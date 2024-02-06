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06.02.2024 Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям»

Освобождение частот из-под цифрового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна была решить — вносить ли
10.10.2023 Россиянам грозит «уголовка» из-за «дырявых» Android-устройств. Через них мошенники используют домашние сети для хакерских атак

й, в которую встроено неудаляемое вредоносное ПО. Как пишет Bleeping Computer, это в первую очередь ТВ-приставки бюджетного ценового сегмента, которые можно купить, к примеру, на AliExpress, и

03.07.2023 Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе

изионных сигналов и их преобразования, обеспечивая тем самым их подготовку к дальнейшему распространению по кабельной (коаксиальной) сети. Благодаря медиасерверу Caritech Solutions удалось подключить цифровое ТВ несмотря на устаревшую телекоммуникационную инфраструктуру в гостиницах. Решение Flussonic Media Server было использовано в двух вариантах. В первом случае медиасервер был развернут
28.06.2023 «Ростех» выпустил уникальные маршрутизаторы, в которых объединились роутер, персональный компьютер и ТВ-приставка

модели есть ИК-порт. Он позволяет управлять роутером при помощи пульта, когда тот работает в режиме ТВ-приставки. Это базовая опция, но для ее активации потребуется установить дополнительное пр
06.12.2022 Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Внешний вид и формат  ТВ-приставка Movix Go выполнена в форм-факторе компактного донгла, который подключается к тел
05.10.2022 Теперь в 30 регионах: клиенты Tele2 могут добавить к тарифу домашний интернет

ий интернет». Клиенты компании на Урале и Дальнем Востоке теперь могут добавить домашний интернет и цифровое ТВ к своему мобильному тарифу. Таким образом, география конвергентного решения включ
31.08.2022 Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L

и, раздел для детей, меню умного дома и к функциям записи и воспроизведения с внешних накопителей.  ТВ-приставка позволяет поставить эфир на запись, если вдруг у вас нет возможности посмотреть

08.08.2022 Eltex начала серийный выпуск новых смарт ТВ-приставок

Eltex запустила серийное производство новых смарт ТВ-приставок на базе Android 11 – NV-730, NV-731, NV-730-WB, NV-731-WB. С помощью устройств корпоративные заказчики смогут реализовать для клиентов востребованные интерактивные услуги – IPTV вы
09.03.2022 Netflix покинул Россию

09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group

ы, которые мы выпускаем для наших партнеров и под собственными брендами. Производство приставок для цифрового ТВ и просмотра контента в разнообразных средах — одно из наших ключевых направлений
09.02.2022 Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской

лее полно соответствовали проектным требованиям». Как сообщили CNews представители Сбербанка сборка ТВ-приставок осуществляется на производственных линиях компании НПО «Цифровые телевизионные с
28.01.2022 Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»

15.01.2022 Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники

10.01.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса

08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

29.12.2021 Сервис «VK видео» запустил офлайн-режим

23.12.2021 Xiaomi и «М.Видео» открыли первый совместный шоурум в Москве

14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»

14.12.2021 Приложение SPB TV Online совместимо с новой версией мобильной ОС «Аврора»

09.12.2021 «VK видео» представила технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении

06.12.2021 Как сохранить текст видео в YouTube

02.12.2021 Поиск по миллионам видео «Вконтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети

24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях

22.11.2021 «М.видео» добавила в мобильное приложение функцию вызова продавца к полке магазина

17.11.2021 «VK Видео» представила видеовитрину «Вконтакте» — с широкой библиотекой контента, интеллектуальными технологиями поиска и рекомендациями

21.10.2021 М.Видео-Эльдорадо за девять месяцев увеличила GMV на 15,4%, продажи через мобильную платформу выросли на 100,4%

17.10.2021 Как оцифровать видео с DVD-дисков

06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ

05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный»

да своих гаджетов сразу двумя новинками – умной колонкой «Станция мини» второй ревизии и компактной ТВ-приставкой «Модуль». Колонка ориентирована на тех, кому нужно устройство с повышенной мощн
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok

24.09.2021 Группа «М.видео-Эльдорадо» выбрала платформу Yandex.Cloud облачным партнером для реализации стратегии роста бизнеса

23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам

13.09.2021 4 способа скачать видео из Instagram

20.07.2021 В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту

16.07.2021 «Яндекс» создал автоматический перевод видеороликов на русский язык. Аналогов в мире нет

15.07.2021 Что умеют умные очки

14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года

ки привычного восприятия оператора связи – в нашей розничной сети мы предлагаем клиентам IP-камеры, ТВ-приставки, умные колонки, другое цифровое оборудование для дома и офиса. Помимо этого, мы

06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail

29.06.2021 Как скачать видео из Facebook

16.06.2021 Сеть «М.видео» внедрила систему роботизированной поддержки клиентов с использованием ИИ


Публикаций - 3925, упоминаний - 5250

Телевидение цифровое и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8187 875
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1451 539
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11472 335
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8539 241
Ростелеком 10952 234
Samsung Electronics 10073 221
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 160
Sony 6509 148
Триколор - Национальная спутниковая компания 318 121
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 372 120
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 119
Microsoft Corporation 24281 115
LG Electronics 3585 111
Apple Inc 11796 110
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 815 107
Philips 2042 101
Intel Corporation 12004 89
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 330 86
Google LLC 11515 83
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 82
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 285 79
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5655 79
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 554 66
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 65
Cisco Systems 5048 57
Lenovo Motorola 3495 57
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3508 57
Toshiba Corporation 2921 56
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1993 56
Yandex - Яндекс 6759 51
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2785 45
Xiaomi 1588 43
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 43
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 410 42
Huawei 3773 42
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 38
Цифра ГК 2328 38
Sharp Corporation 1039 36
Nvidia Corp 3370 36
Telegram Group 1634 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6842 63
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 51
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 50
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 372 40
Россети Ленэнерго 1700 32
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 175 27
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 233 25
Лента - Сеть розничной торговли 1976 25
Netflix - онлайн-кинотеатр 466 25
Walt Disney Company 579 24
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 23
Газпром ПАО 1289 23
Карусель - Сеть гипермаркетов 215 23
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 192 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1195 21
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1867 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2134 19
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 18
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 254 18
Visa International 1936 17
Почта России ПАО 2050 17
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 94 16
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 16
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 546 15
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 15
АФК Система - Система Масс-медиа 84 15
Связной ГК 1361 14
Warner Bros. International Television Distribution 277 14
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 325 14
Май - Майский чай - российская торговая компания 1195 13
Hyundai Motor Company 356 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 13
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 209 12
101Hotels.com 456 12
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 12
GFG - Lamoda - Купишуз 148 12
РЖД - Российские железные дороги 1831 12
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 314 11
Композит 86 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10920 253
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5655 83
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4811 70
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2606 57
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4277 54
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 663 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4463 41
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2355 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2459 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5249 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2130 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3182 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2883 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2628 21
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 21
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3194 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 240 19
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1819 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3001 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1323 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1791 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2929 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1042 14
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 628 12
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 142 12
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 288 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1325 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1430 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3679 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1858 9
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 254 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1141 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 946 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1868 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1024 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 391 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 773 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 751 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6205 98
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 23
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 13
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 215 11
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2690 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1404 6
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 4
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 4
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 3
WiMAX Forum 68 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 111 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 2
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 2
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Единая Россия - Политическая партия 287 2
Электрокабель 9 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 688 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 2
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20222 261
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5568 242
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13450 232
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6133 229
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24223 224
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7356 222
Google Android 13619 185
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4788 105
Apple iOS 7487 102
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 605 29
Спорт 1 HD - телеканал 44 29
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5855 25
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Вести 24 - Российский информационный канал 46 10
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 9
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 9
Bloomberg 1218 9
Discovery Channel 33 9
Русский роман - телеканал 12 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 934 9
Юность - радиостанция 39 8
Total Telecom 613 8
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 8
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NPD Group 140 2
Philips Research 19 2
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eMarketer 203 2
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Jon Peddie Research 36 1
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ТюмГУ - Тюменский государственный университет 41 3
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