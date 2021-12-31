Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Того
Тоголезская Республика
Публикаций - 121, упоминаний - 121
Того упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Дмитрий 165 3
|Зайцев Михаил 154 3
|Трефилов Алексей 37 2
|Лапшин Алексей 14 2
|Ананьев Алексей 104 2
|Смирнов Константин 17 2
|Шашмурина Ксения 5 2
|Бобровников Борис 98 2
|Крестьянова Татьяна 14 2
|Вахонин Сергей 9 2
|Ананьева Татьяна 8 2
|Рахметов Руслан 30 2
|Собянин Сергей 220 2
|Шарапова Александра 3 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Галушкин Олег 171 1
|Скляр Алексей 51 1
|Андреев Владимир 83 1
|Жаров Александр 169 1
|Плешков Алексей 44 1
|Терещенко Денис 39 1
|Петунин Алексей 58 1
|Шипов Савва 74 1
|Галактионова Инесса 48 1
|Устинов Ник 5 1
|Глазков Александр 62 1
|Кисляков Евгений 89 1
|Гришин Владислав 2 1
|Чугунов Никита 55 1
|Нуйкин Андрей 32 1
|Демидов Сергей 55 1
|Путин Сергей 39 1
|Коптелов Андрей 82 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 1
|Родионов Михаил 42 1
|Танюхин Дмитрий 23 1
|Солонин Спартак 26 1
|Калинин Александр 119 1
|Lirong Liu - Лоранг Лю 5 1
|Бочарникова Татьяна 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru