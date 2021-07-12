Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Торговля розничная Ритейл Шопинг
Публикаций - 2173, упоминаний - 2824
Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 3784 96
|Кирсанова Светлана 54 15
|Путин Владимир 2495 14
|Борзилов Давид 36 9
|Кулик Вадим 124 8
|Круглов Алексей 21 8
|Попов Сергей 83 7
|Румянцев Антон 47 7
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 7
|Коровин Алексей 13 7
|Костин Андрей 51 6
|Тынкован Александр 51 6
|Мотовилов Олег 62 6
|Каюмов Шамиль 37 6
|Кастильо Игорь 24 5
|Блинов Михаил 73 5
|Прохорова Алла 48 5
|Паныч Инга 7 5
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 21 5
|Сплат-Косметика - Splat 13 5
|Гусков Антон 5 5
|Мелингер Станислав 12 5
|Русанов Сергей 46 5
|Тач Майкл 36 5
|Филатов Андрей 105 5
|Греф Герман 344 5
|Гуцериев Михаил 110 5
|Ершова Элеонора 64 5
|Menke Shawn - Менке Шон 15 5
|Марей Алексей 14 5
|Медведев Дмитрий 1595 5
|Лацанич Василь 104 5
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
|Гоц Роман 24 4
|Баров Алексей 26 4
|Малых Дмитрий 24 4
|Евтушенко Олег 125 4
|Чайка Владимир 27 4
|Виноградова Наталья 51 4
|Акимов Максим 169 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru