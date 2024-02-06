Российскому цифровому ТВ придется потесниться, чтобы не мешать «соседям» Освобождение частот из-под цифрового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна была решить — вносить ли

Россиянам грозит «уголовка» из-за «дырявых» Android-устройств. Через них мошенники используют домашние сети для хакерских атак й, в которую встроено неудаляемое вредоносное ПО. Как пишет Bleeping Computer, это в первую очередь ТВ-приставки бюджетного ценового сегмента, которые можно купить, к примеру, на AliExpress, и

Flussonic помогла Caritech Solutions подключить цифровое телевидение в гостиницах на Барбадосе изионных сигналов и их преобразования, обеспечивая тем самым их подготовку к дальнейшему распространению по кабельной (коаксиальной) сети. Благодаря медиасерверу Caritech Solutions удалось подключить цифровое ТВ несмотря на устаревшую телекоммуникационную инфраструктуру в гостиницах. Решение Flussonic Media Server было использовано в двух вариантах. В первом случае медиасервер был развернут

«Ростех» выпустил уникальные маршрутизаторы, в которых объединились роутер, персональный компьютер и ТВ-приставка модели есть ИК-порт. Он позволяет управлять роутером при помощи пульта, когда тот работает в режиме ТВ-приставки. Это базовая опция, но для ее активации потребуется установить дополнительное пр

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора Внешний вид и формат ТВ-приставка Movix Go выполнена в форм-факторе компактного донгла, который подключается к тел

Теперь в 30 регионах: клиенты Tele2 могут добавить к тарифу домашний интернет ий интернет». Клиенты компании на Урале и Дальнем Востоке теперь могут добавить домашний интернет и цифровое ТВ к своему мобильному тарифу. Таким образом, география конвергентного решения включ

Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L и, раздел для детей, меню умного дома и к функциям записи и воспроизведения с внешних накопителей. ТВ-приставка позволяет поставить эфир на запись, если вдруг у вас нет возможности посмотреть

Eltex начала серийный выпуск новых смарт ТВ-приставок Eltex запустила серийное производство новых смарт ТВ-приставок на базе Android 11 – NV-730, NV-731, NV-730-WB, NV-731-WB. С помощью устройств корпоративные заказчики смогут реализовать для клиентов востребованные интерактивные услуги – IPTV вы

«Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group ы, которые мы выпускаем для наших партнеров и под собственными брендами. Производство приставок для цифрового ТВ и просмотра контента в разнообразных средах — одно из наших ключевых направлений

Знаменитая ТВ-приставка Сбербанка впервые стала полностью российской лее полно соответствовали проектным требованиям». Как сообщили CNews представители Сбербанка сборка ТВ-приставок осуществляется на производственных линиях компании НПО «Цифровые телевизионные с

«Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» да своих гаджетов сразу двумя новинками – умной колонкой «Станция мини» второй ревизии и компактной ТВ-приставкой «Модуль». Колонка ориентирована на тех, кому нужно устройство с повышенной мощн