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Театр Театральное искусство Кинотеатральная отрасль Кинотеатры



24.11.2020 Softline помогла международной сети кинотеатров Cinepolis интегрировать информационные системы
03.11.2020 Acer представила портативный проектор B250i для домашнего кинотеатра. Цена
16.09.2020 «Дом.ru» выяснил, что смотрели в России, пока не работали кинотеатры
10.06.2020 Искусственный интеллект Abbyy помог оцифровать историю Большого театра
05.06.2020 Петербургские клиенты Tele2 на самоизоляции предпочитают кино
03.06.2020 На самоизоляции московские клиенты Tele2 предпочитают кино
22.10.2019 Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров
16.10.2019 МТС предложила скидку 100% на свой самый популярный тариф
11.10.2019 «Рамблер/Касса» запустила онлайн-сервис для дистанционных покупок в кинобарах
20.02.2019 Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей
20.12.2018 Сбербанк открывает сеть кинотеатров виртуальной реальности
20.12.2018 В России появилась первая сеть VR-кинотеатров от Сбербанка и Impulse Machine
18.10.2018 Классика «Союзмультфильма» теперь доступна для пользователей карманных кинотеатров «Мультикубик»
08.08.2018 ivi и «Мультикубик» выпустили мини-кинотеатр. Цены
24.05.2018 CINEMOOD и «Мульт» преставили детский кинотеатр «МУЛЬТиКУБИК»
23.05.2018 Cloud4Y развернул облачную инфраструктуру для сети кинотеатров «Киномакс»
26.04.2018 Uniteller подключил интернет-эквайринг московскому театру «Et Cetera»
18.04.2018 TelecomDaily: выручка российских онлайн-кинотеатров в 2017 году достигла 11,6 млрд рублей
19.01.2018 Uniteller подключил «Геликон-оперу» к безналичному рассчету
09.01.2018 «Мультикубик» представила на CES 2018 две новые версии CINEMOOD
24.05.2016 «Элар» оцифровал документы из Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина
16.05.2016 Театральный музей имени А.А. Бахрушина оптимизировал работу с посетителями и сотрудниками с помощью «1С:CRM»
14.04.2016 Mail.ru уничтожила «городскую афишу» ради онлайн-кинотеатра
25.03.2016 Столичный сервис трансляций с уличных камер видеонаблюдения «Окно в город» присоединился к акции «Ночь в театре»
16.03.2016 Более 11 тыс. афиш из собрания Музея Большого театра переведены в цифровой вид
02.03.2016 Количество просмотров онлайн-трансляций Мариинского театра выросло в шесть раз
19.02.2016 Олег Меньшиков ставит ИТ-эксперименты на сцене
21.01.2016 Сибиряки проигнорировали открытие онлайн кинотеатра Netflix
14.01.2016 Серверы Fujitsu обеспечат функционирование новой системы продаж сети кинотеатров «Синема Парк»
14.01.2016 «Газпром-медиа» проведет съемку спектаклей и концертов Мариинского театра в разрешении 4K
12.01.2016 Театральный музей им. А.А. Бахрушина оцифровал фотографии и документы с помощью ЭЛАР
18.12.2015 Онлайн-кинотеатр Megogo выпустил приложение для виртуальной реальности
30.11.2015 «Яндекс.Афиша» начала продавать театральные билеты
26.11.2015 ТТК подключил телефонию Тамбовскому государственному драматическому театру
26.10.2015 «Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры
08.10.2015 «Яндекс» открыл собственный онлайн-кинотеатр
15.07.2015 Tvzavr.ru заработает $3 млн на Smart TV Samsung
01.06.2015 Ascreen разработала инсталляцию «Балетный класс» для Музея театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга
29.04.2015 Мариинский театр организовал доступ к онлайн-трансляциям концертов и выступлений с помощью IBM Cloud
23.04.2015 «Ланит» предоставил театру Ермоловой ИТ-решения для спектакля «Адам и Ева/Шейпинг»

Публикаций - 265, упоминаний - 353
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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