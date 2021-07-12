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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Торговля розничная Ритейл



12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей
10.02.2016 МТС: Популярность 4G-гаджетов у жителей Алтайского края за год выросла вчетверо
07.08.2014 Дмитрий Савельев возглавил направление «Розничные сети» в «Белтеле»
14.11.2011 Как региональные розничные сети внедряют ERP?
14.09.2011 «Петроглиф» автоматизировал магазин «Продуктовая лавка» с помощью решения «Papyrus: Розничная торговля»
23.07.2009 «Евразийский Банк» строит розничный бизнес на базе АБС Thaler
23.09.2008 Российский ритейл сокращает затраты на ИТ?
26.03.2002 R-Style объявила итоги деятельности за 2001 год

Публикаций - 762, упоминаний - 842

Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22057 47
Oracle Corporation 5906 38
SAP SE 4438 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8645 29
IBM - International Business Machines Corp 8823 26
5547 26
1С-Битрикс - Bitrix 5305 24
1С-ИжТиСи 4954 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7616 21
Samsung Electronics 9163 18
Google LLC 9867 17
Apple Inc 10417 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7936 12
Intel Corporation 11045 12
Корус Консалтинг ГК 999 12
Amazon Inc - Amazon.com 2575 11
Сбер - Цифровая Платформа 353 9
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 111 9
Программный продукт ГК 3686 8
Крок - Croc 1592 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2301 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6394 7
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 310 7
Philips 1926 7
Accenture - Аксенчер 797 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5380 7
Huawei 3105 7
Cisco Systems 4686 7
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 268 6
1С-Рарус 707 6
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 6
HP - Hewlett-Packard 3575 6
Галактика - Корпорация 1047 6
HP Inc. 5247 6
Neoflex - Неофлекс 161 6
Lenovo Motorola 3442 5
NEC 1736 5
SAS Institute 803 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1095 5
Парус Корпорация 421 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5047 43
Альфа-Банк 1434 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2025 20
Visa International 1676 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1611 12
X5 Group 664 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 10
Почта России ПАО 1830 9
Лента - Сеть розничной торговли 476 8
Евросеть 1390 8
ГПБ - Газпромбанк 824 8
Связной ГК 1113 7
ПСБ - Промсвязьбанк 662 6
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 6
РЖД - Российские железные дороги 1410 6
Auchan Holding - Ашан 177 6
Магнит - Сеть магазинов 362 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 157 5
Tesco 73 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 162 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 207 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 606 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 749 5
Walmart - Wal-Mart Stores 359 5
Открытие ФК 2073 5
United Colors of Benetton 37 4
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 121 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 4
IKEA - ИКЕА 120 4
ВТБ - ВТБ24 645 4
Сбер - СберЛогистика 44 4
МКБ - Московский кредитный банк 307 4
Nordea - Нордеа Банк 77 4
Prada 51 4
Газпром ПАО 879 4
Procter&Gamble - P&G 201 4
ФосАгро 71 3
Почта Банк 310 3
Мосэнергосбыт АО 88 3
Л’Этуаль - Торговая сеть 77 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2988 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2085 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7511 7
Правительство РФ 7112 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1387 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 609 4
Роснано 627 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 4
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 325 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 557 3
Верховный суд Российской Федерации 629 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 167 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 2
ГБУ Малый бизнес Москвы 19 2
Правительство Москвы 1502 2
Федеральное казначейство России 1160 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1902 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 879 2
Президент Российской Федерации 3116 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1554 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 999 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2179 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7660 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 66 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 174 1
Парламент Грузии 3 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 43 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 52 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2282 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 550 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 214 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 256 1
ПФР Департамент информационных технологий 126 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 79 1
Районный суд Москвы 266 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 508 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 230 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1742 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2494 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 169 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
АФТ - Ассоциация Финтех 114 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 44 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13877 61
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31412 32
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2458 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8852 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5068 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1259 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3594 19
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1845 18
Мобильное приложение - Mobile app 2849 16
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 757 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10285 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6370 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6360 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3201 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4143 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 727 13
Big Data - Большие данные 2121 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7832 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2441 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1729 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1370 10
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 733 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5721 9
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 391 9
Website - Вебсайт 3295 9
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1923 9
AdTech Digital Signage - Digital POS & Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 144 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2567 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 883 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2997 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1108 7
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 947 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1643 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6757 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5203 7
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 552 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 806 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7121 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 459 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2854 6
Google Android 11695 24
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5152 24
Microsoft Windows 10 11234 14
Apple iOS 6304 13
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 536 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 895 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 962 9
Microsoft Dynamics 733 9
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 7
Linux OS 7471 7
Apple - App Store 2380 7
Apple Pay 412 6
Microsoft Office 3187 6
Microsoft Azure 1237 6
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 529 5
Google Play - Google Store - Android Market 2668 5
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 235 5
Microsoft Windows Embedded 137 5
Oracle Siebel CRM 194 5
Samsung Pay 256 4
Apple iPhone 6 813 4
Microsoft SQL Server 1406 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 83 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 350 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 265 4
IBM DB2 339 4
Oracle Retail 57 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 81 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 810 3
Intel Core - Семейство процессоров 1276 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 637 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1287 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6014 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 434 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 599 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 186 3
R-Style Softlab - RS-Bank 262 3
IBM Power Systems - Серия серверов 213 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 594 3
Google YouTube - Видеохостинг 2202 3
Кирсанова Светлана 54 12
Круглов Алексей 21 8
Коровин Алексей 13 7
Марей Алексей 14 5
Ершова Элеонора 64 5
Солонин Виталий 89 4
Исанин Антон 1298 4
Греф Герман 344 4
Городецкий Петр 20 3
Розанов Максим 6 3
Громов Владимир 12 3
Предтеченский Петр 18 3
Галеев Сергей 18 3
Торгов Игорь 25 3
Наумов Сергей 8 3
Тач Майкл 36 3
Серова Елена 317 3
Бабаджанян Григорий 9 3
Раевский Роман 13 3
Кулик Вадим 124 3
Леушев Андрей 69 3
Воронов Александр 9 3
Тикуркин Максим 36 3
Карасев Павел 18 3
Сотниченко Сергей 5 3
Рыбакова Любовь 13 3
Селиванов Максим 20 2
Чубайс Анатолий 193 2
Чичваркин Евгений 158 2
Чулков Валерий 24 2
Акимов Максим 169 2
Назипов Дмитрий 80 2
Фомичев Андрей 68 2
Заржецкий Александр 31 2
Скорочкин Андрей 5 2
Меднов Сергей 121 2
Торбахов Александр 54 2
Скворцов Олег 5 2
Пачикин Андрей 5 2
Широков Сергей 13 2
Россия - Российская федерация - РФ 102057 241
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31979 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12288 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44495 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11975 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12564 25
Европа 9963 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1658 17
Казахстан - Республика 4380 16
Германия - Федеративная Республика 8287 16
Украина 5883 15
Ближний Восток 2529 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10911 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12533 13
Россия - Сибирь 1453 13
Россия - СФО - Новосибирск 3164 13
Европа Восточная 2892 12
Африка - Африканский регион 2774 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2934 11
Того - Тоголезская Республика 10708 9
Индия - Республика 4178 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1584 9
Беларусь - Белоруссия 3366 8
Франция - Французская Республика 5413 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5084 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2097 7
Бразилия - Федеративная Республика 1916 7
Азия - Азиатский регион 3531 7
Испания - Королевство 2766 7
Америка Северная 2634 7
Турция - Турецкая республика 1570 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 888 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 6
Италия - Итальянская Республика 3090 6
Россия - ПФО - Казань 1920 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1944 6
США - Калифорния 3356 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1310 5
Чехия - Чешская Республика 996 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 811 58
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5071 34
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5761 33
Банковский сектор экономики 2178 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2815 26
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3688 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5468 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 557 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 412 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2005 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 8
Страхование - Страховое дело 459 7
Сельское хозяйство 154 6
Аутсорсинг 682 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 499 5
Образование в России 1640 5
Транспорт 581 5
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 65 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 284 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 855 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1375 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 890 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 248 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1574 4
Человеческий фактор 526 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 867 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1439 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 816 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 351 3
Русский язык 3959 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 446 2
Венчурные инвестиции 245 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 660 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 139 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 198 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1207 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 955 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2345 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 238 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10418 17
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 3
РИА Новости 756 2
Silicon.com 354 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 2
CNews TV 521 2
San Francisco Chronicle 29 2
Fortune 190 1
NBC Universal Media 71 1
Internet.com 108 1
Dow Jones Business News 88 1
RusProfile 3 1
Фонтанка 25 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
ComNews - Медиа-бизнес 88 1
Forbes - Форбс 574 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
Коммерсантъ - Издательский дом 832 1
The Bell - Издание 34 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
Ведомости 304 1
Wikipedia - Википедия 405 1
IDC - International Data Corporation 4582 25
Gartner 3268 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2845 9
Forrester Research 802 3
GfK Rus - ГФК-Русь 190 3
IDC Russia - IDC Россия 158 2
TeleGeography Research 39 2
Vanson Bourne 47 2
Synergy Research Group 39 2
IBM Research 107 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 73 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 2
Technavio 23 1
S&P - Standard and Poor’s 468 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
IDTechEx 3 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 3 1
data.ai - App Annie State of Mobile 5 1
eMarketer 199 1
Gartner Dataquest 340 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 83 1
Berg Insight 19 1
Fortune Global 1000 50 1
ИТ-тренды 28 1
IMS Research 31 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 15 1
500 Startups 428 1
VDC Research 6 1
Fortune Global 500 271 1
Markets&Markets Research 95 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 40 1
Check Point Research 51 1
IBM X-Force Red Team 3 1
IBM Managed Security Services 8 1
Strategy Analytics 283 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
The Nilson Report 6 1
Медиалогия 48 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1126 4
РАН - Российская академия наук 1278 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 49 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 813 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 590 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 168 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского 1 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 52 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 98 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 15 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1427 14
ISE - Integrated Systems Europe 34 5
Oracle AppsForum 21 4
ISR - Integrated Systems Russia 24 4
Oracle OpenWorld 63 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 1
Amazon Prime Day 5 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 45 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 22 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Effie Awards 3 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
100+ Forum Russia 941 1
SAP Retail & Consumer Industries Forum 1 1
Softool 62 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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