 68 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
ФАИР - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 24 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Единая Россия - Политическая партия 245 1
АФТ - Ассоциация Финтех 250 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 212 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 172 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 291 1
World Wide Web Foundation 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 591 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26501 157
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8021 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18210 93
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41964 80
Website - Вебсайт 7895 69
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6395 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11175 57
Сервер - Серверные платформы 9025 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10419 49
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1399 48
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6596 48
Big Data - Большие данные 3395 46
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5055 38
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 3666 18
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 866 15
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 983 14
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 245 282
1С:Управление торговлей 328 57
1С:Бухгалтерия 613 55
Google Android 11912 48
Apple iOS 6381 40
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1240 20
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 236 19
Microsoft Azure 1271 16
Microsoft Windows 10 11452 15
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 898 14
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 85 13
Microsoft Office 3230 13
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 11
Linux OS 7630 10
Microsoft SQL Server 1414 10
Microsoft Dynamics CRM 524 8
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 125 8
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 532 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 454 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 647 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 416 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 7
Oracle Java - язык программирования 2539 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2528 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1204 6
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 6
WhatsApp Messenger 742 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 639 5
Microsoft Office 365 833 5
Microsoft Power BI 131 5
Microsoft Office Excel 797 5
Apple iPad 3640 5
Microsoft Dynamics 837 5
1С:Розница 66 5
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 23 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 687 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 517 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 691 5
АТОЛ Frontol 25 5
Яндекс.Маршрутизация 27 5
Исанин Антон 9021 15
Педоренко Андрей 42 14
Антонов Александр 75 14
Чаркин Евгений 203 14
Валчев Стоян 48 13
Путятинский Сергей 57 13
Савцов Игорь 28 13
Агафонова Наталия 39 13
Шершнев Георгий 14 13
Абакумов Евгений 110 13
Поляков Сергей 63 13
Огуряев Дмитрий 56 13
Прохоров Фёдор 81 13
Теленков Андрей 23 13
Васильев Григорий 38 13
Клявин Владимир 30 13
Кириченко Игорь 44 13
Хомков Игорь 43 13
Долгов Антон 15 9
Озеров Максим 9 5
Хасис Лев 101 5
Овчаренко Юрий 30 5
Коренков Сергей 10 5
Чехонин Антон 63 4
Пересторонин Юрий 8 4
Степанов Антон 57 4
Мишустин Михаил 369 4
Путин Владимир 2530 4
Кузнецов Максим 16 4
Щербина Сергей 14 3
Ларькин Максим 26 3
Аз-Зари Хусейн 23 3
Калинкин Роман 12 3
Морозов Максим 11 3
Стрелова Ольга 35 3
Семенова Ирина 43 3
Таранов Иван 11 3
Сергунина Наталья 216 3
Волчанинов Леонид 11 3
Щеголев Игорь 685 3
Россия - Российская федерация - РФ 106821 357
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33406 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45496 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12472 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13433 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12300 58
Украина 6108 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11584 46
Казахстан - Республика 4443 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13313 32
Германия - Федеративная Республика 8681 31
Европа 11589 25
Беларусь - Белоруссия 3484 25
Япония 9894 20
Грузия 1054 17
Европа Восточная 2908 16
Франция - Французская Республика 5574 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3031 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2176 12
Азия - Азиатский регион 3770 11
Польша - Республика 1545 11
Италия - Итальянская Республика 3244 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2024 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5361 10
Россия - СФО - Новосибирск 3245 9
Австралия - Австралийский Союз 2762 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1599 8
Канада 3234 8
Ближний Восток 2544 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2837 8
Россия - ПФО - Казань 2045 7
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 734 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1005 7
Америка 1995 6
Африка - Африканский регион 2808 6
Турция - Турецкая республика 1674 6
Индия - Республика 4240 6
Сингапур - Республика 1570 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1328 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2151 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6709 216
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15484 55
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1782 53
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10946 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3139 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2710 30
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15549 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3888 30
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2436 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1173 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3894 22
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1625 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 13857 17
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2383 17
Мошенничество - Махинации 1756 16
Русский язык 4789 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1759 13
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 633 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1547 11
НДС - Налог на добавленную стоимость 1111 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1435 10
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2266 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2568 9
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 566 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 621 8
Страхование - Страховое дело 1583 8
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3884 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 11627 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1308 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 5514 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2201 7
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 2545 7
Образование в России 405 7
Образование - Наука - Научная деятельность 6460 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1202 6
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 390 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2232 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 237 6
Пиратство - Авторское право 493 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 18
Коммерсантъ - Издательский дом 867 4
CNET - Издание 1578 3
TAdviser - Центр выбора технологий 241 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 2
ZDnet 584 2
WSJ - The Wall Street Journal 1224 2
CoinMarKetCap 17 2
PC Magazine - PCMag 76 2
Fortune 196 2
91Mobiles 464 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
23ABC News 147 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2253 2
Росбалт ИА 60 1
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The Register 1285 1
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 57 1
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Nielsen Holdings - NetRatings 384 5
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
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IDC Russia - IDC Россия 161 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 226 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 239 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1166 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 613 2
РАН - Российская академия наук 1370 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
ИРИ - Институт развития интернета 96 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 79 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 324 1
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 1
Пекинский университет - БэйДа 28 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
МГУ НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского - НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 2 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 94 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 766 18
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
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