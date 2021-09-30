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Теличева Наталья


30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
27.08.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
25.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
18.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
04.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
15.07.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября 1
26.05.2021 Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля 1
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
30.03.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
10.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
25.02.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
03.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
14.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
21.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
20.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
16.11.2020 Завершается прием заявок на онлайн-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября 1
10.11.2020 ОНЛАЙН-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября 1
02.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
30.10.2020 Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября 1
06.10.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
25.09.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
03.09.2020 Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
31.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
22.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
17.06.2020 Онлайн-конференция CNews «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации» состоится 16 июля 1
08.06.2020 Онлайн-конференция CNews «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты» состоится 23 июня 1
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая 1

Публикаций - 125, упоминаний - 125

Теличева Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 16
Selectel - Селектел 137 8
Доктор рядом - Doc+ 43 6
3738 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Samsung Electronics 5666 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Synology Inc 130 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 4
Amazon Inc - Amazon.com 1471 4
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 4
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Docsvision - ДоксВижн 773 3
Dahua Technology 34 3
SUSE 167 3
Genesys 144 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Crayon 10 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 2
Cisco Systems 2040 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
ДИАТЕХ 5 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Biocad - Биокад 38 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 131 2
Logitech 166 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
ELMA 106 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
АльфаСтрахование СГ 208 12
Открытие ФК 538 9
Ренессанс Страхование 51 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 8
Mary Kay - Мэри Кэй 82 8
Pony Express 55 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 6
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
CarPrice - Карпрайс 31 5
РесурсТранс 16 5
Росводоканал 44 5
Казахмыс - Kazakhmys 24 5
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 5
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Уралсиб Банк 389 4
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
X5 Group 599 4
Спортмастер 116 4
Адамас - Ювелирный завод 56 4
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 4
Ригла - аптечная сеть 47 4
Sanofi - Санофи 33 4
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 4
Абрау-Дюрсо 9 4
СтройТрансНефтеГаз 7 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 4
НЛК - Национальная лизинговая Компания 4 4
Техномаш НПО 13 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Русагро Группа Компаний 139 3
Газпром нефть 382 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
Счётная палата РФ 460 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
Правительство РФ 2203 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ГАУЗ СО МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Свердловской области 4 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 3
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 47
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 5
ИТ-аутсорсинг 670 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 4
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 4
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
DevOps - Development и Operations 297 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 3
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 11
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
VK - Mail.ru Здоровье 17 3
VK - Mail.ru Дети 7 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 3
IBM Watson 105 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
Zotzon 2 2
Яндекс.Маршрутизация 22 1
Diasoft Insurance Finance 3 1
АйДи - Технологии управления - Documino 19 1
DeviceLock DLP 42 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 1
Docsvision ECM 21 1
Фишер Андрей 54 9
Исанин Антон 28 9
Кастильо Игорь 24 7
Тыров Илья 11 7
Петров Михаил 88 7
Балабанов Анатолий 12 6
Андрианов Павел 31 6
Образцов Алексей 8 6
Швецов Денис 11 6
Буйлов Юрий 13 5
Залманов Андрей 29 5
Путин Сергей 36 5
Гревцев Александр 28 5
Паныч Инга 7 4
Калиновский Богдан 8 4
Пырялин Антон 5 4
Бобылев Максим 7 4
Савенко Вера 10 4
Зингерман Борис 35 4
Самедов Тимур 19 4
Козлов Иван 21 4
Гогленков Александр 13 4
Шингарев Павел 8 4
Яфясов Денис 14 4
Кальмуцкий Олег 8 4
Раменский Демьян 12 4
Валиуллин Адель 8 4
Суровцева Евгения 5 4
Карелин Павел 6 4
Милек Таня 7 4
Симаков Олег 106 4
Гайдуков Алексей 24 4
Лыжин Дмитрий 8 4
Селиванов Дмитрий 48 4
Васильев Кирилл 13 4
Гордиенко Татьяна 8 4
Дудницкий Владимир 5 4
Мелингер Станислав 12 4
Смирнова Екатерина 8 4
Бычков Александр 39 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 82
Россия - Российская федерация - РФ 57350 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 13
Черкизон - Черкизовский рынок 60 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Тверская область 248 4
Россия - Ростовская область 862 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Восточная Европа 1678 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - Тюменская область 582 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 49
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 5
Аутсорсинг 84 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
Инсорсинг - Инхаус 20 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 8
Эксперт ГК 13 3
CNews Analytics 1988 4
Gartner 2190 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 8
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 4
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 3
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 59
CNews ИТ-стратегия 13 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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