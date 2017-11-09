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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Технопарки, инновационные центры и наукограды
Публикаций - 74, упоминаний - 88
Технопарки, инновационные центры и наукограды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2464 12
|Макаров Валентин 169 9
|Шалманов Сергей 199 8
|Сиднев Виктор 15 7
|Рейман Леонид 1008 5
|Фурсенко Андрей 120 4
|Клебанов Илья 21 4
|Милованцев Дмитрий 106 4
|Терехов Андрей 37 3
|Фрадков Михаил 159 2
|Бяхов Олег 58 2
|Гостомельский Алексей 11 2
|Клесова Светлана 7 2
|Ускова Ольга 153 2
|Шаронов Андрей 58 2
|Греф Герман 344 2
|Корнильев Кирилл 64 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Новицкий Евгений 32 1
|Гришин Александр 12 1
|Вайнштейн Виктор 24 1
|Пертенава Лилиана 7 1
|Турусов Сергей 2 1
|Виноградов Алексей 4 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
|Жуков Александр 40 1
|Орловский Сергей 33 1
|Канев Сергей 10 1
|Горбачев Михаил 33 1
|Гулькин Павел 14 1
|Громов Борис 14 1
|Васюков Григорий 14 1
|Мясникович Михаил 9 1
|Разумов Илья 12 1
|Тотунова Елизавета 12 1
|Фивейский Сергей 18 1
|Месяц Геннадий 10 1
|Козырев Владимир 7 1
|Горбунцов Сергей 8 1
|Гоголь Александр 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
Создано именных указателей - 70352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru