Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Теличева Наталья
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 125, упоминаний - 125
Теличева Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фишер Андрей 54 9
|Исанин Антон 28 9
|Кастильо Игорь 24 7
|Тыров Илья 11 7
|Петров Михаил 88 7
|Балабанов Анатолий 12 6
|Андрианов Павел 31 6
|Образцов Алексей 8 6
|Швецов Денис 11 6
|Буйлов Юрий 13 5
|Залманов Андрей 29 5
|Путин Сергей 36 5
|Гревцев Александр 28 5
|Паныч Инга 7 4
|Калиновский Богдан 8 4
|Пырялин Антон 5 4
|Бобылев Максим 7 4
|Савенко Вера 10 4
|Зингерман Борис 35 4
|Самедов Тимур 19 4
|Козлов Иван 21 4
|Гогленков Александр 13 4
|Шингарев Павел 8 4
|Яфясов Денис 14 4
|Кальмуцкий Олег 8 4
|Раменский Демьян 12 4
|Валиуллин Адель 8 4
|Суровцева Евгения 5 4
|Карелин Павел 6 4
|Милек Таня 7 4
|Симаков Олег 106 4
|Гайдуков Алексей 24 4
|Лыжин Дмитрий 8 4
|Селиванов Дмитрий 48 4
|Васильев Кирилл 13 4
|Гордиенко Татьяна 8 4
|Дудницкий Владимир 5 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Смирнова Екатерина 8 4
|Бычков Александр 39 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 8
|Эксперт ГК 13 3
|CNews Analytics 1988 4
|Gartner 2190 4
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru