Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Торговля розничная Ритейл
Публикаций - 762, упоминаний - 842
Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирсанова Светлана 54 12
|Круглов Алексей 21 8
|Коровин Алексей 13 7
|Марей Алексей 14 5
|Ершова Элеонора 64 5
|Солонин Виталий 89 4
|Исанин Антон 1298 4
|Греф Герман 344 4
|Городецкий Петр 20 3
|Розанов Максим 6 3
|Громов Владимир 12 3
|Предтеченский Петр 18 3
|Галеев Сергей 18 3
|Торгов Игорь 25 3
|Наумов Сергей 8 3
|Тач Майкл 36 3
|Серова Елена 317 3
|Бабаджанян Григорий 9 3
|Раевский Роман 13 3
|Кулик Вадим 124 3
|Леушев Андрей 69 3
|Воронов Александр 9 3
|Тикуркин Максим 36 3
|Карасев Павел 18 3
|Сотниченко Сергей 5 3
|Рыбакова Любовь 13 3
|Селиванов Максим 20 2
|Чубайс Анатолий 193 2
|Чичваркин Евгений 158 2
|Чулков Валерий 24 2
|Акимов Максим 169 2
|Назипов Дмитрий 80 2
|Фомичев Андрей 68 2
|Заржецкий Александр 31 2
|Скорочкин Андрей 5 2
|Меднов Сергей 121 2
|Торбахов Александр 54 2
|Скворцов Олег 5 2
|Пачикин Андрей 5 2
|Широков Сергей 13 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10418 17
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 3
|РИА Новости 756 2
|Silicon.com 354 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 2
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 2
|CNews TV 521 2
|San Francisco Chronicle 29 2
|Fortune 190 1
|NBC Universal Media 71 1
|Internet.com 108 1
|Dow Jones Business News 88 1
|RusProfile 3 1
|Фонтанка 25 1
|Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
|ComNews - Медиа-бизнес 88 1
|Forbes - Форбс 574 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 832 1
|The Bell - Издание 34 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
|Ведомости 304 1
|Wikipedia - Википедия 405 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru