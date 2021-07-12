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Торговля розничная Ритейл Шопинг



ИТ в ритейле 2021
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей
14.07.2020 Сервис «Покупай со Сбербанком» запустил кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах
29.06.2020 Accenture разработала посткризисное решение для ритейла «Бесконтактный магазин»
29.05.2020 «1С-Рарус» автоматизировал финансовое планирование в уральской сети аптек
27.05.2020 «Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов
13.05.2020 «Синимекс» реализовал проекты по цифровизации бизнеса в ГК «Парк»
13.05.2020 «Магнит» создал корпоративную систему управления мобильными устройствами
13.05.2020 Promwad научил ТВ-приставки находить в магазинах одежду из фильмов и видеороликов
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса
29.04.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в ритейл
28.04.2020 «Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома
22.04.2020 Сеть «Петровский» автоматизировала процессы обслуживания розничных точек с помощью Okdesk
17.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля
16.04.2020 ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов
14.04.2020 МТС назначила руководителя розничной сети
27.03.2020 Розничная сеть «Твой дом» перенесла сервисы онлайн-торговли в облако «ИТ-града»
20.03.2020 Forrester высоко оценил сильные стороны решений SAS для ритейла
13.03.2020 «Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP
03.03.2020 «Атол» представил программные решения Artix с цифровым помощником Heado
02.03.2020 Банк «Урал ФД» перевел розничный бизнес на промышленную систему Diasoft FA# Beans
26.02.2020 Сбербанк внедрил Cash out в торговых точках Татарстана
26.02.2020 МТС запустила комплексное решение для ритейла с защитой от краж и таргетированной рекламой
20.02.2020 КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей
19.02.2020 Fujitsu представила новые разработки для ритейла
13.02.2020 «Магнит» откроет цифровой офис в «Сколково»
12.02.2020 Российское облачное решение Retail Service переведено на автономную БД Oracle
30.01.2020 Розничная сеть DNS стала официальным партнером бренда OPPO
15.01.2020 Marmalato внедряет в магазинах систему Wi-Fi-аналитики вместе с Orange Business Services
13.01.2020 Розница и искусственный интеллект: можно ли преодолеть кризис?
09.01.2020 Accenture: 61% директоров по маркетингу розничных компаний не готовы к применению искусственного интеллекта
27.12.2019 В России создали «умные тележки», которые избавят от очередей в магазинах
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе
17.12.2019 «Лента» объединила флагманские технологии для ритейла в новом гипермаркете
13.12.2019 «1С:Управление торговлей» в облаке «1С:Готовое рабочее место» внедрено в «Класимо»
12.12.2019 «Техносерв Cloud» представил обновленный сервис для ритейла по защите от DDoS-атак
05.12.2019 «Техносерв Cloud» представил обновленный сервис для ритейла по защите от DDoS-атак
13.11.2019 Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле

Публикаций - 2173, упоминаний - 2824

Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22136 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8670 81
Apple Inc 10455 68
Samsung Electronics 9184 65
5603 64
Google LLC 9933 59
1С-ИжТиСи 5007 58
1С-Битрикс - Bitrix 5357 58
Yandex - Яндекс 4855 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7622 57
Oracle Corporation 5923 57
SAP SE 4468 55
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6401 46
21 век – ТВ - Народный телефон 1007 41
Huawei 3114 40
IBM - International Business Machines Corp 8835 39
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2303 38
Intel Corporation 11086 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7952 34
Корус Консалтинг ГК 1001 32
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 250 25
VK - Mail.ru Group 2969 25
Крок - Croc 1599 25
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1099 25
Amazon Inc - Amazon.com 2595 22
Xiaomi 1022 21
Сбер - Цифровая Платформа 410 20
Accenture - Аксенчер 800 20
LG Electronics 3268 20
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 675 20
Philips 1925 19
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 120 18
SAS Institute 811 18
Программный продукт ГК 3734 17
Meta - Facebook 4188 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1546 16
Ситилинк - Citilink 250 16
АТОЛ ГК 183 15
SAP CIS - САП СНГ 816 14
Ростех - Ростехнологии 2456 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5068 98
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1616 76
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2039 63
Альфа-Банк 1435 50
X5 Group 670 48
Связной ГК 1119 47
Visa International 1680 39
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1652 36
Магнит - Сеть магазинов 368 35
X5 Group - Пятёрочка 297 34
Открытие ФК 2165 34
Евросеть 1392 31
Лента - Сеть розничной торговли 527 28
Почта России ПАО 1833 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 509 25
Точка 767 22
X5 Group - Перекрёсток 298 21
АТАК - сеть магазинов 1208 21
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 753 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 817 19
ГПБ - Газпромбанк 827 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 609 15
НСПК - Национальная система платежных карт 279 15
Русский стандарт Банк 365 15
Согласие СК 603 13
Почта Банк 313 12
МТС банк 272 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 354 11
Auchan Holding - Ашан 177 11
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 227 11
РЖД - Российские железные дороги 1420 10
Карусель - Сеть гипермаркетов 163 10
ВкусВилл - Избёнка 58 10
Walmart - Wal-Mart Stores 359 10
re:Store 134 9
Май - Российская торговая компания 202 9
Спортмастер 134 9
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 121 9
ПСБ - Промсвязьбанк 663 9
Газпром ПАО 896 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8423 71
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3041 39
Правительство РФ 7267 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2099 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1922 24
Президент Российской Федерации 3211 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7715 23
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1271 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1853 16
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2646 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2421 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2187 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2200 9
Правительство Москвы 1524 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1403 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1179 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2326 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 627 7
Федеральное казначейство России 1191 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1008 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2108 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 893 6
Правоохранительные органы - Спецслужбы - Специальные службы 327 6
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 367 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1287 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 817 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1419 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 393 5
Роснано 628 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 996 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 859 4
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 806 3
Верховный суд Российской Федерации 652 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 109 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 561 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 103 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 77 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 10
АФТ - Ассоциация Финтех 137 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1870 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 246 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2495 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 2
ЛДПР 98 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
Единая Россия - Политическая партия 241 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 44 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
ICXC - International Customer eXperience Community - Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом 1 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 2 1
OpenChain 1 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Linux Foundation 166 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 11136 288
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16399 280
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32843 206
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6196 195
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4803 133
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5873 131
Мобильное приложение - Mobile app 3262 122
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4703 121
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 1911 109
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 595 103
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3025 98
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 873 91
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1773 90
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7084 79
Big Data - Большие данные 2508 78
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1326 75
Website - Вебсайт 4228 73
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7790 67
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2155 64
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6801 64
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1242 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8495 58
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1287 55
Автоматизация 1153 54
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2588 54
Сервер - Серверные платформы 4074 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10305 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3277 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2934 52
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3017 49
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2017 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system 2587 47
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 814 46
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 5027 45
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5551 45
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 2108 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1188 42
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 1221 41
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 827 40
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3626 40
Google Android 11738 84
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 941 63
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5205 61
Apple iOS 6317 46
Apple iPhone 6 1135 34
Google Play - Google Store - Android Market 2674 34
LG 75SM99 639 33
Microsoft Windows 10 11269 30
Apple - App Store 2386 28
Apple Pay 415 27
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 350 27
ЭОС Дело СЭД 2190 24
СБП - Система быстрых платежей Банка России 272 24
Apple iPhone - серия смартфонов 6031 21
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 537 21
Microsoft Office 3202 20
Samsung Pay 259 19
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 430 19
Microsoft Azure 1246 19
Linux OS 7499 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1945 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1000 15
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 895 13
Microsoft Dynamics 747 12
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 189 12
Google YouTube - Видеохостинг 2210 11
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 203 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1356 11
CSI Set Retail 54 11
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 11
М.Видео m_mobile 23 10
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 164 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 191 10
Т1 Мультикарта 151 10
Age of Kings 111 10
Alibaba Group - AliPay 67 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 640 10
1С:ERP Управление предприятием 233 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 664 9
Intel Core - Семейство процессоров 1338 9
Исанин Антон 3784 96
Кирсанова Светлана 54 15
Путин Владимир 2495 14
Борзилов Давид 36 9
Кулик Вадим 124 8
Круглов Алексей 21 8
Попов Сергей 83 7
Румянцев Антон 47 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 7
Коровин Алексей 13 7
Костин Андрей 51 6
Тынкован Александр 51 6
Мотовилов Олег 62 6
Каюмов Шамиль 37 6
Кастильо Игорь 24 5
Блинов Михаил 73 5
Прохорова Алла 48 5
Паныч Инга 7 5
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 21 5
Сплат-Косметика - Splat 13 5
Гусков Антон 5 5
Мелингер Станислав 12 5
Русанов Сергей 46 5
Тач Майкл 36 5
Филатов Андрей 105 5
Греф Герман 344 5
Гуцериев Михаил 110 5
Ершова Элеонора 64 5
Menke Shawn - Менке Шон 15 5
Марей Алексей 14 5
Медведев Дмитрий 1595 5
Лацанич Василь 104 5
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
Гоц Роман 24 4
Баров Алексей 26 4
Малых Дмитрий 24 4
Евтушенко Олег 125 4
Чайка Владимир 27 4
Виноградова Наталья 51 4
Акимов Максим 169 4
Россия - Российская федерация - РФ 103039 801
Того - Тоголезская Республика 14632 314
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32271 232
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44694 120
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12337 105
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12001 85
Европа 10397 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12739 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12673 72
Германия - Федеративная Республика 8368 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5122 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11042 37
Казахстан - Республика 4392 36
Япония 9580 32
Россия - УФО - Екатеринбург 2935 29
Украина 5941 27
Беларусь - Белоруссия 3393 26
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1669 25
Азия - Азиатский регион 3615 24
Ближний Восток 2531 22
Европа Восточная 2894 21
Россия - СФО - Новосибирск 3181 21
Франция - Французская Республика 5434 20
Россия - ПФО - Казань 1975 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1585 17
Африка - Африканский регион 2781 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 17
Турция - Турецкая республика 1596 16
Индия - Республика 4185 16
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 15
Россия - Сибирь 1456 15
Польша - Республика 1524 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1413 15
Америка Северная 2636 15
Южная Корея - Республика 3940 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2621 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1282 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2100 13
Италия - Итальянская Республика 3126 12
Бразилия - Федеративная Республика 1919 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 7128 177
Финансовый сектор - Банковский сектор экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 5046 154
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7476 149
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6601 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 3438 101
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 866 93
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2863 53
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 1663 49
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2520 47
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1159 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура 1719 42
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2383 41
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3695 38
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1220 37
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 598 35
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1218 33
Страхование - Страховое дело 796 32
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 809 32
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 487 29
Инвестиции - Инвестирование 828 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 795 28
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1455 28
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 215 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 647 26
Образование - Наука - Научная деятельность 2384 23
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 563 23
Мошенничество 947 22
Русский язык 4089 21
Физическое лицо 332 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 803 18
Федеральное законодательство 1289 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 537 17
Недвижимость 246 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 617 15
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1330 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 891 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1558 15
НДС - Налог на добавленную стоимость 945 14
Человеческий фактор 640 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 24
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 717 10
91Mobiles 171 9
Ведомости 313 8
Коммерсантъ - Издательский дом 836 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 567 6
Bloomberg 995 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 4
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1147 3
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 3
РИА Новости 758 3
Thomson Reuters - Рейтер 5717 3
The Verge - Издание 466 3
Forbes - Форбс 577 3
The Register 1276 2
Wikipedia - Википедия 408 2
23ABC News 138 2
Банки.ру - Banki.ru 39 2
San Francisco Chronicle 29 2
Известия ИД 288 2
AnandTech 68 2
Engadget - Блог о технологиях 406 2
NYT - The New York Times 955 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 2
TAdviser - Центр выбора технологий 237 2
Silicon.com 354 2
CNews TV 521 2
ZDnet 579 2
Android Authority 36 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
9to5Mac 92 1
AppleInsider 384 1
Детское радио 9 1
Hacker News 20 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 1
Фонтанка 25 1
Лига.нет 9 1
RusProfile 3 1
500 Startups 1126 49
IDC - International Data Corporation 4587 47
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2970 32
Gartner 3270 30
IDC Russia - IDC Россия 158 8
Forrester Research 802 8
GfK Rus - ГФК-Русь 190 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 649 4
Data Insight - Исследовательское агентство 81 3
BCG - Boston Consulting Group 82 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 74 3
RAEX - Эксперт РА 73 2
Synergy Research Group 39 2
CNews Мишень 8 2
IBM Research 107 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 34 2
Vanson Bourne 47 2
TeleGeography Research 39 2
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 6 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
AdIndex 3 1
IDC Russia Cloud Services Market 9 1
Technavio 23 1
Автостат 11 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 15 1
S&P 500 226 1
S&P - Standard and Poor’s 468 1
ТИАР-Центр 3 1
Fortune Global 100 138 1
Refinitiv 4 1
VDC Research 6 1
data.ai - App Annie State of Mobile 5 1
IMS Research 31 1
ИТ-тренды 28 1
Fortune Global 1000 50 1
Berg Insight 19 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1773 90
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 167 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1137 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 594 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 559 4
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 50 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 52 3
РАН - Российская академия наук 1298 3
University of Manchester - Манчестерский университет 52 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 183 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 46 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 53 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет 9 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 10 1
SAS Academy 3 1
Columbia University - Колумбийский университет 141 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 4 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 2 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 6 1
Институт трудовых ресурсов 1 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 1 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 211 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 224 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 32 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 348 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 121 1
100+ Forum Russia 2339 100
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 1284 52
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 898 39
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1429 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 762 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 544 7
ISE - Integrated Systems Europe 35 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 6
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Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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