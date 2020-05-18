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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Телефон Телефонная связь



18.05.2020 Результаты первого квартала 2020 года на российском рынке мобильных телефонов
24.04.2020 Россияне стали продавать больше мобильных телефонов через «Авито»
03.12.2019 Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото
06.09.2019 HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены
26.08.2019 Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов
19.07.2019 Google готовит Android для дешевых кнопочных телефонов. Фото
19.03.2019 У МТС на треть выросли продажи техники из-за любви россиян к дорогим смартфонам
27.02.2019 DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры
15.02.2019 Роскомнадзор просят заблокировать распространение ПО для подмены номеров телефонов

Публикаций - 495, упоминаний - 508

Телефон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33025 31
Образование в России 1812 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
Создано именных указателей - 71357.
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