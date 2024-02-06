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Телевидение цифровое и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 696 51
|Путин Владимир 3037 47
|Кулаковский Дмитрий 67 36
|Рейман Леонид 1043 35
|Медведев Дмитрий 1646 35
|Оловянников Дмитрий 24 21
|Соловьев Александр 85 20
|Малинин Александр 40 20
|Матвиенко Роман 28 20
|Русинов Михаил 24 19
|Мелихов Дмитрий 26 19
|Токаренко Максим 29 18
|Никифоров Николай 1134 18
|Наумов Максим 98 18
|Симаткина Светлана 21 18
|Волин Алексей 119 16
|Трофимчук Денис 28 16
|Jobs Steve - Джобс Стив 1005 16
|Ким Андрей 22 16
|Ширшов Павел 76 15
|Югай Виктор 19 15
|Женихов Алексей 24 14
|Соловенчук Александр 89 13
|Башкевич Андрей 22 13
|Занько Мария 16 13
|Ксенин Алекс 311 13
|Силин Михаил 27 12
|Безруков Андрей 28 12
|Припачкин Юрий 66 12
|Мардер Наум 116 12
|Фомин Павел 21 11
|Аляутдинов Тимур 22 11
|Жаров Александр 174 11
|Мамедова Мария 14 11
|Степанова Олеся 15 11
|Северов Дмитрий 41 11
|Белый Евгений 13 11
|Ткаченко Андрей 21 10
|Челышев Илья 12 10
|Пехтерев Сергей 52 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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