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Технопарки, инновационные центры и наукограды



09.11.2017 «Мегафон» представил «умные» знаки для безопасности на дорогах 1
09.11.2017 «Мегафон» представил «умные» знаки для безопасности на дорогах 1
09.10.2016 Тимур Ахмеров -

Государственные информационные системы содержат интересные для бизнеса данные

 1
20.07.2016 В Челябинской области ведется работа по размещению регионального представительства инновационного центра «Сколково» 1
28.08.2015 Acronis открыл офис разработки в «ИТ-парке» Татарстана 1
28.01.2015 Abbyy Language Services открывает офис в Татарстане 1
04.09.2014 Строящийся ИТ-технопарк МФТИ получил имя «Физтехпарк» 1
30.06.2014 Сергей Размахаев: Современные средства связи – это больше, чем телеком 1
20.06.2014 «Барс Груп» открыла охоту на сотрудников «Прогноза» и AT Consulting 1
14.02.2014 В России открывается частный технопарк для создателей роботов и гаджетов 1
29.10.2013 Все госучреждения Северной Осетии переедут в облако 2
25.10.2013 ИТ-парк в Нижнем Новгороде «съел» 3 млрд руб., но так и не открылся 2
07.10.2013 18 октября в Казани пройдет ИТ-форум «Информатизация как стимул развития регионов России» 1
14.08.2013 Глава Минкомсвязи и президент Северной Осетии обсудили перспективы развития отрасли ИКТ 1
29.03.2013 Антон Грачев возглавил татарстанский «ИТ-парк» 1
14.03.2013 Windows 8 стала доступна на татарском языке 1
04.03.2013 В Татарстане ликвидировано более 700 км подвесных линий связи 1
14.02.2013 За 10 лет «МегаФон» инвестировал в развитие сети в Татарстане 6 млрд руб. 1
07.02.2013 «Барс Груп» подружился с Ираном 1
18.01.2013 «Татэнергосбыт» передаст ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг в дата-центр казанского «ИТ-парка» 1
16.11.2012 В 2013 г. все районы Татарстана будут подключены к единой системе приема и обработки вызовов «ГЛОНАСС+112» 1
25.07.2012 Разработчик компьютерного зрения получил деньги от Сколково и открыл «охоту» на москвичей 1
17.04.2012 Глава Татарстана: 42 тыс. учителей республики имеют ноутбуки 1
02.04.2012 В Казани завершился XII открытый командный турнир по программированию среди студентов и школьников 1
23.03.2012 КАМАЗ въехал в ЦОД 2
05.12.2011 Бизнес-инкубатор казанского «ИТ-парка» заполнен на 100% 1
25.11.2011 Электронное госуправление Татарстана впечатляет успехами 1
15.08.2011 Inoventica построит «гибридное облако» федерального масштаба для ИТ-парка Татарстана 1
17.06.2011 Технопаркам добавили самостоятельности и вновь обещают много денег 1
15.10.2009 Татарстан откроет технопарк для Медведева 1
24.01.2008 Питер вложит в инновации 10 млрд. рублей 1
15.01.2008 Петербург получит 100% акций технопарка 1
18.10.2007 Из Петербурга в Москву: столичный технопарк построят финны 1
08.06.2007 Россия: Intel сделает предложение, от которого нельзя отказаться 1
19.02.2007 Наукограды вышли на бездотационное развитие 1
13.10.2006 Подмосковные технопарки получат 5,8 млрд 1
20.09.2006 Из Петербурга делают ИТ-столицу России 5
31.08.2006 Технопарки положат конец "утечке мозгов"? 1
18.08.2006 Сибиряки выделяют миллиарды на технопарк 1
24.04.2006 Финнов уговорили инвестировать в Россию 2

Публикаций - 74, упоминаний - 88

Технопарки, инновационные центры и наукограды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Siemens Group 2269 3
АФК Система ПАО 1616 3
Аурига - Auriga 60 2
Artezio - Артезио 51 2
Infosys 102 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
Рексофт - Reksoft 330 2
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 85 2
Wipro Limited 70 2
Grishin Robotics 28 1
IBM Almaden Research Center 25 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 154 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 90 1
Google LLC 9836 1
Ланит Терком - Lanit Tercom 35 1
Siemens Communications 61 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 1
Tata Consultancy Services 54 1
Бука - Buka 468 1
Nival - Нивал - Nival Interactive - Nival Online - Nival Network 167 1
IBA Group 52 1
Армада - РБК софт 699 1
Metrocom - Метроком 82 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 1
Акелла 847 1
Инталев - Intalev 268 1
Квазар-Микро 137 1
IBM Global Services 118 1
Крок - Croc 1591 1
Барс груп 458 1
Ростех - Азимут 22 1
RedLab - РэдЛаб 51 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3824 1
Microsoft Corporation 22022 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1094 1
IBM - International Business Machines Corp 8814 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1402 1
Oracle Corporation 5893 1
Toshiba Corporation 2830 1
VK - Mail.ru Group 2938 1
Наукоград - технопарк 17 4
Тинькофф ГК - TCS Group 71 1
РНГС - Роснефтегазстрой 1 1
РФВК - Региональный фонд венчурного капитала 7 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 6 1
Bionic Hill 3 1
ABN AMRO 66 1
Мортон 19 1
Phystech Ventures 11 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 1
Sumitomo Group 41 1
Базэл - Базовый Элемент 50 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 132 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 123 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 164 1
Runa Capital 155 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 276 1
Kickstarter 112 1
МедБиоФарм 1 1
LEGO 197 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7612 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2097 10
Правительство РФ 6989 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6836 7
Президент Российской Федерации 3005 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1409 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1063 4
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 38 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 63 2
Посольства Франции 15 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 955 2
Правительство Москвы 1485 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2603 2
Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике РФ 2 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 216 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 256 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
Администрация Президента РФ 862 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 282 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 67 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 91 1
Руссофт - Russoft 357 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 206 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков 4 1
Союз развития наукоградов России НП 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12518 5
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 133 4
ИТ-аутсорсинг 866 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2984 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 649 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30482 2
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 83 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 333 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4311 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6140 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 85 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1153 1
Умные платформы 732 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3270 1
Data monetization - Монетизация данных 7 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1620 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2387 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 145 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1176 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1213 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1895 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 559 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1424 1
НИР - Научно-исследовательская работа 278 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 381 1
БАРС.Alpha BI 34 1
СПАРК-Интерфакс 116 1
Red Hat Ansible 64 1
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 1
Huawei nova - Серия смартфона 78 1
Unify OpenScape Voice 21 1
Тройка - транспортная карта 96 1
МОД Народный контроль 35 1
Qiwi Открытый город 16 1
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 67 1
Путин Владимир 2464 12
Макаров Валентин 169 9
Шалманов Сергей 199 8
Сиднев Виктор 15 7
Рейман Леонид 1008 5
Фурсенко Андрей 120 4
Клебанов Илья 21 4
Милованцев Дмитрий 106 4
Терехов Андрей 37 3
Фрадков Михаил 159 2
Бяхов Олег 58 2
Гостомельский Алексей 11 2
Клесова Светлана 7 2
Ускова Ольга 153 2
Шаронов Андрей 58 2
Греф Герман 344 2
Корнильев Кирилл 64 1
Чимиричкина Мария 30 1
Новицкий Евгений 32 1
Гришин Александр 12 1
Вайнштейн Виктор 24 1
Пертенава Лилиана 7 1
Турусов Сергей 2 1
Виноградов Алексей 4 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Жуков Александр 40 1
Орловский Сергей 33 1
Канев Сергей 10 1
Горбачев Михаил 33 1
Гулькин Павел 14 1
Громов Борис 14 1
Васюков Григорий 14 1
Мясникович Михаил 9 1
Разумов Илья 12 1
Тотунова Елизавета 12 1
Фивейский Сергей 18 1
Месяц Геннадий 10 1
Козырев Владимир 7 1
Горбунцов Сергей 8 1
Гоголь Александр 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 101221 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11937 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31767 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5041 14
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 325 13
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 116 13
Индия - Республика 4162 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44294 10
Россия - СФО - Новосибирск 3148 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12418 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12245 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1189 9
Европа 9824 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 40 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12403 7
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 187 7
Франция - Французская Республика 5395 7
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 302 6
Германия - Федеративная Республика 8229 6
Россия - ЦФО - Калужская область 746 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2151 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10782 5
Беларусь - Белоруссия 3351 4
Финляндия - Финляндская Республика 1657 4
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 68 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1476 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 666 4
Украина 5844 4
Индия - Карнатака - Бангалор 174 3
Кипр - Республика 362 3
Россия - УФО - Тюменская область 783 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1167 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 55 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 3
Россия - ПФО - Казань 1916 3
США - Калифорния - Кремниевая долина 638 3
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 639 3
Италия - Итальянская Республика 3063 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 83 2
Ирландия - Республика 815 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5825 11
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 290 9
ЕСН - Единый социальный налог 97 7
Федеральный бюджет Российской Федерации 1454 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5154 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 876 2
Информационное общество - Государственная программа 1151 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2334 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 1
Банковский сектор экономики 1108 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 433 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 746 1
Закон Мура - Moore's law 194 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 229 1
Утечка мозгов - brain drain 20 1
Коммерсантъ - Издательский дом 823 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2747 7
IDC - International Data Corporation 4569 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
Forrester Research 800 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 643 1
Microsoft Research 130 1
AMR Research 48 1
РАН - Российская академия наук 1266 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 347 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 111 5
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 216 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 589 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 83 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 17 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 34 1
Академгородок Новосибирск 75 1
СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 2 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 1 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 171 1
Венчурная ярмарка 20 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174371, в очереди разбора - 994143.
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