Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 64076
ИКТ 5797
Организации 3856
Ведомства 1382
Ассоциации 445
Технологии 2275
Системы 13756
Персоны 23259
География 1137
Статьи 760
Пресса 658
ИАА 465
НИИ, ВУЗы и библиотеки 856
Мероприятия 687

Того
Тоголезская Республика

Того - Тоголезская Республика


31.12.2021 Технологии успешного SOC: стратегии и сценарии реагирования 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
29.05.2020 Eset: каждый десятый пользователь в России пострадал от шантажа во время самоизоляции 1
13.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая 1
24.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: решения и передовой опыт» состоится 29 апреля 1
20.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая 1
16.04.2020 Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн 1
14.04.2020 ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber 1
09.04.2020 Рынок ПО для резервного копирования показал взрывной рост 1
08.04.2020 МТС увеличила продолжительность голосового мобильного вызова до 180 минут 1
03.04.2020 Cервис поиска работы Worki запустил специальный раздел для удаленной работы 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
24.03.2020 «КРОК» предоставила заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
23.03.2020 «Крок» предоставил заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
19.03.2020 В Москве тестируют высокоточное решение для дистанционного измерения температуры тела 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 1
12.03.2020 Viber удвоил число возможных участников групповых аудиозвонков 1
10.03.2020 Avast провела исследование мобильных вредоносных программ для Android 1
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 1
10.03.2020 «Макси» внедрила специализированную helpdesk-систему Okdesk 1
06.03.2020 Как использовать роботов в закупках 1
02.03.2020 Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах 1
27.02.2020 Хакеры научились делать покупки через PayPal за чужой счет 1
13.02.2020 Семь причин, по которым вашей компании будет полезна VPN 1
04.02.2020 Краудлендинговый сервис «Поток» открыл платформу для клиентов любых банков 1
03.02.2020 Zyxel объявила о росте ее рыночной доли в России и СНГ по итогам 2019 1
31.01.2020 На рынке смартфонов впервые за 5 лет сменился мировой лидер 1
27.01.2020 10 разрушительных тенденций в ИТ на 2020 год 1
22.01.2020 Zyxel представила VPN-решение для ИБ малого и среднего бизнеса 1
20.12.2019 Компании массово подключаются к молочному проекту ЦРПТ 1
18.12.2019 Как на 15% сэкономить время сотрудников, увеличив надежность их работы 1
18.12.2019 ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
05.12.2019 10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
04.12.2019 10 «государственных» технологий следующего года 1
02.12.2019 Аренда VPS сервера 1
02.12.2019 Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс 1
02.12.2019 Как крупные вендоры выбирают партнеров на страновых рынках 1
29.11.2019 Альфа-банк обновил приложение мобильного банка 1

Публикаций - 121, упоминаний - 121

Того упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9468 11
Microsoft Corporation 21044 11
Apple Inc 10158 10
SEQ - SEC Consult Services 1315 7
Meta - Facebook 4143 5
Intel Corporation 10801 5
Huawei 2999 5
Telegram Group 693 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6247 4
NetApp - Network Appliance 600 3
SAP SE 4368 3
Samsung Electronics 8963 3
Cisco Systems 4644 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 47 2
Новые облачные технологии (НОТ) 228 2
AMD - Advanced Micro Devices 3503 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 114 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 55 2
ZyXEL Communications 273 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 298 2
Naumen - Наумен 437 2
Крок 1563 2
IBM - International Business Machines Corp 8704 2
Acer Group 2188 2
GitHub 453 2
LG Electronics 3138 2
Qualcomm Technologies 1554 2
Cloudflare 57 2
5025 2
Программный продукт ГК 279 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8552 2
Docsvision - ДоксВижн 946 2
Аплана Бизнес решения 8 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7534 2
Honor 357 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 254 1
Xiaomi 990 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 1
Открытие ФК 506 3
Альфа-Банк 1328 3
АТАК - сеть магазинов 49 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1943 3
Почта России ПАО 1802 2
Росинтер Ресторантс - Rosinter 33 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4875 2
Русполимет ПАО 9 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 1
Ford 351 1
Росводоканал 42 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
Траско - Trasko 29 1
Jaguar Land Rover 76 1
Decathlon - Декатлон 26 1
АльфаСтрахование-Жизнь 7 1
Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 4 1
Полимер Системс 1 1
BLF Partners 5 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 381 1
Лига Ставок БК - Букмекерская контора 2 1
Thoma Bravo 14 1
Stellantis PSA Opel 29 1
ОТЛК ЕРА - Объединенная транспортно-логистическая компания - Европейский железнодорожный альянс 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 217 1
Бином 18 1
Газпром ПАО 767 1
РЖД - Российские железные дороги 1332 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 373 1
Газпром нефть 401 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 407 1
Starbucks - Старбакс 78 1
HeadHunter Group - HH Group 387 1
Точка 149 1
Walmart - Wal-Mart Stores 357 1
ГПБ - Газпромбанк 803 1
Норникель - Норильский никель 258 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 861 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7428 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 358 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1722 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 35 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1130 2
World Bank Group - Всемирный банк 260 2
Правительство РФ 2827 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1188 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 2
Управление делами президента Российской Федерации 46 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 56 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 59 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 611 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 114 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
Администрация Волгоградской области - ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
Мэр города Москвы 18 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 11 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 18 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 47 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1032 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2041 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1988 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 204 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 950 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 65 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 934 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 1
Правительство Москвы 864 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 2501 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12393 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4407 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1864 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 245 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 369 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12611 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 679 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 4
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 777 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 290 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1579 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 829 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 678 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1035 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2019 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1473 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 703 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1208 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 168 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 217 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10157 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2519 3
Мобильное приложение - Mobile app 433 3
Сервер - Серверные платформы 352 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 736 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3076 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8991 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2486 2
Умные платформы 590 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 85 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6338 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 588 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 471 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 968 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1159 2
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 35 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 640 2
Google Android 11573 15
Apple iOS 6248 12
Microsoft Windows 10 10117 11
Rakuten Viber 465 9
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 7
Microsoft Azure 1216 5
Linux OS 7240 4
Google Play - Google Store - Android Market 2642 4
Apple macOS 1236 4
WhatsApp Messenger 697 4
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 104 3
Microsoft Office 2997 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1475 3
Новые облачные технологии - МойОфис 330 3
Apple - App Store 2360 3
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 40 3
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран 26 2
Microsoft Dynamics 365 118 2
Microsoft Windows 7 1756 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 457 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 281 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1206 2
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 25 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 130 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 177 2
DeviceLock DLP 42 2
Крок - Цифровой рабочий 22 2
Apple iPad Pro 251 2
Microsoft Office 365 798 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 220 2
AWS - Amazon Web Services 609 2
ВТБ Онлайн 147 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 2
Apple iPad 3542 2
Depositphotos - фотобанк 65 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 66 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2521 1
Google Maps - Карты Google 604 1
Pegasus 61 1
Комиссаров Дмитрий 165 3
Зайцев Михаил 154 3
Трефилов Алексей 37 2
Лапшин Алексей 14 2
Ананьев Алексей 104 2
Смирнов Константин 17 2
Шашмурина Ксения 5 2
Бобровников Борис 98 2
Крестьянова Татьяна 14 2
Вахонин Сергей 9 2
Ананьева Татьяна 8 2
Рахметов Руслан 30 2
Собянин Сергей 220 2
Шарапова Александра 3 2
Копаев Геннадий 16 1
Галушкин Олег 171 1
Скляр Алексей 51 1
Андреев Владимир 83 1
Жаров Александр 169 1
Плешков Алексей 44 1
Терещенко Денис 39 1
Петунин Алексей 58 1
Шипов Савва 74 1
Галактионова Инесса 48 1
Устинов Ник 5 1
Глазков Александр 62 1
Кисляков Евгений 89 1
Гришин Владислав 2 1
Чугунов Никита 55 1
Нуйкин Андрей 32 1
Демидов Сергей 55 1
Путин Сергей 39 1
Коптелов Андрей 82 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 1
Родионов Михаил 42 1
Танюхин Дмитрий 23 1
Солонин Спартак 26 1
Калинин Александр 119 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 1
Бочарникова Татьяна 79 1
Россия - Российская федерация - РФ 83338 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34191 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10937 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26878 10
Казахстан - Республика 4148 7
Индия - Республика 4106 7
Нигерия - Федеративная Республика 232 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9591 7
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 195 6
Европа 7271 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12059 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11630 5
Уганда - Республика 53 5
Гана - Республика 59 5
Сингапур - Республика 1520 5
Франция - Французская Республика 4931 5
Таиланд - Королевство 664 5
Африка - Африканский регион 2669 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 658 5
Сенегал - Республика 25 5
Мали - Республика 19 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 274 4
Малайзия 740 4
Германия - Федеративная Республика 7785 4
Южная Корея - Республика 3278 4
Бурунди - Республика 56 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 4
Габон - Габонская Республика 11 4
Мадагаскар - Республика 37 4
Марокко - Королевство 171 4
Зимбабве - Республика 102 4
Швеция - Королевство 1877 4
Латвия - Латвийская Республика 674 4
Беларусь - Белоруссия 3210 4
Украина 5530 4
Польша - Республика 1462 3
Эстония - Эстонская Республика 681 3
Филиппины - Республика 449 3
Таджикистан - Республика 713 3
Финляндия - Финляндская Республика 1650 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5079 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4202 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 350 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1262 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 2
Спам - Spam 250 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 135 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1116 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 14 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Алгоритм Хаффмана - алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с минимальной избыточностью 1 1
Rebranding - Ребрендинг - Активная маркетинговая стратегия 1 1
Сельское хозяйство 33 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 24 1
ИСЖ - Инвестиционное страхование жизни 7 1
Русский язык 1678 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 306 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1505 1
Слепые зоны 13 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Коррупция 31 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1674 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2246 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 627 1
Черкизон - Черкизовский рынок 65 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1031 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 318 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 838 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 109 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 1
The Verge - Издание 459 3
Reddit 214 2
WSJ - The Wall Street Journal 1195 2
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1838 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 819 1
Jiemian 4 1
LeMagIT 2 1
TechRadar 72 1
TENAA 16 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 1
GizChina - Издание 42 1
WCCFTech - Издание 33 1
NYT - The New York Times 943 1
Tom’s Hardware 104 1
Thomson Reuters - Рейтер 5685 1
ZDnet 560 1
Bloomberg 973 1
The Register 1262 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
Gartner 3198 12
IDC - International Data Corporation 4531 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 5
SANS Institute 73 2
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 23 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
Vanson Bourne 47 1
W3Techs 10 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 7 1
Allied Market Research 17 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 17 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 46 2
MACS - Школа новой экономики 5 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 779 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 86 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 34 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 18 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Cornell University - Корнеллский университет 101 1
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 2
Олимпийские игры - Olympic Games 490 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 389 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 25 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022